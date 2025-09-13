Новини
Съпругата на Чарли Кърк: Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили

13 Септември, 2025 19:55 1 219 32

  • чарли кърк-
  • ерика кърк-
  • сащ-
  • убийство-
  • доналд тръмп

Писъците на една вдовица ще отекват около света като боен вик, заяви съпругата на убития американски активист

Съпругата на Чарли Кърк: Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ерика Кърк, вдовицата на убития консервативен активист Чарли Кирк, направи първото си публично изявление в петък, като обеща, че мисията на съпруга ѝ ще продължи въпреки убийството му, предаде bTV.

„Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили. Огънят, който запалихте у мен, писъците на една вдовица ще отекват около света като боен вик“, каза Ерика Кърк.

Тя описа мъжа си като човек, който „пожертва живота си за нашата нация“ и предупреди отговорните: „Движението, основано от моя съпруг, няма да умре. Няма да позволя това.“ Ерика Кърк разказа как е съобщила новината на 3-годишната им дъщеря и благодари на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, както и на служителите на правоохранителните органи за подкрепата им след убийството.

Мъжът, арестуван за убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, ще се изправи пред съда във вторник. Тайлър Робинсън ще бъде обвинен в предумишлено убийство, възпрепятстване на правосъдието и укриване на оръжие. Стана ясно, че бащата на 22-годишния стрелец го е убеждавал да се предаде, а друг роднина е подал сигнала до властите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И все пак

    17 15 Отговор
    Малко късно го светнаха.

    Коментиран от #2, #3, #18

    19:59 13.09.2025

  • 2 Затова пък

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "И все пак":

    Идеално.

    Коментиран от #32

    20:05 13.09.2025

  • 3 Можеш ли

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "И все пак":

    да се изясниш?

    20:06 13.09.2025

  • 4 Хохо Бохо

    12 6 Отговор
    Неолибералите са най-върлите фашисти, сталинисти и радикални терористи. Трябва да бъдат заключени по затворите и конц лагери

    20:07 13.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    13 6 Отговор
    Ами запачвайте се бе ,купила съм пуканки за микровеле чакам шоуто да започва !Съпругата на пича чете най нагло какво и е написано да говори,ако истински го е обичала няма нужда да чете когато говори в ефир за чувствата си и кой е той ,гнила ми изглежда тази работа.

    Коментиран от #12

    20:11 13.09.2025

  • 6 гост

    10 5 Отговор
    Трябваше да си разменят местата с Тръмп.....язък.

    20:13 13.09.2025

  • 7 50 сентс

    13 3 Отговор
    Който нож вади, от нож умира. Починалият оправдаваше и пропотандираше свободната продажба на оръжие. Втората поправка го застигна.

    Коментиран от #14

    20:13 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пълзящо

    14 4 Отговор
    САЩ вървят към гражданска война с ниска интензивност. То така започна и гражданската им война през 19-ти век.

    20:14 13.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    4 3 Отговор
    ЕДНА КРАВА 🐮🐮 ПО МАЛКО! ОЩЕ ТРЕБЕ!

    20:20 13.09.2025

  • 14 Соваж бейби

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "50 сентс":

    Те там са диваци не можеш им отне оръжието, в училище на входа има машини като в съдебната палата за оръжие и полиция .А от тази година са с прозрачни раници големите ,малките деца в д.градина са с противозащитни раници в случай на престрелка се крие зад раницата .Смятай от там нататък....

    20:21 13.09.2025

  • 15 Стига ни

    11 0 Отговор
    занимавахте с американски проблеми!

    20:25 13.09.2025

  • 16 123

    8 0 Отговор
    Политиката е театър за наивници. Целта е поробване на човечеството.

    20:25 13.09.2025

  • 17 456

    2 0 Отговор
    Едва ли Киев да го чуе.
    Съболезнования.

    20:26 13.09.2025

  • 18 Гошо

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "И все пак":

    Да ядеш на Байдън памперса....пълен!

    20:29 13.09.2025

  • 19 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 2 Отговор
    След 40 дена няма да го помниш бе мила

    20:33 13.09.2025

  • 20 Хеми значи бензин

    4 4 Отговор
    Отвсякъде смърди на Немскоте служби те убиха Кенеди опитаха да убият де Гол Тръмп и тн. Потни тъ пи вмерисани на ла йна бираджии

    20:34 13.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    И тая ще пищи като вдовица за.. й

    20:44 13.09.2025

  • 26 Перо

    4 2 Отговор
    Престъпният соросоиден и джендърски боклук трябва да бъде неутрализиран на време!

    20:46 13.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    0 2 Отговор
    на снимката БаскервилскотоКуче, иде даНАЕЕБЕ вальоГЛУХИЯ

    Коментиран от #30

    20:58 13.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дедо

    0 0 Отговор
    Мадамата още е под въздействието на емоциите. След месец два ще хване някой конгресмен от републиканците и ще продължи богаташкия си живот. Всяко чудо за три дни . Колкото до писъците и те ще бъдат от страст .

    21:20 13.09.2025

  • 32 Кретени,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Затова пък":

    това сте вие,жалки нищо жества!

    21:20 13.09.2025