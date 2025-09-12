Новини
Поне 46 са жертвите на израелските въздушни удари в Йемен ВИДЕО

12 Септември, 2025 05:23, обновена 12 Септември, 2025 05:28

  • израел-
  • йемен-
  • хуси-
  • затинали-
  • атаки

Други 165 души са ранени при нападението срещу столицата Сана и провинция Ал-Джауф

Поне 46 са жертвите на израелските въздушни удари в Йемен ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 46 души бяха убити при израелски въздушни удари в в йеменската столица Сана и провинция Ал-Джауф, които са контролирани от хусите от бунтовническото движение Ансар Аллах, съобщи Министерството на здравеопазването на правителството, сформирано от йеменски бунтовници.

„Броят на загиналите при нападението срещу Сана и Ал-Джауф се е увеличил до 46, а други 165 души са ранени. Сред тях има много жени и деца. Броят на загиналите не е окончателен“, се казва в изявление на контролираното от хусите министерство. Според ведомството сред загиналите са пет деца и 11 жени.

В сряда израелски самолети извършиха серия от удари по цели в Сана и Ал-Джауф. Според изявление на израелската армия, целите са били военни бази на бунтовниците, пресслужбата на движението и склад за гориво. Сградата на Министерството на отбраната на хусите и генералният щаб на бунтовниците в Сана също са били ударени.

Според военен говорител на „Ансар Аллах“, израелските самолети са атакували само цивилни цели, включително редакциите на два местни вестника.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чорбара

    5 1 Отговор
    Бъди герой, убии евреин.

    06:03 12.09.2025

  • 3 оня с коня

    0 3 Отговор
    Няма случай при Удар по Цивилна цел да се издига Огромен Огнен стълб до Небето както е видно то видеото- това е възможно единствено ако Обектите са били Складове за боеприпаси и Гориво.Това са същите Боеприпаси/Ракети/,с които Хусите тероризират населението в Израел ПОДСТРЕКАВАНИ ФИНАНСОВО от Иран,същите Ракети с които се потопяват Търговски кораби в Междунар. Води,което ги принуждава да търсят Обиколни пътища.А Кой плаща съответното Оскъпяване на Стоките?Ами Европа предимно,т.е. И НИЕ.Имало Цивилни Жертви?Естествено и те се наричат "Косвени",без такива не може.

    06:26 12.09.2025

  • 4 Иванич

    4 0 Отговор
    ООН - то няма ли да заседава, Желязков и Георг няма ли да осъдят Израел, Урсула няма ли да заклейми Нетаняхо? Що за двоен стандарт, колко са жалки и страхливи всички!

    06:27 12.09.2025

  • 5 свръхзвук

    1 0 Отговор
    сигурно ще има достоен отговор

    06:37 12.09.2025