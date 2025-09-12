Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша. "Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения", отбеляза унгарският лидер. "Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо", подчерта Орбан.

Междувременно полският външен министър Радослав Шикорски пристигна днес на официално посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ. Полското външно министерство съобщи за пристигането на Шикорски в социалната мрежа "Екс".

"Вицепремиерът и министър на външните работи Радослав Шикорски започна посещението си в Украйна", се казва в изявление на министерството.

Шикорски бе посрещнат на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.

Сибига написа в "Екс", че е радостен да посрещне Шикорски. Украинският министър благодари на Полша за лидерството ѝ в подкрепата за Украйна.