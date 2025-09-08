По инициатива на бразилския президент Лула да Силва ще се проведе извънредна среща на върха на БРИКС чрез видеоконферентна връзка, посветена на "заплахите за многополярния световен ред и общия отговор на асоциацията на американските тарифи и санкции".

Руският президент Владимир Путин ще вземе участие в срещата

Потвърдено е участието на китайския президент Си Дзинпин и президента на Южна Африка Сирил Рамафоса в срещата на върха. Индия ще бъде представена от министъра на външните работи Субрахманям Джайшанкар.

Бразилия председателства БРИКС от 1 януари. От 6 до 7 юли в Рио де Жанейро се проведе годишната среща на върха на асоциацията. Откривайки срещата на върха, бразилският лидер разкритикува решението на НАТО да увеличи военните разходи и призова страните в конфликта в Украйна да задълбочат прекия диалог с цел установяване на мир. По време на речта си Путин подчерта, че БРИКС вече значително превъзхожда Групата на седемте (Г7) по отношение на икономиката, а разплащанията в национални валути между страните от асоциацията нарастват.

По време на подготовката за срещата на върха, бразилският конгресмен Раймонт Отони заяви, че срещата ще бъде дискусионна, като членовете на блока ще обсъдят икономическо и политическо сътрудничество. Законодателят също така потвърди, че бразилският президент ще защити необходимостта от общ отговор на общността на заплахите от САЩ. Според Отони, БРИКС „оспорва хегемонията“ на Съединените щати, поради което Тръмп „започна търговска война“ срещу своите членове. Депутатът отбеляза още, че участието на Путин би подчертало високия статус на срещата на върха и нивото на вземаните там решения.

Редица бразилски експерти смятат, че друга тема за обсъждане може да бъде засилването на военното присъствие на САЩ в Карибите близо до бреговете на Венецуела. Ройтерс съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ са изпратени към Боливарианската република „за провеждане на операции за борба с наркокартелите“.

Както посочи професор Еден Перейра от Федералния университет в Рио де Жанейро, Бразилия иска да постигне осъждане на действията на САЩ на срещата на върха, тъй като нейното ръководство е „притеснено от изпращането на американски кораби“ с цел нова блокада на Венецуела "под фалшивия претекст за борба с наркотрафика в региона". Според експерта, срещата на върха може да е опит „за упражняване на политически натиск върху САЩ“.

Депутатът Отони също нарече действията на САЩ заплаха не само за Венецуела, но и за всички латиноамерикански страни. Той е убеден, че членовете на БРИКС трябва съвместно да осъдят приближаването на американския флот към териториалните води на Венецуела.

Третата тема на преговорите, по инициатива на Бразилия, може да бъде преориентирането на износа ѝ към страните от блока, за да се намали въздействието на американските тарифи върху икономиката на страната. Политологът Роберто Сантос заяви, че някои от бразилските стоки, подлежащи на американски мита, наистина могат да бъдат пренасочени към страните от БРИКС. Анализаторът изрази увереност, че Бразилия ще продължи да укрепва единството на блока в отговор на агресивните действия на Белия дом. Според Сантос, настоящият период на отношенията между членовете на БРИКС и Съединените щати няма да бъде лесен, но именно в тази ситуация пред общността се появяват редица нови възможности за по-нататъшно развитие.