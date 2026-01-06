Северна Корея обвини Япония: Полагате основите за нова милитаризация

Северна Корея обвини Япония, че се опитва да възроди милитаризма, след като преди броен дни Страната на изгряващото слънце прие рекорден бюджет за отбрана, предаде южнокорейската агенция Yonhap.

"Родонг Синмун", най-широко разпространеният вестник в Северна Корея, отбеляза, че Япония е заделила над 9 трилиона йени (около $58 млрд.) за отбрана. Според изданието администрацията на премиера Санае Такаичи се стреми да преразгледа пацифистката конституция на Япония и да превърне нейните сили за самоотбрана в редовни войски.

Севернокорейският вестник осъди Токио и го обвини, че полага основите за нова милитаризация. Изданието също така критикува съвместните военни учения на японските сили за самоотбрана с държави членки на Организацията на Северноатлантическия договор и разширяването на оперативния им обхват, обвинявайки правителството, че се стреми да съживи миналата си амбиция да води Източна Азия.

"Определянето на военен бюджет, насочен към повишаване на бойните способности на силите за самоотбрана на по-високо ниво, демонстрира амбицията на настоящото правителство да се превърне във военна сила на безразсъден етап", пише вестникът.

"Родонг Синмун" твърди, че това е ясен знак за плановете на Япония да съживи милитаризма от миналото.