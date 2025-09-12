Япония наложи допълнителни санкции срещу Русия, в списъка попадна и детския лагер "Артек"

Японското правителство реши да наложи допълнителни санкции срещу Русия и редица чуждестранни компании като част от антируските мерки, става ясно от документи, публикувани от Министерския съвет на страната.

Активите на 14 души, 47 организации и детският лагер „Артек“, подлежат на замразяване, ако бъдат открити в Япония. Черният списък включва фондация „Ахмат-Хаджи Кадиров“ и нейната президентка Аймани Кадирова. На санкции подлежат автомобилният завод „Урал“, оръжейният завод в Тула, научно-производствените обединения „Базалт“ и „Искра“, както и редица други компании и предприятия.

Въвеждат се ограничения за износ за още две руски компании.

Освен това, японското правителство реши да наложи санкции под формата на замразяване на активи срещу три компании от Сейшелските острови и Маршаловите острови. Активите на още девет компании от ОАЕ, Турция и Китай също подлежат на замразяване.

Японското правителство реши да намали т. нар. ценови таван за руския петрол от 60 долара на 47,6 долара за барел.

Япония преди това се присъедини към други страни от Г-7, прилагайки механизма за ценови таван за руския петрол от 60 долара за барел. Тя обаче направи изключение за доставките от проекта Сахалин-2, чийто основен продукт е втечненият природен газ (LNG), а доставките на петрол са обвързани с договори за газ.

Япония получава около 9% от общия си внос на втечнен природен газ (LNG) от Сахалин-2, докато руският газ представлява около 3% от цялото производство на електроенергия.