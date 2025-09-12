Новини
Свят »
САЩ »
След атентата срещу Чарли Кърк: "Много опасен момент за САЩ"

След атентата срещу Чарли Кърк: "Много опасен момент за САЩ"

12 Септември, 2025 22:03 655 23

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • чарли кърк-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Фактът, че Тръмп, както и някои консервативни активисти, веднага обвиниха "левите" за убийството на Кърк, превръща този момент в много опасен

След атентата срещу Чарли Кърк: "Много опасен момент за САЩ" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ситуацията в САЩ донякъде прилича на тази през 1960/70-те години: противопоставянето расте и ще има още много насилие по улиците на САЩ, предупреждава експертка от Харвард.

"Всъщност това не е особено изненадващо", казва експертката по външна политика и директорка на проекта "Бъдещето на дипломацията" в Харвард Катрин Клювер-Ашбрук относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк. "Ужасяващото нападение се вписва в няколкомесечната ескалация на политическото насилие в САЩ", казва тя пред АРД. Експертката припомня случаите от юни тази година, когато двама представители на Демократическата партия в Минесота бяха застреляни от мъж, който е имал политически мотив.

Политическото насилие се засилва и в двата края на спектъра, смята Ашбрук. Популярността на Чарли Кърк допринася за огромната тежест на неговото убийство тази седмица. Той беше един от мотиваторите на младите хора в движението MAGA (Make America Great Again) и беше важен съюзник на Доналд Тръмп. Кърк беше от особена важност за привличане на млади гласоподаватели към Тръмп на последните избори, смята експертката. "Реакцията на президента на САЩ след убийството на Кърк демонстрира колко важен е той".

Ситуацията донякъде прилича на 1960-те и 1970-те години

Според Ашбрук фактът, че Тръмп, както и някои консервативни активисти, веднага обвиниха "левите" за убийството на Кърк, превръща този момент в много опасен. Така например Стивън Милър, който е един от най-високопоставените представители на администрацията на Тръмп, многократно заяви, че Демократическата партия е "пълна с леви терористи".

"Такава хиперболизирана реторика се чува от различни кръгове, включително и от самия президент. Всичко това е много спекулативно. Един момент на политическа несигурност се използва, за да бъде допълнително влошена ситуацията", посочва Ашбрук пред АРД.

В памет на Кърк Тръмп нареди всички американски флагове в посолствата на страната по цял свят да бъдат свалени наполовина за три дни. Такова нещо не се случи, когато щатската сенаторка от Минесота и съпругът ѝ бяха застреляни през юни. Затова пък той (президентът на САЩ) амнистира осъдените за щурма на Капитолия от 6 януари 2021 г. Това са хора, които най-вероятно одобряват използването на насилие с политически цели, коментира експертката.

"Сега ситуацията донякъде прилича на тази през 1960-те и 1970-те години в САЩ - ерата на Движението за граждански права. Но тогава имаше опити за убийството и на Джералд Форд, и на президента Рейгън. Политическото насилие в САЩ обичайно винаги подтиква цяло движение. Вътрешнополитическата ситуация е много опасна в момента", казва Ашбрук.

Дебатът отсъства

Според експертката вече наблюдаваме как убийството на Чарли Кърк се използва за извличане на политически капитал. По думите ѝ това е нова комбинация - квазиполитическа фигура като Кърк се превръща в някой в контекста на правителството и държавата. Затова и например се свалят знамената в знак на траур - жест, какъвто не е правен преди. "Сега ще има опити MAGA коалицията да бъде обединена, но и президентът Тръмп ще използва момента да прокара някои други свои планове. Нещата ще ескалират и навярно ще станем свидетели на много насилие по улиците на САЩ", коментира Ашбрук.

Републиканската партия вече се готви за междинните избори след около година. Видяхме това в Тексас, но също и в националните промени в избирателното право. Това е въпрос, на който трябва да се обърне сериозно внимание. Но това няма да доведе до неутрална политическа атмосфера и политически дискурс, в които да се обсъждат идеи, казва Ашбрук. "Между другото, това е най-голямото наследство на Чарли Кърк. Той винаги се е изправял пред политическите спорове и дебати. Това искаше да постигне и в Юта. Всъщност в движението MAGA има малко такива хора. В американския дискурс са необходими повече неутрални, отворени политически дебати, а не по-малко", казва още Катрин Клювер-Ашбрук пред германската обществена медия АРД.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майна

    5 1 Отговор
    Леле..
    Капитал се извлича?
    Внася ред.
    Що не ви харесва?
    Щото не взе ваша страна с провокацията ви в Полша с дроновете?
    Край с вас..

