Хърватските войници няма да участват в чужди войни, заяви президентът
  Тема: Украйна

Хърватските войници няма да участват в чужди войни, заяви президентът

18 Август, 2025 12:42 843 33

  • украйна-
  • хърватия-
  • войници-
  • зоран миланович

Хърватското правителство не е упълномощено от никого да вкарва Хърватия в някакви нови коалиции, каза Миланович

Хърватските войници няма да участват в чужди войни, заяви президентът - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Хърватският президент Зоран Миланович заяви днес в публикация във Фейсбук, че хърватските войници няма да участват в чужди войни, включително във войната в Украйна, предаде БТА.

Вчера хърватският премиер Андрей Пленкович участва в среща на лидерите на "Коалицията на желаещите" за войната в Украйна, като написа в публикация в Екс, че Хърватия ще продължава да предлага подкрепа за постигне на справедлив и траен мир, зачитащ международното право и териториалната цялост на Украйна.

Днес президентът Миланович коментира, че това, че премиерът е участвал в срещата с държави, чиито лидери са обявили изпращане на войници в Украйна, не означава, че Хърватия също ще го направи.

"Напомням, че Хърватия е член на Европейския съюз и НАТО и има задължение само чрез членството си", написа Миланович във Фейсбук. "Хърватия няма никакви задължения, произлизащи от политическите или военни споразумения на лидерите от страните на т.нар. "Коалиция на желаещите", а хърватското правителство не е упълномощено от никого да вкарва Хърватия в някакви нови коалиции, които биха могли да подразбират и участие на хърватски войници във войната в Украйна".

Той допълни, че е получил мандат за президент от хората, за да се бори за тази позиция. "Затова повтарям, че хърватските войници няма да участват в чужди войни", заключи той.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Брюксел вчера, където проведе видеоразговор с европейските съюзници и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за мирното споразумение, предлагано от американския президент Доналд Тръмп след срещата му с руския президент Владимир Путин в петък. В разговора участваха лидери от ЕС и НАТО, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Днес се очаква украинският президент да се срещне във Вашингтон с американския президент. По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери.

"Коалицията на желаещите" обединява повечето големи европейски страни, Европейския съюз, НАТО и страни извън Европа като Канада, отбелязва ХИНА.


  • 1 Един по един

    24 1 Отговор
    се отказват. Само лаенето е голямо на коалицията на желаещите война. Що ли....🤯

    12:47 18.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    24 2 Отговор
    А кой ще се бие в Украйна след като всите украински херои с бирени шкембета героично се бият на нашето черноморие, а ?

    Коментиран от #4, #8, #9

    12:48 18.08.2025

  • 3 мошЕто

    23 0 Отговор
    Браво на президента ! Зеля да се оправя с кашата , в която го забъркаха ината и чуждопоклонничеството му ! Да си ядат пердаха укрите и да не реват всеки ден , че ги биели както циганин не си бие кучето !

    12:49 18.08.2025

  • 4 Магаренко

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    и сиси.мухата.

    12:50 18.08.2025

  • 5 БОЗА

    17 0 Отговор
    Довечера бай Дончо ще се срещне с глутница хиени "придружаващи" непослушно дете даунче свикналон да тропа с краче и да получава поискано доскоро...бай Дончо има законното право да заяви на глутницата:"След като толкова държите на зеленясълия поемата изцяло грижата,за него-нито цент,нито патрон,за вас и него"...което Е КРАЯТ на смешното нато и на още по-смешния и фалират ЕС....ТКЗСто си отива-затова се събират в глутница-щото са фалирали,безсилни и безмозъчни...ей го-хърватите им показват,че улавщините на урсула и кая не са техни проблеми...;-)

    12:50 18.08.2025

  • 6 Явно

    16 0 Отговор
    не искат в Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ !

    12:50 18.08.2025

  • 7 минаващ

    15 1 Отговор
    Гледам ги в Джъмбо и Кауфланд горките украинци - пазарят като за световно , със самочувствие на господари на Света ...А балъмите ги трепят като мухи на фронта за зеления гном ....

    Коментиран от #13

    12:51 18.08.2025

  • 8 Джамбазлъ

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    и МарЪТъпото.

    12:51 18.08.2025

  • 9 мошЕто

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Голям ,,бой ,, пада на капанчетата край морето , висят като со....ли по цял ден и се наливат като за Световно .

    12:53 18.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 0 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    12:53 18.08.2025

  • 11 Росен Желязков

    9 3 Отговор
    Българската армия напредва към Сталинград.Слава Украине!

    12:53 18.08.2025

  • 12 НЯМА ЖЛАЕЩИ

    8 0 Отговор
    ЗА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ.

