Продължават протестите след убийството на 37-годишната Рене Гуд в Минеаполис

Протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) продължават и днес след фаталната стрелба на 37-годишна жена в Минеаполис, като демонстрациите се разпространиха в няколко други щата на САЩ, предаде ДПА.
Според съобщения в медиите, десетки студенти са се присъединили към митинги в Минеаполис (щата Минесота), протестирайки срещу присъствието на служители на миграционната служба. Днес и утре са обявени стотици протести и митинги в цялата страна.
Коалиция от правозащитни и мигрантски организации твърдят, че акциите „трябва да останат мирни и да се фокусират върху противопоставянето на нарастващото насилие от страна на властите, както и на техните операции в местните общности и училища“.
37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда. Убийството, заснето на видео, предизвика национален отзвук. Разследването на инцидента продължават.
Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей повтори критиките си по време на снощна пресконференция, заявявайки, че агенцията вреди на местната икономика, демокрацията и обществената сигурност. Той призова за задълбочено и прозрачно разследване с участието на правоохранителните органи на щата Минесота.
Министерството на правосъдието на САЩ възложи на ФБР да ръководи разследването. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че федералното правителство няма да сътрудничи с властите на Минесота, които той нарече корумпирани.
1 побърканяк
Коментиран от #3
07:20 09.01.2026
2 Айде пак
07:21 09.01.2026
3 На Ванс жена му
До коментар #1 от "побърканяк":не мачка полицаи с джип.
Коментиран от #5, #12, #30, #73
07:22 09.01.2026
4 Ост
07:24 09.01.2026
5 оли
До коментар #3 от "На Ванс жена му":къде на видеото видя жената да мачка полицай.
Коментиран от #8, #75
07:24 09.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Уса
Коментиран от #47, #74
07:27 09.01.2026
8 вижда се
До коментар #5 от "оли":че бяга с колата. Кого ще блъсне не е ясно. Това че не е успяла да смачка полицай не е оправдание.
Много тъпа псотъпка.
Съжаявам за жената. Но ако някой реши да бърка с двата пръста в контакта, ти какво можеш да направиш???
Коментиран от #76
07:28 09.01.2026
9 Някой
Обаче Америка ските копои са свикнали да стрелят на месо и после да се хвалят пред колеги и близки какви мъжкари са. Гринговци!
Ако направим аналогия с Джордж Флойд, виждаме че се прилага не двоен, с направо четворен Стандард. Черния е регистриран престъпник - дрогиран в момента, както се доказа и с оръжие. За него дадоха доживотен затвор на полицая. В случая, необоснован изстрел на месо срещу американски гражданин. И искат да им се разми е.
Абе, САЩ се разпадат от години. С действия та на Тръмп само се ускорява този процес.
Коментиран от #21, #22
07:29 09.01.2026
10 КЗББ и ДП
07:30 09.01.2026
11 Мдаа
07:32 09.01.2026
12 Лудия касапин
До коментар #3 от "На Ванс жена му":Ти видя ли да мачка, мина през него с четирите колела ли? Защото цял свят вижда, че тя върти волана в противоположна на тази на която стоят убийците сстрана.А жената на гримираното вице на оранжевият клоун едва ли кара кола из бедните квартали, на градовете, все пак там се разкарват некъдърниците от ICE.
Коментиран от #23
07:33 09.01.2026
13 Уса
07:36 09.01.2026
14 Кимбо
07:38 09.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 РЕАЛИСТ
07:40 09.01.2026
17 Георгиев
07:41 09.01.2026
18 Свободен
Онзи, дето не му запомних името, някакъв Чарли Чаплин беше вече се уреди!
07:49 09.01.2026
19 Гост
07:49 09.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 айде айде
До коментар #9 от "Някой":Тука арестуван физик 45 кила с прани гащи го убиха буквално от бой за удоволствие. Друга де пък келеш садист и прерверзник и убец, чст от банда за перверзни тежки криминални престъпления го/ги покриха, щото са им много ценни.
Примери от света колкото щеш.
В любимата ви ЮА убийствата и грабежите са държавна политика....
Ама не, в САЩ така били свикнали, там били най-кръвожадни.
Елементарна необоснвана пропаганда. Колкото да се отбележиш че не си им фен.
08:00 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Като
До коментар #12 от "Лудия касапин":Ти кажат да спреш , не въртиш волана а спираш. В щатите е пълно с откачалници. Куката не знае тая дебелата дали е майка на три деца или поредния откачалник с кола наблъската с експлозив. Разбида се че ще я думне като глиган
Коментиран от #80
08:02 09.01.2026
24 викаш
До коментар #20 от "Трътлю":Сорос организацийките и Блумбърг България ги искаш на шиш?
А имаш ли идея ,че го пишеш в тяхна медия :)))
Инак, верно е, че са зле прикрити комундури, които някак си са успели да монополизират "атантизма". А последователност от тях не чакай.
