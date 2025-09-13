Сушила Карки положи клетва като председател на временното правителство на Непал, обстановката се нормализира

Бившият председател на Върховния съд на Непал Сушила Карки положи клетва като председател на временното правителство на страната, съобщиха в петък индийските медии, предаде ФОКУС.



Очаква се 73-годишната Карки да оглави правителството до следващите избори, които, според нея, трябва да се състоят най-късно след година.



Според изданието The Hindustan Times, тя ще бъде първата жена на поста председател на правителството на Непал.



Карки е оглавявала Върховния съд от 2016 до 2017 г., а преди това е работила като адвокат. Тя се счита за активен борец срещу корупцията.



Предишният министър-председател Кадга Прасад Шарма Оли подаде оставка по време на мащабни протести.



В края на миналата седмица властите в Непал наложиха забрана на дейността на редица големи социални мрежи. Това изискване е част от по-широката политика на властите, насочена към регулиране на социалните мрежи, противниците на мерките го нарекоха опит за цензура и борба с критиците на правителството.



В страната започнаха масови протести. По-късно правителството реши да отмени забраната за работа на социалните мрежи в Непал, но протестите продължиха. Според последните данни, по време на безредиците са загинали 51 души. Повече от 12,5 хиляди затворници са избягали от затворите.



Към момента ситуацията в Непал се е нормализирала. Международното летище в Катманду е възобновило работата си.

