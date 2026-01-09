Новини
Продължават протестите след убийството на 37-годишната Рене Гуд в Минеаполис

9 Януари, 2026 07:17, обновена 10 Януари, 2026 09:39

Майката на три деца бе смъртоносно простреляна след неподчинение на имиграционните власти

Продължават протестите след убийството на 37-годишната Рене Гуд в Минеаполис - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) продължават и днес след фаталната стрелба на 37-годишна жена в Минеаполис, като демонстрациите се разпространиха в няколко други щата на САЩ, предаде ДПА.

Според съобщения в медиите, десетки студенти са се присъединили към митинги в Минеаполис (щата Минесота), протестирайки срещу присъствието на служители на миграционната служба. Днес и утре са обявени стотици протести и митинги в цялата страна.

Коалиция от правозащитни и мигрантски организации твърдят, че акциите „трябва да останат мирни и да се фокусират върху противопоставянето на нарастващото насилие от страна на властите, както и на техните операции в местните общности и училища“.

37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда. Убийството, заснето на видео, предизвика национален отзвук. Разследването на инцидента продължават.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей повтори критиките си по време на снощна пресконференция, заявявайки, че агенцията вреди на местната икономика, демокрацията и обществената сигурност. Той призова за задълбочено и прозрачно разследване с участието на правоохранителните органи на щата Минесота.

Министерството на правосъдието на САЩ възложи на ФБР да ръководи разследването. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че федералното правителство няма да сътрудничи с властите на Минесота, които той нарече корумпирани.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    79 25 Отговор
    Дано и на Ванс гръмнат жена му по този начин да видим тогава какво ще измъца.

    Коментиран от #3

    07:20 09.01.2026

  • 2 Айде пак

    35 1 Отговор
    един тон мастило о лакърдии…

    07:21 09.01.2026

  • 3 На Ванс жена му

    36 59 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    не мачка полицаи с джип.

    Коментиран от #5, #12, #30, #73

    07:22 09.01.2026

  • 4 Ост

    53 19 Отговор
    Няма демокрация има вече тръмпизъм в кравария.трепят хората като мишки на пътя

    07:24 09.01.2026

  • 5 оли

    70 28 Отговор

    До коментар #3 от "На Ванс жена му":

    къде на видеото видя жената да мачка полицай.

    Коментиран от #8, #75

    07:24 09.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уса

    24 57 Отговор
    Браво на офицера

    Коментиран от #47, #74

    07:27 09.01.2026

  • 8 вижда се

    45 32 Отговор

    До коментар #5 от "оли":

    че бяга с колата. Кого ще блъсне не е ясно. Това че не е успяла да смачка полицай не е оправдание.
    Много тъпа псотъпка.
    Съжаявам за жената. Но ако някой реши да бърка с двата пръста в контакта, ти какво можеш да направиш???

    Коментиран от #76

    07:28 09.01.2026

  • 9 Някой

    59 14 Отговор
    Какво да ви кажа. Да, бяга от агентите, но не име застрашила живота. Никак даже.
    Обаче Америка ските копои са свикнали да стрелят на месо и после да се хвалят пред колеги и близки какви мъжкари са. Гринговци!
    Ако направим аналогия с Джордж Флойд, виждаме че се прилага не двоен, с направо четворен Стандард. Черния е регистриран престъпник - дрогиран в момента, както се доказа и с оръжие. За него дадоха доживотен затвор на полицая. В случая, необоснован изстрел на месо срещу американски гражданин. И искат да им се разми е.
    Абе, САЩ се разпадат от години. С действия та на Тръмп само се ускорява този процес.

    Коментиран от #21, #22

    07:29 09.01.2026

  • 10 КЗББ и ДП

    37 7 Отговор
    Марче пиши за орешника над Лвов

    07:30 09.01.2026

  • 11 Мдаа

    16 7 Отговор
    Има си хас да не го защити.Гарван гарвану око не вади, а царствата, държавите и управляващите, които сатана нарича родина, отечества, бащи на нацията, Библията нарича зверове.

