Неизвестен стрелец уби двама в имиграционен център в Далас и отне живота си

Неизвестен стрелец откри огън днес по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в Далас от покрив на близка сграда, като уби двама задържани и рани трети, преди да отнеме живота си, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Точният мотив за атаката все още не е известен. ФБР съобщи на сутрешна пресконференция, че мунициите на местопрестъплението са съдържали послания срещу АИМС.
Ръководителят на службата Каш Пател разпространи чрез медии снимки, на които се вижда патрон с надпис "Анти-АИМС", написан с маркер.
Стрелецът е произвел безразборни изстрели към сградата, включително и към микробуса в защитения вход, където са били простреляни жертвите, предаде Министерството на вътрешната сигурност на САЩ в прессъобщение. Раненият е хоспитализиран в критично състояние, съобщи ведомството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 стоян георгиев
Коментиран от #69
17:10 24.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хеми значи бензин
17:12 24.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хмм
17:15 24.09.2025
8 ЯСНО!
Коментиран от #11
17:15 24.09.2025
9 Последния Софиянец
17:16 24.09.2025
10 Тома
17:16 24.09.2025
11 Ген.Атанасов!
До коментар #8 от "ЯСНО!":Точно така!
Това е поредна хибридна атака на Путин!
Коментиран от #15
17:17 24.09.2025
12 Медуня
До коментар #1 от "Жоро":така е още от едно време помня отрепките хероинови наркомани цапащи антифа по стените
17:17 24.09.2025
13 АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ
ВЕДНАГА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА ЧЛЕН 5
Коментиран от #17
17:17 24.09.2025
14 Глобалист
А изказването на Тръмп с критики относно Европа направо преля чашата.
Няма да позволим на никой, да провали нашия международен ред основан на правила и новите ценности.
Коментиран от #18
17:18 24.09.2025
15 Тагаренко!
До коментар #11 от "Ген.Атанасов!":Обиден съм!
Ген. Атанасов ме е изпреварил,с части от секундата,което исках да кажа и аз-
Това e 100% хибридна атака на Путин...!
17:20 24.09.2025
16 Перо
Коментиран от #20
17:22 24.09.2025
17 Урсула
До коментар #13 от "АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ":Веднага да се задейства...,,европейската стена от дронове"...начело с верният ми до гроб-РоскУ ДжилязкуФ...!
Коментиран от #21
17:22 24.09.2025
18 Перо
До коментар #14 от "Глобалист":Ще ти сложат скоро знак на ревера и гърба!
17:24 24.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да бе да...?!
До коментар #16 от "Перо":Тръмп,видите ли- ,,не бил си поплювал"...?!
Че те през ден се избиват в поверената му страна,какво остава,ако си...,,поплюва"...?!?!
Коментиран от #31
17:25 24.09.2025
21 А МОЖЕ ЛИ
До коментар #17 от "Урсула":СТЕНА ОТ ВОДОПАДИ
Коментиран от #23
17:26 24.09.2025
22 ПРАВ СИ...!
До коментар #19 от "Тръгнали света да оправят":Гражданската война си клокочи в САЩ!
А Тръмпи седнал да си го мери с Путин,Си и Моди...,на кой е по...- голЕм...?!
17:27 24.09.2025
23 РоскУ ДжилезкУффф!
До коментар #21 от "А МОЖЕ ЛИ":Нека първо Аз,да изправя...- стена от...водопади,рискувайки да изложа на първа бойна линия -...хотела на...жена си...🙄😨😟🤭?!
Коментиран от #27
17:30 24.09.2025
24 Пенчо доктора
17:31 24.09.2025
25 Валентин
Коментиран от #30
17:34 24.09.2025
26 Ценности
17:37 24.09.2025
27 Щерев
До коментар #23 от "РоскУ ДжилезкУффф!":Жена му иска да опита от всичко в живота и затова си е купила хотел където може да опита от всичко младо и хубаво .А плужека росен нека се прави на политик и да пътува,колкото по често толкова по хубаво за хотелиершата.
17:37 24.09.2025
28 Тръмп
Решил да оправя света, а не може да се справи с проблемите в собствената си страна!
Лош пример са това САЩ! Ама много лош, да знаеш!
Коментиран от #37, #38
17:37 24.09.2025
29 Евреина Кобзон
Къде са онези
Тръмписти
Като Чарли Кърк
Които поддържат
Безразборното продаване
На оръжие в САЩ
Ще излязат ли Тръмп и компания
Да твърдят че пак
Демократите
Са виновни .
Джо Байдън
Камала Харис
Сорос
Зеленски
И кой ли още не.
17:38 24.09.2025
30 Веднага си пролича
До коментар #25 от "Валентин":Че си
Капейка Издухана.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #32, #71, #72
17:39 24.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Винкело
17:53 24.09.2025
34 Ивелин Михайлов
17:53 24.09.2025
35 Дебелият Ал
17:53 24.09.2025
36 Ни знайя
Коментиран от #39
17:55 24.09.2025
37 Жоро
До коментар #28 от "Тръмп":Как да не опрява щатите бе .Защо стрелят по тях си мислиш?
17:56 24.09.2025
38 С една дума...!
До коментар #28 от "Тръмп":Тръмп се показа и доказа,като ,,Книжен Тигър",в страната си ..!
17:56 24.09.2025
39 Това нападение
До коментар #36 от "Ни знайя":е насочено срещу служителите на ICE, не срещу имигрантите. Изглежда левите терористи си починаха за 2 седмици след атентата срещу Кърк и пак са се активизирали.
Коментиран от #47, #48
17:58 24.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 мексико
18:03 24.09.2025
42 кравария
18:05 24.09.2025
43 Явно
Коментиран от #49
18:06 24.09.2025
44 Фактите са
18:07 24.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 И ТАЗИ СЕДМИЦА СТАНА
ДРУГАТА СЕДМИЦА - В ЕВРОСЪЮЗА.
ГРЕШКА - В ЕВРОСЪЮЗА БЕШЕ МИНАЛАТА СЕДМИЦА.
18:09 24.09.2025
47 Не е вярно
До коментар #39 от "Това нападение":срещу имигрантите е! Срещу задържани имигранти даже!
Коментиран от #50
18:09 24.09.2025
48 Пълни глупости си написал.
До коментар #39 от "Това нападение":Ама точно обратното на реалностите
18:11 24.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Жоро
До коментар #47 от "Не е вярно":Защо ще нападат имигранти които ще бъдат депортирани?Стрелял по офицерите,но не е улучил.Вие логично мислене имате ли?
Коментиран от #54
18:13 24.09.2025
51 Търновец
18:13 24.09.2025
52 Какви ценности само
18:15 24.09.2025
53 Всички обекти на ICE
Коментиран от #70
18:29 24.09.2025
54 не е улучил викаш а?
До коментар #50 от "Жоро":Но фактите са, че задържани имигранти са убитите нали?
Коментиран от #58
18:30 24.09.2025
55 Е как...- ,,кой друг"..?!
До коментар #45 от "Жоро":Путин-разбира се...!
18:30 24.09.2025
56 Файърфлай
До коментар #1 от "Жоро":Не,не е антифа,а мързеливи латиноси,нещо като "анти" великолепната седморка.Скоро пичовете от Тексас ще нападнат и лигавата Калифорния.
18:31 24.09.2025
57 665
18:35 24.09.2025
58 Жоро
До коментар #54 от "не е улучил викаш а?":Има един убит един емигрант.И кво ме интересува,че тоя не може да среля?
Коментиран от #59
18:35 24.09.2025
59 Жоро
До коментар #58 от "Жоро":Най-новото е,че по патроните има анти имиграционните(ICE) съобщения.
18:39 24.09.2025
60 Супер екстра
И тука да не ги приемаме със разтворени обятия това са бо...ци връщащи се в България биейки се в гърдите че са Българи използвали всякакви средства да избягат в чужбина да работят за пари и тука връщайки се вдигат цените и стандарта за нас като си избягал стой си там.Тати и мама са крали от нас та да ги пратят там.
Изведнъж голям наплив от завръщащи се кеф ти от англия кеф ти от сащ а тука търсят на хляба мекото.
18:39 24.09.2025
61 Механик
ма то какво ли и да очакваш от наследницте на хора, дето са събирани от кол и въже?
Коментиран от #63, #68
18:47 24.09.2025
62 Рико
Демократите водят хибридна гр война срещу нормалните и здравомислещи хора в Америка !
18:52 24.09.2025
63 Фокс
До коментар #61 от "Механик":Толкова ватенки умряха сутринта само от един Хаймърс.
18:53 24.09.2025
64 русофил
18:57 24.09.2025
65 Териториални проблеми
19:11 24.09.2025
66 Лудия е най лошия президен на саш
19:35 24.09.2025
67 Бабите в мездра са в потрес🤣🤣🤣
19:58 24.09.2025
68 Наката
До коментар #61 от "Механик":Я виж статистиката от войната по пътищата и убийствата и побоите. Сега си представи какво ще е ако има свободна продажба на оръжие - ганьовците ще намалеят с поне 65% за една година!
20:02 24.09.2025
69 Пампаец
До коментар #3 от "стоян георгиев":Абсолютно си прав ! Няма нищо по свободно и демократично от това , да те отстрелят като бясно куче в страната на неограничените възможности ! :-)))))
20:41 24.09.2025
70 Помни
До коментар #53 от "Всички обекти на ICE":Ми той и затворът в намиращата се в Куба американска военна база Гуантанамо е незаконен , ама кое при демокрацията и либерастията е законно ? 200 годишните гласуващи с писма на изборите в САЩ ли са законни , или милионите радикални ислямисти поканени на гости от Ангела Меркел в Европа и в Германия са законни ??? Разровиш ли го , ще излезе , че демокрацията е по незаконна от тоталитаризма при който управлението се наследява по наследство ... :-))))!!!
20:54 24.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Пьк тебе
До коментар #30 от "Веднага си пролича":Те знаем по шляканият зад- ник.
20:56 24.09.2025
73 Никой
Какви глупаци има по света - направо и даже и в България има такива.
03:45 25.09.2025