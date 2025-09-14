Свързано ли е убийството на Чарли Кърк с мнението му относно джендър идентичността?

Американските следователи, разследващи убийството на консервативния блогър, подкастър и протъмпистки активист Чарли Кърк, проверяват дали мотивът на предполагаемия убиец, идентифициран като Тайлър Робинсън, може е бил свързан с мнението на Кърк относно джендър идентичността, пишат „Аксиос“, „Ню Йорк пост“ и „Фокс нюз“, предаде БТА.
Според трите американски медии съквартирантът на Робинсън е бил трансджендър, който е преминавал през процес на трансформация от мъж в жена. „Ню Йорк пост“ го идентифицира като 22-годишия Ланс Туигс. Роднини на Туигс потвърждават, че той е бил съквартирант на Робинсън. А шестима източници, запознати с разследването на убийството Кърк, казват пред „Аксиос“, че Робинсън може би е имал романтична връзка със съквартиранта си.
Чарли Кърк беше застрелян с един изстрел по време на проява в университета на щата Юта в Оръм. Проявата беше част от негово турне из американски университети. След малко повече от ден след убийството, след като е бил убеден от роднини, се предаде предполагаемият убиец Тайлър Робинсън. Кърк беше на 31 години, а Робинсън е на 22 години.
Кърк е бил застрелян малко след като човек от аудиторията – Хънтър Козак, го е попитал какво е мнението му за транссексуалните и в частност дали знае колко транссексуални американци са извършители на масови стрелби през последните 10 години в САЩ, пише „Ню Йорк пост“. В отговор на този въпрос Кърк е заявил: „Прекалено много“. Тогава Козак го попитал дали знае колко извършители на масови стрелби е имало през последните 10 години в САЩ, на което Кърк е попитал: „Като броим или не броим и насилието, свързано с престъпни банди ли?“, пише „Ню Йорк пост“.
Според „Аксиос“ съквартирантът на Робинсън сега сътрудничел с властите в хода на разследването и споделил с тях електронните съобщения, които е получавал от Робинсън. В едно от съобщенията, подписано от „Тайлър“ изпращачът споменавал, че е увил огнестрелното си оръжие и го е изхвърлил в храсти близо до мястото на университета.
Мотивите и политическата идеология на Робинсън са обект на оживен дебат в САЩ. Някои консерватори казват, че той е бил левичар. Либералите обаче изтъкват, че семейството на Робинсън е консервативно и че повечето от роднините му са републиканци. Това е потвърдила и доайенката на семейство Робинсън – Деби Робинсън, в петък в интервю за „Дейли мейл“.
Членове на семейството на Робинсън казаха пред репортери, че той е станал по-политизиран в последните няколко години и е изразявал интерес към посещението на Кърк в университета на Юта в Оръм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
От служби, които са свързани със Сорос
Да не ги казваме
17:07 14.09.2025
2 кой да знае
17:08 14.09.2025
3 Съвършено вярно
Коментиран от #16
17:09 14.09.2025
4 си дзън
17:09 14.09.2025
5 Майна
Разследването има за цел да проучи дейността на милиардера Джордж Сорос и свързаните с него организации, обвинявайки ги в организиране на хаос и разделение чрез сложна мрежа от „тъмни пари“, които финансират протести, съдебни спорове и политическо влияние."
17:10 14.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не е изключено
17:10 14.09.2025
8 аz СВОПобеда80
17:12 14.09.2025
9 русофил
За что боролись на то и напоролись...
17:14 14.09.2025
10 Ама верно ли че тоя
17:14 14.09.2025
11 Наблюдател
Парадите им трябва да се забранят. Рекламите също. В учебниците за деца трябва да пише, че нормалното е нормално и всичко друго е отклонение от нормалното.
17:15 14.09.2025
12 az СВО Победа80
17:15 14.09.2025
13 Даката
17:16 14.09.2025
14 аz СВОПобеда80
Коментиран от #15
17:16 14.09.2025
15 Атина Палада
До коментар #14 от "аz СВОПобеда80":Човек,който публикува извън темата съобщения в онлайн дискусионни форуми се нарича .........ТРОЛЕИ :)
17:22 14.09.2025
16 !!!?
До коментар #3 от "Съвършено вярно":Злобни и отмъстителни са и Копейките...ти направо даде дефиниция за трансджендърите !
17:24 14.09.2025