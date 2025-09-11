Новини
Какво знаем до този момент за убийството на Чарли Кърк

11 Септември, 2025 11:55

Стреляно е от сграда на около 180 метра от мястото, на което се е намирал Чарли Кърк

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чарли Кърк, инфлуенсър и подкастър, консерватор и лице на онези младежи, които подкрепят Доналд Тръмп и консервативните среди в САЩ, беше застрелян по време на събитие в кампуса на университета в Юта. Ето какво се знае до този момент за убийството, обобщено от Франс прес, пише БТА.

Местопрестъплението

Начело на основното младежко консервативно движение в САЩ - "Повратна точка САЩ" (Turning Point USA), Кърк водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той е един от съоснователите на гореспоменатото движение през 2012 г. Кърк беше поканен да направи изказване в университета на щата Юта в Орем, на около 60 километра от Солт Лейк Сити. Там с бяла тениска с надписа „Свобода“ и тъмен панталон, седнал на стол под шатра, Кърк в рамките на обиколка, която трябваше да го отведе в 15 населени места в цялата страна до края на октомври, отговаряше на въпросите на аудиторията. Срещата беше организирана под наслова „Докажете ми, че греша“.

"Имаше много хора, той пристигна, започна да подгрява множеството“, разказва бившият парламентарист, републиканецът Джейсън Чафъц, присъствал също на проявата.

Изстрел и после викове

В даден момент отеква изстрел. Това се случва точно, когато Кърк отговаря на въпроси, свързани с масовите убийства, според очевидци. 31-годишният активист рухва на земята, ранен. Кръв бликва от врата му. Хората панически започват да викат. Тежко раненият Кърк е изнесен от мястото от охранителите му на носилка, който умира малко след това "Веднага щом отекна изстрелът, някои хора се снижиха, други се хвърлиха на земята, трети започнаха да тичат и да викат в паника“, казва Чафъц, описвайки момента на стрелбата.

Издирването на убиеца продължава

Засега според официалните информации няма арестуван извършител на убийството. За кратко бяха задържани двама души, но после пуснати след разпит. Един от тях - мъж на име Джордж Зайн беше обвинен във възпрепятстване на разследването на атаката. Според властите нито един от задържаните не е имал пряка връзка със стрелбата.

Стреляно е от сграда на около 180 метра от мястото, на което се е намирал Чарли Кърк. „Стрелбата е дошла от кампуса, най-вероятно от покрив на сграда“ и стрелецът е бил с тъмни дрехи, разказаха местните власти, говорейки за стрелеца като за снайперист.

Тръмп обяви смъртта на Кърк и последваха единодушни осъдителни реакции на убийството

Доналд Тръмп обяви, че Чарли Кърк е починал след като е бил прострелян. „Великият и даже легендарен Чарли Кърк почина“, заяви Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". От другата страна на политическата шахматна дъска, демократката Камала Харис, която беше вицепрезидентка на Джо Байдън и неуспяла кандидатка за президент срещу Тръмп, осъди атака и заяви, че политическото насилие няма място в Америка. Подобни бяха реакциите на други ключови фигури от левицата – Джо Байдън, Барак Обама, Бърни Сансър и Гавин Нюсъм.


  • 1 1488

    10 8 Отговор
    аз нищо не знам и не ме интересува

    Коментиран от #21

    11:57 11.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    15 20 Отговор
    Путин, КГБ, Русия 😄😄😄

    Коментиран от #50

    11:57 11.09.2025

  • 3 Уаят Ърп

    40 7 Отговор
    Отишъл в университета в Юта на дебат и получи куршум в гърлото.Така свършват дебатите в Дивия запад.

    11:57 11.09.2025

  • 4 честен ционист

    8 6 Отговор
    Човек се нуждае от три неща: търпение, сладкодумие, и умение да пази тайна.

    11:57 11.09.2025

  • 5 Израелски терорист

    23 9 Отговор
    Е бил. Това знаем за сега. От украински произход

    11:58 11.09.2025

  • 6 Къф е тоя бе

    13 23 Отговор
    Тоя ако не го бяха думнали, нямаше никога да чуем за него.

    11:59 11.09.2025

  • 7 Пич

    24 6 Отговор
    Предлагам че този не е толкова важен ! Затова може да го четем като предупреждение към Тръмп !!!

    12:00 11.09.2025

  • 8 “Демокрацията”

    31 5 Отговор
    Не си поплюва - със зъби, нокти и куршуми се бори тя за оцеляването си!

