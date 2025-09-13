Новини
Хусите се похвалиха: Пратихме хиперзвукова балистична ракета Palestine-2 по Тел Авив

Хусите се похвалиха: Пратихме хиперзвукова балистична ракета Palestine-2 по Тел Авив

13 Септември, 2025 09:39, обновена 13 Септември, 2025 09:47

Ударени били няколко цели

Хусите се похвалиха: Пратихме хиперзвукова балистична ракета Palestine-2 по Тел Авив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йеменските хуси от движението Ансар Аллах е ударило израелския град Тел Авив с "хиперзвукова балистична ракета" Palestine-2, съобщи по телевизионният канал Ал Масира, собственост на бунтовниците, говорителят им Яхия Сария.

„Ракетните сили на йеменските въоръжени сили проведоха военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета Палестина-2 с разделящи се бойни глави, която е ударила няколко уязвими цели в окупирания район Яфа“, каза той.

Според Сария ракетата е достигнала успешно целите си.

По-рано катарският премиер Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани заяви, че ударът на израелската армия срещу членове на преговорния екип на Хамас в Доха се счита за акт на държавен тероризъм.

През август ръководителят на политическия съвет на йеменското движение Ансар Аллах, Махди ал-Машат, заплаши Израел с "тъмни дни" за елиминирането на премиера и членовете на правителството на групировката.


Йемен
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво слава слава

    43 10 Отговор
    Браво. Израел уби 600 000 невинни палестинци, за 1 година нападна Сирия, Йемен, Тунис, Катар, Палестина, флотилията на Грета и "демократичния" западен терористичен режим не гъкна.

    Коментиран от #9, #17

    09:48 13.09.2025

  • 2 Чудесно

    30 7 Отговор
    едно добро съботно утро

    09:48 13.09.2025

  • 3 Бесило за всеки "демократ"

    28 5 Отговор
    К. за демокраци1та и "демократите".

    09:49 13.09.2025

  • 4 Който проповядва демократичен режим

    26 4 Отговор
    Всички демократи трябва да бъдат разс тре лвани още щом се декларират като такива.

    09:50 13.09.2025

  • 5 Пич

    16 4 Отговор
    Евалата батета!!! Тути и хути са тути бандити за Израел !!!

    09:50 13.09.2025

  • 6 Кончита Вурст

    30 6 Отговор
    Дано да имат за целия "Израел".

    09:52 13.09.2025

  • 7 мдаааа

    9 7 Отговор
    Ту се хвалят , ту реват .. Човешко е ..

    09:52 13.09.2025

  • 8 Госあ

    16 9 Отговор
    Дано има много жертви !

    09:53 13.09.2025

  • 9 Нито дума от западните "демократични" че

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво слава слава":

    И Ливан.

    10:00 13.09.2025

  • 10 Брех

    12 1 Отговор
    тия хуси... станали московци.

    10:03 13.09.2025

  • 11 оня с коня

    9 17 Отговор
    Всеки момент над Хуските Глави ще прелети Ято Израелски самолети.

    Коментиран от #12

    10:05 13.09.2025

  • 12 Тия

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    хуси... пак ще го кусат.

    10:07 13.09.2025

  • 13 си дзън

    8 6 Отговор
    Арабите винаги са били водещи в света в ракетните технологии - двигатели и системи за насочване.
    Дали не е била ултразвукова тая ракета бе?

    Коментиран от #14, #15

    10:09 13.09.2025

  • 14 мдаааа

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Изстреляна е от стенобойна машина ...

    10:14 13.09.2025

  • 15 Имат пари, плащат.

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Бате

    10:21 13.09.2025

  • 16 Ганич,

    1 1 Отговор
    Пак ли твоите глупости?

    10:25 13.09.2025

  • 17 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво слава слава":

    Как да гъкне ,като бомбите и самолетите са техни ,това е "демокрация "извратена

    10:34 13.09.2025

  • 18 Това хубаво

    6 1 Отговор
    Ама какви са последиците?

    Коментиран от #19

    10:35 13.09.2025

  • 19 От фукня

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Това хубаво":

    ... последици няма. Нещо, като с плюнка, да праиш лепило.

    10:40 13.09.2025

  • 20 Чорбара

    8 1 Отговор
    За мен е малък празник,голям ще е когато чудовището израел бъде унищожено до корен.Надявам се да е скоро.

    10:55 13.09.2025

  • 21 Урсул фон РептиЛайнян

    0 0 Отговор
    БРАВО...!

    11:10 13.09.2025