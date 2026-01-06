Новини
Северна Корея обвини Япония: Полагате основите за нова милитаризация

Северна Корея обвини Япония: Полагате основите за нова милитаризация

6 Януари, 2026 16:25 908 40

Преди броени дни Страната на изгряващото слънце прие рекорден бюджет за отбрана

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Северна Корея обвини Япония, че се опитва да възроди милитаризма, след като преди броен дни Страната на изгряващото слънце прие рекорден бюджет за отбрана, предаде южнокорейската агенция Yonhap.

"Родонг Синмун", най-широко разпространеният вестник в Северна Корея, отбеляза, че Япония е заделила над 9 трилиона йени (около $58 млрд.) за отбрана. Според изданието администрацията на премиера Санае Такаичи се стреми да преразгледа пацифистката конституция на Япония и да превърне нейните сили за самоотбрана в редовни войски.

Севернокорейският вестник осъди Токио и го обвини, че полага основите за нова милитаризация. Изданието също така критикува съвместните военни учения на японските сили за самоотбрана с държави членки на Организацията на Северноатлантическия договор и разширяването на оперативния им обхват, обвинявайки правителството, че се стреми да съживи миналата си амбиция да води Източна Азия.

"Определянето на военен бюджет, насочен към повишаване на бойните способности на силите за самоотбрана на по-високо ниво, демонстрира амбицията на настоящото правителство да се превърне във военна сила на безразсъден етап", пише вестникът.

"Родонг Синмун" твърди, че това е ясен знак за плановете на Япония да съживи милитаризма от миналото.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    12 8 Отговор
    шопарчо дори не знае с колко нули се пише 9 трилиона

    Коментиран от #14, #16

    16:28 06.01.2026

  • 2 Дългият

    15 5 Отговор
    За всичките тези катаклизми може да се благодари на Кремълският Бандит...от там започна всичко...

    Коментиран от #9

    16:33 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Урсула от Брюксел

    6 11 Отговор
    След срещата в Аляска имам чувството,че света вече се преразпределя.По всичко личи,че там Украйна дори не е била водещата точка.А северна Корея в момента е може би единствената независима държава в света.Държава без еврей и 98% етнически корейци население.

    Коментиран от #21, #35

    16:34 06.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Обаче

    7 2 Отговор
    Оранжевият смешник предвидливо няма подходящ размер чувал като за облото Кимче

    Коментиран от #28

    16:36 06.01.2026

  • 9 Евродебил

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дългият":

    Като говориш за кремълския бандит,защо му не кажеш името Шаломов,или до там не ти е позволено да мислиш.

    Коментиран от #27

    16:36 06.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 eй го на

    9 3 Отговор
    Няма такъв наглец не го слуша главата и това е.

    16:37 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ха ха ха

    6 2 Отговор
    2х повече от БВП на Северна Корея (31,7 млрд)
    На базата на Япония с БВП от 6,721 трлн. щ.д това се е 0.1% за отбрана.

    16:39 06.01.2026

  • 14 Нещо не ти се разбра

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха ха":

    Намека

    Коментиран от #18

    16:40 06.01.2026

  • 15 Ами ти Кимчо

    9 4 Отговор
    защо имаш армия от над 1,1млн. редовна армия и 9,5млн. резервисти при 25мил население? Защо разработи атомна бомба - да не те завладее някой и да ти изяде паницата ли? Народът ти гладува, а ти хвърляш ракети повече от Мъск.

    16:40 06.01.2026

  • 16 Миндич

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха ха":

    Ами учил е в евроинтегрирана Швейцария ако там не са го научили,кой е виновен?Според мн умствения му потенциал многократно надвишава цялата евроинтегрирана кохорта от урсула и Кая,та до последния евродепутат.

    Коментиран от #20, #26

    16:40 06.01.2026

  • 17 Гръм и мълнии

    5 6 Отговор
    И японците не си взеха поука от войните.

    16:42 06.01.2026

  • 18 ха ха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Нещо не ти се разбра":

    представи си как ще рипне свинчо, ако Япония вкара толкова пари колкото Бай Дончо иска от държавите в НАТО (5%).
    Сега оквича орталъка за 0.1%, представи си за 5%. До България ще се чуе квиченето.

    Коментиран от #22

    16:42 06.01.2026

  • 19 Медведев Атома

    4 4 Отговор
    Още една две бомби и пак ще си седнат на...

    16:43 06.01.2026

  • 20 аха

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Миндич":

    потенциала му е много, жалко че резистора му е по-голям. Не ползва и 0.00001% от потенциала си. В противен случай всички щяха да искат да ходят там, а не обратното.

    16:44 06.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нещо не ти се разбра

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "ха ха ха":

    Къде ги гледаш тези цифри?

