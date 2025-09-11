Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски поиска от Тръмп оръжия с голям обсег
  Тема: Украйна

Зеленски поиска от Тръмп оръжия с голям обсег

11 Септември, 2025 16:23 713 71

  • володимир зеленски-
  • голям обсег-
  • доналд тръмп-
  • оръжия-
  • украйна

Украинският лидер сравни атаката срещу Полша с анексията на Крим; Русия съобщи за превземането на Сосновка

Зеленски поиска от Тръмп оръжия с голям обсег - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди Украйна с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си срещу страната. Новината бе предадена от „Ройтерс“ и цитирана от БТА.

Зеленски сравни последната атака на Русия срещу Полша със събитията в Крим и посочи, че ролята на „зелените човечета“ този път са изиграли руски дронове, съобщи „Укринформ“.

„По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, вече не са нужни хора в зелени униформи, които да нахлуят на чужда територия. Днес същата роля в Полша изпълняваха дронове руско производство“, каза украинският президент.

Междувременно руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са превзели селището Сосновка в Днепропетровска област. „В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група „Изток“ освободиха селището Сосновка“, се посочва в изявление на ведомството, цитирано от ТАСС.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Болхариев

    2 15 Отговор
    Аз съм ЗА!!!

    Коментиран от #38

    16:24 11.09.2025

  • 2 И кво

    11 1 Отговор
    той го отряза:)) :))

    16:24 11.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор
    "Зеленски поиска..."
    Коментарите са излишни.

    Коментиран от #19

    16:25 11.09.2025

  • 4 Тръмп

    12 1 Отговор
    Колко да е голям обсега.пари имаш ли

    Коментиран от #15

    16:25 11.09.2025

  • 5 Жико

    13 1 Отговор
    Абе на тази Зелена уми риссана гнида ,няма ли кой завинаги да му ьатвори устата ?

    16:25 11.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 8 Отговор
    Само от загрузса с 200 разбира копейката и пияните му господари.

    16:26 11.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Зеленски поиска от Тръмп оръжия с ГОЛЯМ обсег.
    Щото получавал от Путин един ГОЛЯМ ❗

    Коментиран от #20

    16:26 11.09.2025

  • 8 Мери Джейн

    8 0 Отговор
    Дзеленски , пиян си ! По -добре въри си легай,че почна да говориш глупости.

    16:26 11.09.2025

  • 9 Атила

    8 0 Отговор
    Искате ги Без пари
    Господине няма Как
    Да стане благодаря

    Коментиран от #25, #26

    16:27 11.09.2025

  • 10 шаа

    13 0 Отговор
    след месец ще се окаже, че дроновете са били украински. няма да е сефте. все пак укрите са бомбардирали полски територии и са убивали посли цивилни. а колективния запад гузно затвори очички.

    16:27 11.09.2025

  • 11 Величко

    9 0 Отговор
    Оффф ... , неадекватната зелена листна въшка само проси пари и оръжия ... !

    16:27 11.09.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 11 Отговор
    Но от мен да запомните, оранжавия и бункерното с ботокса ще изгният в затвора доживот‼️

    Коментиран от #18, #67

    16:28 11.09.2025

  • 13 Атина Палада

    10 1 Отговор
    Т.е.Зеленски моли Тръмп да вкара САЩ във война с Русия! Известно е ,че ракетите с дълъг обсег не могат да се изстрелват от украинци. Трябва и военен персонал от САЩ .И не е до обучение а до изискване на производителят.. Достъп до кодовете могат да имат само американците и никой друг .
    Та Зеленски вика :-елате са воювате с Русия:)

    Коментиран от #28

    16:28 11.09.2025

  • 14 ФЕЙК

    8 1 Отговор
    Деветглавата ламя нищо не струва през Зеления! И с деветте глави едновременно да иска и да 9 гласа да иска ЗерЮ винаги най-много иска! Пък кой каквото даде - ПРЕДПОЧИТАМЕ ДАРОВЕТЕ В ПАРИ! /цитат от покана за ромско - циганска сватба! КОЙТО ДАВА - ПАК ДА ДАВА!

    16:28 11.09.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    Колкото да стегне до калния бункер, не повече‼️

    Коментиран от #22, #27

    16:29 11.09.2025

  • 16 Този се чуди

    7 1 Отговор
    как да вкара запада във война. И понеже на тия на Запад толкова им е акъла, нищо чудно да му се вържат. Затова яжте , пийте и си носете новите дрехи. Защото с такива политици не се знае докога ще ни бъде.

