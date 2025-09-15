"Лов на вещици": какво става в САЩ след смъртта на Кърк

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След атентата срещу Чарли Кърк в САЩ се развихри яростна кампания срещу критиците му. Учители, военни и държавни служители са уволнявани. Разделението в страната се задълбочава.

След убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк много от неговите привърженици в САЩ го виждат като "мъченик" и са гневни на хората, които критикуват Кърк или гледат критично на дейността и тезите, които той разпространяваше.

В интернет тече кампания сред десни политици и инфлуенсъри. Членове на правителството и популярни личности като Лора Лумър призовават американците да осъдят публично онлайн публикациите, които критикуват Кърк, и настояват за уволнението на техните автори от работните им места.

Как един коментар може да доведе до отстраняване от работа

От тази кампания са засегнати и много учители, пожарникари и военни. Няколко души вече са загубили работата си. Поддръжниците на Кърк систематично претърсват интернет за негативни коментари за убития активист и дават съвети на съмишлениците си, информира агенция Франс прес.

"Ако има тяхна снимка в профила, дори и да няма име, изтеглете я", съветва десният консервативен инфлуенсър Джоуи Манарино. След това снимката може да бъде сравнена с LinkedIn, онлайн мрежата за поддържане на професионални контакти, и по този начин да се открие работното място на съответното лице, за да се пуснат оплаквания в тази посока.

Лора Сош-Лайтси, заместничка на декана на университета Middle Tennessee в Мърфрийзбъроу, написа във Фейсбук следното по повод смъртта на Кърк: "Омразата поражда омраза. НУЛА съчувствие." Сенаторката от Тенеси Марша Блекбърн, която е републиканка, незабавно осъди този пост и настоя за отстраняването от длъжност на Сош-Лайтси: "Тази личност трябва да се срамува от публикацията си. Тя трябва да бъде отстранена от длъжност."

Същата вечер университетът съобщи, че уволнява служителката заради "безсърдечен" коментар за убийството на Кърк.

Никакви критики към Кърк и изказванията му

Критичен коментар за Кърк създаде неприятности и на учител от щата Оклахома. След атентата той написа в социалните мрежи, че Кърк е умрял така, както е живял - изваждайки най-лошото от хората.

Министерството на образованието на Оклахома заяви, че заради този "отвратителен" коментар е започнало разследване срещу учителя.

Крайнодесните активисти са взели за мишена не само негативните коментари за самия Кърк, но и начина, по който хората се отнасят към смъртта му. Известната инфлуенсърка Лора Лумър обърна внимание на изказвания на служител от Агенцията за управление на извънредните ситуации (FEMA), който нападна Тръмп за това, че е разпоредил да се издигнат траурни знамена в памет на един активист, който според него е бил "расист, хомофоб и женомразец".

Лумър написа по този повод: "Тези хора ни мразят. Те не трябва да са на власт в държавата." FEMA съобщи впоследствие, че служителят е бил отстранен от длъжност заради тези свои "отвратителни и скандални" коментари.

Чужденците също са на прицел

Освен десни активисти и инфлуенсъри, членове на правителството на Тръмп също призовават да се предприемат съвместни действия срещу коментарите за Кърк, които според тях са неподходящи. Министърът на отбраната Пийт Хегсет например нареди на военните да докладват за подобни изказвания на свои колеги.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау пък се фокусира върху чужденците, живеещи в САЩ, които възхвалявали "насилието и омразата" във връзка със смъртта на Чарли Кърк.

"Отвратен съм от факта, че в социалните медии някои хвалят, оправдават или омаловажават инцидента, и съм наредил на консулския ни персонал да предприеме съответните мерки", написа Ландау в X.

"Моля, сигнализирайте ми за такива коментари, за да може Държавният департамент да защити американския народ", допълни той.