    12:01 11.09.2025

  • 9 Знаем

    12 19 Отговор
    че беше путкастър и инфлуенцер.
    Както и че търсеше теле под вола.
    И го намери.

    12:01 11.09.2025

  • 10 Знае се още,

    7 12 Отговор
    че беше един голям презокеански лайнер.

    12:04 11.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    14 6 Отговор
    Мосад?? Или ЛГБТ талибани

    Коментиран от #18

    12:06 11.09.2025

  • 13 Флфлд

    10 12 Отговор
    На кой му пука за тоя???

    12:06 11.09.2025

  • 14 Пак тоя Путин е

    10 6 Отговор
    виновен!

    12:07 11.09.2025

  • 15 Сталин

    20 8 Отговор
    Гражданската война в САЩ започна ,скоро и в Европа и България, евроатлантическите банани ще бъдат ютилизирани в България

    Коментиран от #39

    12:08 11.09.2025

  • 16 Абе, важното е

    6 6 Отговор
    Контранаступа да върви.

    12:08 11.09.2025

  • 17 ТАКАААА ВИЖДА СЕ КОИ СА ДИВАЦИТЕ

    19 4 Отговор
    НА ТАЯ ПЛАНЕТА НЕ СА НА ИЗТОК А НА ЗАПАД. ИЗПОТРЕПАХА ПРЕЗИДЕНТИТЕ СИ ОПОНЕНТИТЕ СИ КАМО ЛИ ТВА МОМЧЕ...

    Коментиран от #20

    12:09 11.09.2025

  • 18 Берия

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    сосо не забравяй памперса

    12:09 11.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пий кислол

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "ТАКАААА ВИЖДА СЕ КОИ СА ДИВАЦИТЕ":

    ша са упокоиш

    12:10 11.09.2025

  • 21 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Прав си.... Не ме интересува.... Ама що фактаджиите не отбелязват 11 септември 2001 година, поне една сълза да бяха пуснали....

    12:10 11.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Читател

    16 3 Отговор
    Убитият Чарли Кърк смятал Крим за част от Русия, а Зеленски за "марионетка на ЦРУ и пречка за мира"

    Коментиран от #26

    12:11 11.09.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Вече преместих.

    12:13 11.09.2025

  • 25 не може да бъде

    11 4 Отговор
    Ето този инцидент според мен заслужава много повече внимание от инцидентното навлизане на руски безпилотни апарати на територията на Полша -защото разкрива дълбочината на кризата и разделението !Според мен вече е просто задължително да търсим причините т.е не ние а в САЩ и в държаните с влияние защото това е индикация за нови подобни случаи -да припомня ли опита да бъде застрелян Тръмп ...той просто имаше късмет!?Много хора някои от тях много известни казват че е премината разумната граница на противопоставянето -насадена е от политици организации медии /няма да казвам кои/ дива/пещерна омраза към несъгласните и и са обявени за подходящи всички средства/ в т.ч даже подмяна на понятията !?/ за елиминирането им !?Считате ли че това ще завърши добре?

    12:14 11.09.2025

  • 26 Читател

    17 4 Отговор

    До коментар #23 от "Читател":

    " Зеленски се съпротивлява на мирната инициатива на САЩ. Зеленски е този, който стои на пътя на потенциален мирен план в момента“, каза Кърк в „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година.

    Коментиран от #49

    12:14 11.09.2025

  • 27 Снайперист

    5 11 Отговор
    и то некадърен!
    Кой се цели да в гърлото?! Само някой левак.

    Като нищо ще се окаже някоя битова история или Кърк е излъгал някого за пари и т.н.

    Тия агитатори са алчни милионери!

    Коментиран от #40

    12:15 11.09.2025

  • 28 Направиха му предложение

    5 0 Отговор
    което той не можа да откаже.

    12:16 11.09.2025

  • 29 Фон дер Миндер

    9 3 Отговор
    Знаем ,че либералната демокрация и глобализма убиват вас, вашите близки, вашата родина и ..и...и.... А медийки като вашата са срам и позор !

    12:17 11.09.2025

  • 30 Знаем това, че той

    4 1 Отговор
    Е първия.
    Следват останалите военно кюнци и човекомразци!
    От САЩ до Европа.

    12:17 11.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да си легнеш

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    С бащата на някаква причина.

