Дрон наруши въздушното пространство на Румъния

Румъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

В изявлението на румънското ведомство се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.

Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке. "Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише още в изявлението.

По-рано днес Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.