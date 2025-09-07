Новини
Свят »
Русия »
Песков: Предстои труден разговор за мира в Украйна
  Тема: Украйна

Песков: Предстои труден разговор за мира в Украйна

7 Септември, 2025 04:59, обновена 7 Септември, 2025 05:53 964 9

  • кирил дмитриев-
  • украйна-
  • русия-
  • посланик-
  • германия-
  • мир

Дмитриев: Мирът е близо благодарение на диалога между Тръмп и Путин. Руският посланик в Германия Сергей Нечаев нарече изявленията на някои западни страни за подготовка за война с Русия "изключително опасни"

Песков: Предстои труден разговор за мира в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уреждането на ситуацията в Украйна изисква труден диалог между различните страни, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС в интервю на Източния икономически форум.

Той отбеляза, че всички събеседници на Владимир Путин по света подкрепят диалога му с американския лидер Доналд Тръмп и мирните усилия в Украйна.

Още новини от Украйна

„Подкрепата тук е абсолютно пълна, но, разбира се, все още предстои доста труден разговор“, каза Песков.

Уреждането на украинския конфликт наближава благодарение на диалога между президентите на САЩ и Русия, заяви специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

„Мирът е близо благодарение на диалога между Тръмп и Путин“, написа той на своята X страница, коментирайки публикацията на бившия посланик на САЩ в Русия Майкъл Макфол.

Според него опитите за оказване на натиск върху Москва със санкции са се провалили. Той отбеляза, че украинският конфликт може да бъде разрешен чрез диалог, уважение и разбирателство един към друг.

На 15 август във военна база в Аляска се проведе среща на президентите на Руската федерация и САЩ. В изявление пред пресата след разговорите Путин заяви, че уреждането на украинския конфликт е било основната тема на отминалата среща на върха. Руският лидер също така призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничеството и покани Тръмп в Москва.

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев нарече изявленията на някои западни страни за подготовка за война с Русия "изключително опасни".

„Ние не приемаме милитаризацията, подготовката на някои западни страни за война с Русия. Чуваме подобни изявления от време на време. Това, разбира се, не ни прави щастливи и според нас е изключително опасно“, каза Нечаев на възпоменателно събитие в замъка Холте-Щукенброк, посветено на 80-годишнината от края на Втората световна война. „Отношенията между нашите страни и народи винаги са оформяли политическия климат в Европа и на континента, допринасяйки за неговата сигурност, стабилност и просперитет“, подчерта той.

Руският посланик изрази надежда, че „многостранните руско-германски контакти, уникалната основа и мрежа от двустранно сътрудничество, доверителното партньорство ще бъдат възстановени с течение на времето“. Много германски граждани, отбеляза той, призовават за това.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    8 6 Отговор
    Парите свършват.
    Русия фалира.

    Коментиран от #4

    05:19 07.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    9 4 Отговор
    Четири Года, 1 млн загинали, НАТО на границите, рухнала икономика, военен позор - Целите и задачите на СВО изпълнени !!! Молодци 😄😄😄

    Коментиран от #6

    05:22 07.09.2025

  • 3 Уса

    1 4 Отговор
    Между САЩ и Русия има сделка,която ще прерасне в голяма дружба между двете нации.България ще бъде залята от тази дружба и любов и ще стане велика отново

    05:32 07.09.2025

  • 4 Стига бе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Та нали 4 дни Фюрера беше при Китайския император, няма ли да има Юани за Освобождаването на несъществуващата Украйна!
    Игати плопадзналите рашисти!

    05:58 07.09.2025

  • 5 Елементарно

    4 0 Отговор
    Поредните, долнопpoбни лъжи на рашистите с цел да се заблуждава изветрелия Тръмп и световната общност...

    05:59 07.09.2025

  • 6 Гадно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Да ама изпълнението на 6-те ;цели по СВО-та на Фюрера вървело точно и по План!

    Толкова са пропаднали рушляците, че в опиянението си от самогона не го разбират!

    06:02 07.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 С кой

    0 0 Отговор
    Тръмп ли бе ?

    06:04 07.09.2025

  • 9 Путин

    0 0 Отговор
    Зарових си главата у Песъка....

    06:11 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания