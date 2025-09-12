Новини
Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо
  Тема: Украйна

Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо

12 Септември, 2025 10:39 985 29

Унгарският премиер каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша

Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша. "Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения", отбеляза унгарският лидер. "Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо", подчерта Орбан.

Още новини от Украйна

Междувременно полският външен министър Радослав Шикорски пристигна днес на официално посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ. Полското външно министерство съобщи за пристигането на Шикорски в социалната мрежа "Екс".

"Вицепремиерът и министър на външните работи Радослав Шикорски започна посещението си в Украйна", се казва в изявление на министерството.

Шикорски бе посрещнат на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.

Сибига написа в "Екс", че е радостен да посрещне Шикорски. Украинският министър благодари на Полша за лидерството ѝ в подкрепата за Украйна.


Унгария
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Оценка 2.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Видя се че НАТО е тотално неподготвено за модерна война с дронове.

    Коментиран от #11

    10:40 12.09.2025

  • 2 Я пък тоя

    22 7 Отговор
    Втори ден писъци, още един ден и ще спрат да пишат за Полша и дроновете.
    Ще издържа някак си на простотията.

    Коментиран от #4

    10:41 12.09.2025

  • 3 Спомнете си

    19 4 Отговор
    Същото каза и когато украинските дронове убиха полски трактористи.

    10:42 12.09.2025

  • 4 Баба ми казваше

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Я пък тоя":

    Всяко чудо за три дни.....най- голямото за девет:))

    Коментиран от #9

    10:43 12.09.2025

  • 5 пешо

    24 5 Отговор
    провокация на украйнците , искат да вкарат нато във война с русия

    Коментиран от #16

    10:46 12.09.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    8 21 Отговор
    Орбан е опитен политик !!!
    Надуши руския разпад и запя нова песен товарища.
    Те всите руски товарищи, друзья и съюзници такива 😁

    10:47 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    16 3 Отговор
    Да дават коридор по границите с Украйна, както тук даваха при войната в Югославия и в България били паднали поне 3 ракети, едната отнесла покрив на къща.
    Украйна се хвали как смущава сигнали на ракети и дронове, и те отиват нанякъде. Отделно границите не са прави линии и на места са зад ъгли цели.
    Ако са руски и има повреда по къща, руснаците да кажат, че обезщетяват засегнатите с парите от които запада дава на Украйна. И да търсят сметка дали правителството на Полша го е изплатило.
    След като доставят оръжия за обстрел на руска територия, може да се броят законна цел.

    10:47 12.09.2025

  • 9 КОЙТО ГО Е ИЗМИСЛИЛ

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Баба ми казваше":

    Е ГЕНИЙ.НЯКОЛКО ЕВТИНИ И ПРАЗНИ ДРОНА И ТРИ ДЕНА СЕИР ЗА НАС

    10:48 12.09.2025

  • 10 Абсолютни мисирски глупости

    19 1 Отговор
    Орбан външният министър на Унгария заявиха че трябва внимателно да се разследва кой ръководи дроновете които са влезли в Полша. А министърът изрично заяви че имаше случаи на ракета паднала в Полша със загинали за която Украйна обвини Русия а след това се оказа че тя е украинска. Вътрешният министър на Унгария изрази същото мнение.

    10:53 12.09.2025

  • 11 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А какво ли става за война с ракети....

    10:53 12.09.2025

  • 12 Факт

    14 1 Отговор
    Дроновете са украински.

    10:56 12.09.2025

  • 13 ИВАН

    9 1 Отговор
    Хайде холан, какво толкова е станало, нали няма нанесени щети.

    10:56 12.09.2025

  • 14 Цяла Европа се надпреварва

    3 13 Отговор
    да изрази ясна подкрепа з Полша и Украйна, само нашите държавни мижитурки се крият като плъхове в трици! Онзи ден Радев кааза точно три изречения по темата, същият, който инак е многословен като селска клюкарка по всички други теми.
    Борисов, Пеевски, Кики, Коко, Денков, Трифонов, Тошко Африкански и прочие звезди направо изчезнаха.

    Само Желязков нещо се опита да каже , ама така го увъртя, че нищо не се разбра!

    10:57 12.09.2025

  • 15 Хахахаха

    3 12 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Такива са и нашите путлераски ку....! Викат за путлера, но като ги извикат в окопа, ще забравят за кой са викали! А и като запука путлера ракетите срещу България, пак ще хукнат към "прогнилия" запад.

    Коментиран от #18, #24

    10:59 12.09.2025

  • 16 Гошко

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Ти и на легендата за ястребинчетата вярваш,ДЕБИЛ

    11:01 12.09.2025

  • 17 Абсурдистан

    1 8 Отговор
    Нашите копейки са най-продажници и дори казаха, че това е украинска провокация. Пак сме N1 по тъпотия и продажност! Браво!

    Коментиран от #21

    11:02 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да бе , да !? 😜

    7 0 Отговор
    Вече всички разбраха , че даже не са отклонени дронове , а киевската хунта е слепвала части от свалени руски дронове , за да ги изстрелва (празни) към Полша .

    11:08 12.09.2025

  • 21 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Абсурдистан":

    Те получават директни инструкции през многото руски хибридни канали.да не мислиш че сами са го измислили?просто сега го разпространяват за да обхване масата.това е отигран номер на руската хибридна пропаганда .питай ги обаче нещо в подробностите и зафиват.просто ползват шаблон от руските служби пратен директно към тях.

    Коментиран от #26

    11:09 12.09.2025

  • 22 Хубаво де, разбрахме го

    3 0 Отговор
    Че е "недопустимо". Ами не го допускайте. Нали на тея патканите с пагоните това им е работата и за това им се плаща ? Ъхъъъ.... 5% от БВП

    11:10 12.09.2025

  • 23 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Не бе орбан не е проститутка...изтритите го веднага...хаха...

    11:10 12.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И Унгария го отнесе, 16,2 милиарда нов д

    4 1 Отговор
    Само за последният месец новите дългове са ...... Полша 43,7 милиарда евро, Следващите по големина суми са "отпуснати" на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда ... Доналд Туск радостно заяви че Полша се е набълбукала „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. Чисто луди хора според мен

    11:13 12.09.2025

  • 26 ССС

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    "..това е отигран номер на руската хибридна пропаганда..."
    Кое точно? Руснаците - не коментират. Доналд Туск - руснаците разпространяват пропаганда и дезинформация.
    А отиграния номер е ваш, на центовете - папагалите нещо, което дори не е казвано. Пример - трите дни до Киев. А го изръси Марк Мили.

    Коментиран от #29

    11:16 12.09.2025

  • 27 Цирк пълен! "проявява солидарност"

    3 0 Отговор
    Всеки със всеки и по всеки повод на всякъде "проявява солидарност" Ама пукат се от солидарност нали ? ... Само с палестинците не проявяват солидарност....ама то щото тъкова ...абе я у лево....

    11:17 12.09.2025

  • 28 Сандо

    2 0 Отговор
    Разбира се,че е недопустимо,но е възможно,особено ако съсед ти е изкуствената нацидържава окраина.Така че нека съседите и свикват и да се научат да не им треперят гащурите от страх.

    11:20 12.09.2025

  • 29 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "ССС":

    Я разкажи за провокацията на украйна с дроновете.дай да се посмеем.както виждаш пиша с името си бая време до сега но един от вас не е успял да ме уличния лъжа.вие до един обаче сте лъжци и то ма дребно.та дай нали сега е модерно лак украйна е пратила дронове в полша...киев за три дена го повтаряше цялата руска пропаганда като почнеш от соловьов о стигнеш до яков кедми и кадиров.на кой ги разправяш тия смешки?

    11:23 12.09.2025

