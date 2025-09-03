Тайван задълбочава сътрудничеството с Тувалу

Президентът на Тайван Лай Цинг-те заяви във вторник, че страната му ще продължи да задълбочава връзките си с Тувалу. Изявлението беше направено по време на среща с председателя на парламента на тихоокеанската държава Якоба Италели.
Лай подчерта, че Тайван и Тувалу ще си сътрудничат в редица области, за да насърчават взаимното развитие и да отговарят на глобални предизвикателства като климатичните промени и разширяващия се авторитаризъм.
Президентът отбеляза, че участието на Италели в 53-тата среща на Азиатско-тихоокеанския парламентарен съюз в Тайпе е доказателство за решимостта на двете страни да работят за стабилност и просперитет в региона.
Лай благодари на Тувалу за дългогодишната подкрепа за международното участие на Тайван, включително в Общото събрание на ООН и Световната здравна асамблея. Той изрази надежда за продължаващо партньорство и още по-тясно сътрудничество с демократични партньори в защита на мира и благоденствието в Тихия океан.
От своя страна Италели подчерта, че климатичните промени са въпрос на оцеляване и достойнство за Тувалу. Той определи Тайван като „най-надеждния партньор“ на страната.
Парламентарният председател предложи създаването на програма за обмен между Законодателния юан на Тайван и парламента на Тувалу, както и подписването на ново двустранно търговско споразумение, което да позволи износ на храни и други ресурси към Тайван.
Италели потвърди непоколебимата подкрепа на Тувалу за Тайван, като заяви, че страната му ще продължи да отстоява позициите на Тайпе в международни форуми, така както Тайван винаги е бил редом до Тувалу.
