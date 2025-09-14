Новини
Свързано ли е убийството на Чарли Кърк с мнението му относно джендър идентичността?

14 Септември, 2025 17:05 546 16

Съквартирантът на Робинсън е бил трансджендър, който е преминавал през процес на трансформация от мъж в жена

Свързано ли е убийството на Чарли Кърк с мнението му относно джендър идентичността? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските следователи, разследващи убийството на консервативния блогър, подкастър и протъмпистки активист Чарли Кърк, проверяват дали мотивът на предполагаемия убиец, идентифициран като Тайлър Робинсън, може е бил свързан с мнението на Кърк относно джендър идентичността, пишат „Аксиос“, „Ню Йорк пост“ и „Фокс нюз“, предаде БТА.

Според трите американски медии съквартирантът на Робинсън е бил трансджендър, който е преминавал през процес на трансформация от мъж в жена. „Ню Йорк пост“ го идентифицира като 22-годишия Ланс Туигс. Роднини на Туигс потвърждават, че той е бил съквартирант на Робинсън. А шестима източници, запознати с разследването на убийството Кърк, казват пред „Аксиос“, че Робинсън може би е имал романтична връзка със съквартиранта си.

Чарли Кърк беше застрелян с един изстрел по време на проява в университета на щата Юта в Оръм. Проявата беше част от негово турне из американски университети. След малко повече от ден след убийството, след като е бил убеден от роднини, се предаде предполагаемият убиец Тайлър Робинсън. Кърк беше на 31 години, а Робинсън е на 22 години.

Кърк е бил застрелян малко след като човек от аудиторията – Хънтър Козак, го е попитал какво е мнението му за транссексуалните и в частност дали знае колко транссексуални американци са извършители на масови стрелби през последните 10 години в САЩ, пише „Ню Йорк пост“. В отговор на този въпрос Кърк е заявил: „Прекалено много“. Тогава Козак го попитал дали знае колко извършители на масови стрелби е имало през последните 10 години в САЩ, на което Кърк е попитал: „Като броим или не броим и насилието, свързано с престъпни банди ли?“, пише „Ню Йорк пост“.

Според „Аксиос“ съквартирантът на Робинсън сега сътрудничел с властите в хода на разследването и споделил с тях електронните съобщения, които е получавал от Робинсън. В едно от съобщенията, подписано от „Тайлър“ изпращачът споменавал, че е увил огнестрелното си оръжие и го е изхвърлил в храсти близо до мястото на университета.

Мотивите и политическата идеология на Робинсън са обект на оживен дебат в САЩ. Някои консерватори казват, че той е бил левичар. Либералите обаче изтъкват, че семейството на Робинсън е консервативно и че повечето от роднините му са републиканци. Това е потвърдила и доайенката на семейство Робинсън – Деби Робинсън, в петък в интервю за „Дейли мейл“.

Членове на семейството на Робинсън казаха пред репортери, че той е станал по-политизиран в последните няколко години и е изразявал интерес към посещението на Кърк в университета на Юта в Оръм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    7 0 Отговор
    Според източници е изпълнено
    От служби, които са свързани със Сорос
    Да не ги казваме

    17:07 14.09.2025

  • 2 кой да знае

    2 2 Отговор
    Убийството на Чарли Кърк е съврзано най-вече с позицията му за свободното носене на оръжие и меннието му, че убитите в престрелки в САЩ са неизбежната цена за свободата на американските граждани!

    17:08 14.09.2025

  • 3 Съвършено вярно

    8 0 Отговор
    Обратните са много злобни и отмъстителни.

    Коментиран от #16

    17:09 14.09.2025

  • 4 си дзън

    3 1 Отговор
    САЩ започват процес на трансформация. Не може да се разчита на тях като стабилност

    17:09 14.09.2025

  • 5 Майна

    4 0 Отговор
    ,,Президентът Доналд Тръмп и републиканските законодатели засилват исканията си за всеобхватно разследване от страна на RICO на финансирането и влиянието на радикални леви неправителствени организации след убийството на консервативната фигура Чарли Кърк.

    Разследването има за цел да проучи дейността на милиардера Джордж Сорос и свързаните с него организации, обвинявайки ги в организиране на хаос и разделение чрез сложна мрежа от „тъмни пари“, които финансират протести, съдебни спорове и политическо влияние."

    17:10 14.09.2025

  • 7 Не е изключено

    6 1 Отговор
    Украинските джендъри да са

    17:10 14.09.2025

  • 8 аz СВОПобеда80

    4 1 Отговор
    Както очаквах!Джендъро-болшевишки триъгълник 🤣🤣🤣

    17:12 14.09.2025

  • 9 русофил

    1 0 Отговор
    На руски си има нарочна пословица за такива случаи:
    За что боролись на то и напоролись...

    17:14 14.09.2025

  • 10 Ама верно ли че тоя

    1 0 Отговор
    Тайлър Робинсън бил и джендър освен и украинец верно

    17:14 14.09.2025

  • 11 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Обратните са не само с физически изкривявания, но и с психически.

    Парадите им трябва да се забранят. Рекламите също. В учебниците за деца трябва да пише, че нормалното е нормално и всичко друго е отклонение от нормалното.

    17:15 14.09.2025

  • 12 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    А не бе!

    17:15 14.09.2025

  • 13 Даката

    1 5 Отговор
    Гладах видеоклипове в YouTube с негови дебати и коментари... просто отвратителен човек, близтк с Доналд Тръмп.

    17:16 14.09.2025

  • 14 аz СВОПобеда80

    0 3 Отговор
    Още един детайл!Руският полковник Баранец заяви пред"Комсомольская правда",че ако Русия нанесе удар по НАТО,от Русия няма да остане нищо.Смятам,че има основания за такова твърдение.

    Коментиран от #15

    17:16 14.09.2025

  • 15 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "аz СВОПобеда80":

    Човек,който публикува извън темата съобщения в онлайн дискусионни форуми се нарича .........ТРОЛЕИ :)

    17:22 14.09.2025

  • 16 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съвършено вярно":

    Злобни и отмъстителни са и Копейките...ти направо даде дефиниция за трансджендърите !

    17:24 14.09.2025