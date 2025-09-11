Новини
Свят »
САЩ »
Отцепиха Белия дом след убийството на Чарли Кърк, куршумът уцелил активиста във врата

Отцепиха Белия дом след убийството на Чарли Кърк, куршумът уцелил активиста във врата

11 Септември, 2025 04:59, обновена 11 Септември, 2025 05:07 1 106 5

  • чарли кърк-
  • белия дом-
  • убийство-
  • полиция

По време на фаталния изстрел той говорел за стрелбата срещу транссексуални в училищата. Двама заподозрени са задържани по-случая, но по-късно са освободени

Отцепиха Белия дом след убийството на Чарли Кърк, куршумът уцелил активиста във врата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом беше отцепен след убийството на консервативния активист Чарли Кърк в Юта, пише Washington Post.

„Очевидно около Белия дом е създаден голям периметър за сигурност“, пише в материала.

Опитът за покушение се е състоял на масово събитие в университета Юта Вали в сряда.

Кърк е бил прострелян, когато е отговарял на въпрос за стрелба по транссексуални хора в училища.

Според очевидци куршумът го е уцелил във врата.

Първоначално се съобщаваше, че активистът е оцелял, но е в критично състояние.

По-късно смъртта му беше потвърдена от президента на САЩ Доналд Тръмп, който изрази съболезнования на семейството на починалия.

ФБР издирва нападателя.

Двама заподозрени са били задържани, но по-късно са освободени.

През 2012 г. Кърк основава Turning Point USA, организация, която насърчава консервативните ценности в образователните институции. Той е известен със срещите си с отворен микрофон в американски университети. Профилите му в социалните медии имат общо над 20 милиона последователи. Видеоклиповете, в които той спори с поддръжници на Демократическата партия, са привлекли много гледания.

В публичните си изявления Кърк се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Украйна и се застъпва за възстановяване на дипломатическите отношения с Русия. Той активно подкрепя политиката на Доналд Тръмп „Америка на първо място“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    2 1 Отговор
    Който подкрепя Путин свършва така!

    06:02 11.09.2025

  • 2 Минус

    2 1 Отговор
    един Щирлиц !

    06:02 11.09.2025

  • 3 Защо

    0 1 Отговор
    не залегна ,като Тръмп !

    06:03 11.09.2025

  • 4 Ван дер Любе

    0 1 Отговор
    Райхстага....

    06:05 11.09.2025

  • 5 РМСист

    0 0 Отговор
    Един ще падне,друг ще го замести...

    06:06 11.09.2025