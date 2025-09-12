След атентата срещу Чарли Кърк: "Много опасен момент за САЩ"

Ситуацията в САЩ донякъде прилича на тази през 1960/70-те години: противопоставянето расте и ще има още много насилие по улиците на САЩ, предупреждава експертка от Харвард.

"Всъщност това не е особено изненадващо", казва експертката по външна политика и директорка на проекта "Бъдещето на дипломацията" в Харвард Катрин Клювер-Ашбрук относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк. "Ужасяващото нападение се вписва в няколкомесечната ескалация на политическото насилие в САЩ", казва тя пред АРД. Експертката припомня случаите от юни тази година, когато двама представители на Демократическата партия в Минесота бяха застреляни от мъж, който е имал политически мотив.

Политическото насилие се засилва и в двата края на спектъра, смята Ашбрук. Популярността на Чарли Кърк допринася за огромната тежест на неговото убийство тази седмица. Той беше един от мотиваторите на младите хора в движението MAGA (Make America Great Again) и беше важен съюзник на Доналд Тръмп. Кърк беше от особена важност за привличане на млади гласоподаватели към Тръмп на последните избори, смята експертката. "Реакцията на президента на САЩ след убийството на Кърк демонстрира колко важен е той".

Ситуацията донякъде прилича на 1960-те и 1970-те години

Според Ашбрук фактът, че Тръмп, както и някои консервативни активисти, веднага обвиниха "левите" за убийството на Кърк, превръща този момент в много опасен. Така например Стивън Милър, който е един от най-високопоставените представители на администрацията на Тръмп, многократно заяви, че Демократическата партия е "пълна с леви терористи".

"Такава хиперболизирана реторика се чува от различни кръгове, включително и от самия президент. Всичко това е много спекулативно. Един момент на политическа несигурност се използва, за да бъде допълнително влошена ситуацията", посочва Ашбрук пред АРД.

В памет на Кърк Тръмп нареди всички американски флагове в посолствата на страната по цял свят да бъдат свалени наполовина за три дни. Такова нещо не се случи, когато щатската сенаторка от Минесота и съпругът ѝ бяха застреляни през юни. Затова пък той (президентът на САЩ) амнистира осъдените за щурма на Капитолия от 6 януари 2021 г. Това са хора, които най-вероятно одобряват използването на насилие с политически цели, коментира експертката.

"Сега ситуацията донякъде прилича на тази през 1960-те и 1970-те години в САЩ - ерата на Движението за граждански права. Но тогава имаше опити за убийството и на Джералд Форд, и на президента Рейгън. Политическото насилие в САЩ обичайно винаги подтиква цяло движение. Вътрешнополитическата ситуация е много опасна в момента", казва Ашбрук.

Дебатът отсъства

Според експертката вече наблюдаваме как убийството на Чарли Кърк се използва за извличане на политически капитал. По думите ѝ това е нова комбинация - квазиполитическа фигура като Кърк се превръща в някой в контекста на правителството и държавата. Затова и например се свалят знамената в знак на траур - жест, какъвто не е правен преди. "Сега ще има опити MAGA коалицията да бъде обединена, но и президентът Тръмп ще използва момента да прокара някои други свои планове. Нещата ще ескалират и навярно ще станем свидетели на много насилие по улиците на САЩ", коментира Ашбрук.

Републиканската партия вече се готви за междинните избори след около година. Видяхме това в Тексас, но също и в националните промени в избирателното право. Това е въпрос, на който трябва да се обърне сериозно внимание. Но това няма да доведе до неутрална политическа атмосфера и политически дискурс, в които да се обсъждат идеи, казва Ашбрук. "Между другото, това е най-голямото наследство на Чарли Кърк. Той винаги се е изправял пред политическите спорове и дебати. Това искаше да постигне и в Юта. Всъщност в движението MAGA има малко такива хора. В американския дискурс са необходими повече неутрални, отворени политически дебати, а не по-малко", казва още Катрин Клювер-Ашбрук пред германската обществена медия АРД.