Тръмп удря с тежки мита производители на полупроводници и микрочипове, които нямат производствени мощности в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви предстоящото въвеждане на значителни вносни мита върху стоки от производители на полупроводници и микрочипове, които нямат производствени мощности в Съединените щати.

„Ще наложим мита на компании, които не влизат на територията на САЩ, това ще се случи доста скоро. Ще наложим мита, не твърде високи, но доста значителни. Струва си да се разбере, че ако те влязат в страната, изградят или планират да влязат в САЩ, тогава за тях няма да има мита“, каза той пред репортери в Белия дом.

На 6 август Тръмп заяви, че Вашингтон възнамерява да наложи вносни мита от около 100% върху микрочипове и полупроводници, отбелязвайки, че технологичните компании, произвеждащи оборудване в САЩ, няма да е необходимо да плащат мита.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Япония, което предвижда по-ниски мита върху вноса на японски автомобили и други стоки, обявени през юли, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Съгласно споразумението САЩ ще прилагат базово мито от 15 % върху почти всички японски стоки, внасяни от Япония в САЩ, наред с отделна, специфична за сектора обработка за автомобили и автомобилни части, аерокосмически продукти, генерични фармацевтични продукти, както и природни ресурси, които не се срещат в естествена среда или не се произвеждат в САЩ", се казва в указа.

По-ниските мита за внос на японски автомобили в САЩ ще влязат в сила 7 дни след публикуването на указа. Част от митническото облекчение важи с обратна сила от 7 август.

Указът на Тръмп означава също така, че намаленото мито на САЩ за японските автомобили от сегашните 27,5 % на 15 % ще влезе в сила до края на този месец, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на официален японски правителствен представител.