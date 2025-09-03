Новини
Тайван задълбочава сътрудничеството с Тувалу
  Тема: Тайван

Тайван задълбочава сътрудничеството с Тувалу

3 Септември, 2025 18:36, обновена 3 Септември, 2025 18:45 325 3

Срещата с Якоба Италели потвърди устойчивото партньорство и съвместната борба с глобални предизвикателства

Тайван задълбочава сътрудничеството с Тувалу - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Президентът на Тайван Лай Цинг-те заяви във вторник, че страната му ще продължи да задълбочава връзките си с Тувалу. Изявлението беше направено по време на среща с председателя на парламента на тихоокеанската държава Якоба Италели.

Лай подчерта, че Тайван и Тувалу ще си сътрудничат в редица области, за да насърчават взаимното развитие и да отговарят на глобални предизвикателства като климатичните промени и разширяващия се авторитаризъм.

Президентът отбеляза, че участието на Италели в 53-тата среща на Азиатско-тихоокеанския парламентарен съюз в Тайпе е доказателство за решимостта на двете страни да работят за стабилност и просперитет в региона.

Лай благодари на Тувалу за дългогодишната подкрепа за международното участие на Тайван, включително в Общото събрание на ООН и Световната здравна асамблея. Той изрази надежда за продължаващо партньорство и още по-тясно сътрудничество с демократични партньори в защита на мира и благоденствието в Тихия океан.

От своя страна Италели подчерта, че климатичните промени са въпрос на оцеляване и достойнство за Тувалу. Той определи Тайван като „най-надеждния партньор“ на страната.

Парламентарният председател предложи създаването на програма за обмен между Законодателния юан на Тайван и парламента на Тувалу, както и подписването на ново двустранно търговско споразумение, което да позволи износ на храни и други ресурси към Тайван.

Италели потвърди непоколебимата подкрепа на Тувалу за Тайван, като заяви, че страната му ще продължи да отстоява позициите на Тайпе в международни форуми, така както Тайван винаги е бил редом до Тувалу.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 новоизлюпена писарке с очила цъкни

    1 0 Отговор
    и когато Тайван задълбочава сътрудничеството и с полски тръмбеш

    18:51 03.09.2025

  • 2 Кой е тоя Тувалу? Какъв е? Какво работи?

    0 0 Отговор
    Защо не написахте?

    Коментиран от #3

    18:52 03.09.2025

  • 3 Дори не написаха поне

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой е тоя Тувалу? Какъв е? Какво работи?":

    от мъжки или женски пол е? Или от другите полове? Това, че е за борба с климатичните промени, - разбрахе!

    18:56 03.09.2025