    07:32 09.01.2026

  • 12 Лудия касапин

    37 14 Отговор

    До коментар #3 от "На Ванс жена му":

    Ти видя ли да мачка, мина през него с четирите колела ли? Защото цял свят вижда, че тя върти волана в противоположна на тази на която стоят убийците сстрана.А жената на гримираното вице на оранжевият клоун едва ли кара кола из бедните квартали, на градовете, все пак там се разкарват некъдърниците от ICE.

    Коментиран от #23

    07:33 09.01.2026

  • 13 Уса

    14 26 Отговор
    Аз такива,като отрепаната не ги съжалявам те по природа са отрепани и като избяга ще отрепе на пътя невинни и кой знае още какви бели ще направи и ще я изкарат дрогирана и пуснат на свобода,но анархията свърши ще има още много трепане

    07:36 09.01.2026

  • 14 Кимбо

    28 13 Отговор
    Тия съвсем са се самозабравили. Жената се опитва да избяга защото и се нахвърлиха.

    07:38 09.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РЕАЛИСТ

    40 12 Отговор
    Първо, това не са полицаи, а някакъв башибозук с неясна юрисдикция. Второ, те са участници в пътен инцидент, несвързан със служебните им задължения. Трето, човекът на видеото ясно обяснява, че глупакът няма право да застава пред колата. Жената не е имала никакво намерение да мачка някого.

    07:40 09.01.2026

  • 17 Георгиев

    47 13 Отговор
    Какъв закон е нарушила? Опитала се е да избяга по някаква причина. Когато тя тръгва, полицаят вече е с извадено оръжие, готов да я спре и видяхме как я спря. Уби в като куче. В някои европейски страни полицаите даже са без оръжие. Нищо цивилизовано не се случва в тази държава. Слушаш президента, вицепрезидента - говорят някак странно, казват на черното бяло и то с увереност. Странна държава!

    07:41 09.01.2026

  • 18 Свободен

    12 10 Отговор
    А дано и Ванс да получи своите 9 грама.
    Онзи, дето не му запомних името, някакъв Чарли Чаплин беше вече се уреди!

    07:49 09.01.2026

  • 19 Гост

    13 6 Отговор
    Тия там стават …..Ама това ще им на републиканците скоро няма помиришат белия дом пак..

    07:49 09.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 айде айде

    13 10 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Тука арестуван физик 45 кила с прани гащи го убиха буквално от бой за удоволствие. Друга де пък келеш садист и прерверзник и убец, чст от банда за перверзни тежки криминални престъпления го/ги покриха, щото са им много ценни.
    Примери от света колкото щеш.
    В любимата ви ЮА убийствата и грабежите са държавна политика....
    Ама не, в САЩ така били свикнали, там били най-кръвожадни.
    Елементарна необоснвана пропаганда. Колкото да се отбележиш че не си им фен.

    08:00 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Като

    12 22 Отговор

    До коментар #12 от "Лудия касапин":

    Ти кажат да спреш , не въртиш волана а спираш. В щатите е пълно с откачалници. Куката не знае тая дебелата дали е майка на три деца или поредния откачалник с кола наблъската с експлозив. Разбида се че ще я думне като глиган

    Коментиран от #80

    08:02 09.01.2026

  • 24 викаш

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Трътлю":

    Сорос организацийките и Блумбърг България ги искаш на шиш?
    А имаш ли идея ,че го пишеш в тяхна медия :)))

    Инак, верно е, че са зле прикрити комундури, които някак си са успели да монополизират "атантизма". А последователност от тях не чакай.

    Коментиран от #27

    08:02 09.01.2026

  • 25 БАРС

    12 4 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР РАШКИТЕ ДУМНАХА ВОЕННИ ЦЕЛИ С ОРЕШНИК .ОЧАКВАЙТЕ ЗЕ ПАК ДА СЕ ЖАЛВА

    08:05 09.01.2026

  • 26 Какво става Фафли,

    9 4 Отговор
    пак спите удобно? "Сенатът ограничава Тръмп от нови военни акции срещу Венецуела."

    08:08 09.01.2026

  • 27 Трътлю

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "викаш":

    Отстреляните от Андреас Бревик не бяха почернели от слънцето европейци вповече. Бяха такива като тази.