    22:06 12.09.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор
    Хубаво филмче ми попадна. Civil war /гражданска война/ от 2024 г. Грозни картини от гражданска война днешно време, та и президента утрепаха.

    22:07 12.09.2025

  • 4 Майна

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Личи си, че не си чул нищо от Чарли.
    Не Мърси паметта му .
    Той не беше ционист
    Той открито заяви, че смята нападението за заложници на Хамас за фалшив флаг
    Открито говореше за нацистките свастики на укрите
    Открито заяви, че Крим винаги е бил руски..
    Поклон, Чарли

    Коментиран от #9

    22:10 12.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Точно така! Така наречените "копейки" в България са продажни инфлуенсъри, които работят за Републиканската партия. Успяха да убедят русофилите, че Републиканците 🇮🇱🇺🇲 са добрите, хвърляйки им прах по незначителни проблеми ксто лгбт, електрокари, а премълчавайки позицията за войната в Гааза.

    Истината е, че Републиканците 🇮🇱🇺🇲 са партията на зионистите и талмудистите! Те са по-голямото зло.

    22:10 12.09.2025

  • 6 Мдаа🤔

    6 2 Отговор
    Излиза, че Чарли Кърк е подвел страшно много балъци да гласуват за Тръмп...

    22:10 12.09.2025

  • 7 Копейки,

    3 4 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #12, #21

    22:11 12.09.2025

  • 8 Винету

    5 1 Отговор
    КрЪварите за цялата си кратка история
    си остават все същите !
    Но какво може да се очаква
    от наследници на златотърсачи,
    избягали затворници и προζΤΝτΟτΚΝ....

    22:12 12.09.2025

  • 9 Сталин

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Абе ти пък кво разбираш ,Чарли беше поддръжник на Сатаняху и напоследък започна да се обажда за това което става в Палестина

    Коментиран от #14

    22:13 12.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Който говори Английски език може да гледа в ютуб негови видеа .Така ще придобиете представа кой беше Чарли Кърк и за какво се бореше приживе.Жалко за човека,много жалко.

    Коментиран от #17

    22:15 12.09.2025

  • 12 Влакче парти

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    ΕβροΜин ΔиΛиΤε, що не се занимавате
    с нещо по вашТа специалност,
    а си губите времето ?!
    Петък е, действайте....😁

    22:16 12.09.2025

  • 13 Зелко

    4 1 Отговор
    Всеки втори селянин в Америка е с оръжие

    22:17 12.09.2025

  • 14 Майна

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Беше..
    И доста отдавна започна да говори истините..
    Налице е- плати с живота си
    Не Мърси паметта му!

    22:17 12.09.2025

  • 15 Соваж бейби

    1 2 Отговор
    Хак да им и е ,много се радвам Рижия си гледа краварника и вътрешните проблеми стига само е гледал в чуждия двор.Говори се сериозно че са пред гражданска война,нямам търпение ,после и другите държави да ги нападнат дай Боже !

    Коментиран от #22

    22:18 12.09.2025

  • 16 Анонимен

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:18 12.09.2025

  • 17 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Браво, пич!
    Гледал съм го!

    22:19 12.09.2025

  • 18 Копейка

    1 2 Отговор
    Тука за кой да викаме?

    22:19 12.09.2025

  • 19 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    На българите какво им дреме за Чарли. Сега от сутрин до вечер ще слушаме какъв мъченик е Чарли Кърк.

    22:19 12.09.2025

  • 20 демократ

    1 0 Отговор
    И пак убийство в щат където продажбата на оръжие не е свободна.

    22:19 12.09.2025

  • 21 фактчекър оригинал

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Путин нареди ракетен изстрел по самолета, в който пътуваше Пригожин готвача. Ракетата разкъсва самолета и всички загиват още във въздуха преди контакт със земята.

    Това е следствие на опълчението на Пригожинх, който за два дни успя почти да щурмува Москва и да вземе властта. Войниците вярваха и уважаваха Пригожин, защото той е бил на терен с тях на бойното поле като изстински водач. Не като Шойгу и другите олигарси в униформа. Путин завиждаше на Пригожин, защото народа го обичаше. Той представлява заплаха за кремълския кгб зионист.

    Лукашенко проведе серия от гсм разговори със Пригожин и му гарантира, че ако се предаде - няма да има последствия за него и Вагнер. Две седмици по-късно Путин нареди ракетния обстрел! Лукашенко и Путин излъгаха!!!

    22:20 12.09.2025

  • 22 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    Харесвам ва много ас вас,първосигналнити - рудиминтарян атавизам

    22:21 12.09.2025

  • 23 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Мен Америка ми е на пакета. Аман от американски герой и нобелови лауреати.

    22:21 12.09.2025