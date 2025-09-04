Таксиметров шофьор в Хърватия взе 1500 евро от новозеландска туристка

Шокиращи случаи на „ужилени“ клиенти на таксиметрови шофьори в Хърватия това лято накараха както властите, така и представителите на сектора да обмислят и предприемат мерки за решаване на ситуацията, предаде БТА.

Либерализацията на сектора от 2018 година, която целеше по-достъпни и изгодни услуги за гражданите и туристите, все по-често води до недоволство, измами и напълно неконтролирани цени, особено през туристическия сезон, отбелязва хърватската национална телевизия ХРТ.

В хърватските медии изобилства с примери за измамени граждани, използвали таксиметрови услуги, но емблематичен стана случаят с новозеландска туристка, която за малко повече от километър пътуване с такси в Загреб заплати над 1500 евро.

Появилите се шокиращи цени за таксиметрови услуги поставиха въпроса за регулация на таксиметровия превоз. Правителството заговори за закови изменения, с които би трябвало да се въведе ред.

Хърватският информационен сайт Индекс писа, че кабинетът възнамерява да ограничи цените на такситата чрез изменение на Закона за пътните превози, но подробностите все още не са известни.

Министърът на транспорта Олег Буткович подчерта необходимостта от баланс: „Трябва от една страна да защитим пътниците от прекомерно високи цени, но същевременно цената не трябва да бъде такава, че никой вече да не иска да кара такси.“

Настоящият закон е в сила от 2018 г. Неговата цел бе да либерализира пазара, което първоначално донесе редица положителни промени.

Либерализацията даде възможност по-широк кръг потребители да ползват таксиметровата услуга, но либерализацията има и отрицателен ефект - няма ограничена максимална цена за услугата и тогава се появява възможност за подобни измами, казва Марко Шощарич, декан на Факултета за транспортни науки на Загребския университет.

По думите на Желко Бандич, който е председател на Секцията на таксиметровите превозвачи към Хърватската търговско-занаятчийска камара (HOK), минала година в хърватския Държавен инспекторат са подадени над 400 сигнала.

„Ние сме и за минимална цена, осигуряваща рентабилност. Търсим цялостно решение на проблема, а не само козметични промени. Имаме ситуация, в която законът от 2018 година е променян три до четири пъти. Това означава, че законът е много лош“, добави Бандич.

От Хърватската търговско-занаятчийска камара съобщиха, че настояват представители на таксиметровите шофьори да участват в процеса на изработване на промените в Закона за пътните превози. Сред изброените предложения за промени е и определяне на максимална цена за таксиметров превоз на километър. Според камарата така ще се избегне плащането на нереални цени за услугата, което е станало възможно благодарение на разпоредби, според които всеки таксиметров шофьор сам определя цената на услугата си.

Освен това би трябвало да се обсъди и законова регулация във връзка с появата на дъмпингови цени, т.е. появата на нелоялна конкуренция, се посочва в съобщение на камарата, публикувано на сайта ѝ.

Томислав Михович, държавен секретар към министерството на транспорта, каза, че обсъждането на промените на законовата рамка ще започне след края на туристическия сезон, като в дискусиите ще участват както потребителите на услугата, така и предоставящите я.

Със сигурност осъществяването на обещаните реформи за възстановяване на реда и доверието в таксиметровия превоз в Хърватия ще се следи от близо от обществеността, тъй като секторът е изключително важен както за ежедневието на хърватите, така и за туризма в страната, който представлява около 20 на сто от хърватската икономика, а страната се стреми да се превърне в целогодишна туристическа дестинация.