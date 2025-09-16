Новини
Делото на годината! Искат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

16 Септември, 2025 15:57 932 24

33-часовото издирване завършило с обвинения за утежнено убийство, незаконно притежание на оръжие и възпрепятстване на правосъдието

Делото на годината! Искат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Студентът, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, трябва във вторник да се яви по видеовръзка пред съд в Юта за първото си публично изслушване след стрелбата, предава "Ройтерс".

22-годишният Тайлър Робинсън е заподозрян, че е произвел фаталния изстрел от покрив, използвайки снайпер, с който миналата сряда прониза шията на Кърк по време на негово участие в университет в Орем, на около 65 км южно от Солт Лейк Сити.

Смъртта на 31-годишния Кърк - съосновател и лидер на движението Turning Point USA и близък съюзник на президента Доналд Тръмп - предизвика вълна от осъждания на политическото насилие в САЩ. Наред с това убийството отприщи ожесточени партийни обвинения и страхове от нови актове на радикализация.

Кърк бе прострелян пред 3000 души публика и почина малко по-късно в болница. Поддръжниците му побързаха да го обявят за "мъченик" на консервативната кауза.

Робинсън, трета година студент в електротехническо училище, първоначално успя да избяга в хаоса след стрелбата. Той бе задържан в четвъртък вечерта в дома на родителите си, на 420 км от местопрестъплението, след като близки и семеен приятел подали сигнал до властите, че той се е уличил сам в престъплението.

33-часовото издирване завършило с обвинения за утежнено убийство, незаконно притежание на оръжие и възпрепятстване на правосъдието.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че щатът е склонен да търси смъртно наказание, но окончателното решение ще зависи и от волята на семейството на убития.

ФБР е представило редица улики срещу Робинсън. Според директора Каш Пател, малко преди нападението заподозреният изпратил текстово съобщение, в което заявил намерението си да убие Кърк. Освен това, приятелите му в Discord получили признание за престъплението в нощта на ареста.

Пател разкри, че е съществувала и ръкописна бележка, в която Робинсън описвал "възможността да елиминира Чарли Кърк". Макар документът да е унищожен, разследващите са потвърдили съдържанието му чрез свидетелски показания и експертизи.

ДНК на заподозрения е открита върху кърпа, с която била обвита предполагаемата пушка, както и върху отвертка, намерена на покрива, използван като позиция за стрелбата.

Очаква се Робинсън да бъде обвинен официално в рамките на съдебно заседание в Прово, на което ще участва чрез видеоконферентна връзка от затвора в Испаниш Форк.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Министерството на правосъдието ще прецени дали да повдигне и федерални обвинения, за да бъде гарантирано, че заподозреният ще понесе "максималната тежест на закона".

Властите засега смятат, че Робинсън е действал сам, но проверяват дали някой от обкръжението му е знаел за намеренията му. Разпитани са негови близки, включително съквартирантът му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Обвиняемият едва ли е държал пушката .Истинските килъри са на свобода.Ще го пуснат

    Коментиран от #3

    15:59 16.09.2025

  • 2 Докога ще е ни занимавате?

    5 17 Отговор
    Едно недоразумение очистило друго.

    Коментиран от #17

    16:00 16.09.2025

  • 3 Поличба

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не е гот да си срещу Украйна...

    Коментиран от #18

    16:01 16.09.2025

  • 4 ЦРУ не вярва на сълзи

    4 17 Отговор
    Комуниста русофил Чарли Кърк,агент на КГБ,ЦРУ не прощава на национални предстели

    Коментиран от #6

    16:04 16.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Верно ли

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЦРУ не вярва на сълзи":

    Аз друго знаме виждам зад него, ама то и твоя багаж не е лесно :)))

    16:07 16.09.2025

  • 7 демократ

    3 8 Отговор
    Може да е семеен оня ама тоя става електротехник гений а оня еднокнижник па макар и с две деца.

    16:07 16.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 еми да

    2 6 Отговор
    Краварите не обичат комунисти.копейки про$ти

    16:15 16.09.2025

  • 10 Читател

    7 4 Отговор
    „Тръмп знае истината за Зеленски. Той е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“, Чарли Кърк

    Коментиран от #13

    16:15 16.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Професионал

    5 1 Отговор
    Оценка среден (3) за изпълнението с последващото бягство и слаб за последващото укриване.Той се целеше в сълцето, но го улучи в лявата половина на шията.По-важо беше да не оставя биологични сбеди по оръжието, вместо да бяга с него до близката гора, където така или иначе лесно намериха пушката.

