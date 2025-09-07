Новини
Келог: Русия ескалира конфликта в Украйна

7 Септември, 2025 21:21, обновена 7 Септември, 2025 21:25 1 029 48

  • кийт келог-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • удари

Официалният представител на Тръмп коментира днешните удари на руските войски

Келог: Русия ескалира конфликта в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия ескалира конфликта в Украйна. Това заяви в социалната мрежа X пратеникът на президента на САЩ Кийт Келог, коментирайки днешните удари на руските войски по територията на републиката.

„Опасността от всяка война е ескалация. Изглежда, че Русия ескалира“, каза официалният представител.

Според украинските власти, руските въоръжени сили са изстреляли рекорден брой дронове и ракети – повече от 800 – по територията на републиката в нощта на 7 септември.

В резултат на тази атака сградата на Кабинета на министрите в Киев е повредена – там е избухнал пожар с площ над хиляда квадратни метра.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 22 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    41 3 Отговор
    Бесни са защото в Одеса са унищожени стотици англичани, французи, поляци и румънци.

    Коментиран от #11, #24

    21:26 07.09.2025

  • 2 Рисия

    29 2 Отговор
    още не е започнала.

    Коментиран от #12

    21:27 07.09.2025

  • 3 ЕСТЕСТВЕНО

    31 0 Отговор
    КОГАТО ТИ ВЪРВИ ИГРАТА (ВОЙНАТА) НЕ СЕ ОТКАЗВАШ ПО СРЕДАТА.ПРОБЛЕМА Е НА ГУБЕЩИЯ , А ТОВА СЕГА НЕ Е РУСИЯ

    21:29 07.09.2025

  • 4 Много

    32 1 Отговор
    Натювчета заминаха при Хитлер. Боли!

    21:29 07.09.2025

  • 5 Не Русия глупако

    31 4 Отговор
    А вие! САЩ и Великобритания създадоха тази война, на фона на хилядите предупреждения години наред от Русия. И дори в началото когато Русия искаше да я спре, с почти без загуби за Украйна, вие бяхте тези който отказахте и разгоряхте войната.

    21:29 07.09.2025

  • 6 Сатана Z

    23 3 Отговор
    Русия каза къде е мястото на НАТО —в границите от 1997 год.К’во толкова има да се правите на ощипани украинци ?

    21:29 07.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 25 Отговор
    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    Коментиран от #8, #19

    21:30 07.09.2025

  • 8 Хакерска група " Hals Enterteinmant"

    2 22 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Прав сте!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #20, #23, #26, #27, #45

    21:32 07.09.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    10 10 Отговор
    "...сградата на Кабинета на министрите в Киев е повредена.."

    Тъпите ру3наци - това трябваше да де случи още първия ден на операцията.

    21:32 07.09.2025

  • 10 Сарана Z

    21 3 Отговор
    Русия напомня ба Укрия,че Зеления бункерен нацист трябва да подпише безусловна капитулация .

    21:32 07.09.2025

  • 11 Боби

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А няма ли поне трима убити натовски генерали?

    Коментиран от #13

    21:32 07.09.2025

  • 12 Ясно като бел ден

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Рисия":

    Така е.,а пък покраинците ореваха света. Киев трябва да заприлича на Газа, пък тогава да ревът.

    21:33 07.09.2025

  • 13 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боби":

    Повече са.

    21:34 07.09.2025

  • 14 Голям джумбиш

    2 13 Отговор
    Ако на 24 февруари 2022 г. един охлюв беше тръгнал от Курск към запад, днес щеше спокойно да е стигнал до Париж, да е пил еспресо до Айфеловата кула и да е качил снимки в Инстаграм с хаштага SlowButSteady. А „втората армия в света“, вместо да напредне, успя да стигне само до… собствените си тоалетни на полето. Разликата е, че охлювът върви напред, а те се въртят в кръг и си мислят, че е настъпила „голямата победа“. 🐌😂
    За справка: охлювът се движи със средна скорост около 0.013 м/секунда. За над две години би изминал повече от 1000 км. Страхотен джумбиш.

    Коментиран от #30

    21:34 07.09.2025

  • 15 истина ти казвам

    21 1 Отговор
    Келог ли си жабок ли си не те знам. Но факт е че светът се събужда и вижда алчнотията,лицемерието,злобата и гнилоча на запада скрит зад маската на човеколбието и т,н.! А ние на Балканите това го знаем от 100 години!

    21:34 07.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Военния експерт на "Билд" Юлиян Рьопке

    2 11 Отговор
    Русия даде над 2 милиона жертви досега! А Путин е усмихнат все едно са дивеч. Представете си ако Франция даде 10 хиляди убити в дадена война? Веднага ще седнат на масата за преговори. А в русия човешкия живот не струва и 1 копейка! Това е едно от стотиците в Русия масови гробове край Воротино на убити руски военни в Украйна

    Коментиран от #33, #42

    21:36 07.09.2025

  • 19 Я НИ ОСВЕДОМИ

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    КОЛКО РУСНАЦИ И КОЛКО АМЕРИКАНЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1877-78 г.бЛАГОДАРИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА !

    Коментиран от #28

    21:36 07.09.2025

  • 20 За 2025 г.рашите

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.

    ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!

    На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.

    ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
    ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.

    Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.

    Коментиран от #29, #41

    21:38 07.09.2025

  • 21 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    А КОЛКО НАТЮВЦИ ОТИДОХА КОРБАН?

