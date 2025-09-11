Зеленски поиска от Тръмп оръжия с ГОЛЯМ обсег.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди Украйна с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си срещу страната. Новината бе предадена от „Ройтерс“ и цитирана от БТА.
Зеленски сравни последната атака на Русия срещу Полша със събитията в Крим и посочи, че ролята на „зелените човечета“ този път са изиграли руски дронове, съобщи „Укринформ“.
„По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, вече не са нужни хора в зелени униформи, които да нахлуят на чужда територия. Днес същата роля в Полша изпълняваха дронове руско производство“, каза украинският президент.
Междувременно руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са превзели селището Сосновка в Днепропетровска област. „В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група „Изток“ освободиха селището Сосновка“, се посочва в изявление на ведомството, цитирано от ТАСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Болхариев
Коментиран от #38
16:24 11.09.2025
2 И кво
16:24 11.09.2025
3 Данко Харсъзина
Коментарите са излишни.
Коментиран от #19
16:25 11.09.2025
4 Тръмп
Коментиран от #15
16:25 11.09.2025
5 Жико
16:25 11.09.2025
6 Данко Харсъзина
16:26 11.09.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Щото получавал от Путин един ГОЛЯМ ❗
Коментиран от #20
16:26 11.09.2025
8 Мери Джейн
16:26 11.09.2025
9 Атила
Господине няма Как
Да стане благодаря
Коментиран от #25, #26
16:27 11.09.2025
10 шаа
16:27 11.09.2025
11 Величко
16:27 11.09.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #18, #67
16:28 11.09.2025
13 Атина Палада
Та Зеленски вика :-елате са воювате с Русия:)
Коментиран от #28
16:28 11.09.2025
14 ФЕЙК
16:28 11.09.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Тръмп":Колкото да стегне до калния бункер, не повече‼️
Коментиран от #22, #27
16:29 11.09.2025
16 Този се чуди
16:29 11.09.2025
17 ООрана държава
16:29 11.09.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞 ДУ ХАЙ ГО ПОД ВОДА🔞
Коментиран от #23
16:30 11.09.2025
19 Киев за два дня.
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Коментарите са излишни.
Коментиран от #24
16:30 11.09.2025
20 Ха,ха,ха
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Един член не му стига на зельонски.
Коментиран от #30
16:30 11.09.2025
21 пешо
16:31 11.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Атина Палада
До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕":👋👋👋👋 Здрасти :)
16:32 11.09.2025
24 Кафе на хохохоляк в Крим
До коментар #19 от "Киев за два дня.":Коментарите са излишни!
Коментиран от #29
16:32 11.09.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕
До коментар #9 от "Атила":Има как, ще си ги спрат от парите на ботокса, 300 В замразени‼️
Коментиран от #32, #33, #34
16:32 11.09.2025
26 Неподписан
До коментар #9 от "Атила":Колкото по-мощни оръжия ви дадат(продадат)-толкова по-дълга ще е след вас кафявата диря.Володимире..
16:32 11.09.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞🔞
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞 НА ТЕ.Е.БЕ НЕ ТИ ЛИ СТИГНА ЕЕЕБАНЕТО🔞
🔞ОТ ЯКИТЕ АФИКАНЦИ🔞
16:32 11.09.2025
28 Факти
До коментар #13 от "Атина Палада":Без американците Зеленски изби един милион руски орки.
Коментиран от #43, #53
16:32 11.09.2025
29 Киев за два дня.
До коментар #24 от "Кафе на хохохоляк в Крим":Без коментар.
Коментиран от #36
16:33 11.09.2025
30 пешо
До коментар #20 от "Ха,ха,ха":Ще то извади от ауспуха ти и ще ти го даде фос тата, члена
Коментиран от #37
16:33 11.09.2025
31 Хмм
16:34 11.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕":Такива ракети има в Украйна.И американски и английски и френски! Защо не удрят Русия с тях,ами си карат с дрончета украинците?
Коментиран от #47
16:36 11.09.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕":🔞 А ТЕ..Е..БЕ НЯМА ДА СПРАТ
ДА ТЕ ШИ.ИИ.БАТ МА НА ФИ.ТЕ🔞
16:36 11.09.2025
35 Ти да видиш
16:36 11.09.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "Киев за два дня.":А заминаха над 1.5 милиона вани за крематорките край калния площад , още по 2 в колички без краиници, а бункерното с фул помперс вика всьо па план, и копейката гладна стене на бунището и верва‼️
Коментиран от #39, #50
16:37 11.09.2025
37 Зелю
До коментар #30 от "пешо":Мерси. Обичам членове. Един не ми стига. Поне да са 5 члена.
