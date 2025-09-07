Тръмп е готов за нов етап от санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов за нов етап от санкции срещу Русия, но не предостави никакви подробности, нито посочи възможна времева рамка за прилагането на подобни ограничения.
Журналисти го попитаха в Белия дом дали е готов за „втори кръг от санкции срещу Русия“. „Да, готов съм“, отговори американският лидер. Той не направи допълнителни коментари по въпроса.
По-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесент потвърди в неделя, че Вашингтон и неговите партньори в Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, предаде БНР.
"Готови сме да увеличим натиска върху Русия, но се нуждаем от европейските ни партньори да ни последват", каза Бесент пред телевизия NBC.
Той отбеляза, че още санкции и мита срещу страните, които продължават да купуват петрол от Русия, биха довели до "пълен колапс" на руската икономика и биха принудили президента Владимир Путин да преговаря.
По-рано през седмицата Бесент отбеляза, че САЩ ще преразгледат политиката си на санкции спрямо Русия на фона на продължаващите си атаки срещу Украйна.
В понеделник той посочи, че администрацията на Белия дом ще проучи внимателно евентуалните санкции срещу Русия в рамките на тази седмица, следвайки непрекъснатите руски атаки срещу Украйна, въпреки неотдавнашните мирни преговори.
"Мисля че с президента Тръмп, всички опции са на масата и мисля, че ще ги разгледаме много внимателно тази седмица", посочи тогава Бесент по време на ексклузивно интервю за Fox News.
Той заяви, че Путин "е направил обратното" на това, което е казал, че иска да направи по време на срещите си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж.
"Всъщност той, по един жалък, жалък начин, увеличи бомбардировките", заяви още той.
Днешното изказване на Бесент идва на фона на снощната най-мащабна руска въздушна бомбардировка от началото на войната с Украйна.
Представители на администрацията на Вашингтон ще обсъдят възможността за въвеждане на нови санкции срещу Русия през следващите дни, а окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви ръководителят на Националния икономически съвет към Белия дом Кевин Хасет в ефира на телевизионния канал CBS.
„Сигурен съм, че днес и утре ще има много дискусии относно мащаба на санкциите и времето за въвеждане на санкции“, каза той, уточнявайки, че това се отнася до възможността американската страна да въведе нови антируски ограничения. „В крайна сметка решението е на президента, добави Хасет. Той отбеляза, че Националният икономически съвет към Белия дом работи по въпросите за „налагане на санкции“, включително срещу Русия и нейните търговски партньори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #24
18:23 07.09.2025
3 демократ
18:23 07.09.2025
4 Данко Харсъзина
18:26 07.09.2025
5 Феникс
18:27 07.09.2025
6 Данко Харсъзина
18:32 07.09.2025
7 Васко
18:32 07.09.2025
8 оня с коня
18:32 07.09.2025
9 4 години само дърдорене!
Коментиран от #12
18:39 07.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шопо
До коментар #9 от "4 години само дърдорене!":Германия, Франция и България могат да победят Русия.
Коментиран от #13
19:12 07.09.2025
13 ,,,,,,
До коментар #12 от "Шопо":А И талия кв ще прави, 🍕
19:35 07.09.2025
14 Много неприятна новина
Така ще си отидем гладни и не къпани като помияри.
19:36 07.09.2025
15 Луганск
И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!
Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!
Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!
На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.
Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.
Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #23
19:39 07.09.2025
16 На - удачно
19:46 07.09.2025
17 демек пак кьор фишеци или по скоро
19:46 07.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баш Балък
19:52 07.09.2025
20 Сталин
20:09 07.09.2025
21 Ганя Путинофила
20:09 07.09.2025
22 русия е джудже
20:17 07.09.2025
23 Орколюб
До коментар #15 от "Луганск":Само копейките и чеченските вентилатори симпатизират на рашистан, българите - не
20:17 07.09.2025
24 фактите
До коментар #2 от "Пич":Абсолютен факт.По-големи идиоти на тоя свят от руснаците няма.Сами се простреляха в главата и продължават да си теглят куршумите.За воиници пък да не говорим.На Украйна вече и е жал да избива руското пушечно месо...
20:18 07.09.2025