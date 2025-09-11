В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за възстановяване на поправката Джаксън-Ваник с цел прекратяване на всякаква търговия с Русия, заяви конгресменът Джо Уилсън.

„След нападението срещу Полша съм благодарен за възможността да внеса този законопроект за възстановяване на поправката Джаксън-Ваник за Русия, с което да се прекрати всякаква търговия. Президентите Обама и Джон Кери неправомерно отмениха този закон по време на погрешното си „презареждане“ с Русия“, написа Уилсън в социалната мрежа Х.

През 1974 г. Конгресът одобри, а президентът Джералд Форд подписа поправката Джаксън-Ваник за търговски ограничения срещу СССР. След разпадането на Съветския съюз нормата беше спряна на думи, но на практика продължи да се използва. Почти половин век по-късно тази поправка беше отменена от бившия президент на САЩ Барак Обама.