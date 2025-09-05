Новини
The Wall Street Journal: Европа е готова да разположи над 10 000 войници в Украйна
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Европа е готова да разположи над 10 000 войници в Украйна

5 Септември, 2025 05:24, обновена 5 Септември, 2025 05:28 686 15

Планът на Запада е подготвен с участието на американски генерали, пише изданието

The Wall Street Journal: Европа е готова да разположи над 10 000 войници в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителите на европейските армии са разработили подробен план за разполагане на контингент от над 10 000 войници в Украйна, който е подготвен с участието на американски генерали.

Това съобщи на 4 септември The Wall Street Journal, позовавайки се на европейски дипломат.

Според плана сухопътните сили ще бъдат разделени на две групи. Едната ще се занимава с обучение и оказване на помощ на украинските военни, докато втората, отделна „възпираща сила“, ще бъде призована да „предотврати евентуално бъдещо руско нашествие“.

Дипломатът добави, че въздушните патрули над небето на Украйна ще се извършват от военновъздушни сили, базирани извън страната. Отбелязва се, че американски генерали, включително ръководителят на съвместното командване на НАТО в Европа, са участвали в разработването на плановете.

На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които включват разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.


