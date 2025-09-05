The Wall Street Journal: Европа е готова да разположи над 10 000 войници в Украйна

Ръководителите на европейските армии са разработили подробен план за разполагане на контингент от над 10 000 войници в Украйна, който е подготвен с участието на американски генерали.
Това съобщи на 4 септември The Wall Street Journal, позовавайки се на европейски дипломат.
Според плана сухопътните сили ще бъдат разделени на две групи. Едната ще се занимава с обучение и оказване на помощ на украинските военни, докато втората, отделна „възпираща сила“, ще бъде призована да „предотврати евентуално бъдещо руско нашествие“.
Дипломатът добави, че въздушните патрули над небето на Украйна ще се извършват от военновъздушни сили, базирани извън страната. Отбелязва се, че американски генерали, включително ръководителят на съвместното командване на НАТО в Европа, са участвали в разработването на плановете.
На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които включват разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.
1 Пак
05:32 05.09.2025
2 И Киев е Руски
05:33 05.09.2025
3 Слушай думи и пълней
05:37 05.09.2025
4 свидетел
05:40 05.09.2025
5 Милен Ганев?? Пропускаш да кажеш, че
05:44 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хи их хи
Коментиран от #12
05:59 05.09.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:09 05.09.2025
11 По улици и площади ли
Или доброволно ще се саможертват за мераците на шепа психопатй?
The Wall Street Journal обяснили ли са?
Та нали точно заради такива мераци на психопатите, Украйна изяде дървото до сега? Че и Европа го отнесе!
06:15 05.09.2025
12 Кога Кимчо е изпращал войници
До коментар #9 от "Хи их хи":в Украйна, че май съм пропуснал?
Което си спомням е, че прати по договор само в Русия за обучение!
Коментиран от #15
06:20 05.09.2025
13 Опитват водата
Но няма да мине фокуса.
06:23 05.09.2025
14 Тия не са добре
Май това искат?
06:38 05.09.2025
15 Хи их хи
До коментар #12 от "Кога Кимчо е изпращал войници":Аз къде съм написал, че Кимчо е пращал войници в Украйна? А за пропуските и спомените ще трябва да се ровнеш в първите си седем години!
06:39 05.09.2025