Новини
Свят »
Израел »
Тръмп към „Хамас“: Освободете всички заложници и войната в Газа ще приключи

Тръмп към „Хамас“: Освободете всички заложници и войната в Газа ще приключи

3 Септември, 2025 20:26 394 6

  • сащ-
  • газа-
  • хамас-
  • заложници-
  • израел

Американският президент настоя за незабавното освобождаване на 20-те израелски заложници, като подчерта, че това ще доведе до бърза промяна на ситуацията

Тръмп към „Хамас“: Освободете всички заложници и войната в Газа ще приключи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп днес отново призова радикалната палестинска групировка „Хамас“ да освободи всички израелски заложници, които все още се намират в ивицата Газа, съобщи Ройтерс, предава БТА.

По думите на държавния глава това би довело до незабавно прекратяване на войната в крайбрежния анклав.

„Казвам на „Хамас“ НЕЗАБАВНО да освободи всички 20 заложници (не 2, или 5, или 7!) и ситуацията бързо ще се промени. ЩЕ СЕ ПРИКЛЮЧИ!“, написа Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа „Трут соушъл“.

Военният конфликт в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г., когато „Хамас“ извърши изненадващо трансгранично нападение срещу Израел. Според израелските власти тогава са убити около 1200 души, а 251 души са били отвлечени и държани като заложници в Газа.

По данни на здравното министерство, контролирано от „Хамас“, жертвите в анклава вследствие на израелското настъпление вече надхвърлят 63 000.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ал шматарок

    4 0 Отговор
    Лъже!

    Коментиран от #3

    20:29 03.09.2025

  • 2 дончо

    4 0 Отговор
    и сам не си вярваш

    20:29 03.09.2025

  • 3 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ал шматарок":

    Лъже разбира се.... Иска да си прави бай Дончо голф клуб на исконите палестински земи....

    20:38 03.09.2025

  • 4 Да,бе

    0 0 Отговор
    Войната ще приключи със смъртта на всички юдеи...Два Милениума по-късно.И не бъркайте юдеи с израилтяни.Не е същото.

    20:40 03.09.2025

  • 5 Да, ама не

    1 0 Отговор
    Не знам и питам,кой създаде хамас и кой го финансира?

    20:40 03.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Иска да каже ,освободете всички неканени гости ,в не заложници

    20:42 03.09.2025