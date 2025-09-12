Новини
Свят »
САЩ »
Financial Times: САЩ натискат ЕС и Г-7 да увеличат митата за Индия и Китай заради руския петрол

Financial Times: САЩ натискат ЕС и Г-7 да увеличат митата за Индия и Китай заради руския петрол

12 Септември, 2025 06:44, обновена 12 Септември, 2025 06:51 313 3

  • сащ-
  • русия-
  • санкции-
  • петрол-
  • индия-
  • китай

Те ще бъдат отменени в деня, в който конфликтът в Украйна приключи

Financial Times: САЩ натискат ЕС и Г-7 да увеличат митата за Индия и Китай заради руския петрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ ще окажат натиск не само върху ЕС, но и върху Г-7 да увеличат тарифите за Индия и Китай заради това, че купуват руски петрол, съобщава Financial Times, позовавайки се на осведомени източници.

„По-рано тази седмица ясно заявихме на нашите съюзници от ЕС, че те трябва да се присъединят към нас в налагането на значителни тарифи срещу Индия и Китай, които ще бъдат отменени в деня, в който конфликтът в Украйна приключи. Нашите партньори от Г-7 трябва да се присъединят към нас“, каза източник от Министерството на финансите на САЩ пред изданието.

Според изданието, в петък по време на видеоконференция, финансовите министри на страните от Г-7 ще обсъдят предложението на Вашингтон на фона на намеренията на президента на САЩ Доналд Тръмп да засили усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна.

По-рано Financial Times съобщи, че Тръмп е поискал от ЕС да повиши митата до 100% за Индия и Китай като част от съвместни усилия за увеличаване на натиска върху Русия. Според Wall Street Journal, Брюксел е отговорил, като е посочил факта, че не използва подобни мерки в политиката си на санкции.

Напоследък отношенията между Индия и Съединените щати се влошиха на фона на исканията на Вашингтон за спиране на сътрудничеството с Москва в енергийния сектор.

В края на юли Тръмп обяви въвеждането на 25-процентно мито върху вноса от Индия. Той посочи като основание високите тарифи от Ню Делхи, търговските бариери и „сътрудничеството с Русия“. Тръмп заяви, че Индия също трябва да плати неопределена глоба за гореспоменатите действия. Митото влезе в сила на 7 август.

Ден преди това, Тръмп подписа изпълнителна заповед, въвеждаща допълнително мито от 25 процента върху вноса от Индия за закупуване на руски петрол. Тези санкции са в сила от 27 август.

Ню Делхи отказа да се съобрази с исканията на Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Си ,Путин и Моди :

    1 1 Отговор
    ,,Гледайте си работата !"

    06:59 12.09.2025

  • 2 Смях

    1 1 Отговор
    Бай Дончо си прави майтап с юропците. Ес внася руски петрол от Индия и Китай. Ако ес им повиши митата до исканите от Бай Дончо, това значи ес сам да си вдигне в пъти цената на петрола. Ако ес откажат да вдигнат митата на "китайския" и "индийския" петрол, това какво значи? Че ес са путинисти? Хахахахаха. Смях

    06:59 12.09.2025

  • 3 дядото

    1 1 Отговор
    сащ са решили да строят нова берлинска или китайска стена.само не знам къде мислят да я прокарат и каква ще е цената,която ще се наложи да платят.

    07:00 12.09.2025