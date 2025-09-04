Новини
Москва: Украйна е окупирана от Запада колония. Гаранциите за сигурност, поискани от Киев, са абсолютно неприемливи
  Тема: Украйна

4 Септември, 2025 04:46, обновена 4 Септември, 2025 06:42 2 560 56

Русия няма да обсъжда идеята за чужда военна намеса в Украйна под никакъв формат, заяви официалният говорител на МВнР Мария Захарова

Москва: Украйна е окупирана от Запада колония. Гаранциите за сигурност, поискани от Киев, са абсолютно неприемливи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия няма да обсъжда идеята за чужда военна намеса в Украйна под никакъв формат. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в кулоарите на Източния икономически форум, коментирайки плановете на ЕС за евентуално изпращане на войски в Украйна като част от осигуряването на гаранции за сигурност.

„Русия няма да обсъжда фундаментално неприемлива чужда намеса в Украйна, която подкопава всякаква сигурност под каквато и да е форма, във всеки формат“, подчерта дипломатът.

Още новини от Украйна

Официалният представител на руското външно министерство обърна внимание на изявлението на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за наличието на „определен ясен план за евентуално изпращане на войски на територията на Украйна като част от осигуряването на гаранции за сигурност след прекратяване на огъня“. Според нея работата по въпроса напредва много успешно. „Виждаме това“, отбеляза Захарова. „Съдейки по загубите на Украйна, Европейската комисия просто се е надминала. Фон дер Лайен също така войнствено добави, че ръководеният от нея орган ще проучи нови източници на финансиране за украинските въоръжени сили и подчерта, че първата линия на защита в Украйна е силна украинска армия, а втората е многонационална коалиция на желаещите с подкрепата на американците.“

Според Захарова, ръководството на ЕС „трябва по някакъв начин да им предаде това, така че следващия път, когато искат да обсъждат тази тема, да имат намек под формата на руската позиция.“

Гаранциите за сигурност, поискани от Украйна, са гаранции за опасност за европейския континент, те са абсолютно неприемливи, продължи Захарова.

„Идеите на киевския лидер, които по същество са копие на инициативите на европейски спонсори, дори не спонсори, а европейската военна партия, както вече неведнъж казахме, са абсолютно неприемливи. Те са насочени към запазване на Украйна като трамплин за терор, за провокации срещу нашата страна. Те не са гаранции за сигурността на Украйна, те са гаранции за опасност за европейския континент“, каза дипломатът.

Според нея в този контекст „разпоредбите“ на новия квазизакон за принципите на държавната политика и националната памет на украинския народ, приет на 21 август, изглеждат „много гротескни“. „Очевидно, в желанието си да пренапишат и изопачат историята са се е увлекли дотолкова, че упорито се опитват да игнорират фундаменталните документи на истинската украинска държавност“, отбеляза Захарова.

Официалният представител на руското външно министерство подчерта, че Киев се стреми към „колкото се може повече нови документи с измислени формулировки сега“. „Но те имат документи, които са приети преди 20-25 години“, продължи тя. „Вижте, декларацията за държавен суверенитет. Тя е приета на 16 юли 1990 г. Актът за провъзгласяване на независимост на 24 август 1991 г.“

„Колко години са минали? Три десетилетия, дори повече. Изводът е очевиден. Украйна отдавна е загубила своята независимост, контролира се отвън и де факто се е превърнала в истинска колония за своите западни куратори. Не може да се говори за никаква независимост на този етап, предвид състоянието на Украйна, не защото някой не го иска, а защото е в такова състояние“, отбеляза дипломатът.

Тя обърна внимание на факта, че „нацистите, които са се установили в Киев, са готови да разпродадат на търг останките на Украйна за свои собствени егоистични интереси и да жертват живота на милиони нейни жители без колебание“. „За какво? За собствените си страсти и целите и задачите, които западната общност им поставя, която продължава да напомпва киевския режим с оръжия за тази цел“, заяви Захарова.

