Кой беше Чарли Кърк, съюзникът на Тръмп, застрелян в Юта?

Кой беше Чарли Кърк, съюзникът на Тръмп, застрелян в Юта?

11 Септември, 2025

Чарли Кърк, смятан за един от мостовете на Тръмп към младите избиратели и влиятелна личност в консервативния лагер, бе убит по време на събитие в Юта

Кой беше Чарли Кърк, съюзникът на Тръмп, застрелян в Юта? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

31-годишният Чарли Кърк почина, след като беше застрелян по време на събитие в университет в американския щат Юта. За смъртта на Кърк съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Великият, дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв", написа Тръмп. "Никой не разбираше и нямаше сърцето на младите в Съединените американски щати по-добре от Чарли."

Кърк е застрелян около 20 минути, след като започва речта си пред стотици студенти в университета "Юта Вали". Нападателят го уцелва във врата. Първоначално университетът погрешно съобщи, че той е задържан. Впоследствие се оказа, че това не е човекът, извършил нападението.

Кой беше Кърк?

Чарли Кърк беше влиятел говорител и активист в подкрепа на консервативните политики на американския президент. През 2012 година той основава организацията Turning Point USA, която защитава и пропагандира консервативните разбирания в училищата и гимназиите в САЩ.

Макар Кърк да нямаше официален пост в администрацията на американския президент, той се смяташе за важен негов съюзник, който има голямо влияние сред младите избиратели. По време на кампанията организацията му инвестира милиони в подкрепа на Тръмп в най-оспорваните щати.

Той водеше свое собствено радиопредаване, в което е разпространявал конспиративни теории за пандемията от Ковид-19 и климатичните промени. "Чарли е на предната линия в културната война в Америка, мобилизирайки стотици хиляди студенти в над 3500 колежа и гимназии в цялата страна", гласеше описанието на предаването му.

Кърк беше остър критик на политиката на редица големи американски университети, като ги описваше като проводници на "тоталитаризма" и "културния марксизъм". Създателят на Turning Point USA бе смятан за основен говорител на т.нар. популистки консерватизъм, насочен към по-млади избиратели.

Политическото насилие в САЩ расте

Редица американски политици и от двете водещи парти осъдиха остро убийството му. "В нашата държава няма място за подобно насилие. То трябва да приключи сега", написа бившият президент Джо Байдън.

В последните години политическото насилие в САЩ расте, както отбелязват американските правоохранителни служби. Видни политици като бившата говорителка на Камарата на представителите Нанси Пелоси и губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро станаха жертва на нападения в последните години. И двамата осъдиха остро убийството на Кърк. Доналд Тръмп също оцеля при два опита за убийство по време на предизборната кампания през 2024 година.


САЩ
