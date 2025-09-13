Съпругата на Чарли Кърк: Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили

Ерика Кърк, вдовицата на убития консервативен активист Чарли Кирк, направи първото си публично изявление в петък, като обеща, че мисията на съпруга ѝ ще продължи въпреки убийството му, предаде bTV.
„Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили. Огънят, който запалихте у мен, писъците на една вдовица ще отекват около света като боен вик“, каза Ерика Кърк.
Тя описа мъжа си като човек, който „пожертва живота си за нашата нация“ и предупреди отговорните: „Движението, основано от моя съпруг, няма да умре. Няма да позволя това.“ Ерика Кърк разказа как е съобщила новината на 3-годишната им дъщеря и благодари на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, както и на служителите на правоохранителните органи за подкрепата им след убийството.
Мъжът, арестуван за убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, ще се изправи пред съда във вторник. Тайлър Робинсън ще бъде обвинен в предумишлено убийство, възпрепятстване на правосъдието и укриване на оръжие. Стана ясно, че бащата на 22-годишния стрелец го е убеждавал да се предаде, а друг роднина е подал сигнала до властите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И все пак
Коментиран от #2, #3, #18
19:59 13.09.2025
2 Затова пък
До коментар #1 от "И все пак":Идеално.
Коментиран от #32
20:05 13.09.2025
3 Можеш ли
До коментар #1 от "И все пак":да се изясниш?
20:06 13.09.2025
4 Хохо Бохо
20:07 13.09.2025
5 Соваж бейби
Коментиран от #12
20:11 13.09.2025
6 гост
20:13 13.09.2025
7 50 сентс
Коментиран от #14
20:13 13.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пълзящо
20:14 13.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
20:20 13.09.2025
14 Соваж бейби
До коментар #7 от "50 сентс":Те там са диваци не можеш им отне оръжието, в училище на входа има машини като в съдебната палата за оръжие и полиция .А от тази година са с прозрачни раници големите ,малките деца в д.градина са с противозащитни раници в случай на престрелка се крие зад раницата .Смятай от там нататък....
20:21 13.09.2025
15 Стига ни
20:25 13.09.2025
16 123
20:25 13.09.2025
17 456
Съболезнования.
20:26 13.09.2025
18 Гошо
До коментар #1 от "И все пак":Да ядеш на Байдън памперса....пълен!
20:29 13.09.2025
19 КОЛЬО ПАРЪМА
20:33 13.09.2025
20 Хеми значи бензин
20:34 13.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стоян георгиев
20:44 13.09.2025
26 Перо
20:46 13.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
Коментиран от #30
20:58 13.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дедо
21:20 13.09.2025
32 Кретени,
До коментар #2 от "Затова пък":това сте вие,жалки нищо жества!
21:20 13.09.2025