Коментиран от #27
08:02 09.01.2026
25 БАРС
08:05 09.01.2026
26 Какво става Фафли,
08:08 09.01.2026
27 Трътлю
До коментар #24 от "викаш":Отстреляните от Андреас Бревик не бяха почернели от слънцето европейци вповече. Бяха такива като тази.
08:08 09.01.2026
28 Българин
Коментиран от #32
08:11 09.01.2026
29 къде сте бе боклуци
Скапаняци продажни изроди!
08:13 09.01.2026
30 Тити на Кака
До коментар #3 от "На Ванс жена му":За пръв път виждам с очите си как някой тръгва да мачка полицай с 5 км в час, правейки рязък завой надясно докато служителят на реда е на 2 м пред зоната срещу шофьора, снима с телефон в лявата ръка и въпреки огромната скорост на возилото успява да извади пистолета си с дясната, да го зареди и да отрази нападението на терористката в колата.
Радвам се, че ни отвори очите на макс!
08:13 09.01.2026
31 СССР
08:26 09.01.2026
32 Трътлю
До коментар #28 от "Българин":Офицерът от ICE е бил блъскан с кола на джендър активистка и едва са го спасили, човекът е с няколко счупвания след като онова същество е връхлетяло върху него. Как да реагира сега? Няма ли право да се защити. Това каза бъдещият президент Ванс. Тези трябва да бъдат пречупени и сломени. В градовете на Демократите е война. Или ние, или Джордж Сор ... Флойд,
Коментиран от #44
08:26 09.01.2026
33 Симо
НО за мен лично, това което става е хубаво!!!!
Краварника се разпада. Кенефа се размирисва. Логичното започва да се случва.
Няма как да тероризираш целия свят и това да не се върне с пълна сила. Всеки си получава възмездието. Сега вече е ред на тази дупка.
08:31 09.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хи хи
08:35 09.01.2026
36 Георгиев
Коментиран от #40, #41, #63
08:36 09.01.2026
37 Иван Венков
Какво ми го защитават тоя смотаняк дето гърми! Да го уволняват и на съд! Кой ще се грижи за децата на тази майка: 3 сирака оставя!!!
Очевидно е, че службите при Тръмп да много разпуснати и безнаказани, не спазват никакви правила и процедури.
Коментиран от #45, #56, #86, #88
08:38 09.01.2026
38 Мдааа
08:39 09.01.2026
39 Накино
08:41 09.01.2026
40 Zахарова
До коментар #36 от "Георгиев":Нашият е просто убиец с държавни олиголарси,отличник
08:41 09.01.2026
41 А в кремъл
До коментар #36 от "Георгиев":молец.
Коментиран от #51
08:41 09.01.2026
42 ИВАН
08:42 09.01.2026
43 Емил
Жалко за тази жена, една глупава постъпка води до друга глупава и накрая смърт, жалко!!!
08:47 09.01.2026
44 ....
До коментар #32 от "Трътлю":Говориш за посттравматично стресово разстройство, което е психически проблем. Това означава, че той не е бил годен за служба и прави проблемът още по-сериозен!
08:47 09.01.2026
45 Трътлю
До коментар #37 от "Иван Венков":На война като на война. Да беше си стояла при децата!
08:50 09.01.2026
46 Трътлю
Коментиран от #50
08:53 09.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Българин
Коментиран от #52, #53
09:02 09.01.2026
49 Факти
09:02 09.01.2026
50 пфф
До коментар #46 от "Трътлю":"Ние"
Защо си мислиш, че на Тръмп му пука за "консервативен" българин като теб. Ако той е способен толкова лесно да пренебрегне убийството на бял американски гражданин, само си представете ти колко низш си в неговите очи. От неговия отбор са само педофилите от списъка на Епстийн.
Коментиран от #59
09:05 09.01.2026
51 Има злъ
До коментар #41 от "А в кремъл":Какъв Кремъл те тресе! Нормален ли си, или пещерната русофбия ти е изпила акъла?
09:06 09.01.2026
52 Факти
До коментар #48 от "Българин":Органите на реда трябва да действат според ситуацията. Тази жена не заслужаваше да бъде застреляна като куче. Ако това се беше случило в България, държавата щеше да пламне.
09:06 09.01.2026
53 Дедо
До коментар #48 от "Българин":Може да е под въздействието на лекарства, опиат или просто да има психически проблем. Стрелбата беше излишна и породена от страх ,злоба и отмъщение
09:07 09.01.2026
54 Онзи
09:09 09.01.2026
55 мунчу
09:09 09.01.2026
56 Ицо Багера
До коментар #37 от "Иван Венков":Представям си какви деца ще излязат от семейство на гейове. Ти видя ли я тази ?
Относно ситауцията, тя не се е подчинила на заповедта, тръгнала е и се вижда ясно на видеото, че полицая е отпред. Да е мислила за децата си. Впрочем тя защо не е при тях а е хукнала по глупости ?
Да не говорим, че тя не е гражданка на града, където се е порвел протеста, а идва отдалеч ?
Ще ти кажа защо, защото е платена активистка на демократите.
