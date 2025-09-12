Тръмп: Инцидентът с дронове в Полша може да е причинен от грешка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че инцидентът с дронове в Полша може да е причинен от грешка.

„Възможно е да е било грешка“, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти на южната поляна на Белия дом. Тръмп не обясни за чия грешка говори. „Въпреки това съм недоволен от всичко в цялата тази ситуация. Но има надежда, че всичко това ще спре“, добави Тръмп, говорейки за уреждането на конфликта в Украйна.

На сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви за унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати и нарушаващи въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск в нощта на 9 срещу 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Във връзка с инцидента НАТО, по искане на Полша, задейства член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса.

От руското Министерство на отбраната, в нощта на 9 срещу 10 септември руските въоръжени сили са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска области, както и във Виница и Лвов. На територията на Полша не е имало планирани цели за унищожаване. Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са пресекли границата с Полша, не надвишава 700 км. Москва заяви, че е готова за консултации с полската страна „по тази тема“.