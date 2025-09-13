Нейнски: Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това?

Не очаквам Русия да влезе в директен сблъсък с НАТО. Това заяви бившият министър на външните работи Надежда Нейски в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS. Коментарът ѝ идва след безпрецедентното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство.
„19 дрона едновременно да загубят ориентация – няма как да е случайно“
По думите на Нейски, случилото се не може да бъде обяснено с техническа грешка.
„19 дрона едновременно са загубили ориентация и са влезли в полското въздушно пространство. Аз смятам, че няма човек, който да мисли, че това е случайно. Това е провокация, очевидно – тестване каква ще бъде реакцията на НАТО, на Полша и на общественото мнение,“ подчерта тя.
Бързата реакция на НАТО
Нейски изрази удовлетворение от начина, по който Алиансът е реагирал.
„Радвам се, че НАТО реагира толкова бързо. Това означава, че рефлексите и анализът са били много бързи и целенасочени,“ коментира бившият външен министър.
Според нея посланието на Съединените щати е било категорично:
„НАТО, включително САЩ, ще защитават всеки един съюзник, който бъде подложен на заплаха или интервенция. Това е американското послание.“
Значението на Източния фланг
Надежда Нейски акцентира върху ключовата роля на държавите от Източна Европа.
„Още веднъж виждаме колко е важно Съединените щати и Европа да имат стабилно стратегическо сътрудничество. Най-добре Русия я познават именно онези държави, които са били в нейната сфера на влияние или имат обща граница с нея. Нормално е да се търси експертизата и помощта на Източния фланг. Това е най-застрашеният регион в момента,“ посочи тя.
Русия и стратегията на страха
Бившият външен министър подчерта, че Москва използва хибридни методи, за да дестабилизира съседни държави.
„Русия винаги е разчитала да всява страх, да всява паника. Хората да си казват – дали няма да ни нападне, дали да не направим компромис, за да не станем мишена. А Русия вече ни е обявила за противникова държава. Каква по-голяма мишена от това?“
България и „приятелството“ с Москва
Нейски припомни, че страната ни често е била третирана от Русия не като партньор.
„Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това? България е част от общност на демократични държави. Единственият ни шанс за защита е единството,“ категорична е тя.
Относно речта на Урсула фон дер Лайен, която заяви, че Европа е в борба за бъдещето си., Нейнски каза следното:
Подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Украйна
„Имаше няколко ключови послания в речта на Урсула фон дер Лайен. Едното, разбира се, беше по отношение на войната в Украйна и необходимостта от стабилен мир, който да гарантира интересите на страната, нейната независимост и териториална цялост. Подкрепата беше ясно заявена“.
По думите ѝ, Европейската комисия е поставила много ясен акцент върху ситуацията в Близкия изток. Според Нейски, речта е включвала и икономически заявки, които някои анализатори възприемат като „заиграване с лявото“.
„Видяхме търсене на баланс – както в Близкия изток, така и в отношенията Европа–САЩ. Но по отношение на войната в Украйна имаше пълна категоричност,“ посочи тя.
Убийството на Чарли Кърк и разделението в САЩ
„Радикализацията във всички случаи е нещо изключително опасно. Всяко общество, което се радикализира, на практика е бомба със закъснител. Никой не знае в какво ще избие тази радикализация – както в случая с политическо убийство,“ коментира бившият външен министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивка Бейбе
Коментиран от #15, #69
18:36 13.09.2025
2 маке
Коментиран от #68, #104
18:36 13.09.2025
3 Ганьо
Коментиран от #74, #87
18:36 13.09.2025
4 разправят,
18:36 13.09.2025
5 Този пълзящ
18:36 13.09.2025
6 си дзън
Ама сега и газът и нафтата на русията ша секнат малце.
Украинските дронове току-що удариха Ново-Уфимската рафинерия на 2000км от Украйна.
Коментиран от #30, #121
18:36 13.09.2025
7 Ех нищо де Наде...!
18:37 13.09.2025
8 Стоянов
Коментиран от #31
18:38 13.09.2025
9 Пич
Коментиран от #83
18:38 13.09.2025
10 гост
Коментиран от #16
18:39 13.09.2025
11 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
18:39 13.09.2025
12 Мунчо
Няма Наде,няма,както и ти вече няма на какво да кацаш!
18:39 13.09.2025
13 Това е пазарна икономика
Коментиран от #34
18:39 13.09.2025
14 Надежда Говежда
18:39 13.09.2025
15 Хйкхфмнфогл
До коментар #1 от "Ивка Бейбе":Каква леля, бе? Дърта бабушкер,при това тотално изхалипял.
Коментиран от #22, #42
18:39 13.09.2025
16 Така ще да е
До коментар #10 от "гост":От пускането в експлоатация на Лукойл ( Нефтохим Бургас), СССР ни е доставяла петрол Урал на цена 12$, при международна цена 8-9$.
Коментиран от #23
18:41 13.09.2025
17 Сталин
18:41 13.09.2025
18 Другарке ,
18:41 13.09.2025
19 име
18:41 13.09.2025
20 Расссия
Коментиран от #24, #40
18:41 13.09.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #63
18:42 13.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сталин
До коментар #16 от "Така ще да е":Абе хайванин бензина в България тогава беше 0,10 стотинки
Коментиран от #29
18:43 13.09.2025
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Расссия":Не позна, повече то време Бг я цоца германия
Коментиран от #38
18:43 13.09.2025
25 Сметкаджии
Коментиран от #37
18:43 13.09.2025
26 Тома
18:43 13.09.2025
27 Не комунист
18:43 13.09.2025
28 Ха ха,
18:44 13.09.2025
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Сталин":И не се плащаше в долари
18:44 13.09.2025
30 дзън си
До коментар #6 от "си дзън":Щатите винаги са третирали българите като слуги, да не кажа като роби.
Ама сега и втечненият газ на САЩ,ще текне ,като пълноводен поток-5 пъти по-скъп от руският природен газ...!
Украинските дронове току-що удариха нещо си в Русия...!
Ама Путин си го премести,щото на фронта Укрите търпят тотален провал и неимоверни загуби...!
Коментиран от #53, #102
18:44 13.09.2025
31 абе преди
До коментар #8 от "Стоянов":трийсетина години я гледах.Ама сега ни за гледане става ,ни за слушане🤣
18:44 13.09.2025
32 факт
18:45 13.09.2025
33 име
18:47 13.09.2025
34 Няма пари
До коментар #13 от "Това е пазарна икономика":за да си направи събките.
Малко комисионна е получила от стопирането на двата атомни блока на Козлодуй и това което го строи на парцела на УБО.
18:47 13.09.2025
35 Ами
18:48 13.09.2025
36 айде айде
18:48 13.09.2025
37 Факт
До коментар #25 от "Сметкаджии":Ами той пак е на руснаците,нали затова набиха канчето на льотчика да подписваме по-бързо без да четем какво пише!
18:49 13.09.2025
38 Сталин
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Само Аурубис дето добиват мед в България цицат на година 1 милиард,тези немски мародери влачат от България повече от 10 милиарда на година суха пара ,само от веригите магазини , да не говорим за банките и фабриките ,България е може би една от най голямата колония на Германия
18:49 13.09.2025
39 Бивш военен
18:49 13.09.2025
40 име
До коментар #20 от "Расссия":ПП са единствените доказани чужди агенти, които срещу над 800 милиона лева за периода 21-24г осигуриха на американски фирми още договори за чертежи на самолети, реактори, БТРи и ракетки. Договори без конкурс, без условия и критерии за оценка.
Коментиран от #47
18:49 13.09.2025
41 Факт
18:50 13.09.2025
42 Ивка Бейбе
До коментар #15 от "Хйкхфмнфогл":Жина сам 👧🏽, дръште се прелично с идна дамъ. Моля дъ съ обръштате към мен с "ма", благодара!😍
18:50 13.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Надко Михайлов
18:50 13.09.2025
45 Калоян
18:50 13.09.2025
46 Перо
18:51 13.09.2025
47 Шах с пешка
До коментар #40 от "име":Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.
- Нещо за пиене, г-н Копейкин?
18:51 13.09.2025
48 Един
да не говорим, че Швабите имаха директна тръба и не минаваха през турция и украйна да ги стържат!
Малоумни опорки нямащи нищо общо с реалността и икономиката! Жълтопаветниците толкоз си и могат
18:51 13.09.2025
49 Петър
18:52 13.09.2025
50 БКП
Коментиран от #58
18:56 13.09.2025
51 гейски: с комисиона на наште хора
както и сега уж газ от другаде
како калинке да си чула че колкото по голямо количество се купува
толкова по голяма е отсъпката?
германия е с 14 пъти по голямо население
18:57 13.09.2025
52 Морския
18:58 13.09.2025
53 У глАвлата си
До коментар #30 от "дзън си":ДЗЪННАТ
Коментиран от #109
18:59 13.09.2025
54 СИВ
Коментиран от #66, #67
18:59 13.09.2025
55 Хохо Бохо
19:00 13.09.2025
56 клюкарката
19:01 13.09.2025
57 000
19:01 13.09.2025
58 Не вярно
До коментар #50 от "БКП":Няма такова нещо. Абсолютна лъжа. Плащахме с наши стоки в пъти повече.
Коментиран от #64
19:02 13.09.2025
59 бат Данчо
19:02 13.09.2025
60 Бай той Толстой
19:02 13.09.2025
61 Нашите
19:02 13.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 МИ ДА НЕЙНСКИ НАЛИ ИЗКАШЕ
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ.......ДА НЕГОВОРИМ ЧЕ ТОГАВА ТАЗИ ЦЕНА БЕ ТАГАВА ЗАЩОТО ИДВАШЕ ПРЕЗ ПОСРЕДНИК ,,ТОПЕНЕРДЖИ,, .ТОЯ ПОСРЕДНИ БЕ ИЗМИСЛЕН ДА ПОМПИ ЦЕНАТА ЗА ДА КРАДЪТ МУТРОПОЛИТИЧЕСКАТАМАФИЯ...
19:04 13.09.2025
64 Бай той Толстой
До коментар #58 от "Не вярно":Плащаме за литър керосин с 900 грама ябълки.Които нямаше къде да продадем,защото бяха мърляви.А керосинът се продаваше в цял свят.
19:04 13.09.2025
65 Освежителка
19:04 13.09.2025
66 Па съм я бе
До коментар #54 от "СИВ":Кои са тия стоки бе,сельо 😁?Мърлявите консерви,скапаните вина?
19:06 13.09.2025
67 Братска дружба
До коментар #54 от "СИВ":При соца руснаците определяха цените на които внасяха.Там бяхме винаги набутани.Тютюна го внасяха на цена, два пъти под себестойност..Това е мечтата на Капейкин.
19:06 13.09.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Чудя се,
До коментар #1 от "Ивка Бейбе":наистина ли не виждате реалностите, защото тя е права, или просто правите руска пропаганда?Русофилска ви работа.
19:10 13.09.2025
70 БАРС
19:10 13.09.2025
71 БРЕ БРЕ БРЯЯ
19:11 13.09.2025
72 Копейки,
19:12 13.09.2025
73 Да бе , да ! 😟
19:12 13.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Истината
19:14 13.09.2025
76 Маг
19:14 13.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Дамян
19:15 13.09.2025
79 стоян георгиев
Коментиран от #80
19:15 13.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ха-ха-ха
19:17 13.09.2025
82 123
Ами то е логично.Колко количества купува България спрямо Германия.Естествено че цената ще е по-висока.И въпреки това беше по-ниска от сега.
Коментиран от #93
19:17 13.09.2025
83 А бе,
До коментар #9 от "Пич":Де легитимирай се с това "ка" накрая. Така ще изпълниш съдържанието на 100 %
Коментиран от #94
19:18 13.09.2025
84 Обективно
Коментиран от #88
19:19 13.09.2025
85 Стига бе
19:21 13.09.2025
86 Архиви
19:21 13.09.2025
87 "Винаги
До коментар #3 от "Ганьо":омразна Русия ".....
19:22 13.09.2025
88 Дрангов
До коментар #84 от "Обективно":Не руснаците са проблема. Винаги са ни грабили. Дори и да сте копейки не ви прави чест да мразите Родината си, ако имате такава.
Коментиран от #95, #99
19:24 13.09.2025
89 БПФ
Конкретно на въпроса - цената за България на руският газ беше четвъртата най-ниска в ЕС, което не е малко. Въпросът е, че 54% от цената за потребителят се формираше от мито, акциз и ДДС, тоест вие - нищоправниците политици, ни вземахте повече, отколкото руснаците ни вземаха, за да ни доставят техния си газ от 3000 километра. И без пари да ни го даваха, вие пак щяхте да намерите начин да ни грабите.
19:25 13.09.2025
90 665
19:25 13.09.2025
91 Ае копейките
А Шенген?
А Мочата?
Коментиран от #100
19:26 13.09.2025
92 Алекса
19:26 13.09.2025
93 Спри с опорките
До коментар #82 от "123":Австрия е по малка от България и купуваше много по евтино от нас.
19:26 13.09.2025
94 Пич
До коментар #83 от "А бе,":Молим неосъзнатите тра вест ити да си работите мирно на площад Възраждане и там ще ви легитимирват все докрая !
Коментиран от #96
19:27 13.09.2025
95 Българин
До коментар #88 от "Дрангов":Ние българите мразим руснаците по принцип.
Коментиран от #114
19:27 13.09.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Вампир
19:28 13.09.2025
98 Цъцъцъ
19:28 13.09.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Ае центовете
До коментар #91 от "Ае копейките":Спасихте ли Полша от руските дронове?
А Крим?
А поне Кримският Мост?
19:31 13.09.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 си дзън
До коментар #30 от "дзън си":"Ама Путин си го премести" ...и се изпусна в крачола. Възрастта не прощава.
19:31 13.09.2025
103 ЕЙ ЦЕНТАЦИ
19:31 13.09.2025
104 Боруна Лом
До коментар #2 от "маке":ЯВНО ЯКО ГО ЗАКЪСВАТ СОРОССГАНТАЕВРОГЕЙСКА. И АКТИВИРАТ ДЕ ЩО Е ОСТАНАЛ ОТПАДЪК!
19:31 13.09.2025
105 НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА
19:33 13.09.2025
106 Р Г В
19:33 13.09.2025
107 Ами тя Русия е продавала
19:33 13.09.2025
108 Баш Балък
19:34 13.09.2025
109 ПРАВ СИ...!
До коментар #53 от "У глАвлата си":Яката ,,дзънкам",с...,,главата си"...!
Долната,де...😉😉😉!
19:35 13.09.2025
110 ганев
19:37 13.09.2025
111 дедо
19:37 13.09.2025
112 Куха лейка
19:39 13.09.2025
113 Документи
19:39 13.09.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Дори и маймуните се смеят на атлантиците
19:40 13.09.2025
116 Ега ти мръсницата ????
19:41 13.09.2025
117 хаха
Нямо по грозно същество и в приказките, а Баба Яга ще изглежда пред тази "краставица" като един от най-добрите модели в Света.
19:42 13.09.2025
118 Жълтопаветен канибал
19:42 13.09.2025
119 ха ха
19:42 13.09.2025
120 456
19:43 13.09.2025
121 ганев
До коментар #6 от "си дзън":АЛОУУ...МАЛОУМНИК...ЕДНА МУХА .....УХАПАЛА ......СЛОН
19:43 13.09.2025
122 виктория
19:44 13.09.2025