    12:21 11.09.2025

  • 34 Да си легнеш

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    С бащата на някаква Саяна с оскубаните вежди.

    12:22 11.09.2025

  • 35 Цвете

    6 2 Отговор
    ЩОМ И ХОРА БОРЕЩИ СЕ ЗА СВОБОДА БИВАТ УБИВАНИ, КАТО КУЧЕ НА УЛИЦАТА, ТОВА ГРАНИЧИ С ОГРОМЕН КРЕТЕНИЗЪМ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА БЪДАТ ПОРОБЕНИ ОТ ДИКТАТОРИ.ИМА ЛИ ГИ В ТОЗИ МОМЕНТ ДА И НИЕ ВСИЧКИ ЗНАЕМ КОИ СА. 😠😠😠

    12:24 11.09.2025

  • 36 Знаем,

    2 6 Отговор
    че беше същия като Cepceм Дончо.

    12:25 11.09.2025

  • 37 Цвете

    3 2 Отговор
    ЩОМ И ХОРА БОРЕЩИ СЕ ЗА СВОБОДА БИВАТ УБИВАНИ, КАТО КУЧЕ НА УЛИЦАТА, ТОВА ГРАНИЧИ С ОГРОМЕН КРЕТЕНИЗЪМ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА БЪДАТ ПОРОБЕНИ ОТ ДИКТАТОРИ.ИМА ЛИ ГИ В ТОЗИ МОМЕНТ ДА И НИЕ ВСИЧКИ ЗНАЕМ КОИ СА. 😠😠😠

    Коментиран от #43

    12:25 11.09.2025

  • 38 Сивата котка

    3 0 Отговор
    Пак са се целили в бай Дончо, но улучили младежа.

    12:45 11.09.2025

  • 39 небитието руско

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Докато Запада става все по-силен ,Русия е пред разпад,фалит и гражданска война !

    12:46 11.09.2025

  • 40 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Снайперист":

    "Кой се цели да в гърлото?! Само някой левак."

    Абсолютно професионална работа по отношение на позицията на стрелеца и използваната пушка.....Не е имал много опции. Или главата, или врата.

    12:52 11.09.2025

  • 41 Мазньо

    3 0 Отговор
    Егаси държавата! Стрелят ги като капачки на стрелбище.

    12:52 11.09.2025

  • 42 добър стрелец

    3 2 Отговор
    Един путинофил по малко!

    Коментиран от #45, #46

    12:56 11.09.2025

  • 43 Да в русия

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Цвете":

    Да в русия биват убивани пред Кремъл по заповед на Фашиста путин!

    12:57 11.09.2025

  • 44 Фон дер Миндер

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не мен":

    А с теб ли да се занимаваме бе , ДЖУДЖЕНЦЕ малоумно???

    13:00 11.09.2025

  • 45 Ъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "добър стрелец":

    "Един путинофил по малко!"

    Само се моли да не се докаже версията по която се работи. Поне една от версиите, че тогава не ми се мисли.

    13:04 11.09.2025

  • 46 Ще те

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "добър стрелец":

    Хвърля в ,,мясорубката ,,
    Урсула.

    13:10 11.09.2025

  • 47 Веднага да разчитат и арестуват Зеленски

    0 2 Отговор
    Който вкара отдавна Кирк в Миротворец

    13:14 11.09.2025

  • 48 ЕнБиСи

    0 2 Отговор
    Една от версиите по които работи ФБР е украински стрелец финансиран от Киев

    13:16 11.09.2025

  • 49 Хохо Бохо

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Читател":

    Точно заради това украинците го убиха.

    13:16 11.09.2025

  • 50 Изплюй

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Полюциите на Путин.
    Удави се бешибалник

    13:19 11.09.2025

  • 51 БПФ

    0 1 Отговор
    Камилата, чучулото и обонгото осъждали убийството?
    Че те са поръчителите, бе !!!

    13:19 11.09.2025

  • 52 Загрижен

    0 0 Отговор
    НЕ трябва да се ликвидират опоненти, особено идиоти! Това води само до радикализация на техния строй и втвърдяване на редиците... но явно на американците вече им писна от глупостите на МАГА идиотите!!!

    13:25 11.09.2025

  • 53 5452

    0 0 Отговор
    Човекът беше върл защитник на втората поправка - свободата на притежание на оръжие. Доста иронично. Някой се възползва от тази свободата за да го убие.

    13:32 11.09.2025