Сушила Карки положи клетва като председател на временното правителство на Непал, обстановката се нормализира

13 Септември, 2025 06:10, обновена 13 Септември, 2025 06:13 586 1

По време на безредиците са загинали 51 души, а над 12 500 осъдени са избягали от затворите

Сушила Карки положи клетва като председател на временното правителство на Непал, обстановката се нормализира - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият председател на Върховния съд на Непал Сушила Карки положи клетва като председател на временното правителство на страната, съобщиха в петък индийските медии, предаде ФОКУС.

Очаква се 73-годишната Карки да оглави правителството до следващите избори, които, според нея, трябва да се състоят най-късно след година.

Според изданието The Hindustan Times, тя ще бъде първата жена на поста председател на правителството на Непал.

Карки е оглавявала Върховния съд от 2016 до 2017 г., а преди това е работила като адвокат. Тя се счита за активен борец срещу корупцията.

Предишният министър-председател Кадга Прасад Шарма Оли подаде оставка по време на мащабни протести.

В края на миналата седмица властите в Непал наложиха забрана на дейността на редица големи социални мрежи. Това изискване е част от по-широката политика на властите, насочена към регулиране на социалните мрежи, противниците на мерките го нарекоха опит за цензура и борба с критиците на правителството.

В страната започнаха масови протести. По-късно правителството реши да отмени забраната за работа на социалните мрежи в Непал, но протестите продължиха. Според последните данни, по време на безредиците са загинали 51 души. Повече от 12,5 хиляди затворници са избягали от затворите.

Към момента ситуацията в Непал се е нормализирала. Международното летище в Катманду е възобновило работата си.


Непал
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
