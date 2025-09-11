Новини
Свят »
САЩ »
Камарата на представителите на САЩ одобри военни разходи за близо 900 милиарда долара

Камарата на представителите на САЩ одобри военни разходи за близо 900 милиарда долара

11 Септември, 2025 04:06, обновена 11 Септември, 2025 04:11 631 1

  • сащ-
  • камара на представителите-
  • разходи-
  • армия-
  • гласуване

От тях 400 милиона са помощ за Украйна

Камарата на представителите на САЩ одобри военни разходи за близо 900 милиарда долара - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камарата на представителите на САЩ одобри военните разходи за страната за фискалната 2026 година (която започва на 1 октомври) в размер на почти 900 милиарда долара, включително 400 милиона долара помощ за Украйна.

Документът беше подкрепен от 231 законодатели, 196 гласуваха против. Долната камара на Конгреса беше до голяма степен разделена по партийна линия. 17 законодатели от Демократическата партия на САЩ, която в момента има малцинство в Камарата на представителите, подкрепиха законопроекта, а само четирима републиканци (фракцията с мнозинство) не гласуваха за него.

Документът включва клауза, предвиждаща отпускане на 400 милиона долара за военна помощ за Украйна. Тези средства трябва да бъдат разпределени чрез Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI). Тя предвижда сключване на договори от Министерството на отбраната на САЩ с производители, а не предоставяне на определено оборудване и средства директно от американски арсенали.

Законодателите включиха и клауза, изискваща Пентагонът да ги уведоми, ако администрацията на САЩ реши да отмени или спре помощта за Украйна, която преди това беше одобрена от Конгреса.

Сенатът на САЩ разглежда своя версия на този законопроект. След приемането му, окончателният документ ще бъде финализиран в специална комисия. Едва след това ще бъде изпратен на президента на САЩ Доналд Тръмп за подпис.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОМЕНТАР

    0 0 Отговор
    МАЛКО СА, ФАЩ ДА ЗАЛОЖАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА ПАК СА КРЪГЛА НУЛА

    05:49 11.09.2025