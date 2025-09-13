Полша вдигна бойни самолети във въздуха

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция в полското въздушно пространство заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде АП, като цитира полските власти, съобщи БТА.
Местната администрация в източния полски град Люблин уточни, че тамошното летище е затворено. Тревогата бе обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда, принуждавайки НАТО да изпрати изтребители, които да свалят руските безпилотни летателни апарати.
Оперативното командване на полската армия заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че наземната противовъздушна отбрана и разузнавателните системи са били в повишена готовност. То подчерта, че "тези действия по същество са превантивни" и целта им е да си обезопаси полското въздушно пространство и да се защитят гражданите на страната. Командването имаше предвид опасност от удари с дронове в украински райони, граничещи с Полша. Повече подробности обаче не бяха дадени.
Полският министър-председател Доналд Туск също обяви в социалните мрежи, че в полското въздушно пространство са започнали "превантивни въздушни операции" във връзка със заплахата, идваща от руските дронове над украински области.
Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация". Говорителят на летището Пьотър Янковски каза пред полската новинарска агенция ПАП , че въздушното пространство над летището е било затворено до 18:00 ч. местно време (19:00 ч.) българско.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
20:22 13.09.2025
2 си дзън
изкарал изпитите за Ф16. Дали е направил едно кръгче?
Коментиран от #24
20:24 13.09.2025
3 Дарт Вейдър
20:24 13.09.2025
4 Ние идваме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти се стягай да ни платиш за три протеста.
20:25 13.09.2025
5 Соваж бейби
20:26 13.09.2025
6 анонимен
20:26 13.09.2025
7 456
Ужас , братушките идват.
Коментиран от #52
20:27 13.09.2025
8 Радио Елто
Благодаря за
Вниманието
20:28 13.09.2025
9 Ганя Путинофила
Ето затова съм върл путинофил!
20:29 13.09.2025
10 Хасковски каунь
Путин няма да го дига тая вечер - ще ти гледа сеира.
20:29 13.09.2025
11 Само Германия може да помогне на Европа
Коментиран от #14, #44
20:30 13.09.2025
12 всички помним
Коментиран от #17, #22
20:30 13.09.2025
16 Смешницииии,
20:34 13.09.2025
18 А на
20:36 13.09.2025
19 Хихи
До коментар #15 от "Пи здюхон позорно загуби":Нещо май се самонавиваш.
Коментиран от #28
20:36 13.09.2025
20 Иван Станков
Коментиран от #51
20:37 13.09.2025
21 НЕ грамотен ХУ есос ))))
До коментар #14 от "Грухлю":В червената армия на СССР,..58% бяха УКРАИНЦИ, ( 4 ФРОНТА).. 18 % Беларуси и 24% монголо - мюсюлмани от републиките!
ФАКТ
АААСААХАХАААА
Коментиран от #29, #33, #39, #48
20:38 13.09.2025
24 Пич
До коментар #2 от "си дзън":Да бе ! На нашия правоспособен Ф-16 пилот му избутват варела пред хангара , дават му една капла от велосипед за кормило , и той прави кръгчета около Ф-16 като крещи - Брррууууу...
20:39 13.09.2025
25 Грухлю
До коментар #23 от "смешко":На какъв диалект пишеш?
20:39 13.09.2025
26 Поляците
20:40 13.09.2025
27 Хахаха
20:40 13.09.2025
28 12 год щурм на селото
До коментар #19 от "Хихи":3 -- Дневен Блицкриг в СИРИЯ!
2 МИЛИОНА блатни монголяци фира!
ХАРКОВ, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ХЕРСОН,ОДЕСА... ОСВОБОДЕНИ!!
НИТО ЕДНА ОБЛАСТ НЕ Е ПРЕВЗЕТА ОТ ХОМИК.. могучая за 12 год!!
Ааасаахахаааа
Коментиран от #30, #31
20:40 13.09.2025
29 Грухлю
До коментар #21 от "НЕ грамотен ХУ есос ))))":Нещо си се объркал доста сериозно. Кои научнофантастични сайтове четеш? Правиш ли разлика между исторически факти и документи и платени свободни съчинения?
Коментиран от #38
20:41 13.09.2025
30 Град Козлодуй
До коментар #28 от "12 год щурм на селото":От пияни монголо мелезаци Бойци не става
Пу тин е престъпника масов убиец педофил и фашист издирван от закона
Коментиран от #34
20:42 13.09.2025
31 Хихи
До коментар #28 от "12 год щурм на селото":И ква ти е далаверата та се радваш? Или други удоволствия не са ти останали. Хехе.
