Новини
България »
Нейнски: Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това?
  Тема: Украйна

Нейнски: Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това?

13 Септември, 2025 18:34 1 394 122

  • надежда нейнски-
  • полша-
  • русия-
  • газ-
  • украйна-
  • нато

Най-добре Русия я познават именно онези държави, които са били в нейната сфера на влияние или имат обща граница с нея, каза Нейнски

Нейнски: Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не очаквам Русия да влезе в директен сблъсък с НАТО. Това заяви бившият министър на външните работи Надежда Нейски в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS. Коментарът ѝ идва след безпрецедентното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство.

„19 дрона едновременно да загубят ориентация – няма как да е случайно“

Още новини от Украйна

По думите на Нейски, случилото се не може да бъде обяснено с техническа грешка.

„19 дрона едновременно са загубили ориентация и са влезли в полското въздушно пространство. Аз смятам, че няма човек, който да мисли, че това е случайно. Това е провокация, очевидно – тестване каква ще бъде реакцията на НАТО, на Полша и на общественото мнение,“ подчерта тя.

Бързата реакция на НАТО

Нейски изрази удовлетворение от начина, по който Алиансът е реагирал.

„Радвам се, че НАТО реагира толкова бързо. Това означава, че рефлексите и анализът са били много бързи и целенасочени,“ коментира бившият външен министър.

Според нея посланието на Съединените щати е било категорично:

„НАТО, включително САЩ, ще защитават всеки един съюзник, който бъде подложен на заплаха или интервенция. Това е американското послание.“

Значението на Източния фланг

Надежда Нейски акцентира върху ключовата роля на държавите от Източна Европа.

„Още веднъж виждаме колко е важно Съединените щати и Европа да имат стабилно стратегическо сътрудничество. Най-добре Русия я познават именно онези държави, които са били в нейната сфера на влияние или имат обща граница с нея. Нормално е да се търси експертизата и помощта на Източния фланг. Това е най-застрашеният регион в момента,“ посочи тя.

Русия и стратегията на страха

Бившият външен министър подчерта, че Москва използва хибридни методи, за да дестабилизира съседни държави.

„Русия винаги е разчитала да всява страх, да всява паника. Хората да си казват – дали няма да ни нападне, дали да не направим компромис, за да не станем мишена. А Русия вече ни е обявила за противникова държава. Каква по-голяма мишена от това?“

България и „приятелството“ с Москва

Нейски припомни, че страната ни често е била третирана от Русия не като партньор.

„Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това? България е част от общност на демократични държави. Единственият ни шанс за защита е единството,“ категорична е тя.

Относно речта на Урсула фон дер Лайен, която заяви, че Европа е в борба за бъдещето си., Нейнски каза следното:

Подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Украйна

„Имаше няколко ключови послания в речта на Урсула фон дер Лайен. Едното, разбира се, беше по отношение на войната в Украйна и необходимостта от стабилен мир, който да гарантира интересите на страната, нейната независимост и териториална цялост. Подкрепата беше ясно заявена“.

По думите ѝ, Европейската комисия е поставила много ясен акцент върху ситуацията в Близкия изток. Според Нейски, речта е включвала и икономически заявки, които някои анализатори възприемат като „заиграване с лявото“.

„Видяхме търсене на баланс – както в Близкия изток, така и в отношенията Европа–САЩ. Но по отношение на войната в Украйна имаше пълна категоричност,“ посочи тя.

Убийството на Чарли Кърк и разделението в САЩ

„Радикализацията във всички случаи е нещо изключително опасно. Всяко общество, което се радикализира, на практика е бомба със закъснител. Никой не знае в какво ще избие тази радикализация – както в случая с политическо убийство,“ коментира бившият външен министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    69 6 Отговор
    Дубре, лелю Нади😍

    Коментиран от #15, #69

    18:36 13.09.2025

  • 2 маке

    91 11 Отговор
    Не показвайте тоя крокодил на снимка, че пак няма да се спи тая нощ

    Коментиран от #68, #104

    18:36 13.09.2025

  • 3 Ганьо

    22 84 Отговор
    Славянски роби сме били на братушките винаги....

    Коментиран от #74, #87

    18:36 13.09.2025

  • 4 разправят,

    48 6 Отговор
    че не бил луд този,който яде цял зелник на един път,а този който му го е дал.Така казваше дядо ми.

    18:36 13.09.2025

  • 5 Този пълзящ

    47 6 Отговор
    пред всички, които са по-високо от него, откъде се появи?

    18:36 13.09.2025

  • 6 си дзън

    21 77 Отговор
    Русията винаги е третирала българите като слуги, да не кажа като роби.
    Ама сега и газът и нафтата на русията ша секнат малце.
    Украинските дронове току-що удариха Ново-Уфимската рафинерия на 2000км от Украйна.

    Коментиран от #30, #121

    18:36 13.09.2025

  • 7 Ех нищо де Наде...!

    101 6 Отговор
    Сега пък -Америка ще продава на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това?

    18:37 13.09.2025

  • 8 Стоянов

    80 8 Отговор
    Лъжлива дърта кранта. Само дето никой не ти се връзва. Кой ли пък те слуша и гледа.....

    Коментиран от #31

    18:38 13.09.2025

  • 9 Пич

    54 5 Отговор
    Щях да поздравя Надка с фолкхита " Да те гази валяка " но съм закъснял , защото нея я е газил през главата няколко пъти !!! Но вижда се - не и е опасно !!!

    Коментиран от #83

    18:38 13.09.2025

  • 10 гост

    56 6 Отговор
    Приятелството и братската дружба бяха при социализма. Сега е върл капитализъм и всичко е пазар и търговия. Колкото по-голямо количество купуваш, толкова цената ще е по-ниска!

    Коментиран от #16

    18:39 13.09.2025

  • 11 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    14 22 Отговор
    ЕС осъди монополното положение на Газпром и наложените свръх надценки над България и трябваше да върне над 480 млн. Евро, които kyчкаря на Путлер, бойко Тиквата, опрости.

    18:39 13.09.2025

  • 12 Мунчо

    50 8 Отговор
    Платените авансово на 100% чертежи на краварските хвърчила ,дали някога ще кацнат в България?
    Няма Наде,няма,както и ти вече няма на какво да кацаш!

    18:39 13.09.2025

  • 13 Това е пазарна икономика

    39 3 Отговор
    Ти им се зъбеше с развалените си зъбки а федералната република беше заявила огромни количества природен газ. И аз като те погледна бих избягал от теб и ще ти наложа по-високи цени за да смучеш от моите ресурси.

    Коментиран от #34

    18:39 13.09.2025

  • 14 Надежда Говежда

    43 4 Отговор
    Като сте големи демократи и седесари и на тройна цена ще ви го продават.

    18:39 13.09.2025

  • 15 Хйкхфмнфогл

    41 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ивка Бейбе":

    Каква леля, бе? Дърта бабушкер,при това тотално изхалипял.

    Коментиран от #22, #42

    18:39 13.09.2025

  • 16 Така ще да е

    6 31 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    От пускането в експлоатация на Лукойл ( Нефтохим Бургас), СССР ни е доставяла петрол Урал на цена 12$, при международна цена 8-9$.

    Коментиран от #23

    18:41 13.09.2025

  • 17 Сталин

    47 4 Отговор
    И тая еврейска змия изпълзя,ма патко когато Русия придаваше газ на България цените в България бяха четири пъти по ниски ,а сега когато купуваме газ от краварите всичко вече е пет пъти по скъпо

    18:41 13.09.2025

  • 18 Другарке ,

    49 4 Отговор
    умните ? Ти имаш ли си представа какъв клиент е Германия и какво количество е купувала от Русия ? И от къде да я имаш ? А какво те интересува бизнеса , като цял живот тежиш на раменете на България и на българския народ и на тоя и оня ? Тръгнала мнения да ръси !

    18:41 13.09.2025

  • 19 име

    28 4 Отговор
    Офф, то бива елементарна пропаганда, ама не всички сме жълтопаветни амеби. Имаше момент когато борсовите цени бяха по-ниски от тези по договорите с Газпром и гози момент беше използван за политически дивиденти.

    18:41 13.09.2025

  • 20 Расссия

    10 24 Отговор
    От 150 години цоца България благодарение на безредици като Костя Късоп..., които за шепа трохи продават и майка си

    Коментиран от #24, #40

    18:41 13.09.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 7 Отговор
    Колко газ купуваше Германия, а колко България бе соросиЛиоти? Капитализъм майка така е.

    Коментиран от #63

    18:42 13.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сталин

    28 6 Отговор

    До коментар #16 от "Така ще да е":

    Абе хайванин бензина в България тогава беше 0,10 стотинки

    Коментиран от #29

    18:43 13.09.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 7 Отговор

    До коментар #20 от "Расссия":

    Не позна, повече то време Бг я цоца германия

    Коментиран от #38

    18:43 13.09.2025

  • 25 Сметкаджии

    9 2 Отговор
    Като с Боташ. Или с Боташ е по-евтин газа?

    Коментиран от #37

    18:43 13.09.2025

  • 26 Тома

    29 4 Отговор
    Като какъв експерт говори тази баба стара чанта мачкан лак

    18:43 13.09.2025

  • 27 Не комунист

    28 4 Отговор
    Не разбирам, какво странно има в това. Ние същото количество газ като Германия ли получаваме или много по-малко. Колкото по-малко, толкова по-скъпо. Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари.

    18:43 13.09.2025

  • 28 Ха ха,

    20 2 Отговор
    ми с тия некадърници дето уж ни управляват,на каква цена да ни продават?! Нали са по важни комисионните! Много добре знаем какви сделки сключват неможачите- неизгодни за Българите и за България!

    18:44 13.09.2025

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 3 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    И не се плащаше в долари

    18:44 13.09.2025

  • 30 дзън си

    19 7 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Щатите винаги са третирали българите като слуги, да не кажа като роби.
    Ама сега и втечненият газ на САЩ,ще текне ,като пълноводен поток-5 пъти по-скъп от руският природен газ...!
    Украинските дронове току-що удариха нещо си в Русия...!
    Ама Путин си го премести,щото на фронта Укрите търпят тотален провал и неимоверни загуби...!

    Коментиран от #53, #102

    18:44 13.09.2025

  • 31 абе преди

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "Стоянов":

    трийсетина години я гледах.Ама сега ни за гледане става ,ни за слушане🤣

    18:44 13.09.2025

  • 32 факт

    20 3 Отговор
    Може ли някой да обясни на тази умница, че едно е да купуваш на едро, друто е на дребно. Знае ли Надка колко газ потребява Германия и колко България. Отделен е въпросът, че говорим за търговия, не за любов и приятелство. Може ли толкова елементарно да се опитват да манипулират? Те ли са прости или нас имат за прости?

    18:45 13.09.2025

  • 33 име

    9 1 Отговор
    Когато 2020 количеството на потребяваната газ а от там и цената падна заради ковид пЛандемията, руснаците мрънкаха ли че някой ги изнудва и шантажира? Не, обаче 2021, когато започна да се увеличава търсенето и съответно цената, някои политически трупове отново почнаха да писка как руснаците са виновни щото не изсипвали огромни количества на борсата че да падне цената. Нищо че те доставяха грубо 50% от газта в Европа, а американския втечнен заемаше 35%. Някой в Азия да пискаше че американци или руснаци са им виновни за високите цени? А в ЕССР някой да обвини американците че не доставят достатъчно газ? И децата знаят що е борсова спекула, ама не и евроатлантическиглте амeби.

    18:47 13.09.2025

  • 34 Няма пари

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Това е пазарна икономика":

    за да си направи събките.
    Малко комисионна е получила от стопирането на двата атомни блока на Козлодуй и това което го строи на парцела на УБО.

    18:47 13.09.2025

  • 35 Ами

    2 1 Отговор
    Абе Наде ... Сташна си :)

    18:48 13.09.2025

  • 36 айде айде

    6 0 Отговор
    А бе и СДС не направи нищо за премахването на топлофикация и лукойл от Бг

    18:48 13.09.2025

  • 37 Факт

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Сметкаджии":

    Ами той пак е на руснаците,нали затова набиха канчето на льотчика да подписваме по-бързо без да четем какво пише!

    18:49 13.09.2025

  • 38 Сталин

    19 2 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Само Аурубис дето добиват мед в България цицат на година 1 милиард,тези немски мародери влачат от България повече от 10 милиарда на година суха пара ,само от веригите магазини , да не говорим за банките и фабриките ,България е може би една от най голямата колония на Германия

    18:49 13.09.2025

  • 39 Бивш военен

    6 2 Отговор
    Шафран - тия...

    18:49 13.09.2025

  • 40 име

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Расссия":

    ПП са единствените доказани чужди агенти, които срещу над 800 милиона лева за периода 21-24г осигуриха на американски фирми още договори за чертежи на самолети, реактори, БТРи и ракетки. Договори без конкурс, без условия и критерии за оценка.

    Коментиран от #47

    18:49 13.09.2025

  • 41 Факт

    0 2 Отговор
    Може би трябва са преговаря!

    18:50 13.09.2025

  • 42 Ивка Бейбе

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хйкхфмнфогл":

    Жина сам 👧🏽, дръште се прелично с идна дамъ. Моля дъ съ обръштате към мен с "ма", благодара!😍

    18:50 13.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Надко Михайлов

    13 2 Отговор
    Забелязвам,че напоследък. реанимират кака Надка!!! Нещо като Роско Банов..ама в пола! Да не би фа я готвят за кандидат-президент догодина!? Евроатлантическа "надежда".....Тц тц тц! Пфу!!!!!!

    18:50 13.09.2025

  • 45 Калоян

    12 3 Отговор
    Приятелство е когато Бай Дончо ви налага седемнадесет процента мита срещу нищо,а вие с урсу лиана мигате на парц али и кимате одобрително.

    18:50 13.09.2025

  • 46 Перо

    6 2 Отговор
    Ционистки уйдурми и нула професионализъм, специализирано образование и обективност!

    18:51 13.09.2025

  • 47 Шах с пешка

    4 7 Отговор

    До коментар #40 от "име":

    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.

    - Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    18:51 13.09.2025

  • 48 Един

    8 3 Отговор
    Тоз парцал явно не е чувал за икономия от мащаба...
    да не говорим, че Швабите имаха директна тръба и не минаваха през турция и украйна да ги стържат!
    Малоумни опорки нямащи нищо общо с реалността и икономиката! Жълтопаветниците толкоз си и могат

    18:51 13.09.2025

  • 49 Петър

    11 3 Отговор
    А да се продава руско оръжие в изградени по руски стандарти и с помощта на руската държава заводи за убиване на руснаци е толкова приятелски жест, нали.

    18:52 13.09.2025

  • 50 БКП

    8 3 Отговор
    По времето на социализма, тоест 45 години Русия безплатно ни снабдяваше с газ и нефт, докато не дойдоха сините боклуци, начело с Надето и Костов, които са за затвор до живот.

    Коментиран от #58

    18:56 13.09.2025

  • 51 гейски: с комисиона на наште хора

    6 4 Отговор
    излизаше че Русия продаваше на България газ на по-високи цени
    както и сега уж газ от другаде

    како калинке да си чула че колкото по голямо количество се купува
    толкова по голяма е отсъпката?
    германия е с 14 пъти по голямо население

    18:57 13.09.2025

  • 52 Морския

    4 8 Отговор
    Руснаците най много клатят братушките.Нас на клатиха с цените и продължават(Лукойл).А украйнците директно ги нападнаха и почнаха да трепят.

    18:58 13.09.2025

  • 53 У глАвлата си

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "дзън си":

    ДЗЪННАТ

    Коментиран от #109

    18:59 13.09.2025

  • 54 СИВ

    6 8 Отговор
    Същото беше и при соца когато търговията беше бартерна. За газта и петрола, който получавахме пращахме стоки на много по-високи стойност.

    Коментиран от #66, #67

    18:59 13.09.2025

  • 55 Хохо Бохо

    9 2 Отговор
    Офц0 купи обеми колкото Германия и ще получиш добра цена ма. Я сподели американския втечнен шистов как е спрямо скъпия руски. Аман от неумни козяци. За реакторите трябва смъртна присъда да получиш

    19:00 13.09.2025

  • 56 клюкарката

    12 1 Отговор
    Открадна гаража на БКП и първата и работа беше да се разведе и смени фамилията.Такива като нея разбиха СДС от вътре.Подиграха се с надеждите на хората.Заради тях прехода не се получи.Унищожиха всичко до което успяха.Начело със селянина от с.Веселиново който глупак първи призна Македония.Даде им стотина танка,а те ги продадоха в Ангола.Вицепрезидент му беше Блага Димитрова.Жената не издържа и напусна поста за да не участва в разграбването.

    19:01 13.09.2025

  • 57 000

    3 0 Отговор
    Разделяйте раята, нека мрази, но знайте - всички се гърчите в това блато. Утре ще ви срещне пиян, дрогиран, и сте чао. Парите няма да ви помогнат!

    19:01 13.09.2025

  • 58 Не вярно

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "БКП":

    Няма такова нещо. Абсолютна лъжа. Плащахме с наши стоки в пъти повече.

    Коментиран от #64

    19:02 13.09.2025

  • 59 бат Данчо

    11 0 Отговор
    Забравихте да изровите и другия динозавър , Ленчето с кремчето !

    19:02 13.09.2025

  • 60 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Баба Яга.Като млада ходеше за пари с арабските студенти 🤗Сега за пари е готова на всичко.Без секс разбира се,пази боже😳

    19:02 13.09.2025

  • 61 Нашите

    1 7 Отговор
    Копеи ,обичат руски чушки,много им се кефят

    19:02 13.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 МИ ДА НЕЙНСКИ НАЛИ ИЗКАШЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ.......ДА НЕГОВОРИМ ЧЕ ТОГАВА ТАЗИ ЦЕНА БЕ ТАГАВА ЗАЩОТО ИДВАШЕ ПРЕЗ ПОСРЕДНИК ,,ТОПЕНЕРДЖИ,, .ТОЯ ПОСРЕДНИ БЕ ИЗМИСЛЕН ДА ПОМПИ ЦЕНАТА ЗА ДА КРАДЪТ МУТРОПОЛИТИЧЕСКАТАМАФИЯ...

    19:04 13.09.2025

  • 64 Бай той Толстой

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "Не вярно":

    Плащаме за литър керосин с 900 грама ябълки.Които нямаше къде да продадем,защото бяха мърляви.А керосинът се продаваше в цял свят.

    19:04 13.09.2025

  • 65 Освежителка

    4 1 Отговор
    Неийнски може да разкаже хубаво ли й беше с Иван Костов?

    19:04 13.09.2025

  • 66 Па съм я бе

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "СИВ":

    Кои са тия стоки бе,сельо 😁?Мърлявите консерви,скапаните вина?

    19:06 13.09.2025

  • 67 Братска дружба

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "СИВ":

    При соца руснаците определяха цените на които внасяха.Там бяхме винаги набутани.Тютюна го внасяха на цена, два пъти под себестойност..Това е мечтата на Капейкин.

    19:06 13.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Чудя се,

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ивка Бейбе":

    наистина ли не виждате реалностите, защото тя е права, или просто правите руска пропаганда?Русофилска ви работа.

    19:10 13.09.2025

  • 70 БАРС

    4 1 Отговор
    МОЖЕ ДА ПРОДАВАХА ПО СКЪПО ГАЗ НА НАС НО И ТОГАВА БЕШЕ ВСИЧКО ПО ЕФТИНО ОТ СЕГА .ДА РАШКИТЕ ИСКАХА ГАЗТА ДВ МИНАВА ПРЕЗ НАС НА БАЛКАНИТЕ А КАК ТАЯ И СДС СКОЧИХА И РАЗВАЛИЗА ПРОЕКТО КОЙТО ЩЕШЕ ДА НОСИ ПО 3 МИЛИОНА ДОЛАРА НА МЕСЕЦ ЗА ДЪРЖАВАТА ПЕЧАЛБА ОТ ТРАНЗИТА,А СЕГА СЬЩАТА ТРЬБА МИНАВА ПРЕЗ ТУРЦИЯ И ПАК ОТ РАША КОПУВАМЕ ПАК ПО СКЪПВ ГАЗ.КАК РАЗ СЛС ПОЧНАХА ДА КАЗВАТ НА ДРУГИ БРАТЯ.

    19:10 13.09.2025

  • 71 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    3 1 Отговор
    Българските юдонацисти са ги активирали да плюят.

    19:11 13.09.2025

  • 72 Копейки,

    2 4 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди!

    19:12 13.09.2025

  • 73 Да бе , да ! 😟

    5 1 Отговор
    Като започнеш да купуваш обеми газ колкото Германия , и ти ще имаш отстъпка за количество . Само дето евроатлантическите щатско-турски боклуци разсипахте България .

    19:12 13.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Истината

    2 5 Отговор
    Няма такова нещо. Абсолютна лъжа. Плащахме с наши стоки в пъти повече. Антибългарските копейки изпадат в амок от истината.

    19:14 13.09.2025

  • 76 Маг

    2 3 Отговор
    Русия се връща,търси си място!

    19:14 13.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Дамян

    6 2 Отговор
    Бабо Наде, вие от СДС бързо забравихте клетвите си пред червеното знаме. Каквото и да кажеш си оставаш Червена бабичка.

    19:15 13.09.2025

  • 79 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Надка еврейската скучубра направо с тоя сурата вече спокойно мага да я използвам на лозето да плаши свраките да не ми ядът гроздето..

    Коментиран от #80

    19:15 13.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Как е продавала по-скъпо на нас след като ние го препродавахме и печелихме от това? Тази да се скрие някъде и да не се появява по медиите, че само ни напомня, че е в списъка на националните предатели.

    19:17 13.09.2025

  • 82 123

    2 0 Отговор
    спрямо количествата,които купува Булгари

    Ами то е логично.Колко количества купува България спрямо Германия.Естествено че цената ще е по-висока.И въпреки това беше по-ниска от сега.

    Коментиран от #93

    19:17 13.09.2025

  • 83 А бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Де легитимирай се с това "ка" накрая. Така ще изпълниш съдържанието на 100 %

    Коментиран от #94

    19:18 13.09.2025

  • 84 Обективно

    5 2 Отговор
    Ако изобщо е вярно това отговора е заради такива предатели като тебе Нейски вие сте проблема не руснаците.Ако имат грях то е че допуснаха такива като вас да овладеят държавата и да я превърнат в колония на западните чакали но какво да се прави и те имат предатели.

    Коментиран от #88

    19:19 13.09.2025

  • 85 Стига бе

    2 2 Отговор
    Защото послушаме господарите от Брюксел и преди говорихме с Газпром по цени на европейската борда. Азерския газ беше много по-скъп от руския и никой не го искаше. Само месеци след умното предоговаряне стана обратното. А да сравним цената на Газпром с тази на сегашния газ по 2. А с американския газ от ония кораби по 3. Та евро-атлантическите уроди ни крадат вече 35 г. Колко по-скъпо е американското и френски гориво спрямо руското между 2 и 2.5 пъти, защо не обявят цените?

    19:21 13.09.2025

  • 86 Архиви

    2 3 Отговор
    Без логика и факти копейките изпгадат в рашистки бяс за сметка на нашата Родина.

    19:21 13.09.2025

  • 87 "Винаги

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ганьо":

    омразна Русия ".....

    19:22 13.09.2025

  • 88 Дрангов

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Обективно":

    Не руснаците са проблема. Винаги са ни грабили. Дори и да сте копейки не ви прави чест да мразите Родината си, ако имате такава.

    Коментиран от #95, #99

    19:24 13.09.2025

  • 89 БПФ

    2 1 Отговор
    И защо да ни продават газ по-евтино, отколкото на Германия? По-голям клиент ли бяхме, по-важен ли? Комунизмът свърши, грoзно подобие на човешко същество - няма нищо безплатно !!! Приятелство? Това е икономика !!! Ние приятелски ли се държахме с Русия?
    Конкретно на въпроса - цената за България на руският газ беше четвъртата най-ниска в ЕС, което не е малко. Въпросът е, че 54% от цената за потребителят се формираше от мито, акциз и ДДС, тоест вие - нищоправниците политици, ни вземахте повече, отколкото руснаците ни вземаха, за да ни доставят техния си газ от 3000 километра. И без пари да ни го даваха, вие пак щяхте да намерите начин да ни грабите.

    19:25 13.09.2025

  • 90 665

    2 0 Отговор
    Тая ду..хачка , като започне да говори за флангове, фронтове рязко ми се до.ира.

    19:25 13.09.2025

  • 91 Ае копейките

    0 3 Отговор
    Спасихте ли лева?
    А Шенген?
    А Мочата?

    Коментиран от #100

    19:26 13.09.2025

  • 92 Алекса

    5 0 Отговор
    Наде успя ли да продадеш на далавера гаража на ЦК ? Виж Кремтодорова е скромна гепи само един крем !

    19:26 13.09.2025

  • 93 Спри с опорките

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "123":

    Австрия е по малка от България и купуваше много по евтино от нас.

    19:26 13.09.2025

  • 94 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "А бе,":

    Молим неосъзнатите тра вест ити да си работите мирно на площад Възраждане и там ще ви легитимирват все докрая !

    Коментиран от #96

    19:27 13.09.2025

  • 95 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #88 от "Дрангов":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #114

    19:27 13.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Вампир

    3 0 Отговор
    А сега САЩ продават газ на 3 пъти по-високи цени в името на приятелството.

    19:28 13.09.2025

  • 98 Цъцъцъ

    2 0 Отговор
    Вече си стара, гризна, никога не си била умна, няма и да бъдеш... Изобщо - бита карта

    19:28 13.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ае центовете

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ае копейките":

    Спасихте ли Полша от руските дронове?
    А Крим?
    А поне Кримският Мост?

    19:31 13.09.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "дзън си":

    "Ама Путин си го премести" ...и се изпусна в крачола. Възрастта не прощава.

    19:31 13.09.2025

  • 103 ЕЙ ЦЕНТАЦИ

    2 0 Отговор
    Какво ще правите като дойде ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА??

    19:31 13.09.2025

  • 104 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "маке":

    ЯВНО ЯКО ГО ЗАКЪСВАТ СОРОССГАНТАЕВРОГЕЙСКА. И АКТИВИРАТ ДЕ ЩО Е ОСТАНАЛ ОТПАДЪК!

    19:31 13.09.2025

  • 105 НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА

    1 0 Отговор
    И сега Тръмп или Нетаняху ще ти го продадат по-евтино ли??

    19:33 13.09.2025

  • 106 Р Г В

    2 0 Отговор
    Наде я сравни количествата газ които купува Германия за нуждите на индустрията и битовото потребление. Това са огромни куб.м. газ в сравнение с България и за това ползват отстъпки от цената. По добре ни кажи колко милиони бившия ти съпруг собственик на фирма " Надин" чийто пункт за изкупуване на метали се намира в близост до пристанище Варна- Запад и където Ник... Бан... ликвидатор на втория по големина в света завод " Полимери" вечер по тъмна доба с тирове вкарваше цветните метали, даже и ж.п. релсите отмъкнаха

    19:33 13.09.2025

  • 107 Ами тя Русия е продавала

    2 0 Отговор
    както сте се спазарили крадливи продажници като теб. Нещастници жалки и продажни и безродни.

    19:33 13.09.2025

  • 108 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Мрън-мрън. Да сте сключили по-добра сделка тогава

    19:34 13.09.2025

  • 109 ПРАВ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "У глАвлата си":

    Яката ,,дзънкам",с...,,главата си"...!
    Долната,де...😉😉😉!

    19:35 13.09.2025

  • 110 ганев

    2 0 Отговор
    УУУ...ГНУСНА....КОЩРАМБА

    19:37 13.09.2025

  • 111 дедо

    1 0 Отговор
    Един интересен факт за Освободителката Русия. Знаете ли ,че на азиатския бряг на Босфора в Истамбул, има паметник на руско-османската бойна дружба построен през 1833г. т.е. когато България е била под турско робство. Този паметник е издигнат от Османската Империя за благодарност към Руската Империя ,която е изпратила 30 хиляден военен отряд начело с руския генерал граф Алексей Орлов и отделно боенруски флот от 7 фрегати и 5 броненосеца начело с генерал Николай Муравиев за да защитят Истамбул от египетската армия в Турско-Египетската война. Реално Русия помага на Османската Империя да бъде разгромена и да продължи да властва над България и да продължи да коли българите . Толкова за "Братска" Русия.

    19:37 13.09.2025

  • 112 Куха лейка

    1 1 Отговор
    Бе като купуваш на едро плащаш по малко

    19:39 13.09.2025

  • 113 Документи

    1 3 Отговор
    Без логика и факти копейките изпгадат в рашистки бяс за сметка на нашата Родина.

    19:39 13.09.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Дори и маймуните се смеят на атлантиците

    1 0 Отговор
    Едва ли има по-глупаво туземно атланте от нейнски, или мисли малкото си останала публика за умни почти колкото нея...

    19:40 13.09.2025

  • 116 Ега ти мръсницата ????

    2 0 Отговор
    А ти не вдига ли краката си на бившия президент стоянов ?????

    19:41 13.09.2025

  • 117 хаха

    2 0 Отговор
    Пазете си децата да не попаднат на снимка на това чудовище, че от уплах може и да онемеят.
    Нямо по грозно същество и в приказките, а Баба Яга ще изглежда пред тази "краставица" като един от най-добрите модели в Света.

    19:42 13.09.2025

  • 118 Жълтопаветен канибал

    1 0 Отговор
    Тази е една от извергите евроатлантически, които погребаха България! Другия подобен изрод е Кунева.

    19:42 13.09.2025

  • 119 ха ха

    0 0 Отговор
    а ние какво продавахме на русия и на какви цени ? а вас унищожителите на българия никой и нищо няма да ви опази , нито нато нито ес нито пък сащ , продадохте и унищожихте животите ни за постове и пълни сметки

    19:42 13.09.2025

  • 120 456

    0 0 Отговор
    За това е виновен Бакърджиев. Той подписа този договор.

    19:43 13.09.2025

  • 121 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    АЛОУУ...МАЛОУМНИК...ЕДНА МУХА .....УХАПАЛА ......СЛОН

    19:43 13.09.2025

  • 122 виктория

    0 0 Отговор
    ами тъпото наде,германия купува 20 пъти повече газ от нас!!! за количества -отстъпки!!! пазарна икономика!!!ама само когато ви изнася!!!

    19:44 13.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове