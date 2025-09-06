Подходът на Запада, който създаде мека сила и инструментариум за влияние вместо култура, е неговата ахилесова пета. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова на Източния икономически форум (ИЗФ).

„Съединените американски щати сами си делегираха правото да бъдат считани за номер едно в сферата на масовата култура, поп културата и филмовата култура на днешния ден. И мнозина споделиха това мнение и определиха роля на своята култура и определиха място, наричайки я мека сила. И това е тяхната ахилесова пета, защото така се отнасят към културата“, каза Захарова на бизнес закуската „Създаване на образи на бъдещето: Ролята на филмовите институти във формирането на ценности и мироглед“.

Дипломатът отбеляза, че Холивуд създава определен образ на „така наречения американски живот, американската мечта“. „Но това е довело до идеологията и формирането на идеологията на отмяната на културата. Културата не може да бъде отменена, тя може да избледнее сама, може да изчезне, може да надживее себе си, но не може да бъде отменена“, продължи Захарова. „Но те могат да я изкривят, могат да я отменят. И те разбират това, защото не са създали култура, а по-скоро мека сила и инструменти, набор от инструменти за осъществяване на своето влияние.“

Тя отбеляза, че в Съединените щати също имат утилитарно отношение към други култури, смятайки, че в други страни „е горе-долу същото“.

„Те се отнасят по същия начин с Русия. И най-изненадващо е, че се отнасят по същия начин и с Китай“, добави дипломатът.