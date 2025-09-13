Дрон наруши въздушното пространство на Румъния

Румъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
В изявлението на румънското ведомство се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.
Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке. "Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише още в изявлението.
По-рано днес Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаа
22:25 13.09.2025
3 А ма маро
22:26 13.09.2025
4 Голям праз
22:26 13.09.2025
5 az СВО Победа80
Коментиран от #14
22:26 13.09.2025
6 ЗЕЛЕНИЯ
22:27 13.09.2025
7 Малиии
Коментиран от #38
22:28 13.09.2025
8 Гориил
Коментиран от #10
22:28 13.09.2025
9 Натовски пинизи
Коментиран от #12
22:31 13.09.2025
10 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "Гориил":Ти што риши чи другите ште стоят със скръстени ръце
22:32 13.09.2025
11 Ехаааа
Коментиран от #48
22:32 13.09.2025
12 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "Натовски пинизи":Да не забравяме че Русия нападна Украйна
Коментиран от #20, #21, #25
22:32 13.09.2025
13 мръсна игра
22:32 13.09.2025
14 Гук
До коментар #5 от "az СВО Победа80":Ще пуснеш топла водичка в гащите.
22:34 13.09.2025
15 Ватенка
22:35 13.09.2025
16 Ачо
Коментиран от #23
22:35 13.09.2025
17 НИКО
Коментиран от #19
22:35 13.09.2025
18 Русия ви предупреди отдавна
Коментиран от #28
22:36 13.09.2025
19 МЕРКЕЛ
До коментар #17 от "НИКО":НЕ ВИ СТИСКА , НАЛИ ТЪПИ НАТОВЦИ
22:37 13.09.2025
20 Сега остава
До коментар #12 от "Костадин Костадинов":и да разбереш що, за да не си денонощният папагал.
Коментиран от #26
22:38 13.09.2025
21 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "Костадин Костадинов":Това вече е доста съмнителна теза.
Коментиран от #24
22:38 13.09.2025
22 Край Не е мое - много ми хареса
отговорих, че няма нужда.
попитаха ме защо, а аз отвърнах:
"защото северна корея вече прати"
мигнивено тръгнаха да бягат
нещо лошо ли казах ?
22:39 13.09.2025
23 Край
До коментар #16 от "Ачо":Да вярно е. В твоята.
22:40 13.09.2025
24 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "Ха-ха-ха":Не е теза,а факт.
22:42 13.09.2025
26 Костадин Костадинов
До коментар #20 от "Сега остава":Психи,моля те! Спри да ме преследваш! Излез от форума, виж слънцето след няколко часа.
Коментиран от #30
22:44 13.09.2025
27 ЖЕКО
22:45 13.09.2025
28 Костадин Костадинов
До коментар #18 от "Русия ви предупреди отдавна":,,ще" е вечното доказателство на русуфилякъ - не знам за кой пореден път го констатирам
Коментиран от #31
22:46 13.09.2025
29 Хаха
Коментиран от #32
22:46 13.09.2025
30 Ами излизай
До коментар #26 от "Костадин Костадинов":Никой няма нужда да показваш що за циганин си щот си просттт.
Коментиран от #42
22:47 13.09.2025
31 Ще ли ме ли
До коментар #28 от "Костадин Костадинов":дроновете летят, а ти пак папагалиш.
Коментиран от #45
22:48 13.09.2025
32 ЖЕКО
До коментар #29 от "Хаха":ЗАЩО БЕ ДЖЕНДИ ТЕБ НЯКОИ БРЪСНЕ ЛИ ТЕ
22:48 13.09.2025
33 Я пък тоя
Едно си баба знае, едно си бае.
Елементарни са, дали има хора които да се връзват на тези глупости.
Коментиран от #35, #47
22:49 13.09.2025
34 Баба Гошка
22:51 13.09.2025
35 ЖЕКО
До коментар #33 от "Я пък тоя":ТОИ ЗАТОВА ТРЪМП НЕ ИМ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ТЪПИТЕ ЕВРОГЕИСКИ РОБИ
22:51 13.09.2025
36 Гост
Коментиран от #40, #46
22:52 13.09.2025
37 матю хари
Коментиран от #39
22:52 13.09.2025
38 Чичо дядко
До коментар #7 от "Малиии":Ми погледни бе слабо умен
22:52 13.09.2025
39 Колко
До коментар #37 от "матю хари":троляка ще напускат да реват?
22:53 13.09.2025
40 хъхъ
До коментар #36 от "Гост":Чакаме руснаците да пуснат едно дронче и по България, за да видим дали нашия таралясник Фъ16 ще се вдигне.
22:53 13.09.2025
41 Мдааа
22:53 13.09.2025
42 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Ами излизай":Психи,на мен не ми пречи че ме обиждаш, защото интелекта ми е нива над твоя. Задоволвам се с наблюдение и изследване на по-нисшите видове. В смисъл -говори си ,не ми пречиш. В крайна сметка колкото можеш -толкова.
Съвсем приятелски съвет -излез от тук и ще видиш и друг смисъл в живота освен да крещиш ежеминутно колко е велика Русия
22:54 13.09.2025
43 Баш Балък
22:54 13.09.2025
44 Страхил Милчев
22:54 13.09.2025
45 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "Ще ли ме ли":Затова са дронове,за да летят
22:55 13.09.2025
46 ЖЕКО
До коментар #36 от "Гост":РУМЪНЦИТЕ ВДИГНАЛИ САМОЛЕТИ ,ПОЛЯЦИТЕ ВДИГНАЛИ САМОЛЕТИ , АКО В БЪЛГАРИЯ ДОИДАТ ДРОНОВЕ НИЕ НЯМА КАКВО ДА ВДИГАМЕ НЕЩАСНИ БЪЛГАРСКИ ФАШИСТИ
22:55 13.09.2025
47 Баба Гошка
До коментар #33 от "Я пък тоя":Ми те и за иракските средства за масово унищщожение така организираха цирка. И номера им мина - грабеж и унищщожение на ирак им се получи. Ама който дърпа мецан за очашката, трябва да има яко дууппе, защото не е като камиларска закачка
22:55 13.09.2025
48 Гориил
До коментар #11 от "Ехаааа":Руснаците възразяват срещу разширяването на НАТО на изток.
22:56 13.09.2025