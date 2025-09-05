Тръмп създава Министерство на войната. Отстраниха ракови клетки от кожата на Джо Байдън

Бившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата му, съобщи снощи телевизия "Ен Би Си Нюз", позовавайки се на негов говорител, предаде Ройтерс.

Процедурата, известна като хирургия по метода на Мохс, се използва често за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата.

Канцеларията на Байдън обяви по-рано тази година поставената от лекарите му диагноза за рак на простатата, като съобщи на 18 май, че става въпрос за по-агресивна и напреднала, но лечима форма на заболяването, припомня ДПА.

Байдън напусна поста си през януари и е най-възрастният президент в историята на САЩ.

Първоначално Байдън планираше да се кандидатира отново за поста от името на Демократическата партия на изборите през 2024 г., но по време на предизборната кампания изпитваше чести сривове и се представи катастрофално срещу републиканеца Доналд Тръмп в телевизионен дебат. Това породи все повече съмнения относно физическата и психическата му годност да бъде президент и той се оттегли от надпреварата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише днес указ за преименуване на американското Министерство на отбраната на "Министерство на войната", заяви снощи официален представител на Белия дом, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че тази стъпка ще постави клеймото на Тръмп и върху най-голямата институция в американското правителство.

Указът ще упълномощи министъра на отбраната Пийт Хегсет, Министерството на отбраната и подчинените му служители да използват вторични титли като "министър на войната", "Министерство на войната" и "заместник-министър на войната" в официалната кореспонденция и публичните комуникации, се казва в информационен бюлетин на Белия дом.

Стъпката ще инструктира Хегсет да препоръча законодателни и изпълнителни действия, необходими за това преименуването да стане постоянно.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп се зае да преименува редица места и институции, включително Мексиканския залив, и да възстанови оригиналните имена на военни бази, които бяха променени след протестите за расова справедливост.

Промяната на името на министерства е рядко срещано и изисква одобрение от Конгреса на САЩ. Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия обаче имат малко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, а лидерите на партията в Конгреса не проявяват желание да се противопоставят на инициативите на Тръмп.

Американското Министерство на отбраната се наричаше Министерство на войната до 1949 г., когато Конгресът на САЩ обедини армията, флота и военновъздушните сили след Втората световна война. Името бе избрано отчасти да покаже, че в ядрената ера САЩ се фокусират върху предотвратяването на войни, твърдят историците.

Повторната промяна на името на Министерството на отбраната ще бъде скъпо и ще изисква актуализиране на табелите и бланките, използвани не само от служителите на Пентагона във Вашингтон, но и от американските военни бази по целия свят, отбелязва Ройтерс.

Служител на Държавния департамент на САЩ бе осъден вчера на четири години затвор по обвинения в заговор за събиране и предаване на информация за националната отбрана на лица, за които е смятал, че работят за китайското правителство, съобщи в изявление американското министерство на правосъдието, цитирано от Ройтерс.

Осъденият 42-годишен Майкъл Скина от Александрия, щата Вирджиния, предградие на Вашингтон, е работил в централата на Държавния департамент в американската столица. Той е имал достъп до строго секретна информация и е ползвал информация на ниво "секретно", се казва в изявлението на министерството на правосъдието.

От април 2022 г. Скина е комуникирал с лица, с които се е запознал онлайн чрез различни платформи, като им е предоставял чувствителна по естество информация на правителството на САЩ срещу пари, се казва още в изявлението на ведомството.

Две от тези лица се представили за служители на международни консултантски компании. Вярвайки, че те работят за китайското правителство, Скина продължил да поддържа връзки с тях, допълва американското министерство на правосъдието.

През август 2024 г. Скина се срещнал с лице в хотел в Перу, което му дало 10 000 долара и мобилен телефон, предназначен да се използва от него за получаване на задачи и предаване на информация, съобщиха прокурорите по делото.

През октомври 2024 г., докато е бил на работа, Скина е използвал мобилния телефон, който е получил в Перу, за да снима и предаде най-малко 4 класифицирани документа, съдържащи информация за националната отбрана на САЩ и класифицирани като "секретни", според прокуратурата.

Видеозапис от камера за наблюдение в сградата на Държавния департамент е заснел Скина отново да използва мобилния телефон, за да заснеме още 7 документа, маркирани с гриф "секретно", които съдържали информация за националната отбрана на САЩ през февруари тази година, съобщи министерството на правосъдието. Ведомството добави, че агенти на ФБР са конфискували телефона преди служителят да успее да предаде документите и са го арестували.