Тръмп: Инцидентът с дронове в Полша може да е причинен от грешка
12 Септември, 2025 04:58, обновена 12 Септември, 2025 05:03 470 2

Недоволен съм от всичко в цялата тази ситуация, но има надежда, че това ще спре, заяви американският президент относно ситуацията в Украйна

Тръмп: Инцидентът с дронове в Полша може да е причинен от грешка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че инцидентът с дронове в Полша може да е причинен от грешка.

„Възможно е да е било грешка“, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти на южната поляна на Белия дом. Тръмп не обясни за чия грешка говори. „Въпреки това съм недоволен от всичко в цялата тази ситуация. Но има надежда, че всичко това ще спре“, добави Тръмп, говорейки за уреждането на конфликта в Украйна.

На сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви за унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати и нарушаващи въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск в нощта на 9 срещу 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Във връзка с инцидента НАТО, по искане на Полша, задейства член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса.

От руското Министерство на отбраната, в нощта на 9 срещу 10 септември руските въоръжени сили са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска области, както и във Виница и Лвов. На територията на Полша не е имало планирани цели за унищожаване. Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са пресекли границата с Полша, не надвишава 700 км. Москва заяви, че е готова за консултации с полската страна „по тази тема“.


  • 1 Фен

    1 1 Отговор
    Грешка, едва ли.По-скоро си е украинска провокация. От хилядите изстреляни дрона по Украйна, все двайсетина са паднали някъде почти цели...

    05:13 12.09.2025

  • 2 краинска провокация

    2 0 Отговор
    с надежда за трета световна

    05:16 12.09.2025