Съдят главния прокурор на Испания

10 Септември, 2025 04:28, обновена 10 Септември, 2025 04:29 365 2

Алваро Гарсия Ортис е обвинен за разкриване на конфиденциална информация по дело за данъчна измама

Съдят главния прокурор на Испания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Върховния съд на Испания ще започне дело срещу главния прокурор на страната. Алваро Гарсия Ортис е обвинен за разкриване на конфиденциална информация по дело за данъчна измама, предаде БНР.

След осем месеца разследване съдия Анхел Уртадо издаде заповед за започване на съдебен процес срещу обвинител номер едно в Испания. Решението на Уртадо не подлежи на обжалване и предстои Наказателната колегия на Върховния съд да определи дата за началото на безпрецедентен в последните близо 50 години процес.

Съдията отказа да отстрани временно Алваро Гарсия Ортис от длъжност, но му даде пет дни, за да внесе гаранция от 150 000 евро, за да покрие всички финансови задължения, които могат да му бъдат наложени в случай на осъдителна присъда.

Главният прокурор е разследван за изтичане на информация към медиите по дело за данъчна измама срещу Алберто Амадор, партньор на регионалния премиер на Мадрид Изабел Диас Аюсо. Според обвинението Ортис е споделил с медиите имейл, изпратен от адвоката на Амадор до наблюдаващия делото прокурор. В писмото адвокатът признава, че клиентът му е извършил две престъпления срещу хазната и предлага споразумение, което да му спести ефективна присъда.

Правителството на Педро Санчес назначи Алваро Гарсия Ортис на поста през 2022 година.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Този ли замете делото за пране на пари на Боко Тиквата и къщата в Баркелона на мис Гащи...

    04:37 10.09.2025

  • 2 Лудгидия

    0 0 Отговор
    Така е когато народа си има държава а не когато мафията си има държава...

    04:42 10.09.2025

Новини по държави:
