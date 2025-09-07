Уреждането на ситуацията в Украйна изисква труден диалог между различните страни, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС в интервю на Източния икономически форум.

Той отбеляза, че всички събеседници на Владимир Путин по света подкрепят диалога му с американския лидер Доналд Тръмп и мирните усилия в Украйна.

„Подкрепата тук е абсолютно пълна, но, разбира се, все още предстои доста труден разговор“, каза Песков.

Уреждането на украинския конфликт наближава благодарение на диалога между президентите на САЩ и Русия, заяви специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

„Мирът е близо благодарение на диалога между Тръмп и Путин“, написа той на своята X страница, коментирайки публикацията на бившия посланик на САЩ в Русия Майкъл Макфол.

Според него опитите за оказване на натиск върху Москва със санкции са се провалили. Той отбеляза, че украинският конфликт може да бъде разрешен чрез диалог, уважение и разбирателство един към друг.

На 15 август във военна база в Аляска се проведе среща на президентите на Руската федерация и САЩ. В изявление пред пресата след разговорите Путин заяви, че уреждането на украинския конфликт е било основната тема на отминалата среща на върха. Руският лидер също така призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничеството и покани Тръмп в Москва.

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев нарече изявленията на някои западни страни за подготовка за война с Русия "изключително опасни".

„Ние не приемаме милитаризацията, подготовката на някои западни страни за война с Русия. Чуваме подобни изявления от време на време. Това, разбира се, не ни прави щастливи и според нас е изключително опасно“, каза Нечаев на възпоменателно събитие в замъка Холте-Щукенброк, посветено на 80-годишнината от края на Втората световна война. „Отношенията между нашите страни и народи винаги са оформяли политическия климат в Европа и на континента, допринасяйки за неговата сигурност, стабилност и просперитет“, подчерта той.

Руският посланик изрази надежда, че „многостранните руско-германски контакти, уникалната основа и мрежа от двустранно сътрудничество, доверителното партньорство ще бъдат възстановени с течение на времето“. Много германски граждани, отбеляза той, призовават за това.