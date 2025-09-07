Келог: Русия ескалира конфликта в Украйна

Русия ескалира конфликта в Украйна. Това заяви в социалната мрежа X пратеникът на президента на САЩ Кийт Келог, коментирайки днешните удари на руските войски по територията на републиката.
„Опасността от всяка война е ескалация. Изглежда, че Русия ескалира“, каза официалният представител.
Според украинските власти, руските въоръжени сили са изстреляли рекорден брой дронове и ракети – повече от 800 – по територията на републиката в нощта на 7 септември.
В резултат на тази атака сградата на Кабинета на министрите в Киев е повредена – там е избухнал пожар с площ над хиляда квадратни метра.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #24
21:26 07.09.2025
2 Рисия
Коментиран от #12
21:27 07.09.2025
3 ЕСТЕСТВЕНО
21:29 07.09.2025
4 Много
21:29 07.09.2025
5 Не Русия глупако
21:29 07.09.2025
6 Сатана Z
21:29 07.09.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))
ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))
ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))
Коментиран от #8, #19
21:30 07.09.2025
8 Хакерска група " Hals Enterteinmant"
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Прав сте!
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥
Коментиран от #20, #23, #26, #27, #45
21:32 07.09.2025
9 Злобното Джуджи
Тъпите ру3наци - това трябваше да де случи още първия ден на операцията.
21:32 07.09.2025
10 Сарана Z
21:32 07.09.2025
11 Боби
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А няма ли поне трима убити натовски генерали?
Коментиран от #13
21:32 07.09.2025
12 Ясно като бел ден
До коментар #2 от "Рисия":Така е.,а пък покраинците ореваха света. Киев трябва да заприлича на Газа, пък тогава да ревът.
21:33 07.09.2025
13 Ами
До коментар #11 от "Боби":Повече са.
21:34 07.09.2025
14 Голям джумбиш
За справка: охлювът се движи със средна скорост около 0.013 м/секунда. За над две години би изминал повече от 1000 км. Страхотен джумбиш.
Коментиран от #30
21:34 07.09.2025
15 истина ти казвам
21:34 07.09.2025
18 Военния експерт на "Билд" Юлиян Рьопке
Коментиран от #33, #42
21:36 07.09.2025
19 Я НИ ОСВЕДОМИ
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":КОЛКО РУСНАЦИ И КОЛКО АМЕРИКАНЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1877-78 г.бЛАГОДАРИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА !
Коментиран от #28
21:36 07.09.2025
20 За 2025 г.рашите
До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.
ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!
На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.
ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.
Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.
Коментиран от #29, #41
21:38 07.09.2025
21 Боруна Лом
21:38 07.09.2025
23 Музика за моите уши
До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":Удри световен лидер Володимир Зеленски! Досега отрепа 2,5 милиона руснаци! Малко са ...Войната в Украйна след година ще мине по продължителност втората световна война а орките са избивани в Донбас...Няма Киев, няма Одеса, Харков или Херсон.. Трепи Володимир Зеленски трепи без милост!
21:39 07.09.2025
24 Хехе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докарахте се дотам Оранжения да се грижи да хилядите мужици, които мрат като кучета за 2 срутени къщи.
21:39 07.09.2025
25 Обективни истини
Лев Големеев
21:39 07.09.2025
26 Така е
До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":Военния кореспондент на "Билд" с ужасяващи данни за руските загуби в Украйна! Данните са от сателитни изображения и снимки от дронове. 2,3 милиона убити и осакатени руски военни. Източна Украйна която преди войната бе населена предимно с етнически руснаци е в руини. Путин унищожава не някой друг а руския народ.
Коментиран от #35
21:39 07.09.2025
27 Пиши ги убитите 5 мииона
До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":за да няма нужда утре да коригираш.
А ранените 10 милиона.
Хубави кръгли цифри.
21:40 07.09.2025
29 Калоян Бонапарт
До коментар #20 от "За 2025 г.рашите":Неделя вечер преди понеделник, когато ще обикаляш отново кашоните, никак не ти се отразява добре. Сръбни една супа и успокой бедната си душичка да ти еее ппп ммм.
21:41 07.09.2025
30 То затова
До коментар #14 от "Голям джумбиш":зеленияпор скимти за среща с Путин.
Щото уитилизират орки, изтласкват ги отвсякъде и въобще печелт безразборно.
Коментиран от #34
21:41 07.09.2025
31 Ужасяващи и страшни данни
Коментиран от #46
21:43 07.09.2025
32 ,,,,,,
21:45 07.09.2025
33 Факт
До коментар #18 от "Военния експерт на "Билд" Юлиян Рьопке":Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.
Коментиран от #37
21:45 07.09.2025
34 Голям джумбиш
До коментар #30 от "То затова":Зеленски не иска среща с плешивия ботокс. Тръмп иска такава, ако не си разбрал. А срещата в Аляска я пожела пиздюхен, защото много печели ръйш ли, и затова ходи по преговорни срещи.
21:45 07.09.2025
35 НАЙ-МНОГО СЕ ЛЪЖЕ
До коментар #26 от "Така е":ЦИТИРАМ БИСМАРК , ТАКА ЧЕ 2 И 20 И 200 МИЛИОНА ДА КАЖЕШ ВСЕ Е РАМКИТЕ НА КАЗАНОТО ОТ НЕГО
21:45 07.09.2025
36 Хайо
21:46 07.09.2025
37 Сатана Z
До коментар #33 от "Факт":Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....
Коментиран от #38
21:46 07.09.2025
38 Мишел
До коментар #37 от "Сатана Z":Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 8 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 968 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...
21:48 07.09.2025
39 Не е вярно, всички които редовно
21:49 07.09.2025
40 000
Всичко друго, което ви говорят е али-бали
Горепосочените имат 800 милиарда причини да запалят половин европа.
21:49 07.09.2025
42 Друг експерт
До коментар #18 от "Военния експерт на "Билд" Юлиян Рьопке":Ха сети се, откъде Рюпке е взел данните, ако въобще е имал кураж да се изцепи с такиеа брадати лъжи!!
21:50 07.09.2025
43 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
ЗАЩО ПЛАЧЕТЕ ---НАЛИ НАРКОМАНА ПОКАНИ ПУТИН -В КИЕВ -ТАКА КАКТО МЕРКЕЛ ПОКАНИ ТАЛИБАНИТЕ--ТАЛИБАНИТЕ ДОЙДОХА -ПУТИН ИДВА
21:50 07.09.2025
44 име
21:50 07.09.2025
45 Хахахаха,
До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":хахахаха, направо ги пиши 200 милиона.🤣😂🤣
21:50 07.09.2025
46 Прав е
До коментар #31 от "Ужасяващи и страшни данни":От 144 милионна раша редовната им армия беше 2,9 милиона, още толкова запасни и около милион насила мобилизирани. Американския адмирал борави с точни цифри от сателитни изображения. Половината армия на раша гyшна букета в Украйна безмилостно. То и не трябва много aкъл дори съдрaните клoшaрcки кAпeйки да го разберат също след като путя цeлуна oбувките на плондера ким и KYPaнa пред рамзан за пушечно месо че рашисткото е на приключване
Коментиран от #48
21:50 07.09.2025
48 Абе направо я
До коментар #46 от "Прав е":пиши цялата.😂🤣😂
21:52 07.09.2025