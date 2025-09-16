Делото на годината! Искат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Студентът, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, трябва във вторник да се яви по видеовръзка пред съд в Юта за първото си публично изслушване след стрелбата, предава "Ройтерс".

22-годишният Тайлър Робинсън е заподозрян, че е произвел фаталния изстрел от покрив, използвайки снайпер, с който миналата сряда прониза шията на Кърк по време на негово участие в университет в Орем, на около 65 км южно от Солт Лейк Сити.

Смъртта на 31-годишния Кърк - съосновател и лидер на движението Turning Point USA и близък съюзник на президента Доналд Тръмп - предизвика вълна от осъждания на политическото насилие в САЩ. Наред с това убийството отприщи ожесточени партийни обвинения и страхове от нови актове на радикализация.

Кърк бе прострелян пред 3000 души публика и почина малко по-късно в болница. Поддръжниците му побързаха да го обявят за "мъченик" на консервативната кауза.

Робинсън, трета година студент в електротехническо училище, първоначално успя да избяга в хаоса след стрелбата. Той бе задържан в четвъртък вечерта в дома на родителите си, на 420 км от местопрестъплението, след като близки и семеен приятел подали сигнал до властите, че той се е уличил сам в престъплението.

33-часовото издирване завършило с обвинения за утежнено убийство, незаконно притежание на оръжие и възпрепятстване на правосъдието.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че щатът е склонен да търси смъртно наказание, но окончателното решение ще зависи и от волята на семейството на убития.

ФБР е представило редица улики срещу Робинсън. Според директора Каш Пател, малко преди нападението заподозреният изпратил текстово съобщение, в което заявил намерението си да убие Кърк. Освен това, приятелите му в Discord получили признание за престъплението в нощта на ареста.

Пател разкри, че е съществувала и ръкописна бележка, в която Робинсън описвал "възможността да елиминира Чарли Кърк". Макар документът да е унищожен, разследващите са потвърдили съдържанието му чрез свидетелски показания и експертизи.

ДНК на заподозрения е открита върху кърпа, с която била обвита предполагаемата пушка, както и върху отвертка, намерена на покрива, използван като позиция за стрелбата.

Очаква се Робинсън да бъде обвинен официално в рамките на съдебно заседание в Прово, на което ще участва чрез видеоконферентна връзка от затвора в Испаниш Форк.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Министерството на правосъдието ще прецени дали да повдигне и федерални обвинения, за да бъде гарантирано, че заподозреният ще понесе "максималната тежест на закона".

Властите засега смятат, че Робинсън е действал сам, но проверяват дали някой от обкръжението му е знаел за намеренията му. Разпитани са негови близки, включително съквартирантът му.