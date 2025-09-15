Швеция обвини Орбан в изричането на „скандални лъжи“

Унгарският премиер Виктор Орбан предизвика необичайно остра критика от страна на Швеция, след като разкритикува реда и законността в скандинавската страна, съобщи ДПА, предаде БТА.
В предизборно видео, публикувано днес, Орбан заяви, че шведското правителство поучава Унгария за върховенството на закона, докато общественият ред в скандинавската страна се разпада.
Унгарският премиер се позовава на престъпленията на бандите в Швеция, в които често са замесени тийнейджъри, наети от престъпни мрежи.
Позовавайки се на статия в германския вестник "Велт", Орбан отбеляза под видеото си: "Престъпните мрежи експлоатират шведските деца като убийци, знаейки, че системата няма да ги осъди. Страна, която някога беше известна с реда и сигурността си, сега се разпада".
В публикацията в социалните мрежи Орбан твърди, че 284 непълнолетни момичета са били арестувани за убийство в Швеция. В статията във "Велт" обаче се посочва, че миналата година са започнати предварителни разследвания срещу около 280 момичета на възраст между 15 и 17 години за убийство, непредумишлено убийство или други престъпления с употреба на насилие, като не е ясно как общото число се отнася към отделните престъпления, отбелязва ДПА.
Шведският премиер Улф Кристершон отговори на публикацията в "Екс", наричайки твърденията на Орбан "скандални лъжи".
"Не е изненадващо, като се има предвид, че става дума за човек, който разрушава върховенството на закона в собствената си страна", написа Кристершон, добавяйки, че Орбан се опитва отчаяно да си осигури гласове преди унгарските избори през следващата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #3, #31
15:37 15.09.2025
2 мдаааа
Коментиран от #6, #24
15:38 15.09.2025
3 Да. Най-големият приятел на наш
До коментар #1 от "Европеец":Боко. Същият престъпник.
Много си умен, по цялата глава.
15:38 15.09.2025
4 Реалностите
15:39 15.09.2025
5 На Бою
15:40 15.09.2025
6 Те са руски губернатори.
До коментар #2 от "мдаааа":И6pukчuu на Путин.
Даже лицата им са придобили rъзonogo6нa форма, заради това, че Путя постоянно седи на тях.
Коментиран от #9, #13
15:41 15.09.2025
7 Перо
15:41 15.09.2025
8 Василеску
Коментиран от #10
15:42 15.09.2025
9 мдаааа
До коментар #6 от "Те са руски губернатори.":Я , согласен ... 👍
15:44 15.09.2025
10 Хахаха
До коментар #8 от "Василеску":Сериозно ли?
Хахаха.РФ има ли я в класацията?
Как е там.....
15:44 15.09.2025
11 В Швеция
Коментиран от #15
15:47 15.09.2025
12 Един виц
15:47 15.09.2025
13 Лекар
До коментар #6 от "Те са руски губернатори.":Идиотизма не се лекува.
Коментиран от #16
15:51 15.09.2025
14 Швеция
15:53 15.09.2025
15 А в роzziи
До коментар #11 от "В Швеция":Все хуЬово ..
Коментиран от #18
15:54 15.09.2025
16 Сигурно си завършил
До коментар #13 от "Лекар":преди 89-та, с помощта на връзките на комунистическата ти рода, специалност уролог.......
За да пипаш мъжки достойнства, без да има нужда да си признаваш, че си от другата страна. Тогава беше срамно.
Коментиран от #23
15:55 15.09.2025
17 Шведското джудже не е ли
Защо обижда Орбан?
Коментиран от #21
15:56 15.09.2025
18 ама кой го ееееве
До коментар #15 от "А в роzziи":кво е в Русия бе майна? или си платен трол? или да не питам колко кинта на буква взимаш, аре скрий се
Коментиран от #22, #30
15:57 15.09.2025
19 Дедо
Коментиран от #25
15:57 15.09.2025
20 густаф
15:58 15.09.2025
21 Шшш, без тебе кво щяхме да праим,
До коментар #17 от "Шведското джудже не е ли":незнам!
Как щяхме да отсяваме информация и дезинформация, направи се чудя.
Къде да ти пратя малко рубли, за да те подпомогна?
15:58 15.09.2025
22 Не, той не е платен трол.
До коментар #18 от "ама кой го ееееве":Той е много нископлатен трол.
Защото е некадърен.
15:59 15.09.2025
23 Лекар
До коментар #16 от "Сигурно си завършил":Не позна ,Груйчо ,специализирах кожни болести и сега в кожновенерологичнив ми кабинет са основно такива като теб ,спирали набързо по отбивките на главните пътища .
Коментиран от #27
15:59 15.09.2025
24 Мннее
До коментар #2 от "мдаааа":Не бъркайте урсуладжийския ЕСср с това за което бе създаден ЕС. Икономически съюз на суверенни държави.
Клаус Шваб
16:00 15.09.2025
25 Баба Абсурдана
До коментар #19 от "Дедо":Дедо докато пишеше с патос си ооо пkaa отново пантофите и после се чудиш откъде все мирише на конюшня .
Коментиран от #29
16:01 15.09.2025
26 Стига бе
16:03 15.09.2025
27 Ще дойда да ми
До коментар #23 от "Лекар":Заголиш възпалената кожа на пишка..
Заради тебе няма да го мия месец.
И ще ти го изчистя в муцуната червена.
Яж......демократично cupeнe-poкфop, комунистическа rag!!!
16:11 15.09.2025
28 Дух
Сиски , сочно слабо женско тяло , обло дупе и клитор ме зоват
16:12 15.09.2025
29 Тервел
До коментар #25 от "Баба Абсурдана":Цункай снимката на Орбан и легай да нанкаш.
16:14 15.09.2025
30 Шшшшт ,
До коментар #18 от "ама кой го ееееве":Зона , забранена .. руz kiя интелект така казва - като пише Мини - мини бе ...
16:15 15.09.2025
31 ха ха хааа
До коментар #1 от "Европеец":Ти - Европеец ?! Събуй първо валенките .. 🤭😁
16:17 15.09.2025