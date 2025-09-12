Financial Times: САЩ натискат ЕС и Г-7 да увеличат митата за Индия и Китай заради руския петрол

САЩ ще окажат натиск не само върху ЕС, но и върху Г-7 да увеличат тарифите за Индия и Китай заради това, че купуват руски петрол, съобщава Financial Times, позовавайки се на осведомени източници.

„По-рано тази седмица ясно заявихме на нашите съюзници от ЕС, че те трябва да се присъединят към нас в налагането на значителни тарифи срещу Индия и Китай, които ще бъдат отменени в деня, в който конфликтът в Украйна приключи. Нашите партньори от Г-7 трябва да се присъединят към нас“, каза източник от Министерството на финансите на САЩ пред изданието.

Според изданието, в петък по време на видеоконференция, финансовите министри на страните от Г-7 ще обсъдят предложението на Вашингтон на фона на намеренията на президента на САЩ Доналд Тръмп да засили усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна.

По-рано Financial Times съобщи, че Тръмп е поискал от ЕС да повиши митата до 100% за Индия и Китай като част от съвместни усилия за увеличаване на натиска върху Русия. Според Wall Street Journal, Брюксел е отговорил, като е посочил факта, че не използва подобни мерки в политиката си на санкции.

Напоследък отношенията между Индия и Съединените щати се влошиха на фона на исканията на Вашингтон за спиране на сътрудничеството с Москва в енергийния сектор.

В края на юли Тръмп обяви въвеждането на 25-процентно мито върху вноса от Индия. Той посочи като основание високите тарифи от Ню Делхи, търговските бариери и „сътрудничеството с Русия“. Тръмп заяви, че Индия също трябва да плати неопределена глоба за гореспоменатите действия. Митото влезе в сила на 7 август.

Ден преди това, Тръмп подписа изпълнителна заповед, въвеждаща допълнително мито от 25 процента върху вноса от Индия за закупуване на руски петрол. Тези санкции са в сила от 27 август.

Ню Делхи отказа да се съобрази с исканията на Тръмп.