„И какво от това? Украйна не е суверенна страна“: Орбан коментира навлизането на унгарски дронове в Украйна

Унгарският министър-председател Виктор Орбан омаловажи предполагаемото нарушаване на въздушното пространство на Украйна от унгарски дронове и добави, че „никой“ не възнамерява да напада раздираната от военен конфликт източноевропейска страна откъм Унгария, предаде Франс прес, пише БТА.
Орбан е най-яростният критик на Киев в ЕС и отказва да изпрати военна помощ на съседката си в битката ѝ срещу руската инвазия. Унгария спъва и затягането на санкциите срещу Русия, както и присъединяването на Украйна към Евросъюза.
Националистическият лидер каза това, след като Украйна обвини Унгария, че е нарушила въздушното ѝ пространство с няколко безпилотни летателни апарата, които, както се твърди, са се опитвали да шпионират пограничните райони, което още повече обтегна отношенията между двете съседни страни, отбелязва АФП. Киев твърди, че разузнавателните дронове са били засечени в петък сутринта, като са навлезли на два пъти откъм територията на Унгария в небето на западната украинска Закарпатска област.
„Украйна не е във война с Унгария, а с Русия“, каза Орбан в подкаст в социалните мрежи, воден от говорителя на партията му. „Затова по-скоро тя трябва да се притеснява от (руските) дронове по източната си граница, ние тук сме натовски държави. Така че тилът на Украйна е сигурен. Никой няма да я напада оттук.“
Орбан определи скандала като „измислен“ и посочи, че в петък унгарският министър на отбраната е казал, че никакви дронове не са навлизали в Украйна от въздушното пространство на Унгария.
„Но да допуснем, че някакви дронове са навлезли на няколко метра. И какво от това? Украйна не е независима държава. Украйна не е суверенна страна“, каза той. „Ние сме тези, които поддържаме тази страна жива. Западът я поддържа жива. Оръжията им идват от нас. Украйна не бива да се държи все едно, че е суверенна държава.“
СПОРЕД ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ УНГАРИЯ ШПИОНИРА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ В ЗАПАДНА УКРАЙНА
В петък украинският президент Володимир Зеленски каза, че унгарските разузнавателни дронове, нарушили въздушното пространство на страната му, вероятно са проверявали промишления потенциал на западните погранични райони на Украйна, предаде Ройтерс. Той се позова на предварителни оценки на военните, но не уточни кога е засечено прелитането на безпилотните летателни средства.
„Наредил съм цялата налична информация да бъде проверена и да бъдат изготвени спешни доклади за всеки един от случаите“, написа той в социалната мрежа „Телеграм“ след съвещание с висшето командване на въоръжените сили по темата.
По-късно в традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски заговори за „доста странни инциденти“ по унгарската граница. Той отново каза, че е поискал щателна проверка и добави, че е наредил, „ако се появят отново подобни дронове, да се действа по съответния начин в защита на нашата държава“.
Украинският Генерален щаб публикува снимки в интернет от нарушаване на въздушното пространство от летящи обекти, приличащи на дронове. Оттам допълниха, че Въоръжените сили на Украйна са изпратили свои безпилотни летателни средства да патрулират небето в района.
След руската инвазия през февруари 2022 г. много от големите промишлени предприятия на Украйна от източните и южните части на страната се преместиха в западните ѝ области и други райони, които са по-далеч от фронта и по-сигурни, посочва Ройтерс.
НАПРЕЖЕНИЕТО СЕ ПРЕНАСЯ И НА ПОЛЕТО НА МЕДИИТЕ
Наред с инцидента с дроновете в понеделник Будапеща обяви, че ще блокира достъпа до 12 украински новинарски сайта. Оттам добавиха, че ходът е в отговор на решението на Киев от по-рано този месец да направи това с осем унгарскоезични уебстраници – включително с популярния проправителствен портал „Ориго“ (Origo), посочва АФП.
Преди това в петък украинският министър на външните работи Андрий Сибига наложи забрана за влизане в Украйна на трима унгарски висши военни в отговор на подобен ход, предприет преди това от Будапеща срещу украински военни.
След началото на войната през 2022 г. Украйна подаде документи за присъединяване към 27-членния ЕС, но не може да напредне в преговорния процес заради постоянно налаганото вето от страна на Орбан. Според Будапеща евентуално влизане на Киев в Евросъюза крие рискове за сигурността, тъй като ако това стане, преди войната да е приключила, блокът може да бъде вкаран в конфликт с Русия. Според Украйна подобни опасения са безпочвени.
В Украйна живеят около 150 000 етнически унгарци, повечето в пограничната с Унгария Закарпатска област. Будапеща и Киев често влизат в сблъсъци за езиковите права на тази общност. Освен че е скептичен към западната военна помощ за Украйна, Орбан поддържа по-сърдечни отношения с руския президент Владимир Путин от другите членове на ЕС и НАТО, две организации, на които Унгария е член, но които са съюзници на Киев по отношение на руската война в Украйна, допълва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 орбан Фашист
Коментиран от #4, #31
11:02 01.10.2025
2 Паредния
11:04 01.10.2025
3 Путин
11:05 01.10.2025
5 Дух
Дават ли си сметка колко хора са крайно депресирани и са готови да се самоубият ☠️🖤 поради причината че животът им е разбит повечето момчета приличат на жени и очакват да си отидат от тоя побъркан свят в съня повечето
11:06 01.10.2025
6 Анонимен
11:06 01.10.2025
7 Ъъъъъъъъъ
Ако някой може да назове поне един критерий, който Украйна покрива за членство в ЕС, ще ми издигна паметник на центъра на града/селото, където е роден! Поне един критерий!
Коментиран от #29, #30, #36
11:06 01.10.2025
8 пешо
Коментиран от #14
11:06 01.10.2025
9 име
11:08 01.10.2025
10 Факти
11:11 01.10.2025
11 Анонимен
11:12 01.10.2025
12 След Хунтата на Володимир Зеленски
Германия, Франция, Брюксел Харесват нещата да са по този начин!
Украйна ежемесечно губи Хора и Територия но Най Важното че Германия, Франция, Англия, Брюксел воюват против Русия, разбира се до Последният Украинец.
Коментиран от #15, #17
11:15 01.10.2025
13 Така
11:16 01.10.2025
14 Гошо
До коментар #8 от "пешо":Направо си е пичка5593, да не използвам по лошата дума
11:17 01.10.2025
15 аz СВОПобеда80
До коментар #12 от "След Хунтата на Володимир Зеленски":Кийт Келог специален пратеник за Украйна"Всъщност Русия загуби тази война"
Каква стана тя🤣
Каква стана тя 🤣
Коментиран от #21
11:21 01.10.2025
16 Къде е заровено кучето?
Коментиран от #33
11:22 01.10.2025
20 Хмм
11:28 01.10.2025
21 Това е безспорен
До коментар #15 от "аz СВОПобеда80":Факт.
11:30 01.10.2025
22 Таратор
11:31 01.10.2025
23 Ъъъъъъъъъ
"Брюксел продължава с присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС – въпреки ветото на Унгария
Европейският съюз иска да продължи с присъединяването на Украйна и Молдова въпреки съпротивата от Будапеща. Тъй като унгарският премиер Виктор Орбан продължава да блокира следващата стъпка в процеса на присъединяване, Европейската комисия сега планира да започне техническата подготовка самостоятелно, съобщава....еди кой си."
Само стари новини тук....Тя Урсула вече ги е приела, вие ни информирате за ланшния сняг.
11:31 01.10.2025
24 И сега кво ще каже ЕК и Урсулата
11:35 01.10.2025
25 Ами истина е! ....
Коментиран от #26, #28
11:36 01.10.2025
26 Да де
До коментар #25 от "Ами истина е! ....":Това ти другите трима кретена го пишете четвърта година.
11:39 01.10.2025
27 Точно казано
11:39 01.10.2025
28 Ъъъъъъъъ
До коментар #25 от "Ами истина е! ....":Ми то е истина и, че ако след 200 години изровят розовите понита, ще открият скелети само на мъже и жени, но човека, дето се е осмелил да го напише в социалните мрежи, е осъден на 10 дни затвор и солена глоба. Така че няма значение кое е истина....Важното е кое ти казват, че е истина.
11:40 01.10.2025
29 Трол
До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":Свобода на словото и спазване на основните човешки права.
Коментиран от #43
11:42 01.10.2025
30 456
До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":Така е. Но това няма никакво значение. Погледнато реално Орбан е прав и не е прав. Осрайна е зависима държава от към пари и оръжие, но Зе като каже "дай" - всички му давад независимо какво им коства. С две думи излиза ,че една небогата държава върти на малкият си пръсти цяла Европа +,а Унгария също се съгласява с ЕС/ иначе нямаше да има 19 пакет санкции/. И Унгария е зависима държава, и ЕС са зависими.
Коментиран от #38, #49
11:42 01.10.2025
31 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "орбан Фашист":Тоя дърт комунист ,когато и да го обесят на червената му вратовръзка,все ще късно !!!
11:43 01.10.2025
32 Сандо
11:43 01.10.2025
33 Чакалите вият
До коментар #16 от "Къде е заровено кучето?":Укрия ще бъде поделена на масата и Унгария ще вземе пай от нея след Русия. Колкото и да виеш, ти нищо няма да получиш.
11:47 01.10.2025
35 Не били унгарски дронове
11:51 01.10.2025
36 Т Живков
До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":Трепе най-успешно комунистическата гад
11:51 01.10.2025
37 не може да бъде
11:52 01.10.2025
38 Ъъъъъъъъ
До коментар #30 от "456":Орбан няма избор да не се съгласи, защото му спират парите, глобяват го с по €1млн за всеки ден, в който отказва да приема мигранти и т.н. Да припомням ли, че преди войната, ЕС беше обявил Украйна за най-корумпираната страна в Европа и не даваха дума да се издума за членство е ЕС? На всички ни е ясно защо ще го приемат, показвайки собствените си "принципи", ако изпбщо имат такива. Само се чудя, как утре ще кажеш, че някоя друга държава не покрива критериите, след като си приел Украйна? Ми да приемат и Израел тогава....Така и така са тръгнали.....
11:52 01.10.2025
39 Един от онези
Крайно време е да го разкарат унгарците, този провинциален плъх!
11:53 01.10.2025
40 Ддд
11:55 01.10.2025
41 Чудничко
11:56 01.10.2025
43 Ъъъъъъъъ
До коментар #29 от "Трол":"Свобода на словото и спазване на основните човешки права."
Слаб 2!
Можеш да се явил на поправителен.
12:00 01.10.2025
44 ФАКТИ
12:08 01.10.2025
45 Цвете
12:11 01.10.2025
46 Цвете
12:13 01.10.2025
48 Крайно ...
12:14 01.10.2025
49 Знае
До коментар #30 от "456":Не една малка държава не върти на малкият си пръст цяла Европа , а само ЕС ! Защото Окраина е колония на Британия и цял свят знае , че просроченият наздачен за губернатор на налосаксоюдейската колония, всъщност е агент на британскато МИ 6 и именно за това е охраняван от британски командоси . Вие да сте чули президентът на суверенна държава да е охраняван от командоси на друга държава? Може , но ако е пленен от тях . Именно за това и просроченият евреин говори това , което му наредят британците . Изводът е , че не Окраина, а Британия върти на малкият си пръст , цялото ЕС и продажните му политици. Така , че Окраина е не просто васална на Британия държава , а е британска колония , поддържана от британските васали от ЕС. Защото поне на думи предвожданите от Тръмп, САЩ вдигна ръце от Британия и ЕС, както и от колонията им , Окраина.
12:15 01.10.2025