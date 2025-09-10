Новини
Свят »
САЩ »
Убиха приближен на Доналд Тръмп

Убиха приближен на Доналд Тръмп

10 Септември, 2025 22:18, обновена 10 Септември, 2025 23:51 3 032 31

  • доналд тръмп-
  • чарли кърк-
  • сащ-
  • юта-
  • стрелба

На място веднага са се отзовали агенти на ФБР, заподозреният стрелец вече е задържан

Убиха приближен на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съюзникът на Доналд Тръмп и директор на организацията Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кърк е бил прострелян по време на събитие в щата Юта. За това предадоха световните агенции. На място веднага са се отзовали агенти на ФБР, предаде bTV. Малко преди полунощ българско време президентът Доналд Тръмп заяви, че Кърк е починал.

Заподозреният стрелец вече е задържан - става ясно от официално изявление на университета в Юта, където е извършена стрелбата.

Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour.

Други кадри улавят как студенти бягат в паника от звука на изстрелите. Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“. Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампуса е имало стрелба. Минути след това американският президент Доналд Тръмп призова всички да се помолят за Кърк.

Кой е Чарли Кърк?

Чарли Кърк е един от най-влиятелните консервативни активисти в САЩ днес. Описван като категоричен поддръжник на Доналд Тръмп, той изгражда огромна аудитория чрез организацията си Turning Point USA.

Кърк и групата му от млади консерватори активно използват социалните мрежи и подкасти, а способността му да привлича маси му е осигурила ключова роля в движението MAGA на Тръмп. Turning Point е инвестирала както пари, така и доброволци в ключови щати по време на последните президентски избори.

Кърк е участвал в конвенции на Републиканската партия, а миналата година Тръмп отвърна с голяма реч на конференция на Turning Point в Аризона.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЛЬО ПАРЪМА

    29 5 Отговор
    КВО ДА ПРАЙМ СЕГА ДА РЕВЕМ ЛИ

    Коментиран от #6

    22:22 10.09.2025

  • 2 Винету

    42 2 Отговор
    Нищо не се е променило в крЪварника
    за цялото му кратко съществуване.

    Коментиран от #17

    22:22 10.09.2025

  • 3 12345676543

    31 4 Отговор
    Предимно приближен на Израел.

    22:23 10.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    11 32 Отговор
    Скоро ще продупчат и другото ухо на тръмп-путинофила!

    Коментиран от #9

    22:23 10.09.2025

  • 5 Налудник

    6 1 Отговор
    Ако Втората поправка беше в сила и тук...

    22:23 10.09.2025

  • 6 Божке

    38 2 Отговор

    До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Да почваме ли?
    Те държавата си не могат да оправят, щели Русия да озаптяват.:)) :))

    22:26 10.09.2025

  • 7 Лозенград

    17 11 Отговор
    В ухото ли го простреляха, или този път направиха по-достоверна схема

    Коментиран от #23

    22:27 10.09.2025

  • 8 ++++++

    37 1 Отговор
    Тръмп: -Да започваме ли?
    Путин: - Почнаха ви!

    22:29 10.09.2025

  • 9 ганев

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    АБЕ..НА ТРЪМП..НЕ ЗНАМ...АМА ТВОЯТ АУСПУХ РУСНАЦИТЕ...ГО УВАЖИХА...МНОГО...МНОГО

    Коментиран от #12

    22:32 10.09.2025

  • 10 Силиций

    12 2 Отговор
    Добре , че е само приближен,че ако е бил доближен ,тогава ще излезе,че на стрелеца му е бил крив мерника

    22:33 10.09.2025

  • 11 Хеми значи бензин

    3 19 Отговор
    Гейрмания Китай Япония Рашкия(идва от фа шкия) и тн не искат силен Сащ.
    Пом иарски държавици.

    Коментиран от #24

    22:34 10.09.2025

  • 12 Тя тая

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "ганев":

    Затова постоянно вие из коментарите
    против Путин :
    -ОхоХоХ иζβαΔи го да πρ....ΔΗα.

    22:37 10.09.2025

  • 13 А днес

    9 4 Отговор
    козлодуйският несретник най-после ни е отървал от себе си.

    22:37 10.09.2025

  • 14 Крокрус

    7 1 Отговор
    В лявото ухо ли ?

    22:50 10.09.2025

  • 15 В В.П.

    8 6 Отговор
    Daно да са го гръмнали в челото..Смотани янки..Времето ви изтича !!!.После Ко ще правим ПП и ДБ..??

    22:52 10.09.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    20 1 Отговор
    Джендър глобалистите не прощават!

    22:54 10.09.2025

  • 17 еха

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Винету":

    Демократите и симпатизантите им се оказаха най-големите фашисти, убийци и военнолюбци. Същото важи и за европейските им протежета на чело на ЕС.

    22:54 10.09.2025

  • 18 В В.П.

    11 1 Отговор
    Демокрация е равно на тероризъм..Фрийстайл...

    22:59 10.09.2025

  • 19 В В.П.

    12 1 Отговор
    Планетата Земя при 4 млд население .има няква демокрация .Днес при 8 млд има фашизъм и реваншизъм..Уродлива история..

    23:01 10.09.2025

  • 20 Караджата

    11 2 Отговор
    Фанатизираните розови либерали са истински терористи.Чарли Кърк е гласът на здравия разум и за това се опитаха да го убият подивелите неомарксисти.Дано да се оправи и пак да оборва с тези и факти либералната секта.

    23:15 10.09.2025

  • 21 Лошо

    9 1 Отговор
    Кърк вероятно е противник на щатската авантюра в Укръина? По тия стрелят.

    23:16 10.09.2025

  • 22 Паци

    3 5 Отговор
    Американците няма да го търпят дълго тоя

    23:17 10.09.2025

  • 23 д-р Гълъбова

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лозенград":

    Няма стрелец в света, който да ти гарантира, че със сигурност ще уцели мишена с разлика от 0.5см. Отивай и се лекувай, докато е време. Явно си накой хайлазин, който нищо не е правил по време на безсмисления си живот - дори ако беше работил като стругар, щеше да знаеш, че такава презизност е невъзможна, да не говрим, че Тръмп си въртеше главата наляво-надясно през цялото време.

    23:20 10.09.2025

  • 24 Мгфгг

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хеми значи бензин":

    Главати е силна ама на идиотщина!!!!

    23:34 10.09.2025

  • 25 Симо

    8 1 Отговор
    Гражданската война започва!!! Краварника ще се взриви отвътре. Лошото е, че ще омаже целия свят. Няма как, ще трябва да преминем през това. Нещо като пречистване.

    Коментиран от #31

    23:35 10.09.2025

  • 26 Йькцкф

    4 0 Отговор
    В един сайт има близък кадър как го уцелват...в гърлото

    23:35 10.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Светъл път на душата му

    5 1 Отговор
    Що за същества плюете човека, без дори да сте чували за него….

    23:45 10.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бончо

    0 0 Отговор
    Когато някой ти казва че всичко е прекрасно и нещата вървят отлично ,ноооо ти виждаш че това са само лъжи. Някак си ти се приисква да направиш нещо по въпроса. Та такива неща. Все пак има и други начини преди да се премине към крайности. Жалко.

    23:59 10.09.2025

  • 31 Баце Бистришкият Тигър

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Симо":

    Не мое ли ние да се снишиме, е така, докат отмине бурята?

    23:59 10.09.2025