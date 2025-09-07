Над 70% от американците не вярват, че стъпките на САЩ ще доведат до спиране на войната в Украйна

Много американци смятат, че подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към войната в Украйна не допринася за неговото разрешаване. Това се доказва от резултатите от анкета, проведена от телевизионния канал CBS съвместно с изследователската служба YouGov.

Според тези данни 27% от анкетираните са заявили, че подходът на ръководителя на администрацията на Вашингтон към конфликта ще позволи „мирно уреждане“. 43% смятат, че действията на американския лидер допринасят за продължаването на военните действия. 30% смятат, че стъпките от страна на Тръмп не влияят по никакъв начин на конфликта.

Като цяло 44% от анкетираните са оценили работата на Тръмп като президент положителна, 56% - отрицателна. 38% подкрепят въвеждането на нови тарифи върху продукти от други страни от американския лидер, 62% са против. 71% смятат, че това ще доведе до по-високи цени в САЩ в краткосрочен план.

43% от участниците в анкетата смятат, че прехвърлянето на бойци от Националната гвардия във Вашингтон от администрацията на Тръмп за борба с престъпността е правилната стъпка. 57% от анкетираните са на противоположното мнение. 42% отбелязват, че същите мерки трябва да бъдат предприети и в други американски градове, 58% са против.