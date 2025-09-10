Убиха приближен на Доналд Тръмп

Съюзникът на Доналд Тръмп и директор на организацията Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кърк е бил прострелян по време на събитие в щата Юта. За това предадоха световните агенции. На място веднага са се отзовали агенти на ФБР, предаде bTV. Малко преди полунощ българско време президентът Доналд Тръмп заяви, че Кърк е починал.
Заподозреният стрелец вече е задържан - става ясно от официално изявление на университета в Юта, където е извършена стрелбата.
Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour.
Други кадри улавят как студенти бягат в паника от звука на изстрелите. Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“. Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампуса е имало стрелба. Минути след това американският президент Доналд Тръмп призова всички да се помолят за Кърк.
Кой е Чарли Кърк?
Чарли Кърк е един от най-влиятелните консервативни активисти в САЩ днес. Описван като категоричен поддръжник на Доналд Тръмп, той изгражда огромна аудитория чрез организацията си Turning Point USA.
Кърк и групата му от млади консерватори активно използват социалните мрежи и подкасти, а способността му да привлича маси му е осигурила ключова роля в движението MAGA на Тръмп. Turning Point е инвестирала както пари, така и доброволци в ключови щати по време на последните президентски избори.
Кърк е участвал в конвенции на Републиканската партия, а миналата година Тръмп отвърна с голяма реч на конференция на Turning Point в Аризона.
BREAKING: A Trump supporter was shot in the U.S.
Republican Charlie Kirk — a popular political figure known for visiting universities and debating with supporters of the Democratic Party, fighting against the "leftist agenda."
He was shot during his speech at Utah Valley… pic.twitter.com/m2157JA3o3
— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #6
22:22 10.09.2025
2 Винету
за цялото му кратко съществуване.
Коментиран от #17
22:22 10.09.2025
3 12345676543
22:23 10.09.2025
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #9
22:23 10.09.2025
5 Налудник
22:23 10.09.2025
6 Божке
До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Да почваме ли?
Те държавата си не могат да оправят, щели Русия да озаптяват.:)) :))
22:26 10.09.2025
7 Лозенград
Коментиран от #23
22:27 10.09.2025
8 ++++++
Путин: - Почнаха ви!
22:29 10.09.2025
9 ганев
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":АБЕ..НА ТРЪМП..НЕ ЗНАМ...АМА ТВОЯТ АУСПУХ РУСНАЦИТЕ...ГО УВАЖИХА...МНОГО...МНОГО
Коментиран от #12
22:32 10.09.2025
10 Силиций
22:33 10.09.2025
11 Хеми значи бензин
Пом иарски държавици.
Коментиран от #24
22:34 10.09.2025
12 Тя тая
До коментар #9 от "ганев":Затова постоянно вие из коментарите
против Путин :
-ОхоХоХ иζβαΔи го да πρ....ΔΗα.
22:37 10.09.2025
13 А днес
22:37 10.09.2025
14 Крокрус
22:50 10.09.2025
15 В В.П.
22:52 10.09.2025
16 Ивелин Михайлов
22:54 10.09.2025
17 еха
До коментар #2 от "Винету":Демократите и симпатизантите им се оказаха най-големите фашисти, убийци и военнолюбци. Същото важи и за европейските им протежета на чело на ЕС.
22:54 10.09.2025
18 В В.П.
22:59 10.09.2025
19 В В.П.
23:01 10.09.2025
20 Караджата
23:15 10.09.2025
21 Лошо
23:16 10.09.2025
22 Паци
23:17 10.09.2025
23 д-р Гълъбова
До коментар #7 от "Лозенград":Няма стрелец в света, който да ти гарантира, че със сигурност ще уцели мишена с разлика от 0.5см. Отивай и се лекувай, докато е време. Явно си накой хайлазин, който нищо не е правил по време на безсмисления си живот - дори ако беше работил като стругар, щеше да знаеш, че такава презизност е невъзможна, да не говрим, че Тръмп си въртеше главата наляво-надясно през цялото време.
23:20 10.09.2025
24 Мгфгг
До коментар #11 от "Хеми значи бензин":Главати е силна ама на идиотщина!!!!
23:34 10.09.2025
25 Симо
Коментиран от #31
23:35 10.09.2025
26 Йькцкф
23:35 10.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Светъл път на душата му
23:45 10.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бончо
23:59 10.09.2025
31 Баце Бистришкият Тигър
До коментар #25 от "Симо":Не мое ли ние да се снишиме, е така, докат отмине бурята?
23:59 10.09.2025