Неизвестен стрелец уби двама в имиграционен център в Далас и отне живота си

24 Септември, 2025 17:07, обновена 25 Септември, 2025 03:22 4 917 73

  • сащ-
  • далас-
  • тексас-
  • стрелба-
  • мигранти

Още един човек е в критично състояние след обстрела

Неизвестен стрелец уби двама в имиграционен център в Далас и отне живота си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Неизвестен стрелец откри огън днес по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в Далас от покрив на близка сграда, като уби двама задържани и рани трети, преди да отнеме живота си, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Точният мотив за атаката все още не е известен. ФБР съобщи на сутрешна пресконференция, че мунициите на местопрестъплението са съдържали послания срещу АИМС.

Ръководителят на службата Каш Пател разпространи чрез медии снимки, на които се вижда патрон с надпис "Анти-АИМС", написан с маркер.

Стрелецът е произвел безразборни изстрели към сградата, включително и към микробуса в защитения вход, където са били простреляни жертвите, предаде Министерството на вътрешната сигурност на САЩ в прессъобщение. Раненият е хоспитализиран в критично състояние, съобщи ведомството.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 стоян георгиев

    66 4 Отговор
    Нормално и демократично.

    Коментиран от #69

    17:10 24.09.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    61 7 Отговор
    Левите подивяват че контрола се затягя или е лгбти или жъл тур или че рнилка

    17:12 24.09.2025

  • 7 Хмм

    26 2 Отговор
    Ужас!

    17:15 24.09.2025

  • 8 ЯСНО!

    45 16 Отговор
    Това е светкавичен отговор на...,,Книжният тигър-Путин",за обидните думи на Тръмп...!

    Коментиран от #11

    17:15 24.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    51 5 Отговор
    Гражд@нск@ война

    17:16 24.09.2025

  • 10 Тома

    49 4 Отговор
    Отново лгбт в действие.

    17:16 24.09.2025

  • 11 Ген.Атанасов!

    48 7 Отговор

    До коментар #8 от "ЯСНО!":

    Точно така!
    Това е поредна хибридна атака на Путин!

    Коментиран от #15

    17:17 24.09.2025

  • 12 Медуня

    41 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    така е още от едно време помня отрепките хероинови наркомани цапащи антифа по стените

    17:17 24.09.2025

  • 13 АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ

    47 3 Отговор
    НА ПУТИН
    ВЕДНАГА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА ЧЛЕН 5

    Коментиран от #17

    17:17 24.09.2025

  • 14 Глобалист

    33 5 Отговор
    Мислихте, че така ще оставим опитите за спиране нелегалната имиграция, ли?
    А изказването на Тръмп с критики относно Европа направо преля чашата.
    Няма да позволим на никой, да провали нашия международен ред основан на правила и новите ценности.

    Коментиран от #18

    17:18 24.09.2025

  • 15 Тагаренко!

    43 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ген.Атанасов!":

    Обиден съм!
    Ген. Атанасов ме е изпреварил,с части от секундата,което исках да кажа и аз-
    Това e 100% хибридна атака на Путин...!

    17:20 24.09.2025

  • 16 Перо

    33 3 Отговор
    Ще се стигне до избиване на джендърията, Тръмп не си поплюва!

    Коментиран от #20

    17:22 24.09.2025

  • 17 Урсула

    42 0 Отговор

    До коментар #13 от "АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ":

    Веднага да се задейства...,,европейската стена от дронове"...начело с верният ми до гроб-РоскУ ДжилязкуФ...!

    Коментиран от #21

    17:22 24.09.2025

  • 18 Перо

    20 0 Отговор

    До коментар #14 от "Глобалист":

    Ще ти сложат скоро знак на ревера и гърба!

    17:24 24.09.2025

  • 20 Да бе да...?!

    27 0 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Тръмп,видите ли- ,,не бил си поплювал"...?!
    Че те през ден се избиват в поверената му страна,какво остава,ако си...,,поплюва"...?!?!

    Коментиран от #31

    17:25 24.09.2025

  • 21 А МОЖЕ ЛИ

    31 1 Отговор

    До коментар #17 от "Урсула":

    СТЕНА ОТ ВОДОПАДИ

    Коментиран от #23

    17:26 24.09.2025

  • 22 ПРАВ СИ...!

    33 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тръгнали света да оправят":

    Гражданската война си клокочи в САЩ!
    А Тръмпи седнал да си го мери с Путин,Си и Моди...,на кой е по...- голЕм...?!

    17:27 24.09.2025

  • 23 РоскУ ДжилезкУффф!

    27 1 Отговор

    До коментар #21 от "А МОЖЕ ЛИ":

    Нека първо Аз,да изправя...- стена от...водопади,рискувайки да изложа на първа бойна линия -...хотела на...жена си...🙄😨😟🤭?!

    Коментиран от #27

    17:30 24.09.2025

  • 24 Пенчо доктора

    15 10 Отговор
    Това е наказанието за лъжите и хвалбите които изрече Тръмпета пред Генералната Асамблея на ООН.

    17:31 24.09.2025

  • 25 Валентин

    32 3 Отговор
    Деморатическата партия в САЩ трябва да бъде прекръстена на Партия на тероризъм, насилие и омраза. Разсейките ѝ по света вкл. и у нас - също.

    Коментиран от #30

    17:34 24.09.2025

  • 26 Ценности

    8 1 Отговор
    Какво тук значи някаква си личност?!

    17:37 24.09.2025

  • 27 Щерев

    19 2 Отговор

    До коментар #23 от "РоскУ ДжилезкУффф!":

    Жена му иска да опита от всичко в живота и затова си е купила хотел където може да опита от всичко младо и хубаво .А плужека росен нека се прави на политик и да пътува,колкото по често толкова по хубаво за хотелиершата.

    17:37 24.09.2025

  • 28 Тръмп

    24 3 Отговор
    Какво става бе?
    Решил да оправя света, а не може да се справи с проблемите в собствената си страна!
    Лош пример са това САЩ! Ама много лош, да знаеш!

    Коментиран от #37, #38

    17:37 24.09.2025

  • 29 Евреина Кобзон

    6 24 Отговор
    Сега да видим
    Къде са онези
    Тръмписти
    Като Чарли Кърк
    Които поддържат
    Безразборното продаване
    На оръжие в САЩ

    Ще излязат ли Тръмп и компания
    Да твърдят че пак
    Демократите
    Са виновни .
    Джо Байдън
    Камала Харис
    Сорос
    Зеленски
    И кой ли още не.

    17:38 24.09.2025

  • 30 Веднага си пролича

    3 26 Отговор

    До коментар #25 от "Валентин":

    Че си
    Капейка Издухана.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #32, #71, #72

    17:39 24.09.2025

  • 33 Винкело

    20 1 Отговор
    Както винаги - осъждат нападението. После ще тъгуват заедно с близките на жертвите. И тъй варви светът. Техният. Дано там да си остане.

    17:53 24.09.2025

  • 34 Ивелин Михайлов

    14 2 Отговор
    Втората гражданска война започва 😏

    17:53 24.09.2025

  • 35 Дебелият Ал

    21 2 Отговор
    Един хубав ден за краварската демокрация...

    17:53 24.09.2025

  • 36 Ни знайя

    18 0 Отговор
    Не съм сигурен, че това е подход към иммигрантите, но вероятно този от най-правилните

    Коментиран от #39

    17:55 24.09.2025

  • 37 Жоро

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тръмп":

    Как да не опрява щатите бе .Защо стрелят по тях си мислиш?

    17:56 24.09.2025

  • 38 С една дума...!

    11 5 Отговор

    До коментар #28 от "Тръмп":

    Тръмп се показа и доказа,като ,,Книжен Тигър",в страната си ..!

    17:56 24.09.2025

  • 39 Това нападение

    10 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ни знайя":

    е насочено срещу служителите на ICE, не срещу имигрантите. Изглежда левите терористи си починаха за 2 седмици след атентата срещу Кърк и пак са се активизирали.

    Коментиран от #47, #48

    17:58 24.09.2025

  • 41 мексико

    5 3 Отговор
    5-6 Мексиканци голяма работа

    18:03 24.09.2025

  • 42 кравария

    11 3 Отговор
    оттича в канала!

    18:05 24.09.2025

  • 43 Явно

    4 7 Отговор
    Някой се е ядосал на ICE защото незаконно арестуват който им попадне на улиците, дори хора с американско гражданство от дълги години живеещи там и ги изпращат в затвори без решение на съд и присъда. Дори има изпратени в затвор в Салвадор. Арестуват родители и оставят децата на улицата сами.

    Коментиран от #49

    18:06 24.09.2025

  • 44 Фактите са

    14 0 Отговор
    Снайперист почина от самонанесен изстрел рано в сряда сутринта, след като застреля трима задържани от ICE в обект на ICE в Далас от покрив, според органите на реда.Полицейски източници съобщават, че снайперистът, идентифициран като бял мъж, е бил въоръжен с пушка, поставена на покрив. Той се е застрелял, когато агенти са се приближили до него.В първата си публикация в социалните мрежи относно стрелбата, губернаторът на Тексас Грег Абът заяви, че щатът напълно подкрепя ICE. Той обеща, че стрелбата няма да забави арестите, задържанията или депортирането на нелегални имигранти.

    18:07 24.09.2025

  • 46 И ТАЗИ СЕДМИЦА СТАНА

    9 2 Отговор
    ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В САЩ.

    ДРУГАТА СЕДМИЦА - В ЕВРОСЪЮЗА.
    ГРЕШКА - В ЕВРОСЪЮЗА БЕШЕ МИНАЛАТА СЕДМИЦА.

    18:09 24.09.2025

  • 47 Не е вярно

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Това нападение":

    срещу имигрантите е! Срещу задържани имигранти даже!

    Коментиран от #50

    18:09 24.09.2025

  • 48 Пълни глупости си написал.

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Това нападение":

    Ама точно обратното на реалностите

    18:11 24.09.2025

  • 50 Жоро

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Не е вярно":

    Защо ще нападат имигранти които ще бъдат депортирани?Стрелял по офицерите,но не е улучил.Вие логично мислене имате ли?

    Коментиран от #54

    18:13 24.09.2025

  • 51 Търновец

    6 2 Отговор
    Още преди 20 години либерални демократи поискаха от Джордж Буш строг закони със строг контрол върху оръжията. Тази стрелба е от място извън офиса на имиграционната служба и е стреляно по хора намиращи се в зоната на задържаните от имиграцията.

    18:13 24.09.2025

  • 52 Какви ценности само

    11 2 Отговор
    Да живее демокрацията

    18:15 24.09.2025

  • 53 Всички обекти на ICE

    4 3 Отговор
    С незаконни. Невероятно е как съществуват въобще подобни затвори. Чист нацизъм е

    Коментиран от #70

    18:29 24.09.2025

  • 54 не е улучил викаш а?

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Жоро":

    Но фактите са, че задържани имигранти са убитите нали?

    Коментиран от #58

    18:30 24.09.2025

  • 55 Е как...- ,,кой друг"..?!

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Жоро":

    Путин-разбира се...!

    18:30 24.09.2025

  • 56 Файърфлай

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Не,не е антифа,а мързеливи латиноси,нещо като "анти" великолепната седморка.Скоро пичовете от Тексас ще нападнат и лигавата Калифорния.

    18:31 24.09.2025

  • 57 665

    7 1 Отговор
    Забавляват се хората, но все пак държат приличие. Тук оръжията ако са достъпни,като в Тексас ще се редуцираме на половина за година.

    18:35 24.09.2025

  • 58 Жоро

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "не е улучил викаш а?":

    Има един убит един емигрант.И кво ме интересува,че тоя не може да среля?

    Коментиран от #59

    18:35 24.09.2025

  • 59 Жоро

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "Жоро":

    Най-новото е,че по патроните има анти имиграционните(ICE) съобщения.

    18:39 24.09.2025

  • 60 Супер екстра

    8 1 Отговор
    дано повече такива новини идват и от другите робовладелчески страни.
    И тука да не ги приемаме със разтворени обятия това са бо...ци връщащи се в България биейки се в гърдите че са Българи използвали всякакви средства да избягат в чужбина да работят за пари и тука връщайки се вдигат цените и стандарта за нас като си избягал стой си там.Тати и мама са крали от нас та да ги пратят там.
    Изведнъж голям наплив от завръщащи се кеф ти от англия кеф ти от сащ а тука търсят на хляба мекото.

    18:39 24.09.2025

  • 61 Механик

    6 4 Отговор
    Тия се избиват като скотове. Избръмчала сбирщина (не нация. тия нямат нация).
    ма то какво ли и да очакваш от наследницте на хора, дето са събирани от кол и въже?

    Коментиран от #63, #68

    18:47 24.09.2025

  • 62 Рико

    13 2 Отговор
    Левите и обратните са тотално отчаяни и извън контрол ! Демократите нямат лидери , нямат идеи , джендърската им политика беше разкрита , също и зелената сделка измама за милиарди е прекъсната ….
    Демократите водят хибридна гр война срещу нормалните и здравомислещи хора в Америка !

    18:52 24.09.2025

  • 63 Фокс

    1 9 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    Толкова ватенки умряха сутринта само от един Хаймърс.

    18:53 24.09.2025

  • 64 русофил

    4 2 Отговор
    прекрасно !

    18:57 24.09.2025

  • 65 Териториални проблеми

    6 2 Отговор
    В Територията днес умряха повече хора от глад и лекарски грешки отколкото в САЩ от огнестрелно оръжие. Гледайте си собствената ко4ина, американците не ги мислете.

    19:11 24.09.2025

  • 66 Лудия е най лошия президен на саш

    4 0 Отговор
    По побъркан никога не е бил президен

    19:35 24.09.2025

  • 67 Бабите в мездра са в потрес🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    От вълнение няма да заспят с месеци и ше требва психолози ги успокояват

    19:58 24.09.2025

  • 68 Наката

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    Я виж статистиката от войната по пътищата и убийствата и побоите. Сега си представи какво ще е ако има свободна продажба на оръжие - ганьовците ще намалеят с поне 65% за една година!

    20:02 24.09.2025

  • 69 Пампаец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Абсолютно си прав ! Няма нищо по свободно и демократично от това , да те отстрелят като бясно куче в страната на неограничените възможности ! :-)))))

    20:41 24.09.2025

  • 70 Помни

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Всички обекти на ICE":

    Ми той и затворът в намиращата се в Куба американска военна база Гуантанамо е незаконен , ама кое при демокрацията и либерастията е законно ? 200 годишните гласуващи с писма на изборите в САЩ ли са законни , или милионите радикални ислямисти поканени на гости от Ангела Меркел в Европа и в Германия са законни ??? Разровиш ли го , ще излезе , че демокрацията е по незаконна от тоталитаризма при който управлението се наследява по наследство ... :-))))!!!

    20:54 24.09.2025

  • 72 Пьк тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Веднага си пролича":

    Те знаем по шляканият зад- ник.

    20:56 24.09.2025

  • 73 Никой

    0 0 Отговор
    Това е умно - да се самоубиеш - има мъдрост и в това.

    Какви глупаци има по света - направо и даже и в България има такива.

    03:45 25.09.2025