Токио успокоява: Няма опасност от цунами след мощния трус край Камчатка

От Японската метеорологична агенция съобщиха, че няма опасност от цунами заради мощното земетресение, което удари близо до Камчатка, Русия тази сутрин, предаде ФОКУС.



По данни на EMSC трусът е бил с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер, на 1609 км североизточно от Комсомолск на Амур, и на 103 км североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 44 км.

По-рано властите на Камчатския край обявиха заплаха от цунами след силно земетресение с магнитуд 6,3 по скалата, станало край източния бряг на полуострова.

„Обявена е заплаха от цунами. Моля, бъдете особено внимателни, когато посещавате плажа Халактирски и други райони“, написа губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов в своя Telegram канал.

Губернаторът призова жителите да запазят спокойствие и вземат под внимание информация само от официални източници.

Земетресението беше поредно от поредица вторични трусове след мощния трус с магнитуд 8,8 на 30 юли.

Камчатският клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките съобщи, че сеизмолозите са регистрирали земетресение с магнитуд 6,3 в Тихия океан, край източното крайбрежие на Камчатка - трусове са били усетени в населените райони на полуострова. В същото време екипът за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка на Института по вулканология и сеизмология на Далекоизточния клон на Руската академия на науките съобщи за магнитуд 7,7, а Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ - за магнитуд 7,5.