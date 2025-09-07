Новини
Пожар избухна в завод в американския щат Индиана

7 Септември, 2025 04:48, обновена 7 Септември, 2025 04:56 485 1

Все още няма съобщения за пострадали

Пожар избухна в завод в американския щат Индиана - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в завода на PBTT в Нюбърг в американския щат Индиана, съобщи WFIE.

Според канала, в помещенията на завода са се запалили химикали.

Причината за пожара все още е неизвестна.

Местните власти помолиха жителите на близките райони да си останат вкъщи и да държат прозорците и вратите затворени.

Все още няма съобщения за пострадали.

Според портфолиото на предприятието то се занимава с галванизиране, анодиране, конверсионни покрития, боядисване, полиране, шлайфане, бластиране, позиционна и едновременна машинна обработка, термична обработка и леене на патентовани материали. Услугите, възложени от външни доставчици, включват шприцоване на полутвърд метал (тиксоформоване), леене под високо налягане, екструдиране и коване.


  • 1 Величко

    1 0 Отговор
    Дааа ... , и за това са виновни пак руснаците ... !

    05:41 07.09.2025