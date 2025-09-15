Швеция обвини Орбан в изричането на „скандални лъжи“

Унгарският премиер Виктор Орбан предизвика необичайно остра критика от страна на Швеция, след като разкритикува реда и законността в скандинавската страна, съобщи ДПА, предаде БТА.

В предизборно видео, публикувано днес, Орбан заяви, че шведското правителство поучава Унгария за върховенството на закона, докато общественият ред в скандинавската страна се разпада.

Унгарският премиер се позовава на престъпленията на бандите в Швеция, в които често са замесени тийнейджъри, наети от престъпни мрежи.

Позовавайки се на статия в германския вестник "Велт", Орбан отбеляза под видеото си: "Престъпните мрежи експлоатират шведските деца като убийци, знаейки, че системата няма да ги осъди. Страна, която някога беше известна с реда и сигурността си, сега се разпада".

В публикацията в социалните мрежи Орбан твърди, че 284 непълнолетни момичета са били арестувани за убийство в Швеция. В статията във "Велт" обаче се посочва, че миналата година са започнати предварителни разследвания срещу около 280 момичета на възраст между 15 и 17 години за убийство, непредумишлено убийство или други престъпления с употреба на насилие, като не е ясно как общото число се отнася към отделните престъпления, отбелязва ДПА.

Шведският премиер Улф Кристершон отговори на публикацията в "Екс", наричайки твърденията на Орбан "скандални лъжи".

"Не е изненадващо, като се има предвид, че става дума за човек, който разрушава върховенството на закона в собствената си страна", написа Кристершон, добавяйки, че Орбан се опитва отчаяно да си осигури гласове преди унгарските избори през следващата година.