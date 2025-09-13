Новини
Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация"

Полша вдигна бойни самолети във въздуха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция в полското въздушно пространство заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде АП, като цитира полските власти, съобщи БТА.

Местната администрация в източния полски град Люблин уточни, че тамошното летище е затворено. Тревогата бе обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда, принуждавайки НАТО да изпрати изтребители, които да свалят руските безпилотни летателни апарати.

Още новини от Украйна

Оперативното командване на полската армия заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че наземната противовъздушна отбрана и разузнавателните системи са били в повишена готовност. То подчерта, че "тези действия по същество са превантивни" и целта им е да си обезопаси полското въздушно пространство и да се защитят гражданите на страната. Командването имаше предвид опасност от удари с дронове в украински райони, граничещи с Полша. Повече подробности обаче не бяха дадени.

Полският министър-председател Доналд Туск също обяви в социалните мрежи, че в полското въздушно пространство са започнали "превантивни въздушни операции" във връзка със заплахата, идваща от руските дронове над украински области.

Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация". Говорителят на летището Пьотър Янковски каза пред полската новинарска агенция ПАП , че въздушното пространство над летището е било затворено до 18:00 ч. местно време (19:00 ч.) българско.


  • 1 Последния Софиянец

    18 14 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт!

    Коментиран от #4

    20:22 13.09.2025

  • 2 си дзън

    37 4 Отговор
    Полша вдига самолета, а БГ вдига чаша с ракия. Кво стана с единственият БГ пилот
    изкарал изпитите за Ф16. Дали е направил едно кръгче?

    Коментиран от #24

    20:24 13.09.2025

  • 3 Дарт Вейдър

    34 6 Отговор
    Извънземен кораб атакува Земята.Капитане,кого да ударим първо?Полша.Ама защо Полша!?Не знам ама тука такава е традицията.

    20:24 13.09.2025

  • 4 Ние идваме

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти се стягай да ни платиш за три протеста.

    20:25 13.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    13 3 Отговор
    Да не би са се наговорили с Русия заедно да атакува Украйна, всичко е възможно някой ден .

    20:26 13.09.2025

  • 6 анонимен

    29 8 Отговор
    На тия май много им се иска да воюват. Хайде малко по кротко. Гражданите на ЕС не искат война с Русия.

    20:26 13.09.2025

  • 7 456

    16 5 Отговор
    Мернало им се ЕНЛ.
    Ужас , братушките идват.

    Коментиран от #52

    20:27 13.09.2025

  • 8 Радио Елто

    11 0 Отговор
    Страх лозе Пази
    Благодаря за
    Вниманието

    20:28 13.09.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    10 25 Отговор
    Маскалия продаваше газ на България на цени 2 пъти по високи от тези на богата Германия!
    Ето затова съм върл путинофил!

    20:29 13.09.2025

  • 10 Хасковски каунь

    15 2 Отговор
    Дигай, дигай !
    Путин няма да го дига тая вечер - ще ти гледа сеира.

    20:29 13.09.2025

  • 11 Само Германия може да помогне на Европа

    9 25 Отговор
    като пак изтрепе 30-40 милиона от маскалската орда!

    Коментиран от #14, #44

    20:30 13.09.2025

  • 12 всички помним

    7 25 Отговор
    Поляците са смели. Историята помни как Полша завзе доста територии от Съветска Русия, още по време на Ленин. Можеше още,но не се обедини с бялата орда, която беше готова да смачка руснаците .

    Коментиран от #17, #22

    20:30 13.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смешницииии,

    15 1 Отговор
    Жалки, жалки позьори!

    20:34 13.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А на

    10 1 Отговор
    Мен една полякиня ми вдигна .... във въздуха. Дали иска да стреля?

    20:36 13.09.2025

  • 19 Хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пи здюхон позорно загуби":

    Нещо май се самонавиваш.

    Коментиран от #28

    20:36 13.09.2025

  • 20 Иван Станков

    3 10 Отговор
    Интервю с големия Борис Джонсън.

    Коментиран от #51

    20:37 13.09.2025

  • 21 НЕ грамотен ХУ есос ))))

    3 16 Отговор

    До коментар #14 от "Грухлю":

    В червената армия на СССР,..58% бяха УКРАИНЦИ, ( 4 ФРОНТА).. 18 % Беларуси и 24% монголо - мюсюлмани от републиките!
    ФАКТ
    АААСААХАХАААА

    Коментиран от #29, #33, #39, #48

    20:38 13.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Да бе ! На нашия правоспособен Ф-16 пилот му избутват варела пред хангара , дават му една капла от велосипед за кормило , и той прави кръгчета около Ф-16 като крещи - Брррууууу...

    20:39 13.09.2025

  • 25 Грухлю

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "смешко":

    На какъв диалект пишеш?

    20:39 13.09.2025

  • 26 Поляците

    15 3 Отговор
    Се нас=ха от страх, също и неадеватното натю

    20:40 13.09.2025

  • 27 Хахаха

    13 1 Отговор
    Смешници.

    20:40 13.09.2025

  • 28 12 год щурм на селото

    4 13 Отговор

    До коментар #19 от "Хихи":

    3 -- Дневен Блицкриг в СИРИЯ!
    2 МИЛИОНА блатни монголяци фира!
    ХАРКОВ, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ХЕРСОН,ОДЕСА... ОСВОБОДЕНИ!!
    НИТО ЕДНА ОБЛАСТ НЕ Е ПРЕВЗЕТА ОТ ХОМИК.. могучая за 12 год!!
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #30, #31

    20:40 13.09.2025

  • 29 Грухлю

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "НЕ грамотен ХУ есос ))))":

    Нещо си се объркал доста сериозно. Кои научнофантастични сайтове четеш? Правиш ли разлика между исторически факти и документи и платени свободни съчинения?

    Коментиран от #38

    20:41 13.09.2025

  • 30 Град Козлодуй

    2 15 Отговор

    До коментар #28 от "12 год щурм на селото":

    От пияни монголо мелезаци Бойци не става
    Пу тин е престъпника масов убиец педофил и фашист издирван от закона

    Коментиран от #34

    20:42 13.09.2025

  • 31 Хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "12 год щурм на селото":

    И ква ти е далаверата та се радваш? Или други удоволствия не са ти останали. Хехе.

    20:43 13.09.2025

  • 32 атлантически делириум

    12 0 Отговор
    Напразно харчат "бензин"!

    20:43 13.09.2025

  • 33 Иван рилски

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "НЕ грамотен ХУ есос ))))":

    Че си неграмотен разбраха всички защото не са четири укр.фронта а четвърти укр.фронт , който влиза и в България.

    Коментиран от #40, #42

    20:43 13.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Яшар

    12 1 Отговор
    Полша е бта карта от 1939 г ..предадоха цяла Европа като се предадоха без бой и станаха хитлеристи ....кви самольот вдига ..хартиени ли ..бау да им каже не Путин а Захарова и ще се опкаят

    20:45 13.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Възраждане

    6 9 Отговор

    До коментар #29 от "Грухлю":

    Прав е колегата. В коя република живеят Тези така наречени руснаци?
    След кончината на Имперска Русия през 1918.,..за 7 месеца се създава република Русия но...поради Липса на руснаци я закриват! Създава се СССР

    Коментиран от #41

    20:46 13.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Грухлю

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Иван рилски":

    Така е. Неграмотните не стоплят, че фронтовете носят имена на направления.

    20:47 13.09.2025

  • 41 Киро Шприца от П(ростото)П(леме)

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Възраждане":

    Прав е ама друг път. Чете щатска пропаганда за умствено изостанали.

    20:50 13.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт

    6 1 Отговор
    Военните са честни и изплюха камъчето. Целта е самолети над Полша да пазят украинското въздушно пространство от дронове! За да се включат желаещи от различни държави е трябвало мащабна провокация. И малко дронове Сбирщайн!

    20:51 13.09.2025

  • 44 дончичо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само Германия може да помогне на Европа":

    Ама след жерманцине идаа руснацине

    20:52 13.09.2025

  • 45 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    Коментиран от #49

    20:53 13.09.2025

  • 46 ГЪЛАБАР

    5 0 Отговор
    А НИЕ ВДИГНАХМЕ ГЪЛАБИТЕ НА ГРАФА , ВСЕКИ ВДИГА ТОВА КОЕТО ИМА

    20:53 13.09.2025

  • 47 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Психолог":

    И ти ли целуваш КУ РАна като монголяка пеДОФил ?
    Че тоя пи -- ДЕР избега по прашки от един готвач! ))))))
    Прекопаваше магистралите, мостовете и риеше окопи и тран"шеи около мумията и кремля
    )))//

    20:55 13.09.2025

  • 48 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "НЕ грамотен ХУ есос ))))":

    Мога да ти кажа само да не коментираш неща от които не разбираш...... Наименованието на "фронтовете"идва от територията в която оперират армиите.....

    Коментиран от #50

    20:58 13.09.2025

  • 49 Хахахааа

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Последния Софиянец":

    Тия дето обичат монголо мюсюлмански Дерма и се кланят на пеДОФил са... всички ония дето бяха при...МОЧАта ))))))
    Нали ги виждаш Колко са Ху --- ЙЛО филките на Изборите))))))

    20:58 13.09.2025

  • 50 МЕЧ

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Европеец":

    Коментирай къде е тая руска Република!
    С кои републики от П едерацията граничи?
    И защо до 1942 лятото са...СЪЮЗНИЦИ на ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ!

    Коментиран от #55

    21:01 13.09.2025

  • 51 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Иван Станков":

    Абе на ръст и на кила е голем, ама по акъл е като кокошка, опа стана грешка кокошката има акъл някакъв..... Щом гледаш гордон ми е ясен и твоя акъл... Има един лаф-всеки луд с номера си....

    21:05 13.09.2025

  • 52 789

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "456":

    НЛО, мей би?

    21:07 13.09.2025

  • 53 Санде Глухия

    1 1 Отговор
    Абе тия 22 републики от монгол- могучая и редовната армия оризо гризачи на Ким оше ли се мачат с онова село ПОКРОВСК? Хехехехее
    Тия е-- балници ли ше воюват с НАТО?
    Хехехехее

    Коментиран от #57

    21:09 13.09.2025

  • 54 1488

    1 0 Отговор
    няма смисъл да пращаме войници на сьюзниците ни

    нали северена корея вече прати

    21:09 13.09.2025

  • 55 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "МЕЧ":

    Отговарям ти само от вежливост.... Не се струва да коментирам и водя полемика с такива "капацитети" като тебе....

    Коментиран от #62

    21:09 13.09.2025

  • 56 мьрсуль

    2 1 Отговор
    до 10 г европа ще е руска, а ес и нато ще са само истории с които ще плашат руските деца около самовара

    Коментиран от #61

    21:11 13.09.2025

  • 57 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Санде Глухия":

    А не бе, че колко са 12 год за едно село?. Нема и 3...петилетки!
    Това че всу наритаха могучая от ХАРКОВ за Ден е нищо!
    А от ХЕРСОН ги наритаха за седмица

    21:13 13.09.2025

  • 58 мьрсуль

    1 0 Отговор
    с мене ще плашат децата като европа стане руска

    21:13 13.09.2025

  • 59 Рейчъл Стоянов

    1 0 Отговор
    Накрая Полша "превантивно" ще изяде мамуля!

    21:14 13.09.2025

  • 60 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    ЗАВИСТ И ОМРАЗА ЛЪХА ОТ ВАШИЯ САИТ

    21:17 13.09.2025

  • 61 хахихо

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "мьрсуль":

    Явно не си наясно с капацитета на Велика Британия, за САЩ няма да пиша..... Руснаците десет години не можаха с едни голи и боси афганистанци да се справят в най великите си години. Виждаш, че едни дронове не могат да произведат,а ползват чужди. А в Украйна вече трета година тъпчат на едно място, която щяха да завземат за два дни .

    21:19 13.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