    Коментиран от #27

    12:54 18.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "минаващ":

    На Черноморието хотелите и ресторантите пълни с украинци и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.Няма свободна маса.

    Коментиран от #16, #17

    12:54 18.08.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор
    браво на хърватите, кога и нашата чугунена празна глава на желязков ще проумее за БЪЛГАРИЯ трябва да е по важна за него?

    защо всеТЕМЕРУТНИ ни се падат да ни ръководят?

    Коментиран от #18

    12:55 18.08.2025

  • 15 А европейската империя ...

    8 0 Отговор
    За да има мир , у Крайна да си остане руска покрайнина.

    Коментиран от #25

    12:57 18.08.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    "Не е луд украинеца, който яде баницата...."

    12:57 18.08.2025

  • 17 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    браво! значи всичко е наред, и ще приемем скоро еврото за валута ще сменим и герба че много закостенял и комунистически ще сменим и байряка че много шарен , два цвята стигат или ще приемем зелено-сино парцалче за наш байряк и

    свалихме МОЧА и имаме банани кои е като нас толкова добре и независим а?

    12:57 18.08.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "не е луд Този дето управлява..."

    12:58 18.08.2025

  • 19 az СВО Победа80

    8 0 Отговор
    Малеее СТРАХ, че един "Орешник" е достатъчен жив хърватин да не остане.....

    🤣🤣🤣

    12:59 18.08.2025

  • 20 Джелязков

    7 0 Отговор
    Ще пратим първо банята, така да се каже хуманитарен контингент

    Коментиран от #22

    12:59 18.08.2025

  • 21 Фалирал ЕС!

    8 0 Отговор
    Украйна член ли е на НАТО или ЕС? Защо тези пропадащи държави крадци вземат някакви безмислени решения? Колко е дълга на Франция, Англия, Германия, Италия и ЕС?

    13:02 18.08.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джелязков":

    Банята може ,евроатлантиците га абичат.Щом има голи мъж( д)е,за тех е вундербар

    13:02 18.08.2025

  • 23 Капрал

    2 2 Отговор
    Те пък едни войници....

    13:03 18.08.2025

  • 24 Аха - а ! 🤔

    7 0 Отговор
    Хърватите не искат да дават живота си за украинските катили и турско-английската им спонсори ?! 🤔 Това обяснява защо вчера Дойче Зеле излезе с пропагандна статия срещу хърватския туризъм .

    13:03 18.08.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "А европейската империя ...":

    Нема нужда цялата,хранете си я вие.Путин каза -4 области

    13:04 18.08.2025

  • 26 Демукрат

    8 0 Отговор
    Коалицията на лаещите да внимава да не се джафка с коалицията на хапещите, че само розови фандъци ще останат.

    13:05 18.08.2025

  • 27 има, има

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "НЯМА ЖЛАЕЩИ":

    България ще изпрати целия си русофобски контингент - Буци, Шиши, Роската, Запрянката, Данчо Ментата, Асанчо, Кики, Ленчето с кремчето и друго Ленче, Пасито... Все една рота ще съберем за активно участие, колкото, ако вземе за изгуби Русия, ние да се наредим до желаещите победители. Ако пък коалицията изгуби, ние какво толкова ще загубим като имаме предвид състава на полка? Трябва да се мисли в переспектива.

    13:06 18.08.2025

  • 28 Само

    5 0 Отговор
    Глупаците още не са разбрали че Украйна е капан заложен от алчните и ненаситни евтокомсрджии да трупат печалби от трагедията на Украинският народ! И Нашият е от тях.

    13:07 18.08.2025

  • 29 към ,,капейките ,, ,

    4 1 Отговор
    Утре очакваме рев и активиране на зелените центове тук , и не само ...Ще има пак Тръмоча , Путлера , и так далее ....Сайта не е за умни ,беше написал един преди ден ....

    13:08 18.08.2025

  • 30 ццц

    0 4 Отговор
    Епа, като не искат в чужди, ще си участват в свои. Проблемът за нас българите е, че сме съвсем близо до Русия. Падне ли Украйна...

    Коментиран от #31, #32

    13:09 18.08.2025

  • 31 а,бе ,

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "ццц":

    И като падне укрията , какво - доизкажи се , де , ...

    13:12 18.08.2025

  • 32 и какво

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ццц":

    Като падне Украйна, руснаците идват да те превземат. Щото много им трябваш.

    Коментиран от #33

    13:15 18.08.2025

  • 33 ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "и какво":

    Руснаците точно за него са се загрижили , от такива като него никой няма нужда , най-малко руснаците .

    13:21 18.08.2025

