Делото на годината! Искат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Студентът, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, трябва във вторник да се яви по видеовръзка пред съд в Юта за първото си публично изслушване след стрелбата, предава "Ройтерс".
22-годишният Тайлър Робинсън е заподозрян, че е произвел фаталния изстрел от покрив, използвайки снайпер, с който миналата сряда прониза шията на Кърк по време на негово участие в университет в Орем, на около 65 км южно от Солт Лейк Сити.
Смъртта на 31-годишния Кърк - съосновател и лидер на движението Turning Point USA и близък съюзник на президента Доналд Тръмп - предизвика вълна от осъждания на политическото насилие в САЩ. Наред с това убийството отприщи ожесточени партийни обвинения и страхове от нови актове на радикализация.
Кърк бе прострелян пред 3000 души публика и почина малко по-късно в болница. Поддръжниците му побързаха да го обявят за "мъченик" на консервативната кауза.
Робинсън, трета година студент в електротехническо училище, първоначално успя да избяга в хаоса след стрелбата. Той бе задържан в четвъртък вечерта в дома на родителите си, на 420 км от местопрестъплението, след като близки и семеен приятел подали сигнал до властите, че той се е уличил сам в престъплението.
33-часовото издирване завършило с обвинения за утежнено убийство, незаконно притежание на оръжие и възпрепятстване на правосъдието.
Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че щатът е склонен да търси смъртно наказание, но окончателното решение ще зависи и от волята на семейството на убития.
ФБР е представило редица улики срещу Робинсън. Според директора Каш Пател, малко преди нападението заподозреният изпратил текстово съобщение, в което заявил намерението си да убие Кърк. Освен това, приятелите му в Discord получили признание за престъплението в нощта на ареста.
Пател разкри, че е съществувала и ръкописна бележка, в която Робинсън описвал "възможността да елиминира Чарли Кърк". Макар документът да е унищожен, разследващите са потвърдили съдържанието му чрез свидетелски показания и експертизи.
ДНК на заподозрения е открита върху кърпа, с която била обвита предполагаемата пушка, както и върху отвертка, намерена на покрива, използван като позиция за стрелбата.
Очаква се Робинсън да бъде обвинен официално в рамките на съдебно заседание в Прово, на което ще участва чрез видеоконферентна връзка от затвора в Испаниш Форк.
Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Министерството на правосъдието ще прецени дали да повдигне и федерални обвинения, за да бъде гарантирано, че заподозреният ще понесе "максималната тежест на закона".
Властите засега смятат, че Робинсън е действал сам, но проверяват дали някой от обкръжението му е знаел за намеренията му. Разпитани са негови близки, включително съквартирантът му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3
15:59 16.09.2025
2 Докога ще е ни занимавате?
Коментиран от #17
16:00 16.09.2025
3 Поличба
До коментар #1 от "Сатана Z":Не е гот да си срещу Украйна...
Коментиран от #18
16:01 16.09.2025
4 ЦРУ не вярва на сълзи
Коментиран от #6
16:04 16.09.2025
6 Верно ли
До коментар #4 от "ЦРУ не вярва на сълзи":Аз друго знаме виждам зад него, ама то и твоя багаж не е лесно :)))
16:07 16.09.2025
7 демократ
16:07 16.09.2025
9 еми да
16:15 16.09.2025
10 Читател
Коментиран от #13
16:15 16.09.2025
12 Професионал
16:16 16.09.2025
13 Осведомен
До коментар #10 от "Читател":Повече няма да говори така.
16:17 16.09.2025
14 Слав
Коментиран от #21
16:21 16.09.2025
15 Интересно как така уж умен човек,
16:25 16.09.2025
16 Лопата Орешник
16:26 16.09.2025
17 За да наричаш Кърк недоразумение, значи
До коментар #2 от "Докога ще е ни занимавате?":си съвсем далеч от реалността. Осведоми се преди да си губиш времето във форума да пишеш врели некипели
16:27 16.09.2025
18 Лопата Орешник
До коментар #3 от "Поличба":То не беше гот и да си срещу Адолф , но накрая имаше червен байрак в Берлин!
16:27 16.09.2025
19 Пара Докс
16:28 16.09.2025
20 Баба Яга
16:30 16.09.2025
21 Не става въпрос за "приятел на Тръмп"
До коментар #14 от "Слав":Става въпрос за публично разобличаване на Агендата. Някой съмнява ли се в аргументите му за Дженифър идеологията???? В България има може би 1% от населението, които да нямат нищо против. Демек 99% намираме тази дискусия и прилагането на идеологията им за уродлива и неприемлива. Е, Кърк също мислеше така. Не се връзват коментарите тук.
16:32 16.09.2025
22 Павел Костов
Понеже разследващите не можаха да намерят убиеца (или са самите те), си намериха "лесна" жертва ....
малко подхвърлено днк ... и това е - даже и сега нямат НИЩО конкретно, само истории ...
16:39 16.09.2025
23 Сталин
16:43 16.09.2025
24 Сталин
16:43 16.09.2025