Постоянното представителство на Русия в ООН изпрати писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, в което му посочва неоправданото забавяне на отговора на организацията относно "постановката в Буча" през 2022 г., заяви още Мария Захарова.

Дипломатката обърна внимание на факта, че след искането през септември 2024 г., едва през юли 2025 г. Постоянното представителство на Русия в Ню Йорк получи отговор относно Буча, който „не струваше нито един лист хартия“. „Като първа реакция Постоянното представителство на Русия в Ню Йорк изпрати писмо до генералния секретар на ООН, в което го порицава за неоправданото забавяне на отговора на руското искане, оспорва легитимността на позоваванията за запазване на някаква конфиденциалност пред трети страни в случай на сериозни обвинения срещу държава членка, а също така му напомня за задълженията на ООН да сътрудничи с държавите с цел правосъдие“, отбеляза тя.

„Поискахме нашият апел да бъде публикуван като официални документи на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН. Искаме също така да предупредим Секретариата на ООН, че няма да оставим този въпрос настрана. Ще продължим настоятелно да изискваме ООН да се откаже от неконструктивната си линия, да спре да прикрива украинската постановка, която имаше за цел да очерни страната ни и най-важното - имаше за цел да провали преговорния процес, който течеше по това време“, добави Захарова.

Освобождаването на 13 руски граждани, които са затворени в Азербайджан, може да бъде важна стъпка към нормализиране на отношенията между Москва и Баку, каза още тя.

Руската страна счита решението на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за разпускане на Минската група по карабахския конфликт за оправдано, продължи Захарова.

Дипломатът припомни, че Руската федерация, заедно с други членове на ОССЕ, е взела пряко участие във вземането на това решение, основано на правилото за консенсус. „Считаме тази стъпка за оправдана с оглед на фундаменталните промени в ситуацията в региона“, отбеляза тя.

„Инициативата за ограничаване на минските институции принадлежи на Армения и Азербайджан“, припомни Захарова. „Министрите на външните работи на тези държави се обърнаха към ОССЕ със съответно предложение на 11 август, като по този начин потвърдиха, че Баку и Ереван вече не се нуждаят от инструментите на Минския процес. Нека ви напомня, че през целия период на работа на Минската група руското съпредседателство е положило всички усилия за решаване на поставените задачи в интерес на помирението на приятелските народи на Азербайджан и Армения.“

Минският процес на ОССЕ стартира през 1992 г. за разрешаване на карабахския конфликт, основният му елемент беше Минската група, съпредседателствана от Русия, САЩ и Франция.

10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната му тема е „Далечният Изток: сътрудничество за мир и просперитет“. Деловата програма на форума ще включва над 100 тематични сесии, разделени на 7 блока. Във форума участват над 4,5 хиляди души от над 70 държави и територии. Организатор на форума е фондация „Росконгрес“.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абсурдистан

    14 54 Отговор
    А корейските въоръжени примати що дирят там?

    Коментиран от #7, #18, #32

    04:53 04.09.2025

  • 2 Вова

    9 46 Отговор
    Маша кажи пряма !Поименно окупаторите и къде са в Украйна !

    Коментиран от #9

    05:05 04.09.2025

  • 3 Факт

    20 7 Отговор
    Хубав ден!

    05:06 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    31 7 Отговор
    Верен е толкова, колкото слухът, че Волен Сидеров преследвал Слави Трифонов със снайпер!

    05:09 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Първо

    51 10 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    Хунтата на фашистите трябва да бъде махната от Киев.

    05:16 04.09.2025

  • 8 Хаха

    39 6 Отговор
    Братя Магницки са отчаяни и тотално превъртели да сътворят подобна глупост да се смее целия свят

    05:16 04.09.2025

  • 9 Много ясно

    42 9 Отговор

    До коментар #2 от "Вова":

    В Киев са фашистките окупатори. Както през Отечествената война.

