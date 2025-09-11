Новини
Турция проведе мащабни проверки срещу незаконната миграция

666 нелегални мигранти и 52 заподозрени за трафик на хора са задържани

Турция проведе мащабни проверки срещу незаконната миграция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

При проверки на турската полиция, насочени към незаконната миграция, в 81 окръга на страната са заловени 666 нелегални мигранти и 52 души, заподозрени за организиране на нелегален трафик на мигранти, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитирано от държавната телевизия и радио TRT Haber, предава БТА.

Сред задържаните 52-ма организатори на нелегален трафик 14 са чужденци, които ще бъдат екстрадирани. Националностите им не се посочват. Нелегалните мигранти са предадени на Дирекциите по миграции за връщане обратно.

Според съобщението проверките са проведени с участието на над 8 хиляди полицейски служители на около 15 000 обществени места, терминали и контролни точки, в координация с валийствата, отделите за борба с нелегалния трафик и граничните служби.

Междувременно с указ на президента Реджеп Тайип Ердоган са назначени нови директори на полицията в 32 окръга на страната, а 22 полицейски шефове са върнати на работа в централата на полицията.


Турция
