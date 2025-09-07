Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп е готов за нов етап от санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Тръмп е готов за нов етап от санкции срещу Русия

7 Септември, 2025 19:18, обновена 7 Септември, 2025 19:38 1 719 24

  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • европа-
  • санкции-
  • скот бесент-
  • тръмп

САЩ и партньорите от Европа обсъждат нови ограничения и вторични мита срещу Москва

Тръмп е готов за нов етап от санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов за нов етап от санкции срещу Русия, но не предостави никакви подробности, нито посочи възможна времева рамка за прилагането на подобни ограничения.

Журналисти го попитаха в Белия дом дали е готов за „втори кръг от санкции срещу Русия“. „Да, готов съм“, отговори американският лидер. Той не направи допълнителни коментари по въпроса.

Още новини от Украйна

По-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесент потвърди в неделя, че Вашингтон и неговите партньори в Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, предаде БНР.

"Готови сме да увеличим натиска върху Русия, но се нуждаем от европейските ни партньори да ни последват", каза Бесент пред телевизия NBC.

Той отбеляза, че още санкции и мита срещу страните, които продължават да купуват петрол от Русия, биха довели до "пълен колапс" на руската икономика и биха принудили президента Владимир Путин да преговаря.

По-рано през седмицата Бесент отбеляза, че САЩ ще преразгледат политиката си на санкции спрямо Русия на фона на продължаващите си атаки срещу Украйна.

В понеделник той посочи, че администрацията на Белия дом ще проучи внимателно евентуалните санкции срещу Русия в рамките на тази седмица, следвайки непрекъснатите руски атаки срещу Украйна, въпреки неотдавнашните мирни преговори.

"Мисля че с президента Тръмп, всички опции са на масата и мисля, че ще ги разгледаме много внимателно тази седмица", посочи тогава Бесент по време на ексклузивно интервю за Fox News.

Той заяви, че Путин "е направил обратното" на това, което е казал, че иска да направи по време на срещите си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж.

"Всъщност той, по един жалък, жалък начин, увеличи бомбардировките", заяви още той.

Днешното изказване на Бесент идва на фона на снощната най-мащабна руска въздушна бомбардировка от началото на войната с Украйна.

Представители на администрацията на Вашингтон ще обсъдят възможността за въвеждане на нови санкции срещу Русия през следващите дни, а окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви ръководителят на Националния икономически съвет към Белия дом Кевин Хасет в ефира на телевизионния канал CBS.

„Сигурен съм, че днес и утре ще има много дискусии относно мащаба на санкциите и времето за въвеждане на санкции“, каза той, уточнявайки, че това се отнася до възможността американската страна да въведе нови антируски ограничения. „В крайна сметка решението е на президента, добави Хасет. Той отбеляза, че Националният икономически съвет към Белия дом работи по въпросите за „налагане на санкции“, включително срещу Русия и нейните търговски партньори.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    30 2 Отговор
    Идиотите са си идиоти ! Войниците са си войници!!! Ясно се вижда , кои от кои са !

    Коментиран от #24

    18:23 07.09.2025

  • 3 демократ

    15 5 Отговор
    Нищо не става с тия санкции. Сащ трябва да влезнат е Канада да издавят некадърниците да я присъединят към Сащ и да почнат да копат ресурсите използвайки мексикански бежанци.

    18:23 07.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    34 4 Отговор
    С тези мита вече станаха за подигравка.

    18:26 07.09.2025

  • 5 Феникс

    29 4 Отговор
    Стига със тези санкции че скоро ще си ядем цървулите в европата!

    18:27 07.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    24 2 Отговор
    Руснаците си произвеждат лопати и със санкции, и без. Магарета тоже.

    18:32 07.09.2025

  • 7 Васко

    25 2 Отговор
    Путин ще си го премести! Този път отляво...

    18:32 07.09.2025

  • 8 оня с коня

    27 3 Отговор
    Санкции манкции ,отиде коня в ряката ,а Осрайна отече безвъзвратно в канала .

    18:32 07.09.2025

  • 9 4 години само дърдорене!

    17 2 Отговор
    Жалки САЩ и Европа!

    Коментиран от #12

    18:39 07.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "4 години само дърдорене!":

    Германия, Франция и България могат да победят Русия.

    Коментиран от #13

    19:12 07.09.2025

  • 13 ,,,,,,

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    А И талия кв ще прави, 🍕

    19:35 07.09.2025

  • 14 Много неприятна новина

    12 2 Отговор
    за европейските граждани.
    Така ще си отидем гладни и не къпани като помияри.

    19:36 07.09.2025

  • 15 Луганск

    9 5 Отговор
    САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА

    И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!

    Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!

    Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!

    На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.

    Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
    Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.

    Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #23

    19:39 07.09.2025

  • 16 На - удачно

    3 0 Отговор
    е,да обяви гладна стачка !

    19:46 07.09.2025

  • 17 демек пак кьор фишеци или по скоро

    5 0 Отговор
    Тръмп е готов за нов етап от яки тесли да прецаква и изцицва наивния ес

    19:46 07.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баш Балък

    3 0 Отговор
    Иииии Руснака пада на колене, да си върже кубинките

    19:52 07.09.2025

  • 20 Сталин

    2 0 Отговор
    А Путин е готов за нов етап да си го премести

    20:09 07.09.2025

  • 21 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Маскалия упорито копае дъното!

    20:09 07.09.2025

  • 22 русия е джудже

    0 0 Отговор
    Санкции до дупка за руските джуджета и после пак санкции

    20:17 07.09.2025

  • 23 Орколюб

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Луганск":

    Само копейките и чеченските вентилатори симпатизират на рашистан, българите - не

    20:17 07.09.2025

  • 24 фактите

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Абсолютен факт.По-големи идиоти на тоя свят от руснаците няма.Сами се простреляха в главата и продължават да си теглят куршумите.За воиници пък да не говорим.На Украйна вече и е жал да избива руското пушечно месо...

    20:18 07.09.2025