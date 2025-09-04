Русия няма да обсъжда идеята за чужда военна намеса в Украйна под никакъв формат. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в кулоарите на Източния икономически форум, коментирайки плановете на ЕС за евентуално изпращане на войски в Украйна като част от осигуряването на гаранции за сигурност.
„Русия няма да обсъжда фундаментално неприемлива чужда намеса в Украйна, която подкопава всякаква сигурност под каквато и да е форма, във всеки формат“, подчерта дипломатът.
Официалният представител на руското външно министерство обърна внимание на изявлението на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за наличието на „определен ясен план за евентуално изпращане на войски на територията на Украйна като част от осигуряването на гаранции за сигурност след прекратяване на огъня“. Според нея работата по въпроса напредва много успешно. „Виждаме това“, отбеляза Захарова. „Съдейки по загубите на Украйна, Европейската комисия просто се е надминала. Фон дер Лайен също така войнствено добави, че ръководеният от нея орган ще проучи нови източници на финансиране за украинските въоръжени сили и подчерта, че първата линия на защита в Украйна е силна украинска армия, а втората е многонационална коалиция на желаещите с подкрепата на американците.“
Според Захарова, ръководството на ЕС „трябва по някакъв начин да им предаде това, така че следващия път, когато искат да обсъждат тази тема, да имат намек под формата на руската позиция.“
Гаранциите за сигурност, поискани от Украйна, са гаранции за опасност за европейския континент, те са абсолютно неприемливи, продължи Захарова.
„Идеите на киевския лидер, които по същество са копие на инициативите на европейски спонсори, дори не спонсори, а европейската военна партия, както вече неведнъж казахме, са абсолютно неприемливи. Те са насочени към запазване на Украйна като трамплин за терор, за провокации срещу нашата страна. Те не са гаранции за сигурността на Украйна, те са гаранции за опасност за европейския континент“, каза дипломатът.
Според нея в този контекст „разпоредбите“ на новия квазизакон за принципите на държавната политика и националната памет на украинския народ, приет на 21 август, изглеждат „много гротескни“. „Очевидно, в желанието си да пренапишат и изопачат историята са се е увлекли дотолкова, че упорито се опитват да игнорират фундаменталните документи на истинската украинска държавност“, отбеляза Захарова.
Официалният представител на руското външно министерство подчерта, че Киев се стреми към „колкото се може повече нови документи с измислени формулировки сега“. „Но те имат документи, които са приети преди 20-25 години“, продължи тя. „Вижте, декларацията за държавен суверенитет. Тя е приета на 16 юли 1990 г. Актът за провъзгласяване на независимост на 24 август 1991 г.“
„Колко години са минали? Три десетилетия, дори повече. Изводът е очевиден. Украйна отдавна е загубила своята независимост, контролира се отвън и де факто се е превърнала в истинска колония за своите западни куратори. Не може да се говори за никаква независимост на този етап, предвид състоянието на Украйна, не защото някой не го иска, а защото е в такова състояние“, отбеляза дипломатът.
Тя обърна внимание на факта, че „нацистите, които са се установили в Киев, са готови да разпродадат на търг останките на Украйна за свои собствени егоистични интереси и да жертват живота на милиони нейни жители без колебание“. „За какво? За собствените си страсти и целите и задачите, които западната общност им поставя, която продължава да напомпва киевския режим с оръжия за тази цел“, заяви Захарова.
Постоянното представителство на Русия в ООН изпрати писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, в което му посочва неоправданото забавяне на отговора на организацията относно "постановката в Буча" през 2022 г., заяви още Мария Захарова.
Дипломатката обърна внимание на факта, че след искането през септември 2024 г., едва през юли 2025 г. Постоянното представителство на Русия в Ню Йорк получи отговор относно Буча, който „не струваше нито един лист хартия“. „Като първа реакция Постоянното представителство на Русия в Ню Йорк изпрати писмо до генералния секретар на ООН, в което го порицава за неоправданото забавяне на отговора на руското искане, оспорва легитимността на позоваванията за запазване на някаква конфиденциалност пред трети страни в случай на сериозни обвинения срещу държава членка, а също така му напомня за задълженията на ООН да сътрудничи с държавите с цел правосъдие“, отбеляза тя.
„Поискахме нашият апел да бъде публикуван като официални документи на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН. Искаме също така да предупредим Секретариата на ООН, че няма да оставим този въпрос настрана. Ще продължим настоятелно да изискваме ООН да се откаже от неконструктивната си линия, да спре да прикрива украинската постановка, която имаше за цел да очерни страната ни и най-важното - имаше за цел да провали преговорния процес, който течеше по това време“, добави Захарова.
Освобождаването на 13 руски граждани, които са затворени в Азербайджан, може да бъде важна стъпка към нормализиране на отношенията между Москва и Баку, каза още тя.
Руската страна счита решението на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за разпускане на Минската група по карабахския конфликт за оправдано, продължи Захарова.
Дипломатът припомни, че Руската федерация, заедно с други членове на ОССЕ, е взела пряко участие във вземането на това решение, основано на правилото за консенсус. „Считаме тази стъпка за оправдана с оглед на фундаменталните промени в ситуацията в региона“, отбеляза тя.
„Инициативата за ограничаване на минските институции принадлежи на Армения и Азербайджан“, припомни Захарова. „Министрите на външните работи на тези държави се обърнаха към ОССЕ със съответно предложение на 11 август, като по този начин потвърдиха, че Баку и Ереван вече не се нуждаят от инструментите на Минския процес. Нека ви напомня, че през целия период на работа на Минската група руското съпредседателство е положило всички усилия за решаване на поставените задачи в интерес на помирението на приятелските народи на Азербайджан и Армения.“
Минският процес на ОССЕ стартира през 1992 г. за разрешаване на карабахския конфликт, основният му елемент беше Минската група, съпредседателствана от Русия, САЩ и Франция.
10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната му тема е „Далечният Изток: сътрудничество за мир и просперитет“. Деловата програма на форума ще включва над 100 тематични сесии, разделени на 7 блока. Във форума участват над 4,5 хиляди души от над 70 държави и територии. Организатор на форума е фондация „Росконгрес“.
