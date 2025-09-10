Убиха приближен на Доналд Тръмп

Съюзникът на Доналд Тръмп и директор на организацията Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кърк е бил прострелян по време на събитие в щата Юта. За това предадоха световните агенции. На място веднага са се отзовали агенти на ФБР, предаде bTV. Малко преди полунощ българско време президентът Доналд Тръмп заяви, че Кърк е починал.

Заподозреният стрелец вече е задържан - става ясно от официално изявление на университета в Юта, където е извършена стрелбата.

Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour.

Други кадри улавят как студенти бягат в паника от звука на изстрелите. Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“. Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампуса е имало стрелба. Минути след това американският президент Доналд Тръмп призова всички да се помолят за Кърк.

Кой е Чарли Кърк?

Чарли Кърк е един от най-влиятелните консервативни активисти в САЩ днес. Описван като категоричен поддръжник на Доналд Тръмп, той изгражда огромна аудитория чрез организацията си Turning Point USA.

Кърк и групата му от млади консерватори активно използват социалните мрежи и подкасти, а способността му да привлича маси му е осигурила ключова роля в движението MAGA на Тръмп. Turning Point е инвестирала както пари, така и доброволци в ключови щати по време на последните президентски избори.

Кърк е участвал в конвенции на Републиканската партия, а миналата година Тръмп отвърна с голяма реч на конференция на Turning Point в Аризона.

BREAKING: A Trump supporter was shot in the U.S.



Republican Charlie Kirk — a popular political figure known for visiting universities and debating with supporters of the Democratic Party, fighting against the "leftist agenda."



He was shot during his speech at Utah Valley… pic.twitter.com/m2157JA3o3 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025