След атентата срещу Чарли Кърк: "Много опасен момент за САЩ"

Ситуацията в САЩ донякъде прилича на тази през 1960/70-те години: противопоставянето расте и ще има още много насилие по улиците на САЩ, предупреждава експертка от Харвард.
"Всъщност това не е особено изненадващо", казва експертката по външна политика и директорка на проекта "Бъдещето на дипломацията" в Харвард Катрин Клювер-Ашбрук относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк. "Ужасяващото нападение се вписва в няколкомесечната ескалация на политическото насилие в САЩ", казва тя пред АРД. Експертката припомня случаите от юни тази година, когато двама представители на Демократическата партия в Минесота бяха застреляни от мъж, който е имал политически мотив.
Политическото насилие се засилва и в двата края на спектъра, смята Ашбрук. Популярността на Чарли Кърк допринася за огромната тежест на неговото убийство тази седмица. Той беше един от мотиваторите на младите хора в движението MAGA (Make America Great Again) и беше важен съюзник на Доналд Тръмп. Кърк беше от особена важност за привличане на млади гласоподаватели към Тръмп на последните избори, смята експертката. "Реакцията на президента на САЩ след убийството на Кърк демонстрира колко важен е той".
Ситуацията донякъде прилича на 1960-те и 1970-те години
Според Ашбрук фактът, че Тръмп, както и някои консервативни активисти, веднага обвиниха "левите" за убийството на Кърк, превръща този момент в много опасен. Така например Стивън Милър, който е един от най-високопоставените представители на администрацията на Тръмп, многократно заяви, че Демократическата партия е "пълна с леви терористи".
"Такава хиперболизирана реторика се чува от различни кръгове, включително и от самия президент. Всичко това е много спекулативно. Един момент на политическа несигурност се използва, за да бъде допълнително влошена ситуацията", посочва Ашбрук пред АРД.
В памет на Кърк Тръмп нареди всички американски флагове в посолствата на страната по цял свят да бъдат свалени наполовина за три дни. Такова нещо не се случи, когато щатската сенаторка от Минесота и съпругът ѝ бяха застреляни през юни. Затова пък той (президентът на САЩ) амнистира осъдените за щурма на Капитолия от 6 януари 2021 г. Това са хора, които най-вероятно одобряват използването на насилие с политически цели, коментира експертката.
"Сега ситуацията донякъде прилича на тази през 1960-те и 1970-те години в САЩ - ерата на Движението за граждански права. Но тогава имаше опити за убийството и на Джералд Форд, и на президента Рейгън. Политическото насилие в САЩ обичайно винаги подтиква цяло движение. Вътрешнополитическата ситуация е много опасна в момента", казва Ашбрук.
Дебатът отсъства
Според експертката вече наблюдаваме как убийството на Чарли Кърк се използва за извличане на политически капитал. По думите ѝ това е нова комбинация - квазиполитическа фигура като Кърк се превръща в някой в контекста на правителството и държавата. Затова и например се свалят знамената в знак на траур - жест, какъвто не е правен преди. "Сега ще има опити MAGA коалицията да бъде обединена, но и президентът Тръмп ще използва момента да прокара някои други свои планове. Нещата ще ескалират и навярно ще станем свидетели на много насилие по улиците на САЩ", коментира Ашбрук.
Републиканската партия вече се готви за междинните избори след около година. Видяхме това в Тексас, но също и в националните промени в избирателното право. Това е въпрос, на който трябва да се обърне сериозно внимание. Но това няма да доведе до неутрална политическа атмосфера и политически дискурс, в които да се обсъждат идеи, казва Ашбрук. "Между другото, това е най-голямото наследство на Чарли Кърк. Той винаги се е изправял пред политическите спорове и дебати. Това искаше да постигне и в Юта. Всъщност в движението MAGA има малко такива хора. В американския дискурс са необходими повече неутрални, отворени политически дебати, а не по-малко", казва още Катрин Клювер-Ашбрук пред германската обществена медия АРД.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Майна
Капитал се извлича?
Внася ред.
Що не ви харесва?
Щото не взе ваша страна с провокацията ви в Полша с дроновете?
Край с вас..
22:06 12.09.2025
3 РЕАЛИСТ
22:07 12.09.2025
4 Майна
До коментар #1 от "Сталин":Личи си, че не си чул нищо от Чарли.
Не Мърси паметта му .
Той не беше ционист
Той открито заяви, че смята нападението за заложници на Хамас за фалшив флаг
Открито говореше за нацистките свастики на укрите
Открито заяви, че Крим винаги е бил руски..
Поклон, Чарли
Коментиран от #9
22:10 12.09.2025
5 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Сталин":Точно така! Така наречените "копейки" в България са продажни инфлуенсъри, които работят за Републиканската партия. Успяха да убедят русофилите, че Републиканците 🇮🇱🇺🇲 са добрите, хвърляйки им прах по незначителни проблеми ксто лгбт, електрокари, а премълчавайки позицията за войната в Гааза.
Истината е, че Републиканците 🇮🇱🇺🇲 са партията на зионистите и талмудистите! Те са по-голямото зло.
22:10 12.09.2025
6 Мдаа🤔
22:10 12.09.2025
7 Копейки,
Коментиран от #12, #21
22:11 12.09.2025
8 Винету
си остават все същите !
Но какво може да се очаква
от наследници на златотърсачи,
избягали затворници и προζΤΝτΟτΚΝ....
22:12 12.09.2025
9 Сталин
До коментар #4 от "Майна":Абе ти пък кво разбираш ,Чарли беше поддръжник на Сатаняху и напоследък започна да се обажда за това което става в Палестина
Коментиран от #14
22:13 12.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатана Z
Коментиран от #17
22:15 12.09.2025
12 Влакче парти
До коментар #7 от "Копейки,":ΕβροΜин ΔиΛиΤε, що не се занимавате
с нещо по вашТа специалност,
а си губите времето ?!
Петък е, действайте....😁
22:16 12.09.2025
13 Зелко
22:17 12.09.2025
14 Майна
До коментар #9 от "Сталин":Беше..
И доста отдавна започна да говори истините..
Налице е- плати с живота си
Не Мърси паметта му!
22:17 12.09.2025
15 Соваж бейби
Коментиран от #22
22:18 12.09.2025
16 Анонимен
22:18 12.09.2025
17 Майна
До коментар #11 от "Сатана Z":Браво, пич!
Гледал съм го!
22:19 12.09.2025
18 Копейка
22:19 12.09.2025
19 стоян георгиев
22:19 12.09.2025
20 демократ
22:19 12.09.2025
21 фактчекър оригинал
До коментар #7 от "Копейки,":Путин нареди ракетен изстрел по самолета, в който пътуваше Пригожин готвача. Ракетата разкъсва самолета и всички загиват още във въздуха преди контакт със земята.
Това е следствие на опълчението на Пригожинх, който за два дни успя почти да щурмува Москва и да вземе властта. Войниците вярваха и уважаваха Пригожин, защото той е бил на терен с тях на бойното поле като изстински водач. Не като Шойгу и другите олигарси в униформа. Путин завиждаше на Пригожин, защото народа го обичаше. Той представлява заплаха за кремълския кгб зионист.
Лукашенко проведе серия от гсм разговори със Пригожин и му гарантира, че ако се предаде - няма да има последствия за него и Вагнер. Две седмици по-късно Путин нареди ракетния обстрел! Лукашенко и Путин излъгаха!!!
22:20 12.09.2025
22 Костадин Костадинов
До коментар #15 от "Соваж бейби":Харесвам ва много ас вас,първосигналнити - рудиминтарян атавизам
22:21 12.09.2025
23 стоян георгиев
22:21 12.09.2025