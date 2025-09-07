Новини
Над 70% от американците не вярват, че стъпките на САЩ ще доведат до спиране на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Над 70% от американците не вярват, че стъпките на САЩ ще доведат до спиране на войната в Украйна

7 Септември, 2025 17:55 513 8

Като цяло 44% от анкетираните са оценили работата на Тръмп като президент положителна

Над 70% от американците не вярват, че стъпките на САЩ ще доведат до спиране на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Много американци смятат, че подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към войната в Украйна не допринася за неговото разрешаване. Това се доказва от резултатите от анкета, проведена от телевизионния канал CBS съвместно с изследователската служба YouGov.

Според тези данни 27% от анкетираните са заявили, че подходът на ръководителя на администрацията на Вашингтон към конфликта ще позволи „мирно уреждане“. 43% смятат, че действията на американския лидер допринасят за продължаването на военните действия. 30% смятат, че стъпките от страна на Тръмп не влияят по никакъв начин на конфликта.

Още новини от Украйна

Като цяло 44% от анкетираните са оценили работата на Тръмп като президент положителна, 56% - отрицателна. 38% подкрепят въвеждането на нови тарифи върху продукти от други страни от американския лидер, 62% са против. 71% смятат, че това ще доведе до по-високи цени в САЩ в краткосрочен план.

43% от участниците в анкетата смятат, че прехвърлянето на бойци от Националната гвардия във Вашингтон от администрацията на Тръмп за борба с престъпността е правилната стъпка. 57% от анкетираните са на противоположното мнение. 42% отбелязват, че същите мерки трябва да бъдат предприети и в други американски градове, 58% са против.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ловец

    2 2 Отговор
    Сега па "война"...

    17:58 07.09.2025

  • 2 ян бибиян

    4 0 Отговор
    Една противобункерна бомба решава проблема.

    18:02 07.09.2025

  • 3 гост

    2 0 Отговор
    и имат право да се съмняват.В оследното интервю на Тръмп се казва че дава 10...12 дена за сядане на Русия на масата за преговори,в противен случай,ще има невиждано ескалиране на войната...Замълчаваш и не вярваш на ушите си.

    18:02 07.09.2025

  • 4 Жоро Ломския-американчето

    3 1 Отговор
    На повечето от нас американците изобщо не ни пука за Украйна ,защото даже не знаем къде се намира на картата .Дали е истина ли ,ами помислете малко и си отговорете .Живи и здрави !

    18:04 07.09.2025

  • 5 ян бибиян

    5 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    18:05 07.09.2025

  • 6 Баш Балък

    4 1 Отговор
    Тия 70% май не са гледали срещата в Аляска и как Тръмп подви опашка. Явно Путин му е направил предложение на което не може да откаже.

    18:10 07.09.2025

  • 7 УдоМача

    3 0 Отговор
    А колко от тези 70% осъзнават, че релно Америка води война с Русия на украйнския плацдарм??

    18:27 07.09.2025

  • 8 балчо теслата

    1 0 Отговор
    на мен ми се струва че процента е по голям май...........

    18:35 07.09.2025