20:43 13.09.2025
32 атлантически делириум
20:43 13.09.2025
33 Иван рилски
До коментар #21 от "НЕ грамотен ХУ есос ))))":Че си неграмотен разбраха всички защото не са четири укр.фронта а четвърти укр.фронт , който влиза и в България.
Коментиран от #40, #42
20:43 13.09.2025
36 Яшар
20:45 13.09.2025
38 Възраждане
До коментар #29 от "Грухлю":Прав е колегата. В коя република живеят Тези така наречени руснаци?
След кончината на Имперска Русия през 1918.,..за 7 месеца се създава република Русия но...поради Липса на руснаци я закриват! Създава се СССР
Коментиран от #41
20:46 13.09.2025
40 Грухлю
До коментар #33 от "Иван рилски":Така е. Неграмотните не стоплят, че фронтовете носят имена на направления.
20:47 13.09.2025
41 Киро Шприца от П(ростото)П(леме)
До коментар #38 от "Възраждане":Прав е ама друг път. Чете щатска пропаганда за умствено изостанали.
20:50 13.09.2025
43 Факт
20:51 13.09.2025
44 дончичо
До коментар #11 от "Само Германия може да помогне на Европа":Ама след жерманцине идаа руснацине
20:52 13.09.2025
45 Последния Софиянец
Коментиран от #49
20:53 13.09.2025
46 ГЪЛАБАР
20:53 13.09.2025
47 Хахахаха
До коментар #39 от "Психолог":И ти ли целуваш КУ РАна като монголяка пеДОФил ?
Че тоя пи -- ДЕР избега по прашки от един готвач! ))))))
Прекопаваше магистралите, мостовете и риеше окопи и тран"шеи около мумията и кремля
)))//
20:55 13.09.2025
48 Европеец
До коментар #21 от "НЕ грамотен ХУ есос ))))":Мога да ти кажа само да не коментираш неща от които не разбираш...... Наименованието на "фронтовете"идва от територията в която оперират армиите.....
Коментиран от #50
20:58 13.09.2025
49 Хахахааа
До коментар #45 от "Последния Софиянец":Тия дето обичат монголо мюсюлмански Дерма и се кланят на пеДОФил са... всички ония дето бяха при...МОЧАта ))))))
Нали ги виждаш Колко са Ху --- ЙЛО филките на Изборите))))))
20:58 13.09.2025
50 МЕЧ
До коментар #48 от "Европеец":Коментирай къде е тая руска Република!
С кои републики от П едерацията граничи?
И защо до 1942 лятото са...СЪЮЗНИЦИ на ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ!
Коментиран от #55
21:01 13.09.2025
51 Европеец
До коментар #20 от "Иван Станков":Абе на ръст и на кила е голем, ама по акъл е като кокошка, опа стана грешка кокошката има акъл някакъв..... Щом гледаш гордон ми е ясен и твоя акъл... Има един лаф-всеки луд с номера си....
21:05 13.09.2025
52 789
До коментар #7 от "456":НЛО, мей би?
21:07 13.09.2025
53 Санде Глухия
Тия е-- балници ли ше воюват с НАТО?
Хехехехее
Коментиран от #57
21:09 13.09.2025
54 1488
нали северена корея вече прати
21:09 13.09.2025
55 Европеец
До коментар #50 от "МЕЧ":Отговарям ти само от вежливост.... Не се струва да коментирам и водя полемика с такива "капацитети" като тебе....
Коментиран от #62
21:09 13.09.2025
56 мьрсуль
Коментиран от #61
21:11 13.09.2025
57 Русофил
До коментар #53 от "Санде Глухия":А не бе, че колко са 12 год за едно село?. Нема и 3...петилетки!
Това че всу наритаха могучая от ХАРКОВ за Ден е нищо!
А от ХЕРСОН ги наритаха за седмица
21:13 13.09.2025
58 мьрсуль
21:13 13.09.2025
59 Рейчъл Стоянов
21:14 13.09.2025
60 ФАКТИ
21:17 13.09.2025
61 хахихо
До коментар #56 от "мьрсуль":Явно не си наясно с капацитета на Велика Британия, за САЩ няма да пиша..... Руснаците десет години не можаха с едни голи и боси афганистанци да се справят в най великите си години. Виждаш, че едни дронове не могат да произведат,а ползват чужди. А в Украйна вече трета година тъпчат на едно място, която щяха да завземат за два дни .
21:19 13.09.2025
