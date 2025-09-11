Зеленски поиска от Тръмп оръжия с ГОЛЯМ обсег.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди Украйна с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си срещу страната. Новината бе предадена от „Ройтерс“ и цитирана от БТА.

Зеленски сравни последната атака на Русия срещу Полша със събитията в Крим и посочи, че ролята на „зелените човечета“ този път са изиграли руски дронове, съобщи „Укринформ“.

„По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, вече не са нужни хора в зелени униформи, които да нахлуят на чужда територия. Днес същата роля в Полша изпълняваха дронове руско производство“, каза украинският президент.

Междувременно руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са превзели селището Сосновка в Днепропетровска област. „В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група „Изток“ освободиха селището Сосновка“, се посочва в изявление на ведомството, цитирано от ТАСС.