    05:19 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мишока денков

    40 8 Отговор
    Важното е с тагаренко да разтягаме по медиите локуми, че иначе избирателите ще ни забравят.

    05:26 04.09.2025

  • 13 Халюцинации по руски еталoн

    7 40 Отговор
    "Украйна е окупирана от Запада колония."...
    Къде са войските на Запада в Украйна?

    Коментиран от #20

    05:29 04.09.2025

  • 14 Белене се ремонтира

    29 5 Отговор
    Братушките приближават всеки ден!

    05:31 04.09.2025

  • 15 Западен окупатор

    7 22 Отговор
    Меня завут Стьопа!Леть 58,тракторисчик !

    05:31 04.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Маша

    9 16 Отговор
    Не бяхме ние !Комбинация от облак със сянката на Альоша !

    05:34 04.09.2025

  • 20 Окупаторите

    21 8 Отговор

    До коментар #13 от "Халюцинации по руски еталoн":

    В Киев и на фронта, е разбира се 30 хиляди чужденеца са в гробищата.

    05:35 04.09.2025

  • 21 Захарова

    9 15 Отговор
    Също слух,че сме окупатори в Украйна,а не са западняците,гнили !

    05:36 04.09.2025

  • 22 Маша

    7 14 Отговор
    Сергей!Не ми гавари в слушалката.....

    05:44 04.09.2025

  • 23 В Сопот

    6 19 Отговор

    До коментар #10 от "Кооо":

    ще произвеждаме снаряди по НАТО стандарти. Т. нар. асвабадители да бъдат държани вътре в каторгата си със сила. Свърши гратисчийството за агресивната рушляшка напаст. Конец.

    06:03 04.09.2025

  • 24 Анонимен

    5 8 Отговор
    Пръц-пръц!

    06:07 04.09.2025

  • 25 Хаха

    12 5 Отговор
    Декларация за държавен суверенитет от юли 1990 г. Акт за провъзгласяване на независимост на украинската ССР от август 1991 г. И още през 2014 година Джефри Пайет и Викиту Нудълман нареждаха "новото правителство" по телефона. Определиха "Яц" за достатъчно надежден за "премиер", а боксьорчето Виталий получи утешителен пост - кмет. Вместо него сложиха за "президент" един симпатичен приватизатор на шоколадови цехове. Но разбира се, не "олигарх", а селфмейд предприемач.

    06:09 04.09.2025

  • 26 Ами

    10 7 Отговор
    Сега вече Украйна е бананова република. "Интегрирана" със "западните структури".

    06:11 04.09.2025

  • 27 Фен

    11 5 Отговор
    Да, ние пак се оказахме най-големите и отчаяни натегачи. Както и по времето на СССР. Ма той, генерал Атанасов, Рашков, Дайнов, Тагарев , кремчева. и тези около тях, внуците, бащите и дядовците, са си все същите.

    06:14 04.09.2025

  • 28 Баш Балък

    6 2 Отговор
    На мен на нещо друго ми мирише

    06:21 04.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ние с гайдите

    11 5 Отговор
    Циганите и театрите на Урсула фон дер лайн разсмяха света !!

    06:28 04.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Какво правят къде?

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    В Русия ли?
    Защо питаш?

    06:33 04.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дудов

    9 6 Отговор
    Саса Мария го подаде изотзат на евро-атлантико-педepuтe. Запада мълчи когато е неудобно.Буча беше удобно забравена защото се разбра колко истина има в този компромат.Укроприматите и техните господари са абсолютно безпомощни пред фактите.Кучета които лаят.

    06:37 04.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 болгаринь..

    10 3 Отговор
    Не може на другите самолети който по време на този час-до като е кръжал урсулския,да имат навигация и да кацат-а нейния не..това е работа на бг.бандерците с участието и на фонлайнен,за да изкарат отнова масква виновна..дреме им на кремля за тоо дърт и мъничак дуземен джендър,че наш,те плондери искат да и се натегнат..

