Хърватските войници няма да участват в чужди войни, заяви президентът

Хърватският президент Зоран Миланович заяви днес в публикация във Фейсбук, че хърватските войници няма да участват в чужди войни, включително във войната в Украйна, предаде БТА.
Вчера хърватският премиер Андрей Пленкович участва в среща на лидерите на "Коалицията на желаещите" за войната в Украйна, като написа в публикация в Екс, че Хърватия ще продължава да предлага подкрепа за постигне на справедлив и траен мир, зачитащ международното право и териториалната цялост на Украйна.
Днес президентът Миланович коментира, че това, че премиерът е участвал в срещата с държави, чиито лидери са обявили изпращане на войници в Украйна, не означава, че Хърватия също ще го направи.
"Напомням, че Хърватия е член на Европейския съюз и НАТО и има задължение само чрез членството си", написа Миланович във Фейсбук. "Хърватия няма никакви задължения, произлизащи от политическите или военни споразумения на лидерите от страните на т.нар. "Коалиция на желаещите", а хърватското правителство не е упълномощено от никого да вкарва Хърватия в някакви нови коалиции, които биха могли да подразбират и участие на хърватски войници във войната в Украйна".
Той допълни, че е получил мандат за президент от хората, за да се бори за тази позиция. "Затова повтарям, че хърватските войници няма да участват в чужди войни", заключи той.
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Брюксел вчера, където проведе видеоразговор с европейските съюзници и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за мирното споразумение, предлагано от американския президент Доналд Тръмп след срещата му с руския президент Владимир Путин в петък. В разговора участваха лидери от ЕС и НАТО, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Днес се очаква украинският президент да се срещне във Вашингтон с американския президент. По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери.
"Коалицията на желаещите" обединява повечето големи европейски страни, Европейския съюз, НАТО и страни извън Европа като Канада, отбелязва ХИНА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един по един
12:47 18.08.2025
2 Злобното Джуджи
Коментиран от #4, #8, #9
12:48 18.08.2025
3 мошЕто
12:49 18.08.2025
4 Магаренко
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":и сиси.мухата.
12:50 18.08.2025
5 БОЗА
12:50 18.08.2025
6 Явно
12:50 18.08.2025
7 минаващ
Коментиран от #13
12:51 18.08.2025
8 Джамбазлъ
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":и МарЪТъпото.
12:51 18.08.2025
9 мошЕто
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":Голям ,,бой ,, пада на капанчетата край морето , висят като со....ли по цял ден и се наливат като за Световно .
12:53 18.08.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:53 18.08.2025
11 Росен Желязков
12:53 18.08.2025
12 НЯМА ЖЛАЕЩИ
Коментиран от #27
12:54 18.08.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #7 от "минаващ":На Черноморието хотелите и ресторантите пълни с украинци и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.Няма свободна маса.
Коментиран от #16, #17
12:54 18.08.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
защо всеТЕМЕРУТНИ ни се падат да ни ръководят?
Коментиран от #18
12:55 18.08.2025
15 А европейската империя ...
Коментиран от #25
12:57 18.08.2025
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Последния Софиянец":"Не е луд украинеца, който яде баницата...."
12:57 18.08.2025
17 оня с коня
До коментар #13 от "Последния Софиянец":браво! значи всичко е наред, и ще приемем скоро еврото за валута ще сменим и герба че много закостенял и комунистически ще сменим и байряка че много шарен , два цвята стигат или ще приемем зелено-сино парцалче за наш байряк и
свалихме МОЧА и имаме банани кои е като нас толкова добре и независим а?
12:57 18.08.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"не е луд Този дето управлява..."
12:58 18.08.2025
19 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
12:59 18.08.2025
20 Джелязков
Коментиран от #22
12:59 18.08.2025
21 Фалирал ЕС!
13:02 18.08.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Джелязков":Банята може ,евроатлантиците га абичат.Щом има голи мъж( д)е,за тех е вундербар
13:02 18.08.2025
23 Капрал
13:03 18.08.2025
24 Аха - а ! 🤔
13:03 18.08.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "А европейската империя ...":Нема нужда цялата,хранете си я вие.Путин каза -4 области
13:04 18.08.2025
26 Демукрат
13:05 18.08.2025
27 има, има
До коментар #12 от "НЯМА ЖЛАЕЩИ":България ще изпрати целия си русофобски контингент - Буци, Шиши, Роската, Запрянката, Данчо Ментата, Асанчо, Кики, Ленчето с кремчето и друго Ленче, Пасито... Все една рота ще съберем за активно участие, колкото, ако вземе за изгуби Русия, ние да се наредим до желаещите победители. Ако пък коалицията изгуби, ние какво толкова ще загубим като имаме предвид състава на полка? Трябва да се мисли в переспектива.
13:06 18.08.2025
28 Само
13:07 18.08.2025
29 към ,,капейките ,, ,
13:08 18.08.2025
30 ццц
Коментиран от #31, #32
13:09 18.08.2025
31 а,бе ,
До коментар #30 от "ццц":И като падне укрията , какво - доизкажи се , де , ...
13:12 18.08.2025
32 и какво
До коментар #30 от "ццц":Като падне Украйна, руснаците идват да те превземат. Щото много им трябваш.
Коментиран от #33
13:15 18.08.2025
33 ха-ха
До коментар #32 от "и какво":Руснаците точно за него са се загрижили , от такива като него никой няма нужда , най-малко руснаците .
13:21 18.08.2025