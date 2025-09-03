Тръмп към „Хамас“: Освободете всички заложници и войната в Газа ще приключи

Американският президент Доналд Тръмп днес отново призова радикалната палестинска групировка „Хамас“ да освободи всички израелски заложници, които все още се намират в ивицата Газа, съобщи Ройтерс, предава БТА.

По думите на държавния глава това би довело до незабавно прекратяване на войната в крайбрежния анклав.

„Казвам на „Хамас“ НЕЗАБАВНО да освободи всички 20 заложници (не 2, или 5, или 7!) и ситуацията бързо ще се промени. ЩЕ СЕ ПРИКЛЮЧИ!“, написа Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа „Трут соушъл“.

Военният конфликт в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г., когато „Хамас“ извърши изненадващо трансгранично нападение срещу Израел. Според израелските власти тогава са убити около 1200 души, а 251 души са били отвлечени и държани като заложници в Газа.

По данни на здравното министерство, контролирано от „Хамас“, жертвите в анклава вследствие на израелското настъпление вече надхвърлят 63 000.