16:37 11.09.2025
38 Наблюдател
До коментар #1 от "Росен Болхариев":След като убиха приятеля на Тръмп очаквайте изненади.
16:37 11.09.2025
39 Гзхх
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Срещнеш ли копейка на място!
16:38 11.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Факти":Без американосите ZE щеше отдавна да е в историята❗
Чети ген. Мили❗
16:38 11.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝
До коментар #33 от "Атина Палада":Бензин няма в 20 региона в блатната джамахирия, кво ти пука, надувай си ти червената хурка и рови из кофите, такава ви е орисията потомствена‼️
Коментиран от #54, #64
16:39 11.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞🔞🔞ШИ-БА-НЕ-ТО В @ЗЯГ@Т@🔞🔞🔞
🔞НЕ ТЕ ПРАВИ УМЕН🔞
16:41 11.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Факти":Но няма как Сащ за не дава оръжие до пълното унищожение на алкохолната кло ка‼️
Коментиран от #56
16:41 11.09.2025
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝":🔞 АМА В Г@ЗЯГ@Т@ ТИ ИМА ОЩЕ МЯСТО🔞
16:42 11.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞
До коментар #53 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞🔞🔞 ТЕ НА ТЕБЕ АФРИКАНЦИТЕ НЕ СПИРАТ
ДА ТИ ГО ПО-ДАВАТ🔞🔞
🔞ЧЕ ДА ИМАШ СИЛИ ДА Л@ЙНОМЯТ@Ш🔞
16:44 11.09.2025
57 Евкопит Бармалеев
Коментиран от #62
16:45 11.09.2025
58 Шопо
16:45 11.09.2025
59 Последния Софиянец
Коментиран от #61
16:45 11.09.2025
60 Зеленодебил Киселозелев
Кравария е пред гражданска Франция вече приключва Германия е халифат кееф Слава Росииии
16:46 11.09.2025
61 Полковник Картошкин
До коментар #59 от "Последния Софиянец":Ти наистина ще си последния Софиянец след новия девети септември
Коментиран от #66
16:47 11.09.2025
62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #57 от "Евкопит Бармалеев":Страшна победа, 4та година ботокса се крие по калните мазета, а Зеленски си обикаля света и си кани гости отвсякъде‼️
Коментиран от #65, #68
16:48 11.09.2025
63 Зверовиден соросоид
16:48 11.09.2025
64 Атина Палада
До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝":Аз питам защо далекобойните ракети на САЩ ,Англия и Франция са в Украйна,а украинците не ги изстрелват по Русия ами си карат с дрончета ,а ти ми говориш за бензин в Русия:)
Кажи ми,че ме можеш да ми отговориш на въпроса ,постави точка и тогава започвай с преразказите си ,къде по света има бензин и къде няма.
Иначе показваш ,че си тролеи:)))
16:49 11.09.2025
65 Хохлорезка
До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Глупчо кой посрещнаха на червен килим в Аляска и кого подритваха в овалния кабинет????
Коментиран от #71
16:49 11.09.2025
66 Атина Палада
До коментар #61 от "Полковник Картошкин":След новия, няма да има копейка незакачена да виси по огради и стълбове!
Коментиран от #70
16:50 11.09.2025
67 Жико
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Сокай бибека и се успокой,знам че тати от бебе те е свикнал и даже и сега продължава.
16:51 11.09.2025
68 Ивайло Крачунов
До коментар #62 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Мартине кога да намина да ми надуеш кавала ,че мноо съм напращял?
16:53 11.09.2025
69 Мартин БлиЦа ФлиГорната
16:54 11.09.2025
70 Атина Палада
До коментар #66 от "Атина Палада":КолежкЕ,ами българският народ са копейки..Ш.оро.шнятя сте един файтон..Дали един файтон шоро.шня могат да надделеят на цял един народ?
16:55 11.09.2025
71 Атина Палада
До коментар #65 от "Хохлорезка":Престъпника го привикаха във военна база без знамена и го изгониха след 2 часа, даже и без сандвич да му дадат, а Зеленски го посрешнаха в Белия дом официално с украински знамена и почести, другарю подлогович! А оранжавия на него си беше сложил червен килим, а на онова уплашенота с ботокса една пътечка 30 см широка, да дефилира с токчетата, вяма такова унижение, само вие гладните копейки го имате за успех! Същото стана и при господаря в чайна, васала.бе посрешнат катж васал, Ердо и Алиев като равни.
16:57 11.09.2025