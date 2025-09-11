Войната е тук! Крайната десница в САЩ реагира на убийството на Чарли Кърк

Активистът Чарли Кърк беше смъртоносно прострелян, докато говореше на събитие в Юта в сряда, а крайнодесни инфлуенсъри и екстремистки общности заляха социалните медии с призиви за насилие срещу левицата, пише Wired.

Многобройни крайнодесни инфлуенсъри и републикански служители веднага обвиниха левицата за извършването на стрелбата. В някои екстремистки групи членове призоваха за гражданска война и насилствено отмъщение.

"Това е война, това е война, това е война", заяви Алекс Джоунс, инфлуенсър известен с конспиративните си теории за стрелби в училища, по време на предаване на живо в канала си Infowars.

"Години наред радикалните леви сравняват прекрасни американци като Чарли с нацисти и с най-лошите масови убийци и престъпници в света", заяви президентът Доналд Тръмп в запис на обръщение, публикуван в акаунта му в Truth Social. "Този ​​вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната днес."

Основателят на Oath Keeper, Стюарт Роудс, чиято присъда за подстрекателски заговор във връзка с бунта в Капитолия на 6 януари беше смекчена от Тръмп по-рано тази година, заяви в Infowars, че Тръмп да "направи това, което е правилно, това, което е необходимо" и да "задейства Закона за бунта" след стрелбата. "Трябва да обявите, че левицата в тази страна е в очевиден открит бунт срещу закона на Съединените щати. Те извършват бунт, подпомагат и подбуждат инвазия и блокират прилагането на федералния закон", каза Роудс.

Илон Мъск, собственикът на X и бивш ръководител на така наречения Департамент за ефективност на правителството (DOGE) , публикува : "Левицата е партията на убийството". След това той цитира публикация, обвиняваща "левите масови медии, както и фигури като Гавин Нюсъм" за радикализирането на хората срещу десни фигури като Кърк. "Точно така", написа Мъск .

Кейти Милър, която е работила в тясно сътрудничество с Мъск в DOGE и е съпруга на заместник-началника на кабинета на Тръмп по политиката, Стивън Милър, написа в X , че дори либералите, осъждащи насилието, "имат кръв по ръцете си".

"Може да си следващият", публикува инфлуенсърката и неофициален съветник на Тръмп Лора Лумър в X. "Левицата е терорист."

Кристофър Руфо, консервативен активист, който популяризира демонизирането на теорията за критичната раса, предположи в публикация в X, че "радикалната левица" е отговорна за стрелбата и призова правителството на САЩ "да инфилтрира, да разруши, да арестува и да затвори всички, които са отговорни за този хаос".

В Камарата на представителите, след като демократи и републиканци проведоха "момент на молитва", воден от председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, за Чарли Кърк и семейството му, представителката Лорън Бобърт призова за устна молитва. Някои демократи казаха "не" и споменаха стрелбата в училище в Колорадо, която също се случи в сряда. Избухнаха викове и представителката на републиканците Анна Паулина Луна извика през пътеката: "Вие причинихте това". Според The ​​New York Times , една демократка отговори: "Приемете закони за контрол над оръжията!"

В X, Луна продължи да обвинява левицата: "ВСЕКИ ОТ ВАС, КОЙТО НИ НАРИЧА ФАШИСТИ, НАПРАВИ ТОВА. Бяхте твърде заети да давате допинг на деца, да им отрязвате гениталиите, да подбуждате към расово насилие, като подкрепяте организации, които експлоатират малцинства, да защитавате престъпници и да разпалвате омраза. ВИЕ СТЕ ОМРАЗАТА, с която твърдите, че се борите. Думите ви причиниха това. Омразата ви причини това."

Представителката Марджъри Тейлър Грийн също публикува публикация за смъртта на Кърк, призовавайки хората да "се вдигнат и да сложат край на това".

Блейк Мастърс, два пъти неуспешен кандидат за Конгреса на САЩ, някога подкрепян от съоснователя на Palantir Питър Тийл и одобрен от Тръмп, призова RICO за разследвания на неправителствени организации в резултат на стрелбата. "Насилието на левицата е извън контрол и не е случайно", публикува Мастърс в X. "Или ще унищожим мрежата от НПО/донори, която го подхранва и го подхранва, или то ще унищожи нас."

Мастърс цитира публикация на десния подкастър и конспиративен теоретик Майк Чернович, който обвини левицата за стрелбата . "Сега изслушвания в Конгреса. Всеки милиардер финансира крайно левия екстремизъм. Сорос, Бил Гейтс, Рийд Хофман. Мащабни разследвания на RICO сега", пише Чернович в X.

На маргинални платформи като собствената Truth Social на Тръмп и The Donald, пламенно про-Тръмп форум, който беше отговорен за част от планирането на атаката срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., многобройни потребители повториха коментарите на Джоунс за войната.

"Войната идва", написа един потребител на The Donald в тема, посветена на стрелбата по Кърк. "Войната е тук", отговори друг.

Дори някои от критиците на Кърк от крайната десница, които го смятаха за недостатъчно краен, представиха смъртта му като потенциален инструмент за вербуване.

"Приживе Чарли Кърк беше наш враг, защото правеше всичко възможно, за да подкопае белия колективизъм", пише Кристофър Полхаус, неонацисткият лидер на бялата расистка група "Кърваво племе". "В смъртта си той е мъченик, защото беше убит в политически климат, в който беше възприеман като един от нас, въпреки факта, че не беше такъв."

"Надяваме се, че това е урок за останалите умерени", написа неонацистката група American Futurist на страницата си в Telegram. "Надяваме се, че всички хора, които не са склонни да се ангажират, ще осъзнаят реалността на нашата ситуация, преди да се окажат като Чарли. Ще бъдете зъл расистки нацист, независимо кой сте. Вие сте техен враг."