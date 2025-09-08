Новини
БРИКС заседава извънредно заради американските заплахи

8 Септември, 2025 04:56, обновена 8 Септември, 2025 05:04 1 482 9

  • брикс-
  • заседание-
  • сащ-
  • бразилия

В разговорите ще участват президентите на Русия и Китай

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По инициатива на бразилския президент Лула да Силва ще се проведе извънредна среща на върха на БРИКС чрез видеоконферентна връзка, посветена на "заплахите за многополярния световен ред и общия отговор на асоциацията на американските тарифи и санкции".

Руският президент Владимир Путин ще вземе участие в срещата

Потвърдено е участието на китайския президент Си Дзинпин и президента на Южна Африка Сирил Рамафоса в срещата на върха. Индия ще бъде представена от министъра на външните работи Субрахманям Джайшанкар.

Бразилия председателства БРИКС от 1 януари. От 6 до 7 юли в Рио де Жанейро се проведе годишната среща на върха на асоциацията. Откривайки срещата на върха, бразилският лидер разкритикува решението на НАТО да увеличи военните разходи и призова страните в конфликта в Украйна да задълбочат прекия диалог с цел установяване на мир. По време на речта си Путин подчерта, че БРИКС вече значително превъзхожда Групата на седемте (Г7) по отношение на икономиката, а разплащанията в национални валути между страните от асоциацията нарастват.

По време на подготовката за срещата на върха, бразилският конгресмен Раймонт Отони заяви, че срещата ще бъде дискусионна, като членовете на блока ще обсъдят икономическо и политическо сътрудничество. Законодателят също така потвърди, че бразилският президент ще защити необходимостта от общ отговор на общността на заплахите от САЩ. Според Отони, БРИКС „оспорва хегемонията“ на Съединените щати, поради което Тръмп „започна търговска война“ срещу своите членове. Депутатът отбеляза още, че участието на Путин би подчертало високия статус на срещата на върха и нивото на вземаните там решения.

Редица бразилски експерти смятат, че друга тема за обсъждане може да бъде засилването на военното присъствие на САЩ в Карибите близо до бреговете на Венецуела. Ройтерс съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ са изпратени към Боливарианската република „за провеждане на операции за борба с наркокартелите“.

Както посочи професор Еден Перейра от Федералния университет в Рио де Жанейро, Бразилия иска да постигне осъждане на действията на САЩ на срещата на върха, тъй като нейното ръководство е „притеснено от изпращането на американски кораби“ с цел нова блокада на Венецуела "под фалшивия претекст за борба с наркотрафика в региона". Според експерта, срещата на върха може да е опит „за упражняване на политически натиск върху САЩ“.

Депутатът Отони също нарече действията на САЩ заплаха не само за Венецуела, но и за всички латиноамерикански страни. Той е убеден, че членовете на БРИКС трябва съвместно да осъдят приближаването на американския флот към териториалните води на Венецуела.

Третата тема на преговорите, по инициатива на Бразилия, може да бъде преориентирането на износа ѝ към страните от блока, за да се намали въздействието на американските тарифи върху икономиката на страната. Политологът Роберто Сантос заяви, че някои от бразилските стоки, подлежащи на американски мита, наистина могат да бъдат пренасочени към страните от БРИКС. Анализаторът изрази увереност, че Бразилия ще продължи да укрепва единството на блока в отговор на агресивните действия на Белия дом. Според Сантос, настоящият период на отношенията между членовете на БРИКС и Съединените щати няма да бъде лесен, но именно в тази ситуация пред общността се появяват редица нови възможности за по-нататъшно развитие.


Бразилия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мефистофел

    13 5 Отговор
    Не вярвам от БРИКС да са се притеснили сериозно от заплахите на янките. На цял свят му стана ясно, че те могат само да плашат гаргите.

    05:45 08.09.2025

  • 2 оня с коня

    11 4 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:49 08.09.2025

  • 3 Дедо

    3 1 Отговор
    У внука в трети клас си организират такива срещи !

    06:09 08.09.2025

  • 4 Разстройство

    2 1 Отговор
    Вече има и многополярно !

    06:11 08.09.2025

  • 5 Чочо

    4 0 Отговор
    Абе,уж всички са опасни ,но само САЩ налага санкции от страх.
    Другите просто искат да търгуват

    06:17 08.09.2025

  • 6 Това

    2 0 Отговор
    Ще е тест дали са сериозни ако излязат с декларация. Изглежда играят САЩ срещу Европа, което каквото повикало, такова се обадило.
    Да видим, но моите 5 лв. са, че само си крякат.
    Лула иска да си реши вътрешния проблем с митата, за да не му падне рейтинга при земеделците му. Китай ще трябва да купува повече кафе и телешко, за да стои Лула 10% над Болсано на избори, всъщност това ни казва статията… трудна работа…

    Според мен, Тръмпито бърка много подхода с бразилците, но он си знае, консервите му се кефите.

    06:23 08.09.2025

  • 7 Милена Тъпата

    2 3 Отговор
    Събрал се Великият БРИКС да си поплачат, че тръмп им наложи мита. Ха ха ха ха!

    06:24 08.09.2025

  • 8 Търновец

    1 2 Отговор
    Част от богатството на Бай Дончо идва от хотели и игрални домове - там има и професионалистки и наркотици, това което Тръмп прави прилича на използуване на ВМС на САЩ за удряне на конкурентни наркобарони - такива битки за пазари имаше и е София между конкуренти. За да използува ВМС в международни води първо Тръмп трябва да се обърне за дискусия и гласуване в Конгреса на САЩ и Тръмп първо да обясни намеренията си на общественото мнение на САЩ. Преди години Френки Рузвелт - според един Американец - прати бойни кораби да спрат Японските търговски кораби и Япония свърши ззпасите от нефт. Три разрушителя в близост до Венецуела - това е най богатата на нефт страна

    06:37 08.09.2025

  • 9 Абе

    3 0 Отговор
    не звучи като нещо особено обезпокоително. По скоро бразилеца Лула да Силва поддържа висок международен профил, като вероятно счита, че това го пази от евентуален американски мек преврат. Известни са предпочитанията на бай Дончо към основния опонент на да Силва - Болсонаро, който в момента е в немилост.

    06:40 08.09.2025