    08:08 09.01.2026

  • 28 Българин

    14 24 Отговор
    И няма какво да се циври за една жертва, която не се е подчинила на разпореждането на държавните органи. Всеки, който дръзне да не се подчинява на властта, няма какво да очаква, освен сурово наказание. Това е основата на държавата. И за това Ванс подкрепя службите и това искат американците от правителството си!

    Коментиран от #32

    08:11 09.01.2026

  • 29 къде сте бе боклуци

    16 5 Отговор
    Които твърдяхте че е била мигрантка и зя това е било правилно убийството на невинната американка а НЕ МИГРАНТКА!

    Скапаняци продажни изроди!

    08:13 09.01.2026

  • 30 Тити на Кака

    23 8 Отговор

    До коментар #3 от "На Ванс жена му":

    За пръв път виждам с очите си как някой тръгва да мачка полицай с 5 км в час, правейки рязък завой надясно докато служителят на реда е на 2 м пред зоната срещу шофьора, снима с телефон в лявата ръка и въпреки огромната скорост на возилото успява да извади пистолета си с дясната, да го зареди и да отрази нападението на терористката в колата.
    Радвам се, че ни отвори очите на макс!

    08:13 09.01.2026

  • 31 СССР

    5 6 Отговор
    "Абе, САЩ се разпадат от години." А СССР преди години.

    08:26 09.01.2026

  • 32 Трътлю

    9 18 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Офицерът от ICE е бил блъскан с кола на джендър активистка и едва са го спасили, човекът е с няколко счупвания след като онова същество е връхлетяло върху него. Как да реагира сега? Няма ли право да се защити. Това каза бъдещият президент Ванс. Тези трябва да бъдат пречупени и сломени. В градовете на Демократите е война. Или ние, или Джордж Сор ... Флойд,

    Коментиран от #44

    08:26 09.01.2026

  • 33 Симо

    10 6 Отговор
    Да, една смърт никога не е хубаво нещо, независмо, че за "елита" като Ванс, той няма значение.
    НО за мен лично, това което става е хубаво!!!!
    Краварника се разпада. Кенефа се размирисва. Логичното започва да се случва.
    Няма как да тероризираш целия свят и това да не се върне с пълна сила. Всеки си получава възмездието. Сега вече е ред на тази дупка.

    08:31 09.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи хи

    9 2 Отговор
    В САЩ трябва да се внимава много, даже ако п р ъ д н е ш незаконно следват тежки санкции, а може и затвор !!!

    08:35 09.01.2026

  • 36 Георгиев

    16 3 Отговор
    Четох няколко пъти писанията на Атанасова. Също и филма гледах. Ако всичко е точно така, Ванс много олеква. Много! Не им завиждам на САЩ, ако стане президент след рижавия клоун. То всъщност няма значение кой е президент. САЩ си имаха Рейгън - артист. В Киев има комик. В Каракас имаше шофьор. В ЕК има начело акушерка!?! Демокрация, нали?

    Коментиран от #40, #41, #63

    08:36 09.01.2026

  • 37 Иван Венков

    23 5 Отговор
    Да, застреляш 37-годишна бяла майка на 3 деца, която вика "Неее" и се опитва да се измъкне!? Това е абсолютно ненужно и чудовищно престъпление! Това да го правили само най-злите кучета на Берия и Сталин от НКВД и най-злите гестаповци на Хитлер!!!
    Какво ми го защитават тоя смотаняк дето гърми! Да го уволняват и на съд! Кой ще се грижи за децата на тази майка: 3 сирака оставя!!!
    Очевидно е, че службите при Тръмп да много разпуснати и безнаказани, не спазват никакви правила и процедури.

    Коментиран от #45, #56, #86, #88

    08:38 09.01.2026

  • 38 Мдааа

    5 5 Отговор
    Ние от президентската партия БОТАШ подкрепяме Дони и бялата къща

    08:39 09.01.2026

  • 39 Накино

    4 3 Отговор
    Ово е стандарт , лов на вещици ,а кога ще депортирате евреите ....

    08:41 09.01.2026

  • 40 Zахарова

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Георгиев":

    Нашият е просто убиец с държавни олиголарси,отличник

    08:41 09.01.2026

  • 41 А в кремъл

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Георгиев":

    молец.

    Коментиран от #51

    08:41 09.01.2026

  • 42 ИВАН

    6 4 Отговор
    Ясна е работата, едни изроди и убийци защитават други такива.

    08:42 09.01.2026

  • 43 Емил

    13 1 Отговор
    Можеше и да не я застреля, тъй като той я избегна и не беше толкова застрашен, но за назидание , или от напрежението което неминуемо го има в такива моменти не си овладява рефлексите полицаят.
    Жалко за тази жена, една глупава постъпка води до друга глупава и накрая смърт, жалко!!!

    08:47 09.01.2026

  • 44 ....

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Трътлю":

    Говориш за посттравматично стресово разстройство, което е психически проблем. Това означава, че той не е бил годен за служба и прави проблемът още по-сериозен!

    08:47 09.01.2026

  • 45 Трътлю

    6 13 Отговор

    До коментар #37 от "Иван Венков":

    На война като на война. Да беше си стояла при децата!

    08:50 09.01.2026

  • 46 Трътлю

    2 13 Отговор
    Естествено че Урсулите сега ще изпаднат в истерия. Ще се опитат да направят новият Джордж Флойд. Но сега в Америка ние сме на власт. Дай Боже скоро и в Европа!

    Коментиран от #50

    08:53 09.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Българин

    4 15 Отговор
    Как може, някой открито да не се подчинява на официалната власт в една държава и да си мисли, че ще му се размине?!? Нали основната задача на властта в държавата е да налага волята си чрез сила и репресии? За това са създадени институции, МВР, прокуратура, специални служби. Силната държава има силна власт, която налага волята си безпрекословно на всички - свои и чужди! И точно за това американците избраха Тръмп и Ванс, защото игричките на псевдодемокрация отвратиха всички нормални хора!

    Коментиран от #52, #53

    09:02 09.01.2026

  • 49 Факти

    11 4 Отговор
    Ще бъде чудо ако Тръмп си изкара целия мандат. Тоя ще запали гражданска война. Луд с картечница. Рейтингът му вече е под 40%. Очаквам масови протести след това хладнокръвно убийство.

    09:02 09.01.2026

  • 50 пфф

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Трътлю":

    "Ние"
    Защо си мислиш, че на Тръмп му пука за "консервативен" българин като теб. Ако той е способен толкова лесно да пренебрегне убийството на бял американски гражданин, само си представете ти колко низш си в неговите очи. От неговия отбор са само педофилите от списъка на Епстийн.

    Коментиран от #59

    09:05 09.01.2026

  • 51 Има злъ

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "А в кремъл":

    Какъв Кремъл те тресе! Нормален ли си, или пещерната русофбия ти е изпила акъла?

    09:06 09.01.2026

  • 52 Факти

    10 5 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Органите на реда трябва да действат според ситуацията. Тази жена не заслужаваше да бъде застреляна като куче. Ако това се беше случило в България, държавата щеше да пламне.

    09:06 09.01.2026

  • 53 Дедо

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Може да е под въздействието на лекарства, опиат или просто да има психически проблем. Стрелбата беше излишна и породена от страх ,злоба и отмъщение

    09:07 09.01.2026

  • 54 Онзи

    5 4 Отговор
    Това не е България къде милиционера,че гони пеш колата или ще я търси в Столипиново.Такива като нея има стотици хиляди само в този град.Други като видят какво се случва и ще имат 50на ум какво ще се случи при бягство от проверка.Изтървеш ли един случай,1000 ще има в рамките на ден.

    09:09 09.01.2026

  • 55 мунчу

    11 4 Отговор
    наште куки са овчици в сравнение със американските стероидни д е били - тоя можеше просто да стреля в гумите, да я спре и арестува - сега жална им майка и на рижия и на сладкодумното му вице - отидоха следващите избори на кино - бяла американка,майка на 3 деца гръмната като куче в главата - надминаха иран и северна корея...

    09:09 09.01.2026

  • 56 Ицо Багера

    6 12 Отговор

    До коментар #37 от "Иван Венков":

    Представям си какви деца ще излязат от семейство на гейове. Ти видя ли я тази ?
    Относно ситауцията, тя не се е подчинила на заповедта, тръгнала е и се вижда ясно на видеото, че полицая е отпред. Да е мислила за децата си. Впрочем тя защо не е при тях а е хукнала по глупости ?
    Да не говорим, че тя не е гражданка на града, където се е порвел протеста, а идва отдалеч ?
    Ще ти кажа защо, защото е платена активистка на демократите.

    09:12 09.01.2026

  • 57 ИВАН

    8 6 Отговор
    Жената просто се е уплашила, едва ли е такъв престъпник, та да бъде застреляна като куче насред улицата, ситуацията не е налагала употреба на оръжие, но явно американския ред е по важен от живота на хората.

    09:21 09.01.2026

  • 58 АМИ ПОРЕДНАТА

    8 4 Отговор
    АМЕРИКАНСКА ОВЦА МИСЛЕЩА СЕ ЗА БЕЗСМЪРТНА
    И ПОРЕДНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ДЕБИЛ
    ДЕТО СТРЕЛЯ ПЪРВОСИГНАЛНО
    КО ЛИ ША ПРАЯТ АКО СА НА ФРОНТА

    09:22 09.01.2026

  • 59 Трътлю

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "пфф":

    Нищо не схващате вие там в БГ-то. Тук в Англия знаеш ли какво е? Същото като в Щатите. Всички ще гласуваме за Реформ на Фараж. Въпрос на оцеляване на белия човек.

    Коментиран от #61, #62

    09:32 09.01.2026

  • 60 Пешо z

    9 3 Отговор
    Чист фашизъм.Достатъчно е да запише номера за да я открият.

    09:41 09.01.2026

  • 61 В Ютуб има репортаж

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Трътлю":

    За същият Фараж, който отиде в Столипиново и покани циганите в Обединеното кралство? За същия този ли?

    Коментиран от #71

    10:01 09.01.2026

  • 62 Пффф

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "Трътлю":

    Ти защо не си в Москва?

    Коментиран от #72

    10:02 09.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хмм

    4 4 Отговор
    тя не се подчини на полицията, защо?

    Коментиран от #69

    10:05 09.01.2026

  • 65 Ами

    2 1 Отговор
    централната власт на републиканците организира полицейска акция срещу нелегални сомалийски имигранти, а демократите в лицето на кмета ги защитават, навсякъде едно и също

    10:09 09.01.2026

  • 66 Хмм

    3 0 Отговор
    в България нямаше да стрелят дори да сгази полицая

    10:10 09.01.2026

  • 67 НИЯ

    3 2 Отговор
    Това е Америка,стреля се на месо.На нашите полицай им е забранено да използват оръжие ,ако се случи да го използват после изписват една кофа мастило ,и в крайна сметка го уволняват

    10:11 09.01.2026

  • 68 От чужбина

    6 2 Отговор
    Този път се изложиха. Ясно се вижда на кадрите, че онзи можеше да стреля и по гумите на колата. Ако бяха убили нелегален емигрант е съвсем друго. Ама те застреляха собствен гражданин. Как ли ще се чувстват останалите истински американци, американци по рождение??? Отделно тези имат достъп до много информация веднага, на момента. Т.е служителя само по регистрационния номер на колата може да провери веднага адреса и името на собственика, застраховката и т.н. Те са могли предварително да знаят, че вътре е американка, не емигрант. Този случай се явява опасен, защото може да е искрата която да подпали бунтове срещу Тръмп и политиката му.

    10:24 09.01.2026

  • 69 От чужбина

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хмм":

    Това не е полиция а емиграционни. На видеото се вижда в началото, една друга кола тръгва да освобождава пътя. Тази жена сякаш се е шашнала и дава напред и назад... Отделно стрелеца можеше да стреля по гумите, не директно в жената.

    10:33 09.01.2026

  • 70 МИНУВАЧ

    6 2 Отговор
    А ние вдигнахме вой до небесата за едно премазано бездомно куче

    10:39 09.01.2026

  • 71 Трътлю

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "В Ютуб има репортаж":

    Този филм съм го гледал тук в Англия. С него Фараж отврати англичаните за да гласуват за Брекзит, и го постигна. Всички си казаха: сякаш си нямаме достатъчно бангладеш тук че да пуснем и тези.

    10:41 09.01.2026

  • 72 Трътлю

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Пффф":

    Защото имам къща в Лондон. Хайде, войто момче! Мама Урсула ти е сготвила манджичка. Хапни си една брюкселска зелка!

    10:48 09.01.2026

  • 73 Улав

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "На Ванс жена му":

    Не те слуша главата...това си беше,убийство

    11:00 09.01.2026

  • 74 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Уса":

    Да ти се връща...ама по - скоро

    11:02 09.01.2026

  • 75 Оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "оли":

    Офицера спокойно можеше да гръмне предна и задна леви гуми и въпроса да се реши без жертви. Ноооо все пак говорим за този див див запад където каубоите се мислят за недосегаеми.

    12:14 09.01.2026

  • 76 не може да бъде

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "вижда се":

    Считам че това е много правилен коментар -тази жена нарушава закона в САЩ какъвто и да е -законът е закон !?Тази жена е допуснала ужасна грешка опитвайки се да бяга без значение дали може така да нарани служителят на ICE -той не знае дали тя има наркотици оръжие или други неща -спрял я е за проверка а тя бяга!?Много жалко за жената и най-вече за децата и -3 деца -най.малкото на 6 г!?

    Коментиран от #77, #78

    12:58 09.01.2026

  • 77 Хамаско

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "не може да бъде":

    Твърдиш, че по американското законодателство човек, който не изпълни полицейско разпореждане за слизане от автомобила си за проверка и се опитва да избяга се. разстрелва на място?
    Уауу....

    13:36 09.01.2026

  • 78 От чужбина

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "не може да бъде":

    Според друга информация тя е вдовица. Мъжа й починал преди няколко години. Има едно дете.
    И не е редно всеки неспрял на синя лампа да бъде разстрелван. Това НЕ е свободна Америка.

    13:42 09.01.2026

  • 79 Поро

    2 2 Отговор
    Всъщност, в момента на първия изстрел убиецът вече не беше в никаква опасност, колата вече завиваше за да го избегне.

    17:12 09.01.2026

  • 80 емо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Като":

    Някъде по тия маскираните да пише, че са куки? самозабравили се държавни мутри с оръжие и власт.

    17:15 09.01.2026

  • 81 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор
    ИРАН ПОДКРЕПЯ ПРОТЕСТИТЕ В САЩ СРЕЩУ ЦИОНИСТКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ОРАНЖЕВИЯ НЕНОРМАЛНИК И КЛОУН

    09:46 10.01.2026

  • 82 Евроджендър

    1 0 Отговор
    Добре свършена работа на полицая! Да ги почват и другите протестиращи!

    09:57 10.01.2026

  • 83 Симо

    0 1 Отговор
    Китай, Иран и Русия трабва да имат готовност да подкрепят протестите срещу безчовечното правителство на САЩ и ако полицията започне да стреля срещу мирни протестиращи, и те да имат готовност да започнат да срелят. И да започнат да дислуцират войски в Куба и Венецуела.

    09:58 10.01.2026

  • 84 Жоро

    0 0 Отговор
    Голяма комунистическа сган в България.Няма да се оправим никога!

    09:59 10.01.2026

  • 85 А ятолаха

    3 0 Отговор
    Ние ще изпратим войски за да подкрепят борбата на американския народ за свобода, по братски, те ни пращат на нас, ние на тях, нова мода.

    10:00 10.01.2026

  • 86 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Иван Венков":

    Престани с лъжите бе терорист!

    10:01 10.01.2026

  • 87 Невероятни т паци

    2 0 Отговор
    Разберете се най-накрая какви опорки да пишете, но бъдете последователни във вашите опорки.

    Преди няколко месеца, в края на лятото, тук на Летище София бяха задържали някаква жена-нещастница и не я бяха допуснали до самолета само защото нейната чанта се подаваше 2 сантиметра от мястото за измерване на ръчния багаж.
    Тогава много от вас, точно тук пишеха, че тази жена трябвало да бъде застреляна на място на летището, както щели да направят полицаите в САЩ (което не е истина), а сега пишете точно обратното защото са ви пуснали други опорки от грантовите организации.

    10:02 10.01.2026

  • 88 Жоро

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Иван Венков":

    Две от децата ги е загубила в съда,защото е лезбо-комуняга терорист!

    10:04 10.01.2026