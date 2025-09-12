Поне 46 са жертвите на израелските въздушни удари в Йемен ВИДЕО

Най-малко 46 души бяха убити при израелски въздушни удари в в йеменската столица Сана и провинция Ал-Джауф, които са контролирани от хусите от бунтовническото движение Ансар Аллах, съобщи Министерството на здравеопазването на правителството, сформирано от йеменски бунтовници.

„Броят на загиналите при нападението срещу Сана и Ал-Джауф се е увеличил до 46, а други 165 души са ранени. Сред тях има много жени и деца. Броят на загиналите не е окончателен“, се казва в изявление на контролираното от хусите министерство. Според ведомството сред загиналите са пет деца и 11 жени.

В сряда израелски самолети извършиха серия от удари по цели в Сана и Ал-Джауф. Според изявление на израелската армия, целите са били военни бази на бунтовниците, пресслужбата на движението и склад за гориво. Сградата на Министерството на отбраната на хусите и генералният щаб на бунтовниците в Сана също са били ударени.

Според военен говорител на „Ансар Аллах“, израелските самолети са атакували само цивилни цели, включително редакциите на два местни вестника.