    16:29 11.09.2025

  • 17 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Подводници, самолетоносачи и стелт бомбардировачи искал ли е?

    16:29 11.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞 ДУ ХАЙ ГО ПОД ВОДА🔞

    Коментиран от #23

    16:30 11.09.2025

  • 19 Киев за два дня.

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Коментарите са излишни.

    Коментиран от #24

    16:30 11.09.2025

  • 20 Ха,ха,ха

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Един член не му стига на зельонски.

    Коментиран от #30

    16:30 11.09.2025

  • 21 пешо

    6 1 Отговор
    има ли един ден тоя боклук да не е искал

    16:31 11.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕":

    👋👋👋👋 Здрасти :)

    16:32 11.09.2025

  • 24 Кафе на хохохоляк в Крим

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Киев за два дня.":

    Коментарите са излишни!

    Коментиран от #29

    16:32 11.09.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Атила":

    Има как, ще си ги спрат от парите на ботокса, 300 В замразени‼️

    Коментиран от #32, #33, #34

    16:32 11.09.2025

  • 26 Неподписан

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атила":

    Колкото по-мощни оръжия ви дадат(продадат)-толкова по-дълга ще е след вас кафявата диря.Володимире..

    16:32 11.09.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞🔞

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞 НА ТЕ.Е.БЕ НЕ ТИ ЛИ СТИГНА ЕЕЕБАНЕТО🔞
    🔞ОТ ЯКИТЕ АФИКАНЦИ🔞

    16:32 11.09.2025

  • 28 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Без американците Зеленски изби един милион руски орки.

    Коментиран от #43, #53

    16:32 11.09.2025

  • 29 Киев за два дня.

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Кафе на хохохоляк в Крим":

    Без коментар.

    Коментиран от #36

    16:33 11.09.2025

  • 30 пешо

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ха,ха,ха":

    Ще то извади от ауспуха ти и ще ти го даде фос тата, члена

    Коментиран от #37

    16:33 11.09.2025

  • 31 Хмм

    10 0 Отговор
    Отначало джавелини, после хаймарси, леопарди, страйкъри, атакамси, Ф16 и т.н. и т.н. И накрая ......нищо. Сега пък иска далекобойни оръжия които няма да променят нищо. Както е тръгнал зеления с двете бели линии накрая ще поиска и атома. Абе, вземете, че направо му дайте атома за да приключи тая война за няколко часа. После руснаците ще правят екскурзии да показват на туристите дупката където е бил Киев.

    16:34 11.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕":

    Такива ракети има в Украйна.И американски и английски и френски! Защо не удрят Русия с тях,ами си карат с дрончета украинците?

    Коментиран от #47

    16:36 11.09.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕":

    🔞 А ТЕ..Е..БЕ НЯМА ДА СПРАТ
    ДА ТЕ ШИ.ИИ.БАТ МА НА ФИ.ТЕ🔞

    16:36 11.09.2025

  • 35 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Абе що си мисла че не е имало никакви дронове??? А зеленото се мета като кокошка със откъсната глава! Опитва се всячески да подпали Европа и ше го направи!!!!

    16:36 11.09.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 9 Отговор

    До коментар #29 от "Киев за два дня.":

    А заминаха над 1.5 милиона вани за крематорките край калния площад , още по 2 в колички без краиници, а бункерното с фул помперс вика всьо па план, и копейката гладна стене на бунището и верва‼️

    Коментиран от #39, #50

    16:37 11.09.2025

  • 37 Зелю

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "пешо":

    Мерси. Обичам членове. Един не ми стига. Поне да са 5 члена.

    16:37 11.09.2025

  • 38 Наблюдател

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Болхариев":

    След като убиха приятеля на Тръмп очаквайте изненади.

    16:37 11.09.2025

  • 39 Гзхх

    0 8 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Срещнеш ли копейка на място!

