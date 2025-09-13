Хусите се похвалиха: Пратихме хиперзвукова балистична ракета Palestine-2 по Тел Авив

Йеменските хуси от движението Ансар Аллах е ударило израелския град Тел Авив с "хиперзвукова балистична ракета" Palestine-2, съобщи по телевизионният канал Ал Масира, собственост на бунтовниците, говорителят им Яхия Сария.

„Ракетните сили на йеменските въоръжени сили проведоха военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета Палестина-2 с разделящи се бойни глави, която е ударила няколко уязвими цели в окупирания район Яфа“, каза той.

Според Сария ракетата е достигнала успешно целите си.

По-рано катарският премиер Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани заяви, че ударът на израелската армия срещу членове на преговорния екип на Хамас в Доха се счита за акт на държавен тероризъм.

През август ръководителят на политическия съвет на йеменското движение Ансар Аллах, Махди ал-Машат, заплаши Израел с "тъмни дни" за елиминирането на премиера и членовете на правителството на групировката.