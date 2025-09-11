Кой беше Чарли Кърк, съюзникът на Тръмп, застрелян в Юта?

31-годишният Чарли Кърк почина, след като беше застрелян по време на събитие в университет в американския щат Юта. За смъртта на Кърк съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Великият, дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв", написа Тръмп. "Никой не разбираше и нямаше сърцето на младите в Съединените американски щати по-добре от Чарли."
Кърк е застрелян около 20 минути, след като започва речта си пред стотици студенти в университета "Юта Вали". Нападателят го уцелва във врата. Първоначално университетът погрешно съобщи, че той е задържан. Впоследствие се оказа, че това не е човекът, извършил нападението.
Кой беше Кърк?
Чарли Кърк беше влиятел говорител и активист в подкрепа на консервативните политики на американския президент. През 2012 година той основава организацията Turning Point USA, която защитава и пропагандира консервативните разбирания в училищата и гимназиите в САЩ.
Макар Кърк да нямаше официален пост в администрацията на американския президент, той се смяташе за важен негов съюзник, който има голямо влияние сред младите избиратели. По време на кампанията организацията му инвестира милиони в подкрепа на Тръмп в най-оспорваните щати.
Той водеше свое собствено радиопредаване, в което е разпространявал конспиративни теории за пандемията от Ковид-19 и климатичните промени. "Чарли е на предната линия в културната война в Америка, мобилизирайки стотици хиляди студенти в над 3500 колежа и гимназии в цялата страна", гласеше описанието на предаването му.
Кърк беше остър критик на политиката на редица големи американски университети, като ги описваше като проводници на "тоталитаризма" и "културния марксизъм". Създателят на Turning Point USA бе смятан за основен говорител на т.нар. популистки консерватизъм, насочен към по-млади избиратели.
Политическото насилие в САЩ расте
Редица американски политици и от двете водещи парти осъдиха остро убийството му. "В нашата държава няма място за подобно насилие. То трябва да приключи сега", написа бившият президент Джо Байдън.
В последните години политическото насилие в САЩ расте, както отбелязват американските правоохранителни служби. Видни политици като бившата говорителка на Камарата на представителите Нанси Пелоси и губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро станаха жертва на нападения в последните години. И двамата осъдиха остро убийството на Кърк. Доналд Тръмп също оцеля при два опита за убийство по време на предизборната кампания през 2024 година.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
Коментиран от #25
07:12 11.09.2025
3 Тити
07:12 11.09.2025
4 1488
07:13 11.09.2025
5 Бай Ганьо
07:13 11.09.2025
6 БОЗА
07:14 11.09.2025
7 Kaлпазанин
07:15 11.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
07:18 11.09.2025
10 мьрсуль
07:18 11.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сорос
До коментар #1 от "👨🏻🎤🧑🏿🎤👩🏿🎤":Моссад защо го уби? Какво като критикува Израел?
07:22 11.09.2025
15 Някой
Истоеията е пълна с такива случаи.
07:22 11.09.2025
16 минувач
07:23 11.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Всевиждащ
07:24 11.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Диктатура в чист вид
07:26 11.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факти
До коментар #2 от "Фен":Щом ДВ пише против този совек, значит е бил добър човек. Бог да го прости!
07:29 11.09.2025
26 хаха
Само от последните седмици са Кърк и в Германия някак си 7 политика от АЗГ в рамките на месец да "умрат от естествена смърт" преди предварителни избори, които ще са на 14.9.
"Евроатлантизмът" и "демокрацията" явно без убиване на опоненти не могат да виреят, защото масите са неориентирани, ганчовци, прости и залитат по дясното, пардон, "крайно десен" "фашизъм".
07:37 11.09.2025
27 Да добавя
07:38 11.09.2025
28 Перо
Коментиран от #32
07:44 11.09.2025
29 Възраждане
07:44 11.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дааааа
07:50 11.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сталин
07:52 11.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 демократ
07:54 11.09.2025
39 Случайно Забравихте
07:55 11.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 резервист
07:59 11.09.2025
43 Руснаков
До коментар #13 от "Кривоверен алкаш":Наблюдаваш ли редовно фризера и съдаржанието му ...?
07:59 11.09.2025
44 Мария
08:01 11.09.2025
45 Василеску
08:05 11.09.2025
46 русямил
08:06 11.09.2025