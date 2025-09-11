Отцепиха Белия дом след убийството на Чарли Кърк, куршумът уцелил активиста във врата

Белият дом беше отцепен след убийството на консервативния активист Чарли Кърк в Юта, пише Washington Post.

„Очевидно около Белия дом е създаден голям периметър за сигурност“, пише в материала.

Опитът за покушение се е състоял на масово събитие в университета Юта Вали в сряда.

Кърк е бил прострелян, когато е отговарял на въпрос за стрелба по транссексуални хора в училища.

Според очевидци куршумът го е уцелил във врата.

Първоначално се съобщаваше, че активистът е оцелял, но е в критично състояние.

По-късно смъртта му беше потвърдена от президента на САЩ Доналд Тръмп, който изрази съболезнования на семейството на починалия.

ФБР издирва нападателя.

Двама заподозрени са били задържани, но по-късно са освободени.



През 2012 г. Кърк основава Turning Point USA, организация, която насърчава консервативните ценности в образователните институции. Той е известен със срещите си с отворен микрофон в американски университети. Профилите му в социалните медии имат общо над 20 милиона последователи. Видеоклиповете, в които той спори с поддръжници на Демократическата партия, са привлекли много гледания.

В публичните си изявления Кърк се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Украйна и се застъпва за възстановяване на дипломатическите отношения с Русия. Той активно подкрепя политиката на Доналд Тръмп „Америка на първо място“.