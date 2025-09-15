Новини
Швеция обвини Орбан в изричането на „скандални лъжи“

15 Септември, 2025 15:35 1 207 31

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • швеция-
  • улф кристершон-
  • престъпност

Орбан заяви, че шведското правителство поучава Унгария за върховенството на закона, докато общественият ред в скандинавската страна се разпада

Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан предизвика необичайно остра критика от страна на Швеция, след като разкритикува реда и законността в скандинавската страна, съобщи ДПА, предаде БТА.

В предизборно видео, публикувано днес, Орбан заяви, че шведското правителство поучава Унгария за върховенството на закона, докато общественият ред в скандинавската страна се разпада.

Унгарският премиер се позовава на престъпленията на бандите в Швеция, в които често са замесени тийнейджъри, наети от престъпни мрежи.

Позовавайки се на статия в германския вестник "Велт", Орбан отбеляза под видеото си: "Престъпните мрежи експлоатират шведските деца като убийци, знаейки, че системата няма да ги осъди. Страна, която някога беше известна с реда и сигурността си, сега се разпада".

В публикацията в социалните мрежи Орбан твърди, че 284 непълнолетни момичета са били арестувани за убийство в Швеция. В статията във "Велт" обаче се посочва, че миналата година са започнати предварителни разследвания срещу около 280 момичета на възраст между 15 и 17 години за убийство, непредумишлено убийство или други престъпления с употреба на насилие, като не е ясно как общото число се отнася към отделните престъпления, отбелязва ДПА.

Шведският премиер Улф Кристершон отговори на публикацията в "Екс", наричайки твърденията на Орбан "скандални лъжи".

"Не е изненадващо, като се има предвид, че става дума за човек, който разрушава върховенството на закона в собствената си страна", написа Кристершон, добавяйки, че Орбан се опитва отчаяно да си осигури гласове преди унгарските избори през следващата година.


Швеция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    47 17 Отговор
    Какво глупаво заглавие..... Орбан един от малкото нормални европейски политици....

    Коментиран от #3, #31

    15:37 15.09.2025

  • 2 мдаааа

    21 12 Отговор
    Не бъркайте Орбан и Фицо с ЕС ... Те нямат нищо общо ..

    Коментиран от #6, #24

    15:38 15.09.2025

  • 3 Да. Най-големият приятел на наш

    11 20 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Боко. Същият престъпник.
    Много си умен, по цялата глава.

    15:38 15.09.2025

  • 4 Реалностите

    39 9 Отговор
    Швеция отказа да разследва взривяването на Северен поток без никакви логични доводи, толкова за шведското "правосъдие"! Орбан е прав!

    15:39 15.09.2025

  • 5 На Бою

    6 5 Отговор
    другар , изчисти го от унгарския му престой и деяния ! Благодарение на един агент и бивш конституционен съдия .

    15:40 15.09.2025

  • 6 Те са руски губернатори.

    16 25 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    И6pukчuu на Путин.
    Даже лицата им са придобили rъзonogo6нa форма, заради това, че Путя постоянно седи на тях.

    Коментиран от #9, #13

    15:41 15.09.2025

  • 7 Перо

    24 8 Отговор
    Прав е Орбан! Арабите надушиха джендърията и безотговорното отпускане на социални помощи и всички се юрнаха на там!

    15:41 15.09.2025

  • 8 Василеску

    26 8 Отговор
    Най-много убийства стават в САЩ на глава от населението; но това е нормално, като се има предвид, че най-малко 300 милиона американци притежават 3 милиарда оръжия. А Швеция е с вече галопираща престъпност заради десетките хиляди и вече стотици хиляди мигранти и сиромахомилството на шведските джендъри. Така че Орбан, както обикновено, е прав.

    Коментиран от #10

    15:42 15.09.2025

  • 9 мдаааа

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Те са руски губернатори.":

    Я , согласен ... 👍

    15:44 15.09.2025

  • 10 Хахаха

    8 12 Отговор

    До коментар #8 от "Василеску":

    Сериозно ли?
    Хахаха.РФ има ли я в класацията?
    Как е там.....

    15:44 15.09.2025

  • 11 В Швеция

    9 5 Отговор
    има градове и квартали, в които полицията не влиза и отдавна не е влизала. Там си е Бейрут отвсякъде. Деца взривяват бомби по заведенията. Наскоро свалиха възрастта за подвеждане под наказателна отговорност под 18 години.. Погледайте малко шведски новини и ще ви стане ясно, че държавата там не е това, което е била преди 30 години. Пълен разпад на обществото има и има 20% от обществото, които не искат и никога няма да се интегрират

    Коментиран от #15

    15:47 15.09.2025

  • 12 Един виц

    10 4 Отговор
    Един виц, който го разказвах за Франция е вече валиден за почти всяка еврашка територия. "Попитали Радио Ереван, има ли поне една мюсюлманска страна в света, където може да си купиш Плейбой? Разбира се, отвърнало Радиото, Швеция."

    15:47 15.09.2025

  • 13 Лекар

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Те са руски губернатори.":

    Идиотизма не се лекува.

    Коментиран от #16

    15:51 15.09.2025

  • 14 Швеция

    8 3 Отговор
    не е успяла да обвини Орбан с нищо, защото няма доводи за това. Швеция е обидила Орбан. Това не е езикът на дипломацията. Напрежението в ЕС ще продължи да се засилва поради неправилната и недълновидна политика на ЕК. Всичко това вече рефлектира върху населението в ЕС. Всички знаем какво следва. Показателен пример: Франция, Германия...

    15:53 15.09.2025

  • 15 А в роzziи

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "В Швеция":

    Все хуЬово ..

    Коментиран от #18

    15:54 15.09.2025

  • 16 Сигурно си завършил

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Лекар":

    преди 89-та, с помощта на връзките на комунистическата ти рода, специалност уролог.......
    За да пипаш мъжки достойнства, без да има нужда да си признаваш, че си от другата страна. Тогава беше срамно.

    Коментиран от #23

    15:55 15.09.2025

  • 17 Шведското джудже не е ли

    5 2 Отговор
    разбрало, че германския Велт ги пуска тия "лъжи" и също шведските медии. И докладите на шведската полиция.
    Защо обижда Орбан?

    Коментиран от #21

    15:56 15.09.2025

  • 18 ама кой го ееееве

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "А в роzziи":

    кво е в Русия бе майна? или си платен трол? или да не питам колко кинта на буква взимаш, аре скрий се

    Коментиран от #22, #30

    15:57 15.09.2025

  • 19 Дедо

    2 4 Отговор
    Орбан е унгарския Пеевски . Като държавник е кръгла нула , докара Унгария на новото на България и Румъния. Той и кръгът му притежават всички активи в Унгария и прибират почти всичко за себе си. Едно към едно с Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #25

    15:57 15.09.2025

  • 20 густаф

    4 2 Отговор
    Шведите ,които поканиха и изхранват 630 000 цигани, са хора дебилни и сбъркани

    15:58 15.09.2025

  • 21 Шшш, без тебе кво щяхме да праим,

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Шведското джудже не е ли":

    незнам!
    Как щяхме да отсяваме информация и дезинформация, направи се чудя.
    Къде да ти пратя малко рубли, за да те подпомогна?

    15:58 15.09.2025

  • 22 Не, той не е платен трол.

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ама кой го ееееве":

    Той е много нископлатен трол.
    Защото е некадърен.

    15:59 15.09.2025

  • 23 Лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сигурно си завършил":

    Не позна ,Груйчо ,специализирах кожни болести и сега в кожновенерологичнив ми кабинет са основно такива като теб ,спирали набързо по отбивките на главните пътища .

    Коментиран от #27

    15:59 15.09.2025

  • 24 Мннее

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    Не бъркайте урсуладжийския ЕСср с това за което бе създаден ЕС. Икономически съюз на суверенни държави.

    Клаус Шваб

    16:00 15.09.2025

  • 25 Баба Абсурдана

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дедо":

    Дедо докато пишеше с патос си ооо пkaa отново пантофите и после се чудиш откъде все мирише на конюшня .

    Коментиран от #29

    16:01 15.09.2025

  • 26 Стига бе

    3 0 Отговор
    Леле страшно са го опровергали. Новите евро-педерастически ценности на псевдо съюза превърнаха страна символ на мир и спокойствие е бандитска кочина. Не, че и тук не стана същото....

    16:03 15.09.2025

  • 27 Ще дойда да ми

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лекар":

    Заголиш възпалената кожа на пишка..
    Заради тебе няма да го мия месец.
    И ще ти го изчистя в муцуната червена.
    Яж......демократично cupeнe-poкфop, комунистическа rag!!!

    16:11 15.09.2025

  • 28 Дух

    1 0 Отговор
    И когато УМРА някой ден Аз ☠️🖤😔 ,.........
    Сиски , сочно слабо женско тяло , обло дупе и клитор ме зоват

    16:12 15.09.2025

  • 29 Тервел

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Баба Абсурдана":

    Цункай снимката на Орбан и легай да нанкаш.

    16:14 15.09.2025

  • 30 Шшшшт ,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ама кой го ееееве":

    Зона , забранена .. руz kiя интелект така казва - като пише Мини - мини бе ...

    16:15 15.09.2025

  • 31 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Ти - Европеец ?! Събуй първо валенките .. 🤭😁

    16:17 15.09.2025

