Учени доказаха с мишки вредите от кето диетата

23 Септември, 2025 11:39 1 058 3

"Упоритото спазване на кетогенна диета води до развитието на множество метаболитни нарушения.", твърдят учените

Учени доказаха с мишки вредите от кето диетата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американски биолози са открили в експерименти с мишки, че дългосрочното спазване на кето диета не само насърчава загубата на тегло, но и допринася за развитието на хиперлипидемия, стеатоза на черния дроб и глюкозна непоносимост. Това трябва да се вземе предвид при спазването на тази диета, пишат учените в статия, публикувана в списание Science Advances.

„Нашите дългосрочни наблюдения показват, че упоритото спазване на кетогенна диета води до развитието на множество метаболитни нарушения, които допринасят за развитието на стеатоза на черния дроб, хиперлипидемия и водят до опасно понижаване на нивата на инсулин. Всичко това поставя под въпрос възможността за систематично използване на тази диета за подобряване на здравето“, пишат изследователите.

До това заключение е стигнал екип от американски биолози, ръководен от Амандин Ше, доцент в Университета на Юта (САЩ), докато са наблюдавали промените в здравето на нормални лабораторни мишки, хранени по кетогенен режим в продължение на една година. За експериментите учените са подготвили четири различни диети: една висококалорична диета, две нискокалорични диети с ниско съдържание на мазнини и протеини и кетогенна диета с 90% мазнини.

През следващата година биолозите наблюдавали как тези диети са повлияли на телесното тегло и функцията на органите на гризачите, както и промените в концентрациите на ключови биомаркери в кръвта, включително инсулин и глюкоза. Тези наблюдения потвърдили, че кетогенната диета предотвратява прекомерното наддаване на тегло и предпазва от развитието на диабет, но също така причинява тежки метаболитни нарушения в дългосрочен план.

Мишките на тази диета развили хиперлипидемия, излишък на мазнини в кръвта. Това се проявило в съотношението на триглицеридите и свободните мастни киселини в кръвната им плазма, което било приблизително 1,7-2,75 пъти по-високо, отколкото при мишки, хранени с нездравословна храна или нискокалорична диета. В резултат на това 20-40% от тях развили стеатоза, неалкохолно мастно чернодробно заболяване, което не било типично за мишки на нискокалорична диета и било сравнимо със състоянието на черния дроб при гризачи, хранени с нездравословна храна.

Тези мишки също имали опасно ниски нива на инсулин и телата им реагирали значително по-слабо на рязко повишаване на концентрациите на глюкоза, отколкото мишките на нискокалорична или балансирана диета. В резултат на това гризачите развили тежки метаболитни нарушения, въпреки нормалното си тегло и високата клетъчна чувствителност към инсулин. Учените смятат, че всичко това предполага, че дългосрочният преход към кетогенна диета може да има много сериозни последици за здравето.

Кетогенната диета е специфичен хранителен режим, при който основният източник на калории са мазнините и протеините, а не въглехидратите. Това принуждава мозъка и другите органи да черпят енергия от мастни киселини и кетони, а не от глюкозни молекули, което води до загуба на тегло и предотвратява развитието на диабет тип 2. Смята се също, че кетогенната диета намалява риска от епилепсия и забавя прогресията на някои видове рак, наред с други ползи, привличайки обществения интерес и подтиквайки учените да изучават нейните плюсове и минуси.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    3 0 Отговор
    Поредната веганска тъпня

    11:54 23.09.2025

  • 2 димитър Дончев!

    1 0 Отговор
    За едни ще е вредно ,но за други полезно.Защо се взимате на сериозно???????????

    12:05 23.09.2025

  • 3 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Тъпунгерит3 не разбраха че единствената диета която не вреди е калориен дефицит около 500 калории на ден

    12:36 23.09.2025