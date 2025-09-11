Камарата на представителите на САЩ одобри военни разходи за близо 900 милиарда долара

Камарата на представителите на САЩ одобри военните разходи за страната за фискалната 2026 година (която започва на 1 октомври) в размер на почти 900 милиарда долара, включително 400 милиона долара помощ за Украйна.

Документът беше подкрепен от 231 законодатели, 196 гласуваха против. Долната камара на Конгреса беше до голяма степен разделена по партийна линия. 17 законодатели от Демократическата партия на САЩ, която в момента има малцинство в Камарата на представителите, подкрепиха законопроекта, а само четирима републиканци (фракцията с мнозинство) не гласуваха за него.

Документът включва клауза, предвиждаща отпускане на 400 милиона долара за военна помощ за Украйна. Тези средства трябва да бъдат разпределени чрез Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI). Тя предвижда сключване на договори от Министерството на отбраната на САЩ с производители, а не предоставяне на определено оборудване и средства директно от американски арсенали.

Законодателите включиха и клауза, изискваща Пентагонът да ги уведоми, ако администрацията на САЩ реши да отмени или спре помощта за Украйна, която преди това беше одобрена от Конгреса.

Сенатът на САЩ разглежда своя версия на този законопроект. След приемането му, окончателният документ ще бъде финализиран в специална комисия. Едва след това ще бъде изпратен на президента на САЩ Доналд Тръмп за подпис.