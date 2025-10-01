„И какво от това? Украйна не е суверенна страна“: Орбан коментира навлизането на унгарски дронове в Украйна

Унгарският министър-председател Виктор Орбан омаловажи предполагаемото нарушаване на въздушното пространство на Украйна от унгарски дронове и добави, че „никой“ не възнамерява да напада раздираната от военен конфликт източноевропейска страна откъм Унгария, предаде Франс прес, пише БТА.

Орбан е най-яростният критик на Киев в ЕС и отказва да изпрати военна помощ на съседката си в битката ѝ срещу руската инвазия. Унгария спъва и затягането на санкциите срещу Русия, както и присъединяването на Украйна към Евросъюза.

Още новини от Украйна

Националистическият лидер каза това, след като Украйна обвини Унгария, че е нарушила въздушното ѝ пространство с няколко безпилотни летателни апарата, които, както се твърди, са се опитвали да шпионират пограничните райони, което още повече обтегна отношенията между двете съседни страни, отбелязва АФП. Киев твърди, че разузнавателните дронове са били засечени в петък сутринта, като са навлезли на два пъти откъм територията на Унгария в небето на западната украинска Закарпатска област.

„Украйна не е във война с Унгария, а с Русия“, каза Орбан в подкаст в социалните мрежи, воден от говорителя на партията му. „Затова по-скоро тя трябва да се притеснява от (руските) дронове по източната си граница, ние тук сме натовски държави. Така че тилът на Украйна е сигурен. Никой няма да я напада оттук.“

Орбан определи скандала като „измислен“ и посочи, че в петък унгарският министър на отбраната е казал, че никакви дронове не са навлизали в Украйна от въздушното пространство на Унгария.

„Но да допуснем, че някакви дронове са навлезли на няколко метра. И какво от това? Украйна не е независима държава. Украйна не е суверенна страна“, каза той. „Ние сме тези, които поддържаме тази страна жива. Западът я поддържа жива. Оръжията им идват от нас. Украйна не бива да се държи все едно, че е суверенна държава.“

СПОРЕД ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ УНГАРИЯ ШПИОНИРА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ В ЗАПАДНА УКРАЙНА

В петък украинският президент Володимир Зеленски каза, че унгарските разузнавателни дронове, нарушили въздушното пространство на страната му, вероятно са проверявали промишления потенциал на западните погранични райони на Украйна, предаде Ройтерс. Той се позова на предварителни оценки на военните, но не уточни кога е засечено прелитането на безпилотните летателни средства.

„Наредил съм цялата налична информация да бъде проверена и да бъдат изготвени спешни доклади за всеки един от случаите“, написа той в социалната мрежа „Телеграм“ след съвещание с висшето командване на въоръжените сили по темата.

По-късно в традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски заговори за „доста странни инциденти“ по унгарската граница. Той отново каза, че е поискал щателна проверка и добави, че е наредил, „ако се появят отново подобни дронове, да се действа по съответния начин в защита на нашата държава“.

Украинският Генерален щаб публикува снимки в интернет от нарушаване на въздушното пространство от летящи обекти, приличащи на дронове. Оттам допълниха, че Въоръжените сили на Украйна са изпратили свои безпилотни летателни средства да патрулират небето в района.

След руската инвазия през февруари 2022 г. много от големите промишлени предприятия на Украйна от източните и южните части на страната се преместиха в западните ѝ области и други райони, които са по-далеч от фронта и по-сигурни, посочва Ройтерс.

НАПРЕЖЕНИЕТО СЕ ПРЕНАСЯ И НА ПОЛЕТО НА МЕДИИТЕ

Наред с инцидента с дроновете в понеделник Будапеща обяви, че ще блокира достъпа до 12 украински новинарски сайта. Оттам добавиха, че ходът е в отговор на решението на Киев от по-рано този месец да направи това с осем унгарскоезични уебстраници – включително с популярния проправителствен портал „Ориго“ (Origo), посочва АФП.

Преди това в петък украинският министър на външните работи Андрий Сибига наложи забрана за влизане в Украйна на трима унгарски висши военни в отговор на подобен ход, предприет преди това от Будапеща срещу украински военни.

След началото на войната през 2022 г. Украйна подаде документи за присъединяване към 27-членния ЕС, но не може да напредне в преговорния процес заради постоянно налаганото вето от страна на Орбан. Според Будапеща евентуално влизане на Киев в Евросъюза крие рискове за сигурността, тъй като ако това стане, преди войната да е приключила, блокът може да бъде вкаран в конфликт с Русия. Според Украйна подобни опасения са безпочвени.

В Украйна живеят около 150 000 етнически унгарци, повечето в пограничната с Унгария Закарпатска област. Будапеща и Киев често влизат в сблъсъци за езиковите права на тази общност. Освен че е скептичен към западната военна помощ за Украйна, Орбан поддържа по-сърдечни отношения с руския президент Владимир Путин от другите членове на ЕС и НАТО, две организации, на които Унгария е член, но които са съюзници на Киев по отношение на руската война в Украйна, допълва Ройтерс.