    06:40 04.09.2025

  • 38 Аз съм веган

    4 3 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта.

    06:50 04.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факт

    3 2 Отговор
    Франция предаде Армения!

    06:51 04.09.2025

  • 41 Клаус Шваб

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Само питам":

    И двете съм ги избирал с конкурс. Най-добрите са! И двете съм ги пробвал, ама старата се оказа дори по-опитна и знае повече чалъми. Направо ме побърка. Накрая дори ми извъртя такъв гинеколичен преглед, че направо ми спря "GPS-a"!

    Та до банята трябваше да се оправям по хартиени карти

    06:55 04.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тая

    2 2 Отговор
    каторжничка пак се е оповръщала.

    06:57 04.09.2025

  • 45 Ама нали точно за това има СВО

    3 3 Отговор
    Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
    Тази война започна с въпроса за нарушаването на сигурността на Русия и с решението му трябва и да завърши!!!
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
    Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.

    06:58 04.09.2025

  • 46 Алкашка

    3 3 Отговор
    Пак е сръбнала доста..... Не се научи Мара да не плямпосва подпийнала.

    07:02 04.09.2025

  • 47 Уса

    3 2 Отговор
    България е окупирана от фашистките нато и ЕС на Сорос,дори не е от САЩ

    07:03 04.09.2025

  • 48 А че защо Русия да убива урси

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Можем да лъжем на воля от 1.09.2025г.":

    Те никога няма да намерят такъв човек да работи в ЕС за Русия. Тая си е дефектна по рождение и никой в ЕС не я признава за лидер и сички си правят Гергана с нея.

    07:04 04.09.2025

  • 49 Никой

    3 1 Отговор
    Нападнаха Русия - имаше предложения - да се унищожи като нация и - нещастни ридания - как ще трябва да забравим за руската култура.

    Хитлер това целеше навремето. Айде - наистина - не всеки чете - Достоевски - Зошченко - Булгаков - те са впрочем последните двама - украинци.

    Ама какво ппавим с таблицата на Менделеев. Прескаме и нея.

    07:05 04.09.2025

  • 50 Алекс

    2 0 Отговор
    Тебя забыли спросить сучку деревенскую.

    Коментиран от #54

    07:05 04.09.2025

  • 51 Макробиолог

    3 1 Отговор
    От ни занимавате с неновини?Ко казала Маша.....тия положения Путин ги каза още преди 20 години в Мюнхен, изсмяха му се.А сега се смейте....Още 50млрда годишно по втората труба за Китай.,а можеха да пълнят пенсионните фондове на БГ и промишлените инсталации на БАСФ и Байер....Искате още война?Няма проблем---матряла от др Ким чека приказ....щот сме много умни ,успяхме да сдобим Китай и Индия, коя е следващата гениална идея?

    07:06 04.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мирише ми на отчаяние

    1 2 Отговор
    Толкова злоба, толкова жлъч се лее от Кремъл и тая грозна лелка, мирише ми на дълбоко отчаяние. Така се мята змията преди да умре с последни сили.

    Коментиран от #56

    07:08 04.09.2025

  • 54 Зеленая карта

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Алекс":

    Крепостните цървули от Украйна да не се обаждат, че набързо ще бъдат мобилизирани.

    07:09 04.09.2025

  • 55 Пловдив

    2 0 Отговор
    Много точно казано,Захарова говори,чрез факти,обаче нашата колония(обичаща Западът),си е навряла главата в пясъка,и,пляска тъпотии и щуротии.Какви заводи за барут и тем подобни,кукумявката идва с частен самолет.

    07:11 04.09.2025

  • 56 Смущения в жипиеса

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мирише ми на отчаяние":

    Твоята змия може и да е умряла, но поне засега самолета на Урсула излита, дори и да има проблеми с кацането.

    07:13 04.09.2025

Новини по държави:
