Руските войски "държат под огневи контрол" магистралата Херсон-Николаев. Танк Т-72 Б3М унищожил грузински наемници
  Тема: Украйна

Руските войски "държат под огневи контрол" магистралата Херсон-Николаев. Танк Т-72 Б3М унищожил грузински наемници

11 Септември, 2025 05:44, обновена 11 Септември, 2025 06:11 2 724 12

Руските войски "държат под огневи контрол" магистралата Херсон-Николаев. Танк Т-72 Б3М унищожил грузински наемници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските войски са поели огневи контрол над магистралата Херсон-Николаев, заяви пред РИА Новости губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

„Държим под контрол небето над магистралата Николаев и пътя за Белозерка. Дронове работят постоянно. Украинските въоръжени сили вече не се движат в тези посоки - твърде опасно е за тях. Сега, като резервен маршрут, използват обходния път за Николаев през Снихуривка“, каза той.

Херсонска област се намира в долното течение на Днепър и се мие от Азовско и Черно море. Москва обяви региона за част от Русия след референдума през септември 2022 г. Украинската страна не признава неговата легитимност и продължава да обстрелва територията му. В момента 75 процента от региона е под контрола на Москва, докато част от десния бряг на Днепър, включително самия Херсон, се държи от украински войски.

По информация на Министерството на отбраната на Русия, през последните 24 часа, Днепровската групировка войски, чиято зона на отговорност включва Херсонска област, "е разбила" украинските въоръжени сили в Токаревка и Олхивка в същия регион, както и в Степногорск и Марьевка в Запорожка област.

Противовъздушната отбрана на Русия е унищожила няколко украински дрона над Воронежска област. По предварителна информация няма жертви или щети на земята, съобщи губернаторът на региона Александър Гусев в своя Telegram канал.

Губернаторът добави, че в региона остава режим на заплаха от атака с безпилотни летателни апарати.

Танк Т-72 Б3М от групата войски „Днепър“ е унищожил украинска диверсионно-разузнавателна група (ДРГ), състояща се от грузински наемници, въоръжени с арбалети и лъкове, съобщи командирът на танка с позивна „Заместник“ пред РИА Новости.

Според командира на танка, "врагът вече е деморализиран и объркан и просто не знае какво да прави, тъй като ние отдавна сме го притиснали. Диверсионно-разузнавателните групи работят на малки групи. Опитват се да направят нещо, но ние ги изтласкваме“.

Няколко експлозии прогърмяха в Суми, съобщава украинският телевизионен канал „Общественное“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хихи

    36 0 Отговор
    а загинали брадати дечица тръгнали на екскурзия с училищена автобус ??

    06:18 11.09.2025

  • 5 табсо..

    23 0 Отговор
    Какво прави масква в днiпро област..сирскио и зеления мухал казаха пред урсулци-че са благодарни за трите млрда евра и държат кремля далече от сумито и днепър,явно рибоците на джендър урсуль и мелезчето калась-много лесно се ловат на бандерска стръв

    06:22 11.09.2025

  • 6 Луд с картечница

    27 2 Отговор
    Хубавото е ,че сега грузинските наемници от диверсионната група ,въоръжени с лъкове и арбалети пътуват за Вечните Ловни Поля .

    06:23 11.09.2025

  • 7 И Киев е Руски

    31 3 Отговор
    Грузия ни бие на футбол а нашите братя руснаците ги чистят на фронта

    06:26 11.09.2025

  • 8 Арбалет

    21 0 Отговор
    Тия май са по-зле от руснаците, щом са награбили арбалети и лъкове.Чипът от пералня и лопатата са далеч по-нови изобретения. Може да са пътешественици във времето, дошли от средновековието.

    06:39 11.09.2025

  • 9 Двете столчета на снимката...!

    15 0 Отговор
    Са за Урсула и Макрон...,да стоят и гледат мълчешком,как се унищожават Укро-Бандери...!

    07:00 11.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стенли

    4 1 Отговор
    Браво на руските герои 👍🇧🇬🇷🇺

    07:36 11.09.2025

  • 12 Древун

    2 0 Отговор
    Мдаааа.
    Талибани с лъкове срещу танк...
    Има ли смисъл от коментар

    07:54 11.09.2025

Новини по държави:
