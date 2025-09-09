Демонстранти подпалиха парламента в Непал

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, съобщи говорителят на законодателния орган Екрам Гири, цитиран от Франс прес, предава БТА.
„Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основното здание“, заяви Гири.
По-рано бе съобщено, че демонстранти са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.
Размириците, които избухнаха вчера, бяха предизвикани от блокирането на редица социални мрежи и от корупцията, която според протестиращите се шири в страната. В столицата Катманду и редица други големи градове започнаха масови акции с участието на хиляди демонстранти.
Премиерът Шарма Оли днес подаде оставка, а основните социални мрежи в Непал възобновиха работа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
15:37 09.09.2025
2 Логично
15:38 09.09.2025
3 Делю Хайдутин
15:40 09.09.2025
4 ако са добри работници
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да ги наемем и нашия парламент да
запалят че у БГто нема кой
15:41 09.09.2025
5 Пожарникаря БМБ
15:44 09.09.2025
6 Непал Запал
15:45 09.09.2025
7 Боруна Лом
15:45 09.09.2025
8 Василеску
15:48 09.09.2025
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #10
15:54 09.09.2025
10 Непалец хирург
До коментар #9 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Чакай малко да погледна в Гугъла и ти почвам операцията!
15:59 09.09.2025
11 Браво
16:13 09.09.2025
12 Асен
16:19 09.09.2025
13 ......
16:39 09.09.2025