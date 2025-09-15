Новини
Мнения »
"Лов на вещици": какво става в САЩ след смъртта на Кърк

15 Септември, 2025 23:00 748 11

Освен десни активисти и инфлуенсъри, членове на правителството на Тръмп също призовават да се предприемат съвместни действия срещу коментарите за Кърк, които според тях са неподходящи

"Лов на вещици": какво става в САЩ след смъртта на Кърк - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След атентата срещу Чарли Кърк в САЩ се развихри яростна кампания срещу критиците му. Учители, военни и държавни служители са уволнявани. Разделението в страната се задълбочава.

След убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк много от неговите привърженици в САЩ го виждат като "мъченик" и са гневни на хората, които критикуват Кърк или гледат критично на дейността и тезите, които той разпространяваше.

В интернет тече кампания сред десни политици и инфлуенсъри. Членове на правителството и популярни личности като Лора Лумър призовават американците да осъдят публично онлайн публикациите, които критикуват Кърк, и настояват за уволнението на техните автори от работните им места.

Как един коментар може да доведе до отстраняване от работа

От тази кампания са засегнати и много учители, пожарникари и военни. Няколко души вече са загубили работата си. Поддръжниците на Кърк систематично претърсват интернет за негативни коментари за убития активист и дават съвети на съмишлениците си, информира агенция Франс прес.

"Ако има тяхна снимка в профила, дори и да няма име, изтеглете я", съветва десният консервативен инфлуенсър Джоуи Манарино. След това снимката може да бъде сравнена с LinkedIn, онлайн мрежата за поддържане на професионални контакти, и по този начин да се открие работното място на съответното лице, за да се пуснат оплаквания в тази посока.

Лора Сош-Лайтси, заместничка на декана на университета Middle Tennessee в Мърфрийзбъроу, написа във Фейсбук следното по повод смъртта на Кърк: "Омразата поражда омраза. НУЛА съчувствие." Сенаторката от Тенеси Марша Блекбърн, която е републиканка, незабавно осъди този пост и настоя за отстраняването от длъжност на Сош-Лайтси: "Тази личност трябва да се срамува от публикацията си. Тя трябва да бъде отстранена от длъжност."

Същата вечер университетът съобщи, че уволнява служителката заради "безсърдечен" коментар за убийството на Кърк.

Никакви критики към Кърк и изказванията му

Критичен коментар за Кърк създаде неприятности и на учител от щата Оклахома. След атентата той написа в социалните мрежи, че Кърк е умрял така, както е живял - изваждайки най-лошото от хората.

Министерството на образованието на Оклахома заяви, че заради този "отвратителен" коментар е започнало разследване срещу учителя.

Крайнодесните активисти са взели за мишена не само негативните коментари за самия Кърк, но и начина, по който хората се отнасят към смъртта му. Известната инфлуенсърка Лора Лумър обърна внимание на изказвания на служител от Агенцията за управление на извънредните ситуации (FEMA), който нападна Тръмп за това, че е разпоредил да се издигнат траурни знамена в памет на един активист, който според него е бил "расист, хомофоб и женомразец".

Лумър написа по този повод: "Тези хора ни мразят. Те не трябва да са на власт в държавата." FEMA съобщи впоследствие, че служителят е бил отстранен от длъжност заради тези свои "отвратителни и скандални" коментари.

Чужденците също са на прицел

Освен десни активисти и инфлуенсъри, членове на правителството на Тръмп също призовават да се предприемат съвместни действия срещу коментарите за Кърк, които според тях са неподходящи. Министърът на отбраната Пийт Хегсет например нареди на военните да докладват за подобни изказвания на свои колеги.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау пък се фокусира върху чужденците, живеещи в САЩ, които възхвалявали "насилието и омразата" във връзка със смъртта на Чарли Кърк.

"Отвратен съм от факта, че в социалните медии някои хвалят, оправдават или омаловажават инцидента, и съм наредил на консулския ни персонал да предприеме съответните мерки", написа Ландау в X.

"Моля, сигнализирайте ми за такива коментари, за да може Държавният департамент да защити американския народ", допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12343211

    6 2 Отговор
    Удобно убийство...!?

    23:06 15.09.2025

  • 2 Фон дер Миндер

    6 0 Отговор
    С вашите камъни по вашите глави , драги либерални терористи. Вие надробихте кашата , сега ще си я сърбите !

    23:14 15.09.2025

  • 3 Дойчо

    6 2 Отговор
    Всички тези "вещици" дето ги "ловят" според повелителите на самата истина от ДВ са хора, които публично са подкрепяли в социалките убийство на човек, който просто не е съгласен с тях. И не само. Някои от тях дори предлагат кой да е следващия. Тези хора са радикални терористи и нямат място в обществото. И да, тези хора са също учители, професори - така наречените "интелектуалци". Именно подобен тип коментари от публични личности и политици от Демикратическата партия са причината да се появят радикалите, желаещи да предприемат действия срещу граждани с различно мнение от тяхното.

    ДВ както винаги защитава само терористи и престъпници.

    И Факти, незнам колко ви плащат на статия да ги републикувате тея германски дъвки тука, но поне освен източника дайте и името на автора на пропагандната статия

    23:27 15.09.2025

  • 4 Цвети Илиев

    5 1 Отговор
    Първо Чарли никога не е бил крайно десен а консерватор.Второ никой не уволнява негови критици, които са милиони а хора на държавна длъжност, които откровено празнуват убийството му.Това е крайно нехуманно и би трябвало да завършва дори с присъда.Все пак Чарли провеждаше дебати давайки думата на хиляди различномислещи.Какво по-демократично от това.А вие скъпи пародии на журналисти трябва да знаете, че вече доста хора в Бг боравят с английски и следят и чужди медии.Спрете да лъжете и сеете либералната си пропаганда.Байдън вече не е на власт!!!

    Коментиран от #10

    23:30 15.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп

    1 1 Отговор
    Прекрасно, цялата лява пасмина стъпкана във калта.

    23:47 15.09.2025

  • 8 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Краснов! Красавчик мой! Мумията от площада си поръча сельодка с шише самагонь за банкет от възхищение за болшевишкия подем в краварника! Представете си в Кремль какво става! Да живей Краснов, нашият герой!

    23:53 15.09.2025

  • 9 Кандидат фюрерът Тръмп

    1 0 Отговор
    ще си счупи зъбите!

    23:54 15.09.2025

  • 10 Доналд Тъп

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвети Илиев":

    Алелуя! Чарли Кърк е възкръснал в България. Името му е Цвети Илиев! Браво Цвети!

    Коментиран от #11

    23:55 15.09.2025

  • 11 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Доналд Тъп":

    Аз ще му вдигна заплатата на Цвети!

    23:56 15.09.2025