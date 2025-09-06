Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Холивуд еднолично закрива културата

Захарова: Холивуд еднолично закрива културата

6 Септември, 2025 04:27, обновена 6 Септември, 2025 04:32 387 1

  • мари захарова-
  • русия-
  • сащ-
  • холивуд-
  • култура

Културата не може да бъде отменена, тя може да избледнее сама, може да изчезне, може да надживее себе си, но не може да бъде отменена, заяви говорителят на МВнР на Русия

Захарова: Холивуд еднолично закрива културата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подходът на Запада, който създаде мека сила и инструментариум за влияние вместо култура, е неговата ахилесова пета. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова на Източния икономически форум (ИЗФ).

„Съединените американски щати сами си делегираха правото да бъдат считани за номер едно в сферата на масовата култура, поп културата и филмовата култура на днешния ден. И мнозина споделиха това мнение и определиха роля на своята култура и определиха място, наричайки я мека сила. И това е тяхната ахилесова пета, защото така се отнасят към културата“, каза Захарова на бизнес закуската „Създаване на образи на бъдещето: Ролята на филмовите институти във формирането на ценности и мироглед“.

Дипломатът отбеляза, че Холивуд създава определен образ на „така наречения американски живот, американската мечта“. „Но това е довело до идеологията и формирането на идеологията на отмяната на културата. Културата не може да бъде отменена, тя може да избледнее сама, може да изчезне, може да надживее себе си, но не може да бъде отменена“, продължи Захарова. „Но те могат да я изкривят, могат да я отменят. И те разбират това, защото не са създали култура, а по-скоро мека сила и инструменти, набор от инструменти за осъществяване на своето влияние.“

Тя отбеляза, че в Съединените щати също имат утилитарно отношение към други култури, смятайки, че в други страни „е горе-долу същото“.

„Те се отнасят по същия начин с Русия. И най-изненадващо е, че се отнасят по същия начин и с Китай“, добави дипломатът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    1 0 Отговор
    В САЩ няма култура и не е имало,поне такава каквато е имало в Европа в миналото САЩ никога не са имали и нямат.Култура се гради трудно изисква хилядолетия а САЩ нямат толкова време.Искуственият интелект изгражда новата американска култура и слава богу,защото до този момент нямаха никаква дори изкуствена

    04:38 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания