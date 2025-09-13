Нейнски: Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това?

Не очаквам Русия да влезе в директен сблъсък с НАТО. Това заяви бившият министър на външните работи Надежда Нейски в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS. Коментарът ѝ идва след безпрецедентното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство.

„19 дрона едновременно да загубят ориентация – няма как да е случайно“

Още новини от Украйна

По думите на Нейски, случилото се не може да бъде обяснено с техническа грешка.

„19 дрона едновременно са загубили ориентация и са влезли в полското въздушно пространство. Аз смятам, че няма човек, който да мисли, че това е случайно. Това е провокация, очевидно – тестване каква ще бъде реакцията на НАТО, на Полша и на общественото мнение,“ подчерта тя.

Бързата реакция на НАТО

Нейски изрази удовлетворение от начина, по който Алиансът е реагирал.

„Радвам се, че НАТО реагира толкова бързо. Това означава, че рефлексите и анализът са били много бързи и целенасочени,“ коментира бившият външен министър.

Според нея посланието на Съединените щати е било категорично:

„НАТО, включително САЩ, ще защитават всеки един съюзник, който бъде подложен на заплаха или интервенция. Това е американското послание.“

Значението на Източния фланг

Надежда Нейски акцентира върху ключовата роля на държавите от Източна Европа.

„Още веднъж виждаме колко е важно Съединените щати и Европа да имат стабилно стратегическо сътрудничество. Най-добре Русия я познават именно онези държави, които са били в нейната сфера на влияние или имат обща граница с нея. Нормално е да се търси експертизата и помощта на Източния фланг. Това е най-застрашеният регион в момента,“ посочи тя.

Русия и стратегията на страха

Бившият външен министър подчерта, че Москва използва хибридни методи, за да дестабилизира съседни държави.

„Русия винаги е разчитала да всява страх, да всява паника. Хората да си казват – дали няма да ни нападне, дали да не направим компромис, за да не станем мишена. А Русия вече ни е обявила за противникова държава. Каква по-голяма мишена от това?“

България и „приятелството“ с Москва

Нейски припомни, че страната ни често е била третирана от Русия не като партньор.

„Русия продаваше на България газ на по-високи цени, отколкото на Германия. Какво приятелство е това? България е част от общност на демократични държави. Единственият ни шанс за защита е единството,“ категорична е тя.

Относно речта на Урсула фон дер Лайен, която заяви, че Европа е в борба за бъдещето си., Нейнски каза следното:

Подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Украйна

„Имаше няколко ключови послания в речта на Урсула фон дер Лайен. Едното, разбира се, беше по отношение на войната в Украйна и необходимостта от стабилен мир, който да гарантира интересите на страната, нейната независимост и териториална цялост. Подкрепата беше ясно заявена“.

По думите ѝ, Европейската комисия е поставила много ясен акцент върху ситуацията в Близкия изток. Според Нейски, речта е включвала и икономически заявки, които някои анализатори възприемат като „заиграване с лявото“.

„Видяхме търсене на баланс – както в Близкия изток, така и в отношенията Европа–САЩ. Но по отношение на войната в Украйна имаше пълна категоричност,“ посочи тя.

Убийството на Чарли Кърк и разделението в САЩ

„Радикализацията във всички случаи е нещо изключително опасно. Всяко общество, което се радикализира, на практика е бомба със закъснител. Никой не знае в какво ще избие тази радикализация – както в случая с политическо убийство,“ коментира бившият външен министър.