    16:38 11.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Без американосите ZE щеше отдавна да е в историята❗
    Чети ген. Мили❗

    16:38 11.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝

    1 7 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Бензин няма в 20 региона в блатната джамахирия, кво ти пука, надувай си ти червената хурка и рови из кофите, такава ви е орисията потомствена‼️

    Коментиран от #54, #64

    16:39 11.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞🔞🔞ШИ-БА-НЕ-ТО В @ЗЯГ@Т@🔞🔞🔞
    🔞НЕ ТЕ ПРАВИ УМЕН🔞

    16:41 11.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Но няма как Сащ за не дава оръжие до пълното унищожение на алкохолната кло ка‼️

    Коментиран от #56

    16:41 11.09.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝":

    🔞 АМА В Г@ЗЯГ@Т@ ТИ ИМА ОЩЕ МЯСТО🔞

    16:42 11.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞🔞🔞 ТЕ НА ТЕБЕ АФРИКАНЦИТЕ НЕ СПИРАТ
    ДА ТИ ГО ПО-ДАВАТ🔞🔞
    🔞ЧЕ ДА ИМАШ СИЛИ ДА Л@ЙНОМЯТ@Ш🔞

    16:44 11.09.2025

  • 57 Евкопит Бармалеев

    3 1 Отговор
    Победата на могъщата руска армия подлудява видиотените български либералушки хухихих

    Коментиран от #62

    16:45 11.09.2025

  • 58 Шопо

    4 1 Отговор
    Браво, сега вече ще победят Русия.

    16:45 11.09.2025

  • 59 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Браво на Зеленски, това е моя президент, не е като нашата рашподлога фатмак крадеф!

    Коментиран от #61

    16:45 11.09.2025

  • 60 Зеленодебил Киселозелев

    3 0 Отговор
    Цвилете глуповидни джанти победата е руска
    Кравария е пред гражданска Франция вече приключва Германия е халифат кееф Слава Росииии

    16:46 11.09.2025

  • 61 Полковник Картошкин

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Последния Софиянец":

    Ти наистина ще си последния Софиянец след новия девети септември

    Коментиран от #66

    16:47 11.09.2025

  • 62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Евкопит Бармалеев":

    Страшна победа, 4та година ботокса се крие по калните мазета, а Зеленски си обикаля света и си кани гости отвсякъде‼️

    Коментиран от #65, #68

    16:48 11.09.2025

  • 63 Зверовиден соросоид

    2 0 Отговор
    Ще победят Русия като събуят новите си килоти и се нанижат на чевермето от едната страна Китай от другата Русия урааа

    16:48 11.09.2025

  • 64 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝":

    Аз питам защо далекобойните ракети на САЩ ,Англия и Франция са в Украйна,а украинците не ги изстрелват по Русия ами си карат с дрончета ,а ти ми говориш за бензин в Русия:)
    Кажи ми,че ме можеш да ми отговориш на въпроса ,постави точка и тогава започвай с преразказите си ,къде по света има бензин и къде няма.
    Иначе показваш ,че си тролеи:)))

    16:49 11.09.2025

  • 65 Хохлорезка

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Глупчо кой посрещнаха на червен килим в Аляска и кого подритваха в овалния кабинет????

    Коментиран от #71

    16:49 11.09.2025

  • 66 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Полковник Картошкин":

    След новия, няма да има копейка незакачена да виси по огради и стълбове!

    Коментиран от #70

    16:50 11.09.2025

  • 67 Жико

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Сокай бибека и се успокой,знам че тати от бебе те е свикнал и даже и сега продължава.

    16:51 11.09.2025

  • 68 Ивайло Крачунов

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Мартине кога да намина да ми надуеш кавала ,че мноо съм напращял?

    16:53 11.09.2025

  • 69 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    2 0 Отговор
    Поредния шут в зурлите на третополовите от натттю.

    16:54 11.09.2025

  • 70 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    КолежкЕ,ами българският народ са копейки..Ш.оро.шнятя сте един файтон..Дали един файтон шоро.шня могат да надделеят на цял един народ?

    16:55 11.09.2025

  • 71 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хохлорезка":

    Престъпника го привикаха във военна база без знамена и го изгониха след 2 часа, даже и без сандвич да му дадат, а Зеленски го посрешнаха в Белия дом официално с украински знамена и почести, другарю подлогович! А оранжавия на него си беше сложил червен килим, а на онова уплашенота с ботокса една пътечка 30 см широка, да дефилира с токчетата, вяма такова унижение, само вие гладните копейки го имате за успех! Същото стана и при господаря в чайна, васала.бе посрешнат катж васал, Ердо и Алиев като равни.

    16:57 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания