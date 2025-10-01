Новини
„И какво от това? Украйна не е суверенна страна“: Орбан коментира навлизането на унгарски дронове в Украйна
  Тема: Украйна

„И какво от това? Украйна не е суверенна страна“: Орбан коментира навлизането на унгарски дронове в Украйна

1 Октомври, 2025 11:00

Орбан е най-яростният критик на Киев в ЕС и отказва да изпрати военна помощ на съседката си в битката ѝ срещу руската инвазия

„И какво от това? Украйна не е суверенна страна“: Орбан коментира навлизането на унгарски дронове в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Виктор Орбан омаловажи предполагаемото нарушаване на въздушното пространство на Украйна от унгарски дронове и добави, че „никой“ не възнамерява да напада раздираната от военен конфликт източноевропейска страна откъм Унгария, предаде Франс прес, пише БТА.

Орбан е най-яростният критик на Киев в ЕС и отказва да изпрати военна помощ на съседката си в битката ѝ срещу руската инвазия. Унгария спъва и затягането на санкциите срещу Русия, както и присъединяването на Украйна към Евросъюза.

Още новини от Украйна

Националистическият лидер каза това, след като Украйна обвини Унгария, че е нарушила въздушното ѝ пространство с няколко безпилотни летателни апарата, които, както се твърди, са се опитвали да шпионират пограничните райони, което още повече обтегна отношенията между двете съседни страни, отбелязва АФП. Киев твърди, че разузнавателните дронове са били засечени в петък сутринта, като са навлезли на два пъти откъм територията на Унгария в небето на западната украинска Закарпатска област.

„Украйна не е във война с Унгария, а с Русия“, каза Орбан в подкаст в социалните мрежи, воден от говорителя на партията му. „Затова по-скоро тя трябва да се притеснява от (руските) дронове по източната си граница, ние тук сме натовски държави. Така че тилът на Украйна е сигурен. Никой няма да я напада оттук.“

Орбан определи скандала като „измислен“ и посочи, че в петък унгарският министър на отбраната е казал, че никакви дронове не са навлизали в Украйна от въздушното пространство на Унгария.

„Но да допуснем, че някакви дронове са навлезли на няколко метра. И какво от това? Украйна не е независима държава. Украйна не е суверенна страна“, каза той. „Ние сме тези, които поддържаме тази страна жива. Западът я поддържа жива. Оръжията им идват от нас. Украйна не бива да се държи все едно, че е суверенна държава.“

СПОРЕД ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ УНГАРИЯ ШПИОНИРА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ В ЗАПАДНА УКРАЙНА

В петък украинският президент Володимир Зеленски каза, че унгарските разузнавателни дронове, нарушили въздушното пространство на страната му, вероятно са проверявали промишления потенциал на западните погранични райони на Украйна, предаде Ройтерс. Той се позова на предварителни оценки на военните, но не уточни кога е засечено прелитането на безпилотните летателни средства.

„Наредил съм цялата налична информация да бъде проверена и да бъдат изготвени спешни доклади за всеки един от случаите“, написа той в социалната мрежа „Телеграм“ след съвещание с висшето командване на въоръжените сили по темата.

По-късно в традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски заговори за „доста странни инциденти“ по унгарската граница. Той отново каза, че е поискал щателна проверка и добави, че е наредил, „ако се появят отново подобни дронове, да се действа по съответния начин в защита на нашата държава“.

Украинският Генерален щаб публикува снимки в интернет от нарушаване на въздушното пространство от летящи обекти, приличащи на дронове. Оттам допълниха, че Въоръжените сили на Украйна са изпратили свои безпилотни летателни средства да патрулират небето в района.

След руската инвазия през февруари 2022 г. много от големите промишлени предприятия на Украйна от източните и южните части на страната се преместиха в западните ѝ области и други райони, които са по-далеч от фронта и по-сигурни, посочва Ройтерс.

НАПРЕЖЕНИЕТО СЕ ПРЕНАСЯ И НА ПОЛЕТО НА МЕДИИТЕ

Наред с инцидента с дроновете в понеделник Будапеща обяви, че ще блокира достъпа до 12 украински новинарски сайта. Оттам добавиха, че ходът е в отговор на решението на Киев от по-рано този месец да направи това с осем унгарскоезични уебстраници – включително с популярния проправителствен портал „Ориго“ (Origo), посочва АФП.

Преди това в петък украинският министър на външните работи Андрий Сибига наложи забрана за влизане в Украйна на трима унгарски висши военни в отговор на подобен ход, предприет преди това от Будапеща срещу украински военни.

След началото на войната през 2022 г. Украйна подаде документи за присъединяване към 27-членния ЕС, но не може да напредне в преговорния процес заради постоянно налаганото вето от страна на Орбан. Според Будапеща евентуално влизане на Киев в Евросъюза крие рискове за сигурността, тъй като ако това стане, преди войната да е приключила, блокът може да бъде вкаран в конфликт с Русия. Според Украйна подобни опасения са безпочвени.

В Украйна живеят около 150 000 етнически унгарци, повечето в пограничната с Унгария Закарпатска област. Будапеща и Киев често влизат в сблъсъци за езиковите права на тази общност. Освен че е скептичен към западната военна помощ за Украйна, Орбан поддържа по-сърдечни отношения с руския президент Владимир Путин от другите членове на ЕС и НАТО, две организации, на които Унгария е член, но които са съюзници на Киев по отношение на руската война в Украйна, допълва Ройтерс.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 орбан Фашист

    27 72 Отговор
    Дните на орбан са преброени!

    Коментиран от #4, #31

    11:02 01.10.2025

  • 2 Паредния

    26 53 Отговор
    Фашист, като путлер, вучич, картофения, ким-чи и още...

    11:04 01.10.2025

  • 3 Путин

    22 15 Отговор
    Вот Ето правильна.

    11:05 01.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дух

    28 9 Отговор
    Това няма никакво значение не са интересни с тази война вече нито са актуални или пък модерни дори ,
    Дават ли си сметка колко хора са крайно депресирани и са готови да се самоубият ☠️🖤 поради причината че животът им е разбит повечето момчета приличат на жени и очакват да си отидат от тоя побъркан свят в съня повечето

    11:06 01.10.2025

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Базмек

    11:06 01.10.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъ

    42 14 Отговор
    "....както и присъединяването на Украйна към Евросъюза."

    Ако някой може да назове поне един критерий, който Украйна покрива за членство в ЕС, ще ми издигна паметник на центъра на града/селото, където е роден! Поне един критерий!

    Коментиран от #29, #30, #36

    11:06 01.10.2025

  • 8 пешо

    49 21 Отговор
    орбан е пич , не като нашите дупедавци

    Коментиран от #14

    11:06 01.10.2025

  • 9 име

    42 11 Отговор
    Хайде, сopoснята, руснаците ни нападат. БГ Алерт вие на умряло, марш към фронта да спасявате бандеристан.

    11:08 01.10.2025

  • 10 Факти

    36 7 Отговор
    Европейските чиновници с лекота говорят и обещават на едро, но нещата хич не са розови. Водещите коалицията на желаещите държави са в задълбочаваща се криза заради скъпата енергия. Англия е завладяна от агресивни емигранти, Франция е пред финансов фалит, Германия големите фирми я напускат и промишленото производство намалява, а резервите й се стопяват и тн. Урсула е агресивна, но заръчва да се теглят заеми, щото няма откъде другаде да дойдат пари. Само при намека за вдигане на данъците, таксите и съкращаване на социалните програми и обществата са готови на бунт. Охолството и комфорта са на приключване в ЕС и хич не е ясно с какво точно ще се извършва милитаризацията...

    11:11 01.10.2025

  • 11 Анонимен

    32 10 Отговор
    Дръж се Орбан !. В теб е надеждата да обуздаваш урсулите.

    11:12 01.10.2025

  • 12 След Хунтата на Володимир Зеленски

    28 6 Отговор
    Beloved Украинская Армия и Украйна е Фабрика за Пушечно Месо до Последният Украинец.

    Германия, Франция, Брюксел Харесват нещата да са по този начин!
    Украйна ежемесечно губи Хора и Територия но Най Важното че Германия, Франция, Англия, Брюксел воюват против Русия, разбира се до Последният Украинец.

    Коментиран от #15, #17

    11:15 01.10.2025

  • 13 Така

    32 8 Отговор
    Е кое не е истина от казаното от Орбан????? Каква суверенна страна е Украйна щом Нюланд сама призна,че са дали 5 милиарда долара за преврата на Майдана 2014 година....-каква страна е това какъв суверенитет...

    11:16 01.10.2025

  • 14 Гошо

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Направо си е пичка5593, да не използвам по лошата дума

    11:17 01.10.2025

  • 15 аz СВОПобеда80

    10 14 Отговор

    До коментар #12 от "След Хунтата на Володимир Зеленски":

    Кийт Келог специален пратеник за Украйна"Всъщност Русия загуби тази война"
    Каква стана тя🤣
    Каква стана тя 🤣

    Коментиран от #21

    11:21 01.10.2025

  • 16 Къде е заровено кучето?

    6 11 Отговор
    В този случай в Закарпатската област на Украйна, в която живее Унгарско национално малцинство.На Орбан много, ама много му се иска да приобщи по някакъв начин това малцинство барабар с цялата Закарпатска област към територията на днешна Унгария и да възвърне поне малко от блясъка на времената от Австро-Унгария.Ако това някога стане, то той ще бъде национален герой, но едва ли някой ще му го позволи.Но мечтите са безплатни, поне засега!

    Коментиран от #33

    11:22 01.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хмм

    18 2 Отговор
    Орбан каза, че не иска да носи отговорност за никой от загиналите в тази война с предоставяне на военна помощ, освен това това е и протест срещу мобилизацията на етнически унгарци, а нашият външен министър каза за случая с мобилизирания Любомир, който е с медицински проблеми, че е украински гражданин и подлежи на мобилизация

    11:28 01.10.2025

  • 21 Това е безспорен

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВОПобеда80":

    Факт.

    11:30 01.10.2025

  • 22 Таратор

    14 3 Отговор
    Тоя продължава да си прави гаргара с ЕС, ха ха

    11:31 01.10.2025

  • 23 Ъъъъъъъъъ

    13 3 Отговор
    Абе Факти, що ни занимавате с глупости? Вземете си оправете нюз фийдовете и добавете качествени източници.

    "Брюксел продължава с присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС – въпреки ветото на Унгария

    Европейският съюз иска да продължи с присъединяването на Украйна и Молдова въпреки съпротивата от Будапеща. Тъй като унгарският премиер Виктор Орбан продължава да блокира следващата стъпка в процеса на присъединяване, Европейската комисия сега планира да започне техническата подготовка самостоятелно, съобщава....еди кой си."

    Само стари новини тук....Тя Урсула вече ги е приела, вие ни информирате за ланшния сняг.

    11:31 01.10.2025

  • 24 И сега кво ще каже ЕК и Урсулата

    3 3 Отговор
    Относно това нарушаване на въздушното пространство на Украйна от унгарски дронове ? А?

    11:35 01.10.2025

  • 25 Ами истина е! ....

    6 3 Отговор
    Украйна не е суверенна страна....

    Коментиран от #26, #28

    11:36 01.10.2025

  • 26 Да де

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ами истина е! ....":

    Това ти другите трима кретена го пишете четвърта година.

    11:39 01.10.2025

  • 27 Точно казано

    10 1 Отговор
    …..Ние сме тези, които поддържаме тази страна жива. Западът я поддържа жива. Оръжията им идват от нас. Украйна не бива да се държи все едно, че е суверенна държава.“……

    11:39 01.10.2025

  • 28 Ъъъъъъъъ

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами истина е! ....":

    Ми то е истина и, че ако след 200 години изровят розовите понита, ще открият скелети само на мъже и жени, но човека, дето се е осмелил да го напише в социалните мрежи, е осъден на 10 дни затвор и солена глоба. Така че няма значение кое е истина....Важното е кое ти казват, че е истина.

    11:40 01.10.2025

  • 29 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":

    Свобода на словото и спазване на основните човешки права.

    Коментиран от #43

    11:42 01.10.2025

  • 30 456

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":

    Така е. Но това няма никакво значение. Погледнато реално Орбан е прав и не е прав. Осрайна е зависима държава от към пари и оръжие, но Зе като каже "дай" - всички му давад независимо какво им коства. С две думи излиза ,че една небогата държава върти на малкият си пръсти цяла Европа +,а Унгария също се съгласява с ЕС/ иначе нямаше да има 19 пакет санкции/. И Унгария е зависима държава, и ЕС са зависими.

    Коментиран от #38, #49

    11:42 01.10.2025

  • 31 Ветеран от Протеста

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "орбан Фашист":

    Тоя дърт комунист ,когато и да го обесят на червената му вратовръзка,все ще късно !!!

    11:43 01.10.2025

  • 32 Сандо

    9 1 Отговор
    Броят на унгарците е равен на броя на българите в Одеска област.Само че едната държава се гриж за съплеменниците си,а другата с удоволствие ще ги подари на укронацистите за пушечно месо.

    11:43 01.10.2025

  • 33 Чакалите вият

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Къде е заровено кучето?":

    Укрия ще бъде поделена на масата и Унгария ще вземе пай от нея след Русия. Колкото и да виеш, ти нищо няма да получиш.

    11:47 01.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не били унгарски дронове

    4 2 Отговор
    Ами били два унгарски трактора. Есенна оран. Не може така, Орбане, не е хохолско.

    11:51 01.10.2025

  • 36 Т Живков

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":

    Трепе най-успешно комунистическата гад

    11:51 01.10.2025

  • 37 не може да бъде

    6 4 Отговор
    Орбан е единственият ръководител в ЕС с последователна политика ясно разбиране и защита на националните с интереси!Освен това той и Фицо са единствените ръководители с независимо мислене и съвест !Всички останали -малко или повече си гледат собственото благополучие да не вървят против по-силните но най-лошото е че повечето са обхванати от някаква странна лудост която тласка Европа към война!А за нашите какво да кажа -ами положението е такова избираме си ги -според мен ние просто си имаме афининтет към националните катастрофи - може би затова и не обичаме много успешните хора обичаме повече неудачниците !?Форумите в медиите са пълни с едни безумни изказвания които показват според мен че ние отново сме полудяли и си търсим белята!?

    11:52 01.10.2025

  • 38 Ъъъъъъъъ

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "456":

    Орбан няма избор да не се съгласи, защото му спират парите, глобяват го с по €1млн за всеки ден, в който отказва да приема мигранти и т.н. Да припомням ли, че преди войната, ЕС беше обявил Украйна за най-корумпираната страна в Европа и не даваха дума да се издума за членство е ЕС? На всички ни е ясно защо ще го приемат, показвайки собствените си "принципи", ако изпбщо имат такива. Само се чудя, как утре ще кажеш, че някоя друга държава не покрива критериите, след като си приел Украйна? Ми да приемат и Израел тогава....Така и така са тръгнали.....

    11:52 01.10.2025

  • 39 Един от онези

    3 6 Отговор
    А как ще обясни разузнаването в тила, в полза на пуСИн?
    Крайно време е да го разкарат унгарците, този провинциален плъх!

    11:53 01.10.2025

  • 40 Ддд

    1 7 Отговор
    Поредния слуга на Путин, ни обяснява как ил поддържал Украйна,и как нямало проблем предателски дронове на Путинска Унгария, да навлизат в чужда държава. Ако ги бяха свалили украинците, щеше да има рев от Орбан, че Украйна напада приятелски дронове.

    11:55 01.10.2025

  • 41 Чудничко

    2 1 Отговор
    ЕС - много кюлоти, сал едни шалвари.

    11:56 01.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Трол":

    "Свобода на словото и спазване на основните човешки права."

    Слаб 2!
    Можеш да се явил на поправителен.

    12:00 01.10.2025

  • 44 ФАКТИ

    1 0 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ НОРМАЛЕН В ЕВРЕЙСКИЯ НИ СЪЮЗЗЗЗ.

    12:08 01.10.2025

  • 45 Цвете

    1 0 Отговор
    ОРБАН ЛИ СИ ОБРАН ЛИ СИ МНОГО НИСКО СИ ПАДНАЛ ЧОВЕЧЕ.⛔️☎️📻 ЦЕЛИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ТЕ ПОДИГРАВА. ЗА КОЛКО СЕ ПРОДАДЕ???? МА ТИ ОСВЕН ЧЕ СИ СЕ ПРОДАЛ ТИ УНИЖАВАШ И КРАСИВИЯТ И СПЛОТЕН УНГАРСКИЯ НАРОД. ЗАСРАМИ СЕ ОТ ГРОЗНИТЕ ТИ ПОСТЪПКИ. 🏆

    12:11 01.10.2025

  • 46 Цвете

    1 0 Отговор
    ОРБАН ЛИ СИ ОБРАН ЛИ СИ МНОГО НИСКО СИ ПАДНАЛ ЧОВЕЧЕ.⛔️☎️📻 ЦЕЛИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ТЕ ПОДИГРАВА. ЗА КОЛКО СЕ ПРОДАДЕ???? МА ТИ ОСВЕН ЧЕ СИ СЕ ПРОДАЛ ТИ УНИЖАВАШ И КРАСИВИЯТ И СПЛОТЕН УНГАРСКИЯ НАРОД. ЗАСРАМИ СЕ ОТ ГРОЗНИТЕ ТИ ПОСТЪПКИ. 🏆

    12:13 01.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Крайно ...

    0 0 Отговор
    ... арогантна и нагла мутра този. Мегафон на военнопрестъпника Путлер.

    12:14 01.10.2025

  • 49 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "456":

    Не една малка държава не върти на малкият си пръст цяла Европа , а само ЕС ! Защото Окраина е колония на Британия и цял свят знае , че просроченият наздачен за губернатор на налосаксоюдейската колония, всъщност е агент на британскато МИ 6 и именно за това е охраняван от британски командоси . Вие да сте чули президентът на суверенна държава да е охраняван от командоси на друга държава? Може , но ако е пленен от тях . Именно за това и просроченият евреин говори това , което му наредят британците . Изводът е , че не Окраина, а Британия върти на малкият си пръст , цялото ЕС и продажните му политици. Така , че Окраина е не просто васална на Британия държава , а е британска колония , поддържана от британските васали от ЕС. Защото поне на думи предвожданите от Тръмп, САЩ вдигна ръце от Британия и ЕС, както и от колонията им , Окраина.

    12:15 01.10.2025