    21:38 07.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Музика за моите уши

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Удри световен лидер Володимир Зеленски! Досега отрепа 2,5 милиона руснаци! Малко са ...Войната в Украйна след година ще мине по продължителност втората световна война а орките са избивани в Донбас...Няма Киев, няма Одеса, Харков или Херсон.. Трепи Володимир Зеленски трепи без милост!

    21:39 07.09.2025

  • 24 Хехе

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докарахте се дотам Оранжения да се грижи да хилядите мужици, които мрат като кучета за 2 срутени къщи.

    21:39 07.09.2025

  • 25 Обективни истини

    6 1 Отговор
    Когато един украинец поумнее той става руснак.
    Лев Големеев

    21:39 07.09.2025

  • 26 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Военния кореспондент на "Билд" с ужасяващи данни за руските загуби в Украйна! Данните са от сателитни изображения и снимки от дронове. 2,3 милиона убити и осакатени руски военни. Източна Украйна която преди войната бе населена предимно с етнически руснаци е в руини. Путин унищожава не някой друг а руския народ.

    Коментиран от #35

    21:39 07.09.2025

  • 27 Пиши ги убитите 5 мииона

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    за да няма нужда утре да коригираш.
    А ранените 10 милиона.
    Хубави кръгли цифри.

    21:40 07.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Калоян Бонапарт

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "За 2025 г.рашите":

    Неделя вечер преди понеделник, когато ще обикаляш отново кашоните, никак не ти се отразява добре. Сръбни една супа и успокой бедната си душичка да ти еее ппп ммм.

    21:41 07.09.2025

  • 30 То затова

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Голям джумбиш":

    зеленияпор скимти за среща с Путин.
    Щото уитилизират орки, изтласкват ги отвсякъде и въобще печелт безразборно.

    Коментиран от #34

    21:41 07.09.2025

  • 31 Ужасяващи и страшни данни

    1 2 Отговор
    Факти пролетта публикува данните на бившия главнокомандващ на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа

    Коментиран от #46

    21:43 07.09.2025

  • 32 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Аууу отиде инвентара

    21:45 07.09.2025

  • 33 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Военния експерт на "Билд" Юлиян Рьопке":

    Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.

    Коментиран от #37

    21:45 07.09.2025

  • 34 Голям джумбиш

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "То затова":

    Зеленски не иска среща с плешивия ботокс. Тръмп иска такава, ако не си разбрал. А срещата в Аляска я пожела пиздюхен, защото много печели ръйш ли, и затова ходи по преговорни срещи.

    21:45 07.09.2025

  • 35 НАЙ-МНОГО СЕ ЛЪЖЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Така е":

    ЦИТИРАМ БИСМАРК , ТАКА ЧЕ 2 И 20 И 200 МИЛИОНА ДА КАЖЕШ ВСЕ Е РАМКИТЕ НА КАЗАНОТО ОТ НЕГО

    21:45 07.09.2025

  • 36 Хайо

    2 0 Отговор
    Израел го прави умножено по 200,но за там няма този плач,защо ли?

    21:46 07.09.2025

  • 37 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #38

    21:46 07.09.2025

  • 38 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 8 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 968 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    21:48 07.09.2025

  • 39 Не е вярно, всички които редовно

    1 1 Отговор
    четем форума на Факти бг знаем, че руснаците свършиха ракетите и се бият със сапьорски лопатки.

    21:49 07.09.2025

  • 40 000

    0 0 Отговор
    BlackRock, Vanguard, State Street

    Всичко друго, което ви говорят е али-бали
    Горепосочените имат 800 милиарда причини да запалят половин европа.

    21:49 07.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Друг експерт

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Военния експерт на "Билд" Юлиян Рьопке":

    Ха сети се, откъде Рюпке е взел данните, ако въобще е имал кураж да се изцепи с такиеа брадати лъжи!!

    21:50 07.09.2025

  • 43 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    1 1 Отговор
    Според украинските власти, руските въоръжени сили са изстреляли рекорден брой дронове и ракети – повече от 800 – по територията на републиката в нощта на 7 септември.


    ЗАЩО ПЛАЧЕТЕ ---НАЛИ НАРКОМАНА ПОКАНИ ПУТИН -В КИЕВ -ТАКА КАКТО МЕРКЕЛ ПОКАНИ ТАЛИБАНИТЕ--ТАЛИБАНИТЕ ДОЙДОХА -ПУТИН ИДВА

    21:50 07.09.2025

  • 44 име

    1 1 Отговор
    Киевската неонацистка хунта уж искаше мопаториум по ударите върху енергийни обекти, обаче го наруши грубо, а руснаците както нинаги ги галят с перце, вместо да сринат Киев със земята.

    21:50 07.09.2025

  • 45 Хахахаха,

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    хахахаха, направо ги пиши 200 милиона.🤣😂🤣

    21:50 07.09.2025

  • 46 Прав е

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ужасяващи и страшни данни":

    От 144 милионна раша редовната им армия беше 2,9 милиона, още толкова запасни и около милион насила мобилизирани. Американския адмирал борави с точни цифри от сателитни изображения. Половината армия на раша гyшна букета в Украйна безмилостно. То и не трябва много aкъл дори съдрaните клoшaрcки кAпeйки да го разберат също след като путя цeлуна oбувките на плондера ким и KYPaнa пред рамзан за пушечно месо че рашисткото е на приключване

    Коментиран от #48

    21:50 07.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абе направо я

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Прав е":

    пиши цялата.😂🤣😂

    21:52 07.09.2025