Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша. "Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения", отбеляза унгарският лидер. "Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо", подчерта Орбан.
Междувременно полският външен министър Радослав Шикорски пристигна днес на официално посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ. Полското външно министерство съобщи за пристигането на Шикорски в социалната мрежа "Екс".
"Вицепремиерът и министър на външните работи Радослав Шикорски започна посещението си в Украйна", се казва в изявление на министерството.
Шикорски бе посрещнат на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.
Сибига написа в "Екс", че е радостен да посрещне Шикорски. Украинският министър благодари на Полша за лидерството ѝ в подкрепата за Украйна.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
10:40 12.09.2025
2 Я пък тоя
Ще издържа някак си на простотията.
Коментиран от #4
10:41 12.09.2025
3 Спомнете си
10:42 12.09.2025
4 Баба ми казваше
До коментар #2 от "Я пък тоя":Всяко чудо за три дни.....най- голямото за девет:))
Коментиран от #9
10:43 12.09.2025
5 пешо
Коментиран от #16
10:46 12.09.2025
6 Злобното Джуджи
Надуши руския разпад и запя нова песен товарища.
Те всите руски товарищи, друзья и съюзници такива 😁
10:47 12.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
Украйна се хвали как смущава сигнали на ракети и дронове, и те отиват нанякъде. Отделно границите не са прави линии и на места са зад ъгли цели.
Ако са руски и има повреда по къща, руснаците да кажат, че обезщетяват засегнатите с парите от които запада дава на Украйна. И да търсят сметка дали правителството на Полша го е изплатило.
След като доставят оръжия за обстрел на руска територия, може да се броят законна цел.
10:47 12.09.2025
9 КОЙТО ГО Е ИЗМИСЛИЛ
До коментар #4 от "Баба ми казваше":Е ГЕНИЙ.НЯКОЛКО ЕВТИНИ И ПРАЗНИ ДРОНА И ТРИ ДЕНА СЕИР ЗА НАС
10:48 12.09.2025
10 Абсолютни мисирски глупости
10:53 12.09.2025
11 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А какво ли става за война с ракети....
10:53 12.09.2025
12 Факт
10:56 12.09.2025
13 ИВАН
10:56 12.09.2025
14 Цяла Европа се надпреварва
Борисов, Пеевски, Кики, Коко, Денков, Трифонов, Тошко Африкански и прочие звезди направо изчезнаха.
Само Желязков нещо се опита да каже , ама така го увъртя, че нищо не се разбра!
10:57 12.09.2025
15 Хахахаха
До коментар #7 от "стоян георгиев":Такива са и нашите путлераски ку....! Викат за путлера, но като ги извикат в окопа, ще забравят за кой са викали! А и като запука путлера ракетите срещу България, пак ще хукнат към "прогнилия" запад.
Коментиран от #18, #24
10:59 12.09.2025
16 Гошко
До коментар #5 от "пешо":Ти и на легендата за ястребинчетата вярваш,ДЕБИЛ
11:01 12.09.2025
17 Абсурдистан
Коментиран от #21
11:02 12.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да бе , да !? 😜
11:08 12.09.2025
21 стоян георгиев
До коментар #17 от "Абсурдистан":Те получават директни инструкции през многото руски хибридни канали.да не мислиш че сами са го измислили?просто сега го разпространяват за да обхване масата.това е отигран номер на руската хибридна пропаганда .питай ги обаче нещо в подробностите и зафиват.просто ползват шаблон от руските служби пратен директно към тях.
Коментиран от #26
11:09 12.09.2025
22 Хубаво де, разбрахме го
11:10 12.09.2025
23 стоян георгиев
11:10 12.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И Унгария го отнесе, 16,2 милиарда нов д
11:13 12.09.2025
26 ССС
До коментар #21 от "стоян георгиев":"..това е отигран номер на руската хибридна пропаганда..."
Кое точно? Руснаците - не коментират. Доналд Туск - руснаците разпространяват пропаганда и дезинформация.
А отиграния номер е ваш, на центовете - папагалите нещо, което дори не е казвано. Пример - трите дни до Киев. А го изръси Марк Мили.
Коментиран от #29
11:16 12.09.2025
27 Цирк пълен! "проявява солидарност"
11:17 12.09.2025
28 Сандо
11:20 12.09.2025
29 стоян георгиев
До коментар #26 от "ССС":Я разкажи за провокацията на украйна с дроновете.дай да се посмеем.както виждаш пиша с името си бая време до сега но един от вас не е успял да ме уличния лъжа.вие до един обаче сте лъжци и то ма дребно.та дай нали сега е модерно лак украйна е пратила дронове в полша...киев за три дена го повтаряше цялата руска пропаганда като почнеш от соловьов о стигнеш до яков кедми и кадиров.на кой ги разправяш тия смешки?
11:23 12.09.2025