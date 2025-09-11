В Конгреса на САЩ предложиха спиране на всякаква търговия с Русия

В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за възстановяване на поправката Джаксън-Ваник с цел прекратяване на всякаква търговия с Русия, заяви конгресменът Джо Уилсън.
„След нападението срещу Полша съм благодарен за възможността да внеса този законопроект за възстановяване на поправката Джаксън-Ваник за Русия, с което да се прекрати всякаква търговия. Президентите Обама и Джон Кери неправомерно отмениха този закон по време на погрешното си „презареждане“ с Русия“, написа Уилсън в социалната мрежа Х.
През 1974 г. Конгресът одобри, а президентът Джералд Форд подписа поправката Джаксън-Ваник за търговски ограничения срещу СССР. След разпадането на Съветския съюз нормата беше спряна на думи, но на практика продължи да се използва. Почти половин век по-късно тази поправка беше отменена от бившия президент на САЩ Барак Обама.
1 Вашето Мнение
Коментиран от #9
06:03 11.09.2025
2 Вовата
06:04 11.09.2025
3 Свободен
Шепа олигарси, въглища и нефт и много просто и покорно население!
Голяма убавиня, няма що!
Коментиран от #8, #15, #17
06:05 11.09.2025
4 чакам и пред синагогите
06:05 11.09.2025
5 В САЩ всички ли са като Байдън?
Коментиран от #10, #31
06:06 11.09.2025
6 Професор
06:06 11.09.2025
7 Скот
06:08 11.09.2025
8 Димитър Георгиев
До коментар #3 от "Свободен":Що ти за много умен ли се имаш бе,"свободния",явно мама от най ранна детска възраст ти е натяквала благородната лъжа че си най хубавото и умно дете в класа .
06:09 11.09.2025
9 Спай
До коментар #1 от "Вашето Мнение":Секс
06:10 11.09.2025
10 Гробаря
До коментар #5 от "В САЩ всички ли са като Байдън?":За тези мьрши, ще работя с удоволствие.
06:10 11.09.2025
11 Икономист
06:12 11.09.2025
12 Схема
Коментиран от #14
06:12 11.09.2025
13 Чарли
06:13 11.09.2025
14 Куку
До коментар #12 от "Схема":Има борса...
Коментиран от #18
06:14 11.09.2025
15 Мишел
До коментар #3 от "Свободен":САЩ внасят от Русия обогатен уран за над 50% от стонината си реактори на АЕЦ, всичкия тежък нефт за дизел и тежки горива и други продукти и нямат откъде другаде да ги купят.
06:18 11.09.2025
16 Санкций
06:24 11.09.2025
17 Голямата депресия
До коментар #3 от "Свободен":Повечето редки земни минерали и метали в момента идват от Китай и Русия, ако спрат търговията изцяло, борсовите индекси ще се сринат.
06:26 11.09.2025
18 Виртуално инвестиционно злато
До коментар #14 от "Куку":Борса има, но не и метали.
06:28 11.09.2025
19 Уса
06:32 11.09.2025
20 А газ откъде?
Коментиран от #26
06:34 11.09.2025
21 филип
06:53 11.09.2025
22 12340
07:09 11.09.2025
23 Величко
07:17 11.09.2025
24 Защо лъжете
Коментиран от #28
07:23 11.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Копейка
До коментар #20 от "А газ откъде?":Газ има от къде да се вземе.Пазарнатата икономика един като се махне други идват и то с голямо удоволствие.
Губещ е Газпром където ЕС му снасяне златни яйца на монополиста.
Коментиран от #29
07:35 11.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ,,,,,,
До коментар #24 от "Защо лъжете":малобритания?
07:47 11.09.2025
29 Грешка
До коментар #26 от "Копейка":Т.П.ако....
Пазарната икономика е без перспектива и е път за никъде...
Няма как да съществува нещо базипано на хаос и случайности...
Бизнеса се базира на правила и ред...
Плановата икономика и социализмът са следващото по-високо стъпало...
07:51 11.09.2025
30 Перо
07:59 11.09.2025
31 Факти
До коментар #5 от "В САЩ всички ли са като Байдън?":Русия е самоиздържаща се? Това някакъв виц ли е? Русия е нетен вносител на храни. За другите неща няма какво да говорим.
08:00 11.09.2025