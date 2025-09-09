Новини
Свят »
Непал »
Демонстранти подпалиха парламента в Непал

9 Септември, 2025 15:34 849 13

Протестите срещу блокирането на социални мрежи и корупцията доведоха до оставката на премиера

Демонстранти подпалиха парламента в Непал - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, съобщи говорителят на законодателния орган Екрам Гири, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основното здание“, заяви Гири.

По-рано бе съобщено, че демонстранти са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.

Размириците, които избухнаха вчера, бяха предизвикани от блокирането на редица социални мрежи и от корупцията, която според протестиращите се шири в страната. В столицата Катманду и редица други големи градове започнаха масови акции с участието на хиляди демонстранти.

Премиерът Шарма Оли днес подаде оставка, а основните социални мрежи в Непал възобновиха работа.


  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    В хотела в Свети Влас персонала беше от непалци.Много кротки и възпитани хора.

    Коментиран от #4

    15:37 09.09.2025

  • 2 Логично

    2 4 Отговор
    Тия нали с орбитата на САЩ.

    15:38 09.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    11 0 Отговор
    Скоро и в България.

    15:40 09.09.2025

  • 4 ако са добри работници

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да ги наемем и нашия парламент да
    запалят че у БГто нема кой

    15:41 09.09.2025

  • 5 Пожарникаря БМБ

    12 0 Отговор
    А нашият кога ?

    15:44 09.09.2025

  • 6 Непал Запал

    7 0 Отговор
    Така трябва да действате с хотел ХАЯШИ с ВОДОПАДА на корумпирания мафиот премиер

    15:45 09.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    А НИЕ ИЗОСТАВАМЕ С ИНОВАЦИИТЕ!ЗАСРАМЕТЕ СЕ,,ПОСЛЕДНИ,,СОФИЯНЦИ,,!

    15:45 09.09.2025

  • 8 Василеску

    6 2 Отговор
    М-даа. Следват 2-3 години упранлеине на уж некорумпирани. Но онекадърни. След това масова приватизация и грабеж, включително и на Джомолунгма. След това 10-15 мутренски години. После демокрация. Ново разграбване. И ще трябва някой да "помага". От някое посолство. Но защо ми се струва, че наблизо е БРИКС? И този сценарий може да се прескочи. Щом и шерпите, които са пословично издръжливи не са издържали....

    15:48 09.09.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    И ние имаме един-два парламента.....време е Тошко да внесе непалски лекари и инжинери за по 500 лв на месец и да им забрани фейса и тик-тока...

    Коментиран от #10

    15:54 09.09.2025

  • 10 Непалец хирург

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Чакай малко да погледна в Гугъла и ти почвам операцията!

    15:59 09.09.2025

  • 11 Браво

    4 0 Отговор
    А при нас кога ?

    16:13 09.09.2025

  • 12 Асен

    2 0 Отговор
    А у нас кога???

    16:19 09.09.2025

  • 13 ......

    1 0 Отговор
    Скоро навсякъде

    16:39 09.09.2025