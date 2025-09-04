Новини
Свят »
Хърватия »
Таксиметров шофьор в Хърватия взе 1500 евро от новозеландска туристка

4 Септември, 2025 13:49 1 154 23

Таксиметров шофьор в Хърватия взе 1500 евро от новозеландска туристка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шокиращи случаи на „ужилени“ клиенти на таксиметрови шофьори в Хърватия това лято накараха както властите, така и представителите на сектора да обмислят и предприемат мерки за решаване на ситуацията, предаде БТА.

Либерализацията на сектора от 2018 година, която целеше по-достъпни и изгодни услуги за гражданите и туристите, все по-често води до недоволство, измами и напълно неконтролирани цени, особено през туристическия сезон, отбелязва хърватската национална телевизия ХРТ.

В хърватските медии изобилства с примери за измамени граждани, използвали таксиметрови услуги, но емблематичен стана случаят с новозеландска туристка, която за малко повече от километър пътуване с такси в Загреб заплати над 1500 евро.

Появилите се шокиращи цени за таксиметрови услуги поставиха въпроса за регулация на таксиметровия превоз. Правителството заговори за закови изменения, с които би трябвало да се въведе ред.

Хърватският информационен сайт Индекс писа, че кабинетът възнамерява да ограничи цените на такситата чрез изменение на Закона за пътните превози, но подробностите все още не са известни.

Министърът на транспорта Олег Буткович подчерта необходимостта от баланс: „Трябва от една страна да защитим пътниците от прекомерно високи цени, но същевременно цената не трябва да бъде такава, че никой вече да не иска да кара такси.“

Настоящият закон е в сила от 2018 г. Неговата цел бе да либерализира пазара, което първоначално донесе редица положителни промени.

Либерализацията даде възможност по-широк кръг потребители да ползват таксиметровата услуга, но либерализацията има и отрицателен ефект - няма ограничена максимална цена за услугата и тогава се появява възможност за подобни измами, казва Марко Шощарич, декан на Факултета за транспортни науки на Загребския университет.

По думите на Желко Бандич, който е председател на Секцията на таксиметровите превозвачи към Хърватската търговско-занаятчийска камара (HOK), минала година в хърватския Държавен инспекторат са подадени над 400 сигнала.

„Ние сме и за минимална цена, осигуряваща рентабилност. Търсим цялостно решение на проблема, а не само козметични промени. Имаме ситуация, в която законът от 2018 година е променян три до четири пъти. Това означава, че законът е много лош“, добави Бандич.

От Хърватската търговско-занаятчийска камара съобщиха, че настояват представители на таксиметровите шофьори да участват в процеса на изработване на промените в Закона за пътните превози. Сред изброените предложения за промени е и определяне на максимална цена за таксиметров превоз на километър. Според камарата така ще се избегне плащането на нереални цени за услугата, което е станало възможно благодарение на разпоредби, според които всеки таксиметров шофьор сам определя цената на услугата си.

Освен това би трябвало да се обсъди и законова регулация във връзка с появата на дъмпингови цени, т.е. появата на нелоялна конкуренция, се посочва в съобщение на камарата, публикувано на сайта ѝ.

Томислав Михович, държавен секретар към министерството на транспорта, каза, че обсъждането на промените на законовата рамка ще започне след края на туристическия сезон, като в дискусиите ще участват както потребителите на услугата, така и предоставящите я.

Със сигурност осъществяването на обещаните реформи за възстановяване на реда и доверието в таксиметровия превоз в Хърватия ще се следи от близо от обществеността, тъй като секторът е изключително важен както за ежедневието на хърватите, така и за туризма в страната, който представлява около 20 на сто от хърватската икономика, а страната се стреми да се превърне в целогодишна туристическа дестинация.


Хърватия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Германските туристи вече се отказват от Хърватия.След влизането в еврозоната стана страшно скъпо.

    Коментиран от #7

    13:51 04.09.2025

  • 2 Факти

    9 2 Отговор
    Новина от миналото лято....

    13:51 04.09.2025

  • 3 Програмиста

    10 3 Отговор
    Имала - дала

    Коментиран от #17

    13:51 04.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    12 5 Отговор
    Браво на колегата! Хехехехехе англосанксонката да плаща

    И ний от 01.2026 вдигаме цените, вече сме в клуба на богатите. Със еурото 💶 сме. От Януари под 10€ няма да има курс в София!

    Коментиран от #9

    13:53 04.09.2025

  • 5 Тиква

    15 0 Отговор
    След нова година и наще бакшиши така.

    13:53 04.09.2025

  • 6 Изкукуригал

    13 0 Отговор
    И нас ли ни чака това при влизане в еврозоната

    13:54 04.09.2025

  • 7 Роберт ДеНиро жега

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И къде ходят на море сега!? В Албания!?

    Коментиран от #10

    13:54 04.09.2025

  • 8 Чудесата на “демокрацията”

    5 1 Отговор
    и либеарстията ни заобикалят в изобилие навсякъде и всеки ден.
    Да живее либерастията!

    Коментиран от #18

    13:56 04.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    В Слънчев бряг за 10 км ми взеха 50 лв.

    13:56 04.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роберт ДеНиро жега":

    В Полша.

    13:57 04.09.2025

  • 11 Нещата

    12 0 Отговор
    Са прости. Връща 1500 евро и му е забранено да е такси или каквато и да е работа в която той да определя цена

    13:58 04.09.2025

  • 12 нормалната цена

    1 1 Отговор
    е около 2 Евро на километър

    14:01 04.09.2025

  • 13 гост

    10 1 Отговор
    ДЕРИ ТУРИСТА, СЕГА ТИ Е ПАДНАЛ- основна евроатлантическа ценност в туристическия бранш! При нас е същото!

    Коментиран от #14

    14:04 04.09.2025

  • 14 защо

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    В Сочи не ги ли дерат? Или там туристов нет?

    Коментиран от #16

    14:07 04.09.2025

  • 15 мдааа

    3 0 Отговор
    1500 зъба, ще смени тоя бакшиш😤

    14:09 04.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Програмиста":

    Точно

    14:16 04.09.2025

  • 18 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чудесата на “демокрацията”":

    подобно! Такива "геройства" се извършват както и у нас, така и навсякъде другаде в Европа от маргинали и отчаяни дегенерати. Паразити неспособни да споделят никакви и ничии ценности!

    14:17 04.09.2025

  • 19 Понякога

    1 0 Отговор
    Си е далавера да си таксиджия

    14:18 04.09.2025

  • 20 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Тоя е кралят на копърките

    14:19 04.09.2025

  • 21 Цвете

    1 0 Отговор
    Нещо по различно от нашите бг крадци да усещате? Но мога с ръка на сърцето да ви кажа, че пътувах няколко пъти с такси и момчетата бяха толерантни. Колкото беше изписано на таблото, беше реално за мен за разстоянието от едното до другото место. 💯

    14:27 04.09.2025

  • 22 Шмиргел

    1 0 Отговор
    За 1500е кеш си купя на място Ел. колело и от Хърватия ще стигна до Швейцария за няколко часа като Мусолини.... та кой за квото е учил....

    14:36 04.09.2025

  • 23 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Тя не знае ли че там въведоха еврото и всичко е поскъпнало?

    14:40 04.09.2025

