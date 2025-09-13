Съпругата на Чарли Кърк: Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили

Ерика Кърк, вдовицата на убития консервативен активист Чарли Кирк, направи първото си публично изявление в петък, като обеща, че мисията на съпруга ѝ ще продължи въпреки убийството му, предаде bTV.

„Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили. Огънят, който запалихте у мен, писъците на една вдовица ще отекват около света като боен вик“, каза Ерика Кърк.

Тя описа мъжа си като човек, който „пожертва живота си за нашата нация“ и предупреди отговорните: „Движението, основано от моя съпруг, няма да умре. Няма да позволя това.“ Ерика Кърк разказа как е съобщила новината на 3-годишната им дъщеря и благодари на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, както и на служителите на правоохранителните органи за подкрепата им след убийството.

Мъжът, арестуван за убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, ще се изправи пред съда във вторник. Тайлър Робинсън ще бъде обвинен в предумишлено убийство, възпрепятстване на правосъдието и укриване на оръжие. Стана ясно, че бащата на 22-годишния стрелец го е убеждавал да се предаде, а друг роднина е подал сигнала до властите.