    Коментиран от #25

    16:46 06.01.2026

  • 23 Еврогей

    2 4 Отговор
    Мисля време е ,Ким,сестра му и дъщеря му да поздравят Японя с няколко силно светещи "слънца".

    16:47 06.01.2026

  • 24 Дончо Самолетоносача

    2 1 Отговор
    Да внимава да не пратя един самолетоносач там, че както е тормавичък няма да стигне до бункера на джуджето, а Китай едва ли ще го спаси за втори път. Да се радва че Труман беше против атомните бомби и на косъм ги спря да им остъклят фасадите.

    16:47 06.01.2026

  • 25 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нещо не ти се разбра":

    неразбирането ти е поради твои липси и пропуски. Данните ги има във Википедия.

    16:49 06.01.2026

  • 26 Е и каква полза

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Миндич":

    от умственият му потенциал? Умен политик е тоя чиито народ живее добре и системата е такава, че хората са добре дори политикът да не е толкова умен. Ето изкуфелия Байдън как беше президент - има си вице, Конгрес, Сенат, Пентагон, ЦРУ които го контролират и си гледат работата, а той се ръкува с призраци.

    16:49 06.01.2026

  • 27 Дългият

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евродебил":

    Така ти приляга ника без евро отпред,тъкмо е за теб...Путина...Шаломова,е дълга история,не е за пред надъханите проруски килимчета...по добре да не знаят от къде се е пръкнал Вожда...

    16:51 06.01.2026

  • 28 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обаче":

    Ама на Тръмп не му стиска,още в първия си мандат се опита да сплаши кюфтето ,после си подви опашката.

    Коментиран от #30

    16:52 06.01.2026

  • 29 Каква ирония само!

    0 1 Отговор
    Тези дето мятат ракети като луди през ден, тръгнали да търсят сметка на други, дето са загрижени тези ракети един ден да не падат по домовете им! Я да си гледат работата!

    16:54 06.01.2026

  • 30 за какво му е

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Соваж бейби":

    какво ще спечели от това? Само пролетариата бъхтят за да са "първи" и "най-бързи" и т.н. най- най...
    Дончо гледа изгодата.

    16:55 06.01.2026

  • 31 Лен Тяй

    0 0 Отговор
    А га фъргахте бомби 3 години към морето не рИвахтИ, а сега рИветИ

    16:57 06.01.2026

  • 32 всичко в запада е лъжа за СК

    0 0 Отговор
    Гордея се ,че има държава като Северна Корея.Но никога няма да я нападнат защото има ядрено оръжие.Който има ядрено оръжие в днешно време оцелява.Който няма го унищожават.

    17:01 06.01.2026

  • 33 Разхлабления

    0 0 Отговор
    Време е Северна Корея да освободи Южна Корея.

    Коментиран от #34

    17:02 06.01.2026

  • 34 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Разхлабления":

    нали се пробваха веднъж... или никога не си чел история.

    Коментиран от #37

    17:05 06.01.2026

  • 35 Жид

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Урсула от Брюксел":

    Вярно е за етническата им чистота.Там пиле не може да префръкне,та камо ли емигрант.Ще го отстрелят като заек и няма окото им да мигне.А и евреи няма. Туристите пък са постоянно под контрол и наблюдение ,като задължително са в групи.Еврейте са в Южна Корея,и дано Ким-младши скоро да поразчисти юга,както направи дядо му.Маршов скок и за три дена в Сеул.Но пак да се повторя,това е единствената расово чиста държава в света.

    17:13 06.01.2026

  • 36 факуса

    0 0 Отговор
    ко става,длъжниците не си плащат дълговете а още харчат за отбрана

    Коментиран от #38

    17:25 06.01.2026

  • 37 Разхлабления

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "аха":

    Верно,пробваха се,и за няма 3 дена Ким старши превзе Сеул,а марионетките побягнаха във всички посоки.Една от глупостите направена от сталиновата дипломация е,че не блокираха резолюцията и позволиха да се сформира ООН коалиция,а като постоянен представител в съвета за сигорност бяха длъжни да го направят .Северна срещу южна корея беше катастрофа за юга.Картината се обърна едва когато 21 държави,16 от който пратиха контингенти там се нахвърлиха на едната шепа северокорейци,та трябваше да се намеси Китай.Чети бе човек и мисли,на теб ако се нахвърлят 22 бабанки имаш ли шанс?

    Коментиран от #39, #40

    17:26 06.01.2026

  • 38 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "факуса":

    да помниш притчата за зелника и този дето го яде или вас джендърите не ви учат на такива неща?!

    17:27 06.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 аха

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Разхлабления":

    най-големия проблем на кварталния и-ди0т е когато хората от квартала се обиденият срещу него. Така не може да се прави на бабаит и бива поставян на място. Всяка прилика с бивши и настоящи комунистически държави е случайна.

    17:29 06.01.2026

