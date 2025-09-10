Новини
Сеул прибира от САЩ 300 южнокорейци, задържани при акция на имиграционните власти ВИДЕО

10 Септември, 2025 05:19, обновена 10 Септември, 2025 05:24 529 1

Работниците бяха задържани в компаниите Hyundai Motor и LG Energy Solution

Сеул прибира от САЩ 300 южнокорейци, задържани при акция на имиграционните власти ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южнокорейските работници, задържани при акция на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ миналата седмица в американския щат Джорджия, ще напуснат страната днес около 14:30 ч. местно време (18:30 ч. по Гринуич), съобщи агенция Йонхап, цитирана от БТА, като се позова на официални дипломатически представители.

Южна Корея организира полет с чартърен самолет, който да върне около 300 нейни граждани, работещи и задържани при акцията на американските имиграционни власти в южнокорейските компании "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) и "Ел Джи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), създадени в САЩ за около 4,3 млрд. долара.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо

    0 0 Отговор
    Що така забравяте да споменете че са били нелегални ,нещо срам ли ви е

    06:26 10.09.2025