    16:16 16.09.2025

  • 13 Осведомен

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Читател":

    Повече няма да говори така.

    16:17 16.09.2025

  • 14 Слав

    3 2 Отговор
    Kaкто винаги стандартът е разли4ен в зависимост от действащите лица. Всеки ден, всеки 4ас някой някого убива и никой не разбира за това. Ако негър беше убил бял баща, на път към къщи, просто защото е бял, веднага една 100 адвоката щяха да са на опашка да го защитават/ тук щяха да ровят кокалите на белите колонизатори, горкият 4ерен щеше да е жертва на системата и т.н / и щеше да излезе след 7 години. Тук бял е застрелял приятел на Тръмп и веднага вси4ки ве4е са ока4или извършителя на бесилката. Нищо ново под небето. Все едно да сравняваме ако циганин краде електри4ество от стълба и ако бял бъде хванат за същото.

    Коментиран от #21

    16:21 16.09.2025

  • 15 Интересно как така уж умен човек,

    3 1 Отговор
    студент, инженер, изпраща смс с намерението да убива. Пък после да бяга на 420 км... Интересно и каква е била стрелковата му подготовка, за да успее от 200м да простреля човек. Много не ми се вярва, че това е човекът. По-скоро да е някой снайперист на ЦРУ и този да опира пешкира. Демек няма камера, на която да се вижда лицето му ясно., доколкото разбирам. Дори да има нещо, не съм сигурен, че не е подправено. Просто тези глупости със смс и признания не се връзват...

    16:25 16.09.2025

  • 16 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Съвсем ясно и предвидимо дело! Обвиняемият ще бъде осъден на смърт! Дело на годината може да е нещо драматично, с обрати, неясноти, много гледни точки! Дело на годината може да е случая в Русе!

    16:26 16.09.2025

  • 17 За да наричаш Кърк недоразумение, значи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Докога ще е ни занимавате?":

    си съвсем далеч от реалността. Осведоми се преди да си губиш времето във форума да пишеш врели некипели

    16:27 16.09.2025

  • 18 Лопата Орешник

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Поличба":

    То не беше гот и да си срещу Адолф , но накрая имаше червен байрак в Берлин!

    16:27 16.09.2025

  • 19 Пара Докс

    0 1 Отговор
    Защо него помилват, че да покажат на Русия как се прави с убийците - нали искат да приключат войната?! Нека го пуснат на свобода с аплодисменти и възнаграждение! Да бъдат за пример, какво трябва да прави РФ с фашистите!

    16:28 16.09.2025

  • 20 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Дело на годината ще е да изправят сатаната Натан на съд в Хага.

    16:30 16.09.2025

  • 21 Не става въпрос за "приятел на Тръмп"

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Слав":

    Става въпрос за публично разобличаване на Агендата. Някой съмнява ли се в аргументите му за Дженифър идеологията???? В България има може би 1% от населението, които да нямат нищо против. Демек 99% намираме тази дискусия и прилагането на идеологията им за уродлива и неприемлива. Е, Кърк също мислеше така. Не се връзват коментарите тук.

    16:32 16.09.2025

  • 22 Павел Костов

    1 0 Отговор
    АБСОЛЮТНА НАГЛАСАЦИЯ ....
    Понеже разследващите не можаха да намерят убиеца (или са самите те), си намериха "лесна" жертва ....
    малко подхвърлено днк ... и това е - даже и сега нямат НИЩО конкретно, само истории ...

    16:39 16.09.2025

  • 23 Сталин

    1 0 Отговор
    Пак 33 -числото на масоните ,като беше план демията пак имаше 33 починали от ковид за първите 33 часа

    16:43 16.09.2025

  • 24 Сталин

    0 0 Отговор
    Чарли Кърк беше убит от Мосад след като Чарли започна да говори истината за еврейските организации като ADL които финансират BLM и разпространяват пропаганда за омраза срещу белите хора ,даже Тъкър Карлсон миналата седмица в интервю каза че еврейдките организации разпространяват марксизъм идеология,убийците напускат САЩ с частен самолет N888KJ от летище Provo , след като незаконно изключва радара си ,самолета се оказва собственост на Шабад Любавич

    16:43 16.09.2025