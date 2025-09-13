Новини
Токио успокоява: Няма опасност от цунами след мощния трус край Камчатка

13 Септември, 2025 06:41, обновена 13 Септември, 2025 09:30

По данни на EMSC трусът е бил с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер на 103 км североизточно от Петропавловск-Камчатски

Токио успокоява: Няма опасност от цунами след мощния трус край Камчатка - 1
Снимка: YouTube
От Японската метеорологична агенция съобщиха, че няма опасност от цунами заради мощното земетресение, което удари близо до Камчатка, Русия тази сутрин, предаде ФОКУС.

По данни на EMSC трусът е бил с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер, на 1609 км североизточно от Комсомолск на Амур, и на 103 км североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 44 км.

По-рано властите на Камчатския край обявиха заплаха от цунами след силно земетресение с магнитуд 6,3 по скалата, станало край източния бряг на полуострова.

„Обявена е заплаха от цунами. Моля, бъдете особено внимателни, когато посещавате плажа Халактирски и други райони“, написа губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов в своя Telegram канал.

Губернаторът призова жителите да запазят спокойствие и вземат под внимание информация само от официални източници.

Земетресението беше поредно от поредица вторични трусове след мощния трус с магнитуд 8,8 на 30 юли.

Камчатският клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките съобщи, че сеизмолозите са регистрирали земетресение с магнитуд 6,3 в Тихия океан, край източното крайбрежие на Камчатка - трусове са били усетени в населените райони на полуострова. В същото време екипът за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка на Института по вулканология и сеизмология на Далекоизточния клон на Руската академия на науките съобщи за магнитуд 7,7, а Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ - за магнитуд 7,5.


