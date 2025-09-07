Келог: Русия ескалира конфликта в Украйна

Русия ескалира конфликта в Украйна. Това заяви в социалната мрежа X пратеникът на президента на САЩ Кийт Келог, коментирайки днешните удари на руските войски по територията на републиката.

„Опасността от всяка война е ескалация. Изглежда, че Русия ескалира“, каза официалният представител.

Според украинските власти, руските въоръжени сили са изстреляли рекорден брой дронове и ракети – повече от 800 – по територията на републиката в нощта на 7 септември.

В резултат на тази атака сградата на Кабинета на министрите в Киев е повредена – там е избухнал пожар с площ над хиляда квадратни метра.