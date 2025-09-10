Съдят главния прокурор на Испания

Във Върховния съд на Испания ще започне дело срещу главния прокурор на страната. Алваро Гарсия Ортис е обвинен за разкриване на конфиденциална информация по дело за данъчна измама, предаде БНР.



След осем месеца разследване съдия Анхел Уртадо издаде заповед за започване на съдебен процес срещу обвинител номер едно в Испания. Решението на Уртадо не подлежи на обжалване и предстои Наказателната колегия на Върховния съд да определи дата за началото на безпрецедентен в последните близо 50 години процес.



Съдията отказа да отстрани временно Алваро Гарсия Ортис от длъжност, но му даде пет дни, за да внесе гаранция от 150 000 евро, за да покрие всички финансови задължения, които могат да му бъдат наложени в случай на осъдителна присъда.



Главният прокурор е разследван за изтичане на информация към медиите по дело за данъчна измама срещу Алберто Амадор, партньор на регионалния премиер на Мадрид Изабел Диас Аюсо. Според обвинението Ортис е споделил с медиите имейл, изпратен от адвоката на Амадор до наблюдаващия делото прокурор. В писмото адвокатът признава, че клиентът му е извършил две престъпления срещу хазната и предлага споразумение, което да му спести ефективна присъда.



Правителството на Педро Санчес назначи Алваро Гарсия Ортис на поста през 2022 година.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 1 гласа.