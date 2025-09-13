Новини
Дрон наруши въздушното пространство на Румъния
  Тема: Украйна

Дрон наруши въздушното пространство на Румъния

13 Септември, 2025 22:23 1 441 48

Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението

Дрон наруши въздушното пространство на Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

В изявлението на румънското ведомство се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.

Още новини от Украйна

Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке. "Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише още в изявлението.

По-рано днес Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.


  • 1 мдаа

    37 11 Отговор
    Украински цирк.

    22:25 13.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А ма маро

    27 5 Отговор
    що не земеш един път да си провериш новините дето ти спущат,у 10 платени сайта 10 различни довотии,а тука па най големите

    22:26 13.09.2025

  • 4 Голям праз

    25 5 Отговор
    Минал заминал

    22:26 13.09.2025

  • 5 az СВО Победа80

    21 7 Отговор
    Малееее СТРАХ! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    22:26 13.09.2025

  • 6 ЗЕЛЕНИЯ

    31 6 Отговор
    Фърга дронове на всякъде. Трябва му ескалация.

    22:27 13.09.2025

  • 7 Малиии

    25 3 Отговор
    И къ са го засекли бе,оня фръча от украйна до загреб с бомбите и никой го не виде а ма тоя го видели

    Коментиран от #38

    22:28 13.09.2025

  • 8 Гориил

    11 9 Отговор
    Ако Русия изстрелва по двеста дрона на ден, тогава пристигането им в Европа е малко вероятно. Когато Русия изстрелва по две хиляди дрона на ден, Европа трябва да се подготви за най-лошото.Ако има десет хиляди дрона на ден, войната в Украйна ще излезе извън контрол и никакви отбранителни мерки няма да помогнат. Полша и Румъния са обречени.

    Коментиран от #10

    22:28 13.09.2025

  • 9 Натовски пинизи

    26 3 Отговор
    да обвинят Русия за да имат повод да пратят аскер в Украйна.Накрая ще имарев до небесата и оле мамо шо стана.Путин им очаква всяка тъпотия и е готов.

    Коментиран от #12

    22:31 13.09.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Ти што риши чи другите ште стоят със скръстени ръце

    22:32 13.09.2025

  • 11 Ехаааа

    2 23 Отговор
    Руснаците и те като евреите тръгват срещу всички съседи..... краят няма да е добре за никой. Явно дотолкова са наядени,че им пречи живот в мир да живеят

    Коментиран от #48

    22:32 13.09.2025

  • 12 Костадин Костадинов

    4 23 Отговор

    До коментар #9 от "Натовски пинизи":

    Да не забравяме че Русия нападна Украйна

    Коментиран от #20, #21, #25

    22:32 13.09.2025

  • 13 мръсна игра

    19 5 Отговор
    Спомням си как в началото на конфликта украунски снаряд уби човек в Полша. Не знам дали тогава това беше допустимо. А цялата работа с тези дронове може да се окаже провокация с цел да се хрърли вина на Русия и изобщо да не са руски. До момента нищо не доказва че са.

    22:32 13.09.2025

  • 14 Гук

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа80":

    Ще пуснеш топла водичка в гащите.

    22:34 13.09.2025

  • 15 Ватенка

    2 2 Отговор
    Местя

    22:35 13.09.2025

  • 16 Ачо

    3 14 Отговор
    Говори се че 70 процента от руснаците с.е р.ат в дупки.

    Коментиран от #23

    22:35 13.09.2025

  • 17 НИКО

    10 1 Отговор
    ХИТА НА СЕЗОНА ДРОН ВЪВ ВЪЗДУХА МНОГО МНОГО ТЪПИ ЗАПАДНЯЦИ ЕМИ ДОБРЕ НАПАДАИТЕ РУСИЯ И ДА СЕ СВЪРШВА

    Коментиран от #19

    22:35 13.09.2025

  • 18 Русия ви предупреди отдавна

    12 1 Отговор
    и ще почне да бомби оръжията преди да са влезли в Украйна. Сърдете се на продажните политици.

    Коментиран от #28

    22:36 13.09.2025

  • 19 МЕРКЕЛ

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "НИКО":

    НЕ ВИ СТИСКА , НАЛИ ТЪПИ НАТОВЦИ

    22:37 13.09.2025

  • 20 Сега остава

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    и да разбереш що, за да не си денонощният папагал.

    Коментиран от #26

    22:38 13.09.2025

  • 21 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    Това вече е доста съмнителна теза.

    Коментиран от #24

    22:38 13.09.2025

  • 22 Край Не е мое - много ми хареса

    9 0 Отговор
    спират ме днес на улицата от алфа русърч и ме питат "трябва ли България да прати войници на съюзниците ни?"

    отговорих, че няма нужда.
    попитаха ме защо, а аз отвърнах:

    "защото северна корея вече прати"

    мигнивено тръгнаха да бягат
    нещо лошо ли казах ?

    22:39 13.09.2025

  • 23 Край

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    Да вярно е. В твоята.

    22:40 13.09.2025

  • 24 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ха-ха-ха":

    Не е теза,а факт.

    22:42 13.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сега остава":

    Психи,моля те! Спри да ме преследваш! Излез от форума, виж слънцето след няколко часа.

    Коментиран от #30

    22:44 13.09.2025

  • 27 ЖЕКО

    2 0 Отговор
    ЯЗЪК САМО В БЪЛГАРИЯ НЕ ИДВАТ ДРОНОВЕ И ТОВА Е ДОБРЕ ЧЕ НИЕ НЯМА КАКВО ДА ДИГАМЕ

    22:45 13.09.2025

  • 28 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Русия ви предупреди отдавна":

    ,,ще" е вечното доказателство на русуфилякъ - не знам за кой пореден път го констатирам

    Коментиран от #31

    22:46 13.09.2025

  • 29 Хаха

    2 3 Отговор
    Рушагите никой вече не ги бръсне за слива.

    Коментиран от #32

    22:46 13.09.2025

  • 30 Ами излизай

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Костадин Костадинов":

    Никой няма нужда да показваш що за циганин си щот си просттт.

    Коментиран от #42

    22:47 13.09.2025

  • 31 Ще ли ме ли

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Костадин Костадинов":

    дроновете летят, а ти пак папагалиш.

    Коментиран от #45

    22:48 13.09.2025

  • 32 ЖЕКО

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    ЗАЩО БЕ ДЖЕНДИ ТЕБ НЯКОИ БРЪСНЕ ЛИ ТЕ

    22:48 13.09.2025

  • 33 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Започна се, над Полша, сега Румъния, после Литва, Латвия, Естония.... И така докато свършат съседните държави на Русия.
    Едно си баба знае, едно си бае.
    Елементарни са, дали има хора които да се връзват на тези глупости.

    Коментиран от #35, #47

    22:49 13.09.2025

  • 34 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    ,,вЕрваМеее, Беееее. И на дрона - ездач, голл до кръста и с кауубойска шапка. Еех мечтиии.

    22:51 13.09.2025

  • 35 ЖЕКО

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пък тоя":

    ТОИ ЗАТОВА ТРЪМП НЕ ИМ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ТЪПИТЕ ЕВРОГЕИСКИ РОБИ

    22:51 13.09.2025

  • 36 Гост

    1 0 Отговор
    "Румъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха..."- уникално тъпи новини, като за бавноразвиващи се...😁

    Коментиран от #40, #46

    22:52 13.09.2025

  • 37 матю хари

    1 2 Отговор
    Русия нахлу в НАТО! Гответе се за отпор на руското нашествие!

    Коментиран от #39

    22:52 13.09.2025

  • 38 Чичо дядко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Малиии":

    Ми погледни бе слабо умен

    22:52 13.09.2025

  • 39 Колко

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "матю хари":

    троляка ще напускат да реват?

    22:53 13.09.2025

  • 40 хъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    Чакаме руснаците да пуснат едно дронче и по България, за да видим дали нашия таралясник Фъ16 ще се вдигне.

    22:53 13.09.2025

  • 41 Мдааа

    2 0 Отговор
    Ненапразно Урсула обиколи да подготви източния фронт и да ни готви за война? Толкова е прозрачна вечеи сценировката на НАТО? Явно англичаните, франсетата и немските фашисти си мислят, че бившите държави от източния блок, ще си се бият с Русия, а те само, ще гледат мача отдалече!?

    22:53 13.09.2025

  • 42 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ами излизай":

    Психи,на мен не ми пречи че ме обиждаш, защото интелекта ми е нива над твоя. Задоволвам се с наблюдение и изследване на по-нисшите видове. В смисъл -говори си ,не ми пречиш. В крайна сметка колкото можеш -толкова.
    Съвсем приятелски съвет -излез от тук и ще видиш и друг смисъл в живота освен да крещиш ежеминутно колко е велика Русия

    22:54 13.09.2025

  • 43 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Отдъхнах си. Край с Полската истерия, почва Румънска за едно дронче.

    22:54 13.09.2025

  • 44 Страхил Милчев

    0 0 Отговор
    Добра бизнес стратегия за Урсила, компания и кукловодите:) И всичко това с любезното съдействие на Украйна и.... РУСИЯ! А вие си мислете, че руснаците били от другата страна, че ЕС и Русия са врагове. Да, ама дру път! Трябва си повод за преразпределяне на бюджети, стотици милиарди за оръжие, вдигане на данъци, страх, и Русия си свършваа работата като "плашило" за европлебса., оправданието за обедняването ни и налагане на фашистки диктатури от мек тип са налице. И те така!

    22:54 13.09.2025

  • 45 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ще ли ме ли":

    Затова са дронове,за да летят

    22:55 13.09.2025

  • 46 ЖЕКО

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    РУМЪНЦИТЕ ВДИГНАЛИ САМОЛЕТИ ,ПОЛЯЦИТЕ ВДИГНАЛИ САМОЛЕТИ , АКО В БЪЛГАРИЯ ДОИДАТ ДРОНОВЕ НИЕ НЯМА КАКВО ДА ВДИГАМЕ НЕЩАСНИ БЪЛГАРСКИ ФАШИСТИ

    22:55 13.09.2025

  • 47 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пък тоя":

    Ми те и за иракските средства за масово унищщожение така организираха цирка. И номера им мина - грабеж и унищщожение на ирак им се получи. Ама който дърпа мецан за очашката, трябва да има яко дууппе, защото не е като камиларска закачка

    22:55 13.09.2025

  • 48 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ехаааа":

    Руснаците възразяват срещу разширяването на НАТО на изток.

    22:56 13.09.2025