09:12 09.01.2026
57 ИВАН
09:21 09.01.2026
58 АМИ ПОРЕДНАТА
И ПОРЕДНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ДЕБИЛ
ДЕТО СТРЕЛЯ ПЪРВОСИГНАЛНО
КО ЛИ ША ПРАЯТ АКО СА НА ФРОНТА
09:22 09.01.2026
59 Трътлю
До коментар #50 от "пфф":Нищо не схващате вие там в БГ-то. Тук в Англия знаеш ли какво е? Същото като в Щатите. Всички ще гласуваме за Реформ на Фараж. Въпрос на оцеляване на белия човек.
Коментиран от #61, #62
09:32 09.01.2026
60 Пешо z
09:41 09.01.2026
61 В Ютуб има репортаж
До коментар #59 от "Трътлю":За същият Фараж, който отиде в Столипиново и покани циганите в Обединеното кралство? За същия този ли?
Коментиран от #71
10:01 09.01.2026
62 Пффф
До коментар #59 от "Трътлю":Ти защо не си в Москва?
Коментиран от #72
10:02 09.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хмм
Коментиран от #69
10:05 09.01.2026
65 Ами
10:09 09.01.2026
66 Хмм
10:10 09.01.2026
67 НИЯ
10:11 09.01.2026
68 От чужбина
10:24 09.01.2026
69 От чужбина
До коментар #64 от "Хмм":Това не е полиция а емиграционни. На видеото се вижда в началото, една друга кола тръгва да освобождава пътя. Тази жена сякаш се е шашнала и дава напред и назад... Отделно стрелеца можеше да стреля по гумите, не директно в жената.
10:33 09.01.2026
70 МИНУВАЧ
10:39 09.01.2026
71 Трътлю
До коментар #61 от "В Ютуб има репортаж":Този филм съм го гледал тук в Англия. С него Фараж отврати англичаните за да гласуват за Брекзит, и го постигна. Всички си казаха: сякаш си нямаме достатъчно бангладеш тук че да пуснем и тези.
10:41 09.01.2026
72 Трътлю
До коментар #62 от "Пффф":Защото имам къща в Лондон. Хайде, войто момче! Мама Урсула ти е сготвила манджичка. Хапни си една брюкселска зелка!
10:48 09.01.2026
73 Улав
До коментар #3 от "На Ванс жена му":Не те слуша главата...това си беше,убийство
11:00 09.01.2026
74 Факт
До коментар #7 от "Уса":Да ти се връща...ама по - скоро
11:02 09.01.2026
75 Оня с коня
До коментар #5 от "оли":Офицера спокойно можеше да гръмне предна и задна леви гуми и въпроса да се реши без жертви. Ноооо все пак говорим за този див див запад където каубоите се мислят за недосегаеми.
12:14 09.01.2026
76 не може да бъде
До коментар #8 от "вижда се":Считам че това е много правилен коментар -тази жена нарушава закона в САЩ какъвто и да е -законът е закон !?Тази жена е допуснала ужасна грешка опитвайки се да бяга без значение дали може така да нарани служителят на ICE -той не знае дали тя има наркотици оръжие или други неща -спрял я е за проверка а тя бяга!?Много жалко за жената и най-вече за децата и -3 деца -най.малкото на 6 г!?
Коментиран от #77, #78
12:58 09.01.2026
77 Хамаско
До коментар #76 от "не може да бъде":Твърдиш, че по американското законодателство човек, който не изпълни полицейско разпореждане за слизане от автомобила си за проверка и се опитва да избяга се. разстрелва на място?
Уауу....
13:36 09.01.2026
78 От чужбина
До коментар #76 от "не може да бъде":Според друга информация тя е вдовица. Мъжа й починал преди няколко години. Има едно дете.
И не е редно всеки неспрял на синя лампа да бъде разстрелван. Това НЕ е свободна Америка.
13:42 09.01.2026
79 Поро
17:12 09.01.2026
80 емо
До коментар #23 от "Като":Някъде по тия маскираните да пише, че са куки? самозабравили се държавни мутри с оръжие и власт.
17:15 09.01.2026
81 Тракиец 🇺🇦
09:46 10.01.2026
82 Евроджендър
09:57 10.01.2026
83 Симо
09:58 10.01.2026
84 Жоро
09:59 10.01.2026
85 А ятолаха
10:00 10.01.2026
86 Жоро
До коментар #37 от "Иван Венков":Престани с лъжите бе терорист!
10:01 10.01.2026
87 Невероятни т паци
Преди няколко месеца, в края на лятото, тук на Летище София бяха задържали някаква жена-нещастница и не я бяха допуснали до самолета само защото нейната чанта се подаваше 2 сантиметра от мястото за измерване на ръчния багаж.
Тогава много от вас, точно тук пишеха, че тази жена трябвало да бъде застреляна на място на летището, както щели да направят полицаите в САЩ (което не е истина), а сега пишете точно обратното защото са ви пуснали други опорки от грантовите организации.
10:02 10.01.2026
88 Жоро
До коментар #37 от "Иван Венков":Две от децата ги е загубила в съда,защото е лезбо-комуняга терорист!
10:04 10.01.2026