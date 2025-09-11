Новини
Свят »
САЩ »
В Конгреса на САЩ предложиха спиране на всякаква търговия с Русия

В Конгреса на САЩ предложиха спиране на всякаква търговия с Русия

11 Септември, 2025 05:57, обновена 11 Септември, 2025 06:01 2 078 31

  • сащ-
  • търговия-
  • русия-
  • конгрес

За целта е внесен законопроект за възстановяване на поправката Джаксън-Ваник

В Конгреса на САЩ предложиха спиране на всякаква търговия с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за възстановяване на поправката Джаксън-Ваник с цел прекратяване на всякаква търговия с Русия, заяви конгресменът Джо Уилсън.

„След нападението срещу Полша съм благодарен за възможността да внеса този законопроект за възстановяване на поправката Джаксън-Ваник за Русия, с което да се прекрати всякаква търговия. Президентите Обама и Джон Кери неправомерно отмениха този закон по време на погрешното си „презареждане“ с Русия“, написа Уилсън в социалната мрежа Х.

През 1974 г. Конгресът одобри, а президентът Джералд Форд подписа поправката Джаксън-Ваник за търговски ограничения срещу СССР. След разпадането на Съветския съюз нормата беше спряна на думи, но на практика продължи да се използва. Почти половин век по-късно тази поправка беше отменена от бившия президент на САЩ Барак Обама.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    41 8 Отговор
    То хубаво, ама кой ще ви прибира астронавтите?

    Коментиран от #9

    06:03 11.09.2025

  • 2 Вовата

    34 7 Отговор
    С широка небрежна усмивка премести смело топа по шахматната дъска .

    06:04 11.09.2025

  • 3 Свободен

    9 42 Отговор
    То понеже пък русия е голям партньор?!
    Шепа олигарси, въглища и нефт и много просто и покорно население!
    Голяма убавиня, няма що!

    Коментиран от #8, #15, #17

    06:05 11.09.2025

  • 4 чакам и пред синагогите

    24 5 Отговор
    Френската полиция започна разследване, след като отсечени свински глави бяха открити пред няколко джамии в района на Париж, съобщи Франс 24.

    06:05 11.09.2025

  • 5 В САЩ всички ли са като Байдън?

    34 8 Отговор
    Щели да спрат търговията с Русия, и на кого ще накривят? Русия е самоиздържаща се, може и без САЩ, но обратното е самоубийство за американците, те и без това загиват вече.

    Коментиран от #10, #31

    06:06 11.09.2025

  • 6 Професор

    33 5 Отговор
    Разни американски сенатори русофоби си лаят ,а кервана ди върви ли върви ....

    06:06 11.09.2025

  • 7 Скот

    6 9 Отговор
    Да дават направо помощи !

    06:08 11.09.2025

  • 8 Димитър Георгиев

    20 6 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Що ти за много умен ли се имаш бе,"свободния",явно мама от най ранна детска възраст ти е натяквала благородната лъжа че си най хубавото и умно дете в класа .

    06:09 11.09.2025

  • 9 Спай

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Секс

    06:10 11.09.2025

  • 10 Гробаря

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "В САЩ всички ли са като Байдън?":

    За тези мьрши, ще работя с удоволствие.

    06:10 11.09.2025

  • 11 Икономист

    14 3 Отговор
    Стокообмена е един милиард !

    06:12 11.09.2025

  • 12 Схема

    29 5 Отговор
    И как ще купувате петрол и газ от Русия и ще го продавате 3 пъти по-скъпо на ЕС, а пак с поставени лица. А цветните метали

    Коментиран от #14

    06:12 11.09.2025

  • 13 Чарли

    24 5 Отговор
    Театралните постановки започнаха !

    06:13 11.09.2025

  • 14 Куку

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "Схема":

    Има борса...

    Коментиран от #18

    06:14 11.09.2025

  • 15 Мишел

    29 5 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    САЩ внасят от Русия обогатен уран за над 50% от стонината си реактори на АЕЦ, всичкия тежък нефт за дизел и тежки горива и други продукти и нямат откъде другаде да ги купят.

    06:18 11.09.2025

  • 16 Санкций

    21 4 Отговор
    Може да намалятмалко принтерите за долари, че мастилото е от Китай.

    06:24 11.09.2025

  • 17 Голямата депресия

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Повечето редки земни минерали и метали в момента идват от Китай и Русия, ако спрат търговията изцяло, борсовите индекси ще се сринат.

    06:26 11.09.2025

  • 18 Виртуално инвестиционно злато

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Куку":

    Борса има, но не и метали.

    06:28 11.09.2025

  • 19 Уса

    18 4 Отговор
    Нищо няма да спират.Хвърлят трохи на мисирките.да кълват за забавление

    06:32 11.09.2025

  • 20 А газ откъде?

    16 3 Отговор
    Европа ще си поръча газ от САЩ, който те нямат в наличност. Откъде ще го вземат след като възродят практика от 1974 г.? Има доста хора в конгреса, които още живеят със спомените за Студената война и отказват да се адаптират

    Коментиран от #26

    06:34 11.09.2025

  • 21 филип

    13 2 Отговор
    Газ ,обеднен уран, редки метали хана откъде ще взимата СОЩ/съединени овчарски щати/? Трмпет имаш ли мозък?

    06:53 11.09.2025

  • 22 12340

    8 3 Отговор
    И откъде Джо Уилсън ще намира водка, че да се издокарва така, както изглежда на фотото?! :))

    07:09 11.09.2025

  • 23 Величко

    6 2 Отговор
    Е , и ... ? ! Големи яйца ...

    07:17 11.09.2025

  • 24 Защо лъжете

    10 2 Отговор
    Така наречените "руски" дронове е поредната провокация на нацисткият режим в Киев и техните кукловоди глобалистите! Същото е и "ракетния удар" по правителствената сграда. Просто някой иска голяма война в Европа, а ние кълвем като шарани на всички тези провокации.

    Коментиран от #28

    07:23 11.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "А газ откъде?":

    Газ има от къде да се вземе.Пазарнатата икономика един като се махне други идват и то с голямо удоволствие.
    Губещ е Газпром където ЕС му снасяне златни яйца на монополиста.

    Коментиран от #29

    07:35 11.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Защо лъжете":

    малобритания?

    07:47 11.09.2025

  • 29 Грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Копейка":

    Т.П.ако....
    Пазарната икономика е без перспектива и е път за никъде...
    Няма как да съществува нещо базипано на хаос и случайности...
    Бизнеса се базира на правила и ред...
    Плановата икономика и социализмът са следващото по-високо стъпало...

    07:51 11.09.2025

  • 30 Перо

    2 0 Отговор
    Русия отдавна е прекратила контактите със Запада! Резултатът ще е като 19-та и 119-та санкция! Путин ще си го премести! Чудно ми е как се допускат такива немислещи хора до изборни длъжности! Нещо подобно на БГ системата!

    07:59 11.09.2025

  • 31 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "В САЩ всички ли са като Байдън?":

    Русия е самоиздържаща се? Това някакъв виц ли е? Русия е нетен вносител на храни. За другите неща няма какво да говорим